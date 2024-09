“La historia de Suad: Prisionera palestina

Suaad Genem: Soy una mujer que creció en prisiones israelíesEn “La historia de Suad. Prisionera palestina”: las tres detenciones de Suaad Genem, el medio ambiente, la solidaridad, la explotación, las técnicas para inducir la confesión. Un texto político y autobiográfico, la experiencia individual y colectiva del encarcelamiento y la resistencia femenina en las cárceles israelíes.por Ilaria Dioguardi16 Julio 2024La Casa del Municipio Roma 1 acogió la presentación del libro "El cuento de Suaad. Prisionera palestina" ( Edizioni Q ). En una sala llena de jóvenes, la autora contó su experiencia en una prisión israelí. «Nací en el 57, todo el pueblo en el que vivía estaba rodeado de asentamientos colonialistas. Viví el colonialismo las 24 horas del día”, dijo Suaad, arrestada tres veces por la ocupación israelí. «Soy una mujer que creció en prisión, no creo que sea una ex prisionera, todavía somos prisioneros de un Estado colonialista, los palestinos son perseguidos en todas partes. Lo que nos quitaron, queremos que nos lo devuelvan todo”.El alma es prisioneraPasaron cuatro años entre un encarcelamiento y otro de Suaad Genem. «No me dieron espacio para pensar qué escribir. La solución para mí, una vez que salí de prisión, fue un doctorado. En realidad, el alma es prisionera: no puedo dejar a todos los palestinos en prisión. Fuera de la prisión, los palestinos nos buscamos unos a otros”, continuó. «Desde los años 1960, técnicamente, nada ha cambiado en la experiencia penitenciaria. Pero la tortura se desarrolla de una manera nueva. En los años setenta la consigna latía. En las décadas siguientes, la tortura se volvió más psicológica. El cuerpo reacciona por sí solo cuando estás fuera de prisión. La comida me la dieron frente a la puerta, con el cuenco arrastrado por el suelo, no podía distinguir si era comida o tierra cuando lo miraba. No puedo comer nada si no sé lo que hay en mi plato. Como mujer he sufrido mucho por parte de los hombres. El trauma permanecerá para siempre para todas las prisioneras”.«Viviré por los derechos de nosotros los palestinos»En su libro escrito en árabe y traducido al italiano, Suaad Genem describe el ambiente de la prisión, la solidaridad, las relaciones afectivas entre los reclusos, la explotación, las técnicas utilizadas para inducir a los presos a confesar.La historia de Suad. Prisionera palestina es un texto político y autobiográfico, es una “memoria carcelaria” que relata las luchas de los presos por defender sus derechos, los traumas del encarcelamiento, los recuerdos de una persona lejana que se convierte en el “novio” de toda una prisión. «Escribí este libro en muchas épocas diferentes, puse en él todo lo que pensé . Viviré por los derechos que los palestinos tendremos en el futuro: nada más y nada menos”.Durante su encarcelamiento, explicó, Genem comprendió ” el aspecto social del sufrimiento de las mujeres “. La solidaridad entre mujeres es positiva, aprendí mucho. Si en la cárcel entre finales de los setenta y principios de los ochenta era la época de la élite de los presos, había muchas mujeres licenciadas, emancipadas, en los noventa había pocas prisioneras universitarias, muchas amas de casa: pasamos de una resistencia palestina como élite a la resistencia popular”, continuó Genem. Quien dijo: « No debemos olvidar que somos individualistas: somos líderes, estamos emancipadas, debemos luchar y resistir. Y la individualidad se disuelve en el colectivismo. Debemos tener liderazgo, un sistema de protección contra el colonialismo israelí “.«He aprendido a no esperar ni un minuto»Suaad Genem tiene un hijo de 26 años. «Cuando me dice que espere, le digo que no puedo esperar ni un minuto. Cuando estaba en prisión, tenía una hora por la mañana y otra por la tarde para leer, escribir y hacer deporte. En prisión aprendí que no puedo esperar ni un minuto . Luego aprendí que el lápiz y el papel son muy importantes y cómo transformar a un ser humano de negativo a positivo.” La autora dijo que en prisión ella y las otras mujeres escribieron muchos libros en las paredes y escondieron los textos entre las plantas de la prisión. ” En la cárcel una carta recibida se convierte en una carta para todos, un padre se convierte en padre para todos, un hijo se convierte en hijo para todos “.La segunda vida de SuaadCuando Suaad Genem se fue a estudiar a Inglaterra, tenía 35 años. «Quería ser normal. Hice terapia. Tuve que emanciparme. Decidí con mi familia no tener más contacto con nadie en Palestina excepto con mis familiares, para poder entenderme a mí misma . En 2020 regresé a Cisjordania”. Las mujeres que han sido liberadas de prisión se reúnen una vez que salen, dijo Genem, y “aquellas que estuvieron en prisión en los años 1980 jugaron un papel importante en el desarrollo de Palestina”. ¿Y las prisiones hoy? «Sólo hay guardias de prisión varones, las mujeres están aisladas unas de otras, son golpeadas constantemente. La parte sanitaria es muy difícil, no puedo hablar de ello sin llorar “.Suaad Genem: “Hoy como en los años 80: la misma opresión en las cárceles”por Stefano Mauto – El Manifiesto/ItaliaLa brutalidad de la guerra en Gaza también es evidente en las prisiones israelíes, tras los numerosos testimonios de violencia y tortura sufridas por los prisioneros palestinos, descritos por periódicos israelíes como Haaretz y 972mag . Un nuevo endurecimiento del régimen de detención, solicitado el pasado mes de octubre por el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir, se suma a las otras formas de tortura física y psicológica ya utilizadas. Prácticas también utilizadas contra las reclusas – actualmente 80 según la ONG Addameer – con actitudes que tienen como objetivo “humillar y mortificar su propia condición femenina”.Respecto a la situación de los presos y, en particular, de las mujeres, Il Manifesto entrevistó a Suaad Genem, en Italia, en las últimas semanas para presentar su libro, El cuento de Suaad. Prisionera palestina (Edizioni Q, 2024), que describe su detención en uno de los tres períodos en los que estuvo encerrada en una prisión israelí (1979, 1983 y 1991).La autora, protagonista-testigo, nos habla del entorno, la solidaridad, las relaciones afectivas entre los detenidos y las torturas que sufrieron. El libro es una memoria desde prisión que describe las luchas de los presos por defender sus derechos, los traumas que deja el encarcelamiento o los recuerdos y afectos que resurgen en momentos difíciles.Suaad Genem, expuso ayer en Udine en el Spazio Autogestito de Via Bernardo de Rubeis, hoy a las 18.30 estará en Trieste en el bar-librería Knulp.En la primera parte del libro habla de su infancia y de las constantes incursiones y violencia del ejército israelí.La violencia por parte de las fuerzas de seguridad israelíes fue y sigue siendo una constante en la vida de cada palestino, ya sea niño, adolescente o adulto. Entran en nuestras casas destruyendo todo con desprecio, incluso los efectos más personales e íntimos. En ocasiones expulsan de sus hogares a familias enteras por el simple hecho de tener parentesco con un preso, para luego demolerlos. Lamentablemente, la violencia continua con incursiones, tiroteos, gritos y amenazas es la vida cotidiana que todos los palestinos experimentan en los territorios ocupados.En el texto usted suele referirse a la importancia de la cultura y el estudio para los palestinos como una forma de resistencia, ¿por qué?La cultura es nuestra principal arma de resistencia. Yo misma me gradué en derecho en Italia y obtuve un doctorado en derecho internacional en Inglaterra, con el objetivo de defender nuestros derechos. Israel es un Estado colonialista que busca la eliminación del pueblo palestino: nuestras tierras, nuestras aldeas recalificadas como "hebreas", nuestros recursos hídricos y nuestra identidad cultural. Por esta razón es importante para nosotros, los palestinos, resistir de cualquier forma, incluso mediante el estudio, para preservar nuestra cultura.En el libro habla de su arresto y encarcelamiento en 1983. ¿Por qué lo escribiste y publicaste después de tantos años?Empecé a escribir después de varios años también como una forma de “cura”, para superar el trauma del encarcelamiento, la tortura y la humillación sufridas en las cárceles israelíes. El mío pretende ser un testimonio individual y colectivo. Individual sobre mi historia: mi arresto en el puerto de Haifa después de regresar de Italia, los interrogatorios, las torturas físicas y psicológicas, las audiencias y la detención.Colectiva porque mi historia es la de todos los presos palestinos y los que viven en cárceles israelíes. Desafortunadamente, lo que experimenté en la década de 1980 sigue siendo una constante para todos los presos incluso hoy, porque el sistema penitenciario israelí tiene como objetivo eliminar nuestra dignidad, física y psicológicamente.En algunos capítulos habla de las luchas de los presos dentro de las cárceles. ¿Qué se ha logrado en los últimos años?El movimiento de presos es uno de los principales ejemplos de resistencia contra el sistema de represión israelí, los presos políticos representan la primera línea contra la opresión. Nuestras luchas en las prisiones israelíes han llevado a mejores condiciones de detención. A lo largo de los años hemos logrado varios logros: más visitas de familiares y abogados, mejores condiciones higiénicas en las celdas, para la alimentación, para estudiar y para permanecer en contacto con el mundo exterior. Uno de nuestros medios más poderosos de lucha y victoria fue el uso de la huelga de hambre colectiva, cuando dejamos claro que era mejor morir con dignidad que ser humillado a diario.Su testimonio es importante como palestina, como ex prisionera política y como mujer.Mi historia debe dejar claro que, a pesar de la tortura y la humillación, el espíritu de resiliencia del pueblo palestino es más fuerte que la continua violencia y persecución llevada a cabo por el sionismo. El encarcelamiento fue muy duro con traumas que aún hoy experimento. Pero entonces, como hoy, sigue siendo más fuerte el deseo de resistir, de vivir y de luchar por lo que seguramente algún día sucederá: la liberación de nuestro pueblo y de nuestra tierra, donde todos podrán vivir sin distinción de raza, etnia o religión."L’ANTIDIPLOMATICO" Y EDICIONES "Q" RECAUDAN FONDOS PARA LA POBLACIÓN DE GAZA, AL COMPRAR EL LIBRO “LA HISTORIA DE SUAAD – PRISIONERA PALESTINA” EN NUESTRO SITIO, CONTRIBUIRÁS ACTIVAMENTE AL ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN "GAZZELLA ONLUS".No somos terroristas, somos partisanos: la historia de una prisionera palestina07.09.24-Daniela Musumeci(ver nota completa en la fuente: https://www.pressenza.com/it/2024/09/non-siamo-terroristi-siamo-partigiani-il-racconto-di-una-prigioniera-palestinese/ (...) se desarrolló la reunión con Suaad, durante dos días, 5 y 6 de septiembre.Suaad nació en 1958 en Freidis (Haifa); estudió derecho en Italia, en Padua y Bolonia; Obtuvo su doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, donde ahora vive y enseña.Estuvo encarcelada en prisiones israelíes tres veces, en 1979, 1983 y 1991. La primera vez después de su participación en una manifestación por el Líbano en Padua.Sin embargo, los cargos nunca le fueron notificados; su expediente, enviado al tribunal militar, está clasificado para los próximos cincuenta años y, para colmo y paradójicamente, mientras Israel niega su encarcelamiento en Haifa y otros lugares, se le niega la inscripción en el registro de abogados por no tener un expediente penal limpio.Habla libremente de su encarcelamiento durante el encuentro: de la hermandad construida con las demás reclusas, de las torturas, del trauma permanente que ni siquiera la terapia y la escritura han aliviado, de la mala enfermedad que la acompañará para siempre pero que no la ha impedido tener una hija.Escribir le dio la percepción de que llevaba a toda Palestina sobre sus hombros. Su feminismo, dice, se inclina hacia una interpretación palestina, porque cada mujer tiene derecho a interpretar su propio feminismo. (Y aquí vienen los aplausos).Explicó la violencia psicológica que sufrió (por ejemplo, dos o tres hombres la observaron mientras se duchaba, desnuda, pero no podía dejarlo porque estaba menstruando); transformó la humillación en orgullo, diciéndose a sí misma “mi cuerpo es libre, ve, vuela, vuela…”La capacidad de resiliencia vino de su madre, su abuela, su abuelo sufí.“La tierra que mamá cultivó debe ser dividida entre nosotras nueve hermanas, pero el fruto de los árboles plantados en la frontera se extiende a lo largo del camino para que todas podamos comer. Los treinta olivos son para todos.”La fuerza también vino de las otras mujeres en prisión. “Fuimos formadas en nuestros huertos, con nuestras piedras, con nuestros olivos; nuestra fuerza vino de hablar de nuestra tierra y de nuestros seres queridos; esto nos dio una alegría continua, enriquecida por la experiencia única y la sonrisa única de cada uno de nosotras.Hicimos una huelga laboral, porque no queríamos cocinar para los carceleros israelíes, mientras estábamos felizmente amasando nuestro propio pan, y luego continuamos con la huelga de hambre, porque queríamos recuperar nuestra biblioteca.Pero cuando se negaron a devolvernos los libros, escribimos en las paredes, hasta que se nos rompieron las uñas: traduje al árabe los artículos periodísticos que nos pasaban y los difundimos, fingiendo que eran cartas de mi novio Lorenzo, que se había convertido en el novio de todas!Creamos una especie de radio y una escuela: los que habíamos estudiado en la universidad educamos a los demás, en prisión, entre los 13 y los 18 años… La prisión se convirtió en una escuela pública. Sin embargo, el sufrimiento se sintió todos los días.Suaad reivindica su pertenencia a la OLP y habla con orgullo de los numerosos colectivos democráticos que se han creado, incluso dentro de las prisiones, y de los grupos de mujeres.Reitera que su objetivo es la creación de un Estado socialista único.Advierte, sin embargo, que las mujeres deben asumir más responsabilidades: deben escribir y no delegar únicamente en ella el papel de portavoz. “Sólo se puede construir una alternativa real si la izquierda palestina se abre a la perspectiva del cincuenta por ciento. También aquí (en Europa) hay muchos jóvenes activistas: ¡todos deben comprometerse! La revolución palestina también debe ser la liberación del chauvinismo y el patriarcado y el reconocimiento de los derechos de las mujeres… ¡o no lo será!”El foco de su testimonio, también reiterado en la asamblea al día siguiente, es que el pueblo palestino no es víctima, como la narrativa de los medios occidentales quiere hacer creer, sino que tiene una gran capacidad de resistencia. “El pueblo palestino no es víctima, no busca compasión, sino solidaridad activa: la energía de los camaradas de todo el mundo llega a las cárceles”.Al día siguiente, Karim, un periodista palestino, nos actualiza sobre el número de detenidos palestinos en las cárceles israelíes: nueve mil, de los cuales mil se encuentran en detención administrativa, es decir, sin cargos y con prisión renovable cada seis meses a discreción de los militares. juez. Además, Israel es el único país del mundo que encarcela “legalmente” a niños.Recuerda la catástrofe de los Acuerdos de Oslo de 1993, que engañaron la idea de una posible paz, pero nunca alcanzada debido a la violación israelí de todas las resoluciones internacionales. Desde entonces, la unidad de la resistencia palestina también quedó destrozada, ya que muchos ya no creían en la vía diplomática.“Somos un pueblo muy paciente; la palabra paciencia en árabe también indica la tuna, una planta sencilla y muy extendida, pero tenemos derecho a nuestro futuro, así que construyamos resistencia”.Y Suaad añade: “el terrorismo pertenece al Estado israelí; quienes luchan contra la ocupación son partisanos y construyen la Resistencia: no somos terroristas, somos partisanos“.Finalmente Valentina de Ciss (Cooperación Internacional Sur Sur), que pasó mucho tiempo en Palestina, nos recuerda: “donde no queda nada, ni escuelas ni hospitales y mucho menos casas, las mujeres están haciendo un trabajo increíble. Limpiaron la escuela del refugio de Khan Junis, cocinaron pan para toda la comunidad y se brindaron apoyo psicológico unos a otros".Nosotros, los europeos –cómplices del colonialismo imperialista desde la Declaración Balfour de 1917 o al menos desde la Nakba de 1947– no tenemos derecho a dictar supuestas soluciones al genocidio actual; nosotros, ni siquiera los compañeros solidarios con los palestinos, tenemos derecho a juzgar sus estrategias de lucha ni a indicar alguna salida o solución política; pero es nuestro deber -sí- comprometernos a deconstruir las mentiras dominantes y denunciar el horror de este exterminio sionista, mientras al mismo tiempo narramos las cosas constructivas que se están haciendo.Autoría: Daniela Musumeciver nota completa en fuente: https://www.pressenza.com/it/2024/09/non-siamo-terroristi-siamo-partigiani-il-racconto-di-una-prigioniera-palestinese/ El libro de Suaad Genem: "La historia de Suaad, una prisionera palestina" ha sido publicado por Edizioni Q, Roma 2024 http://www.edizioniq.it/ ), cuyos ingresos se destinarán íntegramente a la guardería de Gaza.