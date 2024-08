Sonoma County Renters AssemblyOrganized by the Sonoma County Tenants Union and North Bay Organizing ProjectWhere: The Glaser Center - 547 Mendocino Ave Santa Rosa, Ca. 95401When: Saturday, Sept 14, 2024 | 12pm to 5pmJoin Renters from across Sonoma County and beyond to build Renter Power!Workshops will include:Community controlled/owned landRent Strikes as a strategic toolCampaign Strategies for Strong Renter ProtectionsRenters Rights and Organizing*Please limit the strength of scented products (perfume, aftershave, etc.)...Asamblea de Inquilines del Condado de SonomaOrganizada por la Union de Inquilines del Condado de Sonoma y el Proyecto Organizativo del Norte de la BahiaDonde: The Glaser Center - 547 Mendocino Ave Santa Rosa, Ca. 95401Cuando: Sabado, Sept 14, 2024 | 12pm to 5pm¡Únete a les inquilines de todo el condado de Sonoma y más allá para construir el poder del inquiline!Los talleres incluirán:Tierra controlada por la comunidadHuelgas de renta como una herramienta estratégicaEstrategias para protecciones más fuertes de inquilinesLos derechos de les inquilines y la organización comunitaria*Por favor, limite la potencia de los productos perfumados (perfume, aftershave, etc.)Visit this event website for detailsThe Sonoma County Tenants Union (SCTU) builds tenant power through embedding anti-racist, anti-capitalist, and intersectional feminist principles in our work in solidarity with other movements for collective organizing. We strive for transformative change around housing rights, practices, and policies, and thus elevate the experiences, knowledge, and needs of those most affected by our current systems: low-income people of color, people with disabilities, trans and queer people, undocumented people, and unhoused people.La Unión de Inquilinxs del Condado de Sonoma (SCTU) construye el poder de los inquilinxs mediante la incorporación de principios antirracistas, anticapitalistas, y feministas interseccionales en nuestro trabajo en solidaridad con otros movimientos de organización colectiva. Nos esforzamos por lograr un cambio transformador en torno a los derechos, las prácticas y las políticas de vivienda, y así elevar las experiencias, el conocimiento y las necesidades de los más afectados por nuestros sistemas actuales: personas de color de bajos ingresos, personas con discapacidades, personas trans y queer, personas indocumentados, y personas sin vivienda.