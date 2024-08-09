1AM on A 3'X6' Steel Sheet Top Bunk
STACKED
SNORES AMASS
HOWLS FROM ONE HUNDRED
WAITING SLEEPING MEN
REVERBERATING THROUGHOUT
THIS ECHOE CHAMBER POD
SORROW SOULS HUMMING
CHORUS OF ONE HUNDRED CAGED WAITING
VOICES, MUTED
RESTING FROM DAY'S PENT UP STRESS/LOATHING/ DISTRACTIONS
ONE HUNDRED PRESENT-TENSES ARRESTED WAITING
PRODUCING OCTIVES THAT SCALE
ANOTHER SLEEPLESS STARLESS NIGHT
A REPRIEVE FROM THE HUM HUMM HUMMM
SILENCE BROKEN BY DEPUTY BOOTS
JAIL KEYS CLINKING LIKE WHITE DEVIL TAMBORINE
SUMMONING A HOWLING CHORUS
OF SNORRING MEN WAITING
NOW PUNCTURED BY NOW
NOXIOUS BOWL MOVEMENTS
DISTANT TOIETS FLUSHING LOUDLY
SMELLS OF SHIT SEEPING INTO OUR
STACKED CELL SLEEPING WAITING
WHILE THE BOY IN THE BUNK
CONTINUES TO REEK OF
RANCID UNWASHED FEET
FROM HIS FOUR CONSECUTIVE DAYS
IN BED, SILENT WAITING
UNMOVING
FACE UNFLINCHED WITH TEARLESS EYES
I WANT TO TELL HIM
IT’S OKAY
YOU JUST NEED TO MAKE IT THROUGH THE NIGHT
TO FIND A BETTER MORNING
YET NOTHING OF THE SORT CAN BE PROMISED
TO THESE ONE HUNDRED SLEEPING MEN WAITING
THIS IS JAIL AND WAITING
THIS IS THE UNITED STATES OF AMERIKKKA
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