Detienen en EEUU a ex boina verde por contrabando de armas (Intento de golpe en Venezuela) by Luis Fernando Gonzales Guardia

Los periódicos The Guardian y el New york Times reflejaron ayer la detención de Jordan Goudreau, quien tiene cargos federales por contrabando de armas y se atribuye el mérito de planear el golpe fallido contra el gobierno de Nicolas Maduro en 2020, junto a su pareja Yacsy Alvarez. (1)

En Venezuela el presidente “Maduro dice que dará a conocer el 100% de las actas que acreditan su triunfo. Presentó un amparo para que la Justicia valide el resultado de las elecciones”, versa el titular del periódico Pagina 12. (2)



Referencias



1) El periódico New York Times publico:





EEUU arresta a ex boina verde que planeó el fallido golpe de Estado en Venezuela en 2020

Jordan Goudreau, de 48 años, se atribuyó el mérito de un intento fallido de golpe de Estado contra Nicolás Maduro en Venezuela. Se enfrenta a cargos federales por contrabando ilegal de armas.







Un ex boina verde estadounidense que orquestó un desastroso intento fallido de golpe de Estado contra el presidente autoritario Nicolás Maduro de Venezuela en 2020 fue arrestado el martes en Nueva York por cargos federales de contrabando de armas.



Las autoridades federales acusaron a Jordan G. Goudreau, de 48 años, y a una co-conspiradora, Yacsy Alexandra Alvarez, de exportar rifles de estilo militar, dispositivos de visión nocturna, láseres, silenciadores y otros equipos militares sin licencia a Colombia a partir de noviembre de 2019 para su uso en la realización de “actividades en Venezuela”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa el miércoles.



Los cargos parecen referirse a la fallida incursión transfronteriza llevada a cabo en mayo de 2020 por docenas de autodeclarados luchadores por la libertad, armados, incluidos ex soldados venezolanos y ex operadores de las Fuerzas Especiales estadounidenses, que tenían como objetivo derrocar a Maduro.



Goudreau, de Melbourne, Florida, que no participó en la incursión, se atribuyó públicamente el mérito de la fallida incursión conocida como Operación Gedeón, que según dijo había planeado con funcionarios venezolanos descontentos. La audaz rebelión dejó a los observadores de todo el mundo preguntándose por qué un ex soldado condecorado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que había servido varias veces en Irak y Afganistán estaba liderando una insurrección extranjera.



Un grupo de apenas 60 hombres había planeado desembarcar en suelo venezolano cerca de la capital, Caracas, desde lanchas rápidas y finalmente capturar a Maduro. Pero fueron repelidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. Seis hombres murieron y otros 13 fueron detenidos, incluidos dos ex Boinas Verdes que se dice que fueron reclutados por Goudreau, según The Associated Press. Los estadounidenses fueron sentenciados a 20 años de prisión por las autoridades venezolanas en agosto de 2020, pero fueron liberados en un acuerdo de intercambio de prisioneros con Estados Unidos a fines del año pasado.



El Sr. Goudreau y la Sra. Álvarez, ciudadana venezolana que vive en Tampa, Florida, enfrentan cargos de conspiración para violar las leyes de exportación, contrabando de bienes desde los Estados Unidos y violación de las leyes federales de control de exportación de armas de fuego, dijeron los fiscales.



El Sr. Goudreau enfrenta cargos adicionales por violar la Ley Nacional de Armas de Fuego y posesión ilegal de ametralladoras, dijeron los fiscales.



La pareja enfrenta sentencias máximas de prisión de cinco años por conspiración, 10 años por contrabando, 20 años por violaciones a la ley de control de exportaciones y 10 años por cada violación de la Ley Nacional de Armas de Fuego y posesión ilegal de una ametralladora, dijeron los fiscales.



No fue posible contactar inmediatamente a un abogado de Goudreau el miércoles. Christopher A. Kerr, abogado de Álvarez, dijo a The Associated Press que su cliente planeaba declararse inocente.



Los cargos fueron anunciados apenas días después de que el organismo electoral de Venezuela declarara a Maduro ganador de otro mandato de seis años como presidente en una votación que estuvo plagada de irregularidades generalizadas y fue rechazada por la oposición del país y otras naciones, incluido Estados Unidos.



Hace cuatro años, Goudreau se jactó de su participación en el intento frustrado de derrocar a Maduro, un hombre fuerte conocido por supervisar la caída de Venezuela en una crisis económica crónica y por usar la violencia para aplastar la disidencia y mantener un control absoluto del cargo que ha ocupado desde 2013.



Maduro afirmó entonces que la operación había sido un intento fallido de golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald J. Trump negó estar “directamente involucrado”.



Goudreau, propietario de una empresa de seguridad con sede en Florida llamada Silvercorp, afirmó que la operación fue el resultado de un acuerdo multimillonario que había alcanzado con la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, quien cuenta con el respaldo de Estados Unidos y se declaró el líder legítimo de Venezuela.



Un asesor de Guaidó dijo a The New York Times que se había llegado a un acuerdo de ese tipo brevemente en octubre de 2019, pero que la oposición lo canceló a los pocos días, y dijo que Goudreau había llevado a cabo el golpe por su cuenta.



Los documentos judiciales detallan una larga lista de pedidos de equipos y armas de fuego realizados por Goudreau en 2019 y principios de 2020, intercambios de mensajes con asociados y varios viajes que él y Álvarez habían realizado a Colombia.



Según los fiscales federales, en un mensaje de texto a un asociado en diciembre de 2019, Goudreau escribió: “Definitivamente necesitamos nuestras armas” cuando discutía qué artículos llevar en un viaje.



Goudreau y Álvarez exportaron las armas de fuego y otros equipos a Colombia a través de la empresa de seguridad de Goudreau, dijeron los fiscales. Las autoridades colombianas confiscaron algunos de los artículos, dijeron.



Una base de datos de una prisión federal mostró que el Sr. Goudreau estaba detenido en un centro de detención de Brooklyn.









2) El periódico Pagina 12 publico:



El mandatario dijo que dará a conocer el 100% de las actas que acreditan su triunfo

Venezuela: Maduro presentó un amparo para que la Justicia valide el resultado de las elecciones

Bajo las consignas de "la derecha no volverá a llenar de sangre las calles de Venezuela" y "¡Somos un pueblo digno,

soberano y de paz!", trabajadores de varias regiones del país realizaron una movilización en respaldo al presidente.





El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este miércoles un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que valide el resultado de las elecciones del domingo, en las que, según los resultados oficiales, salió reelecto con el 51% de los votos ante su rival Edmundo González Urrutia, candidato de la derechista Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que recibió el 44,2%. Además, muchos comercios de Caracas volvieron a funcionar con normalidad tras las protestas del lunes y el martes, mientras que miles de personas se movilizaron en diferentes partes del país, en respaldo al actual mandatario.



La palabra de Maduro



"El Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) están listos para presentar el 100% de las actas. Muy pronto se van a enterar, porque Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron", dijo Maduro a periodistas al salir de la sede del TSJ. "Que la sala se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso", remarcó.



El mandatario hizo esta solicitud después de dos días de protestas en varias regiones del país contra su reelección, al tiempo que la PUD asegura que su candidato, González Urrutia, ganó por amplio margen los comicios y creó una página web con las actas electorales que --aseguran-- demuestran su afirmación.



A juicio de Maduro, este reclamo es el intento de asalto al poder más criminal que se haya visto hasta el día de hoy y se trata de un complot global contra Venezuela que busca sacarlo de la Presidencia, a la que llegó en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez. “Estamos enfrentando quizás comparado con el 2002, las guarimbas del 2014, 2017, 2019 Capriles, Machado, Guaidó un ataque criminal dirigido por un dúo perverso y macabro, González Urrutia y María Corina Machado”, sentenció el presidente reelecto.



El líder chavista espera que el TSJ cite a representantes de las instituciones, así como a los 10 candidatos y revise todos los elementos de prueba y certifique, haciendo un peritaje de altísimo nivel técnico, los resultados electorales del 28 de julio. "Estoy dispuesto a ser convocado, interrogado (...) investigado por la Sala Electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado", subrayó.



Estados Unidos y las bandas criminales

En declaraciones posteriores, el mandatario venezolano apuntó contra Estados Unidos. "Queremos continuar en el camino que Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano o los criminales fascistas nos obligan no me temblará el pulso para llamar al pueblo a otra revolución con otras características", expresó. "Si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria", advirtió.



Por otro lado, Maduro vinculó a Héctor Guerrero Flores --alias "Niño Guerrero"--, líder de la banda criminal transnacional "Tren de Aragua", con las protestas. "El famoso 'Niño Guerrero' está en el sur de Caracas dirigiendo las operaciones, ahora se está moviendo, está tratando de huir para Colombia", manifestó, asegurando que Estados Unidos es quien lo envió. "Lo mandaron de Manizales (Colombia), porque los gringos lo quebraron, sacaron un decreto amenazándolo, declarándolo terrorista y le dijeron: 'vas a Venezuela y hacés algo para salvarte'", aseveró.



El líder chavista dijo que Guerrero, que huyó de una cárcel venezolana, ingresó al país nuevamente con la complicidad de los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, a quienes Maduro culpó por decenas de presuntos planes para matarlo y de numerosos sabotajes a los servicios públicos.



Calma y apoyo a Maduro

El lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como jefe de Estado reelecto con el 51% de los votos, aunque no ha mostrado todavía la documentación que respaldaría dicha aseveración. Esto provocó protestas violentas por parte de la oposición, que denunció un fraude masivo, lo que mantuvo a Caracas prácticamente paralizada. Sin embargo, este miércoles los comercios volvieron a abrir y hubo un clima de tranquilidad en las calles, sobre todo en Las Mercedes, una zona acomodada de la ciudad, definida como “el pequeño Manhattan de Caracas", y uno de los principales bastiones de la oposición.

Mientras tanto, con consignas de "la derecha no volverá a llenar de sangre las calles de Venezuela" y "¡Somos un pueblo digno, soberano y de paz!", trabajadores de varias regiones del país realizaron una movilización en respaldo al presidente, informó el canal de televisión venezolano teleSUR. "Continuamos en las calles para hacer valer nuestro derecho de vivir en paz", indicó el PSUV, en una publicación en redes sociales con el hashtag "#LasCallesNoSonLasRedes", en las que se muestra un video de una multitud que se movilizaba de forma pacífica aplaudiendo y levantando banderas de Venezuela.





"Los comanditos"

Un total de 1.062 personas fueron detenidas en las protestas opositoras, informó el fiscal general, Tarek William Saab. El funcionario aclaró que si se comprueba, tras la investigación correspondiente, que algunos de los detenidos no participaron o cometieron actos violentos en las protestas, quedarán libres. "A los que se les determine la responsabilidad quedarán privados de libertad por muchos años", explicó.



El fiscal mostró una secuencia de videos de ataques donde aparecen grupos que dijo que para nada se pueden llamar manifestantes pacíficos, a la vez que planteó que en las manifestaciones hay grupos paramilitares y que "los comanditos" --como se denominan los grupos de organización política de la campaña de opositor Edmundo González Urrutia-- eran grupos criminales.



Justo la líder opositora, la exdiputada María Corina Machado, publicó un mensaje en el que pidió que se mantengan activados "los comanditos" para que ayuden en la movilización de las personas en las protestas. "Les pido que se mantengan activos, que ayuden en la movilización de la gente de manera cívica y ordenada, que se protejan y protejan a otros de la represión, y que no bajen la guardia, ni caigan en provocaciones", señaló Machado en una publicación en la red social X.



Saab aseguró que la Fiscalía y el sistema de justicia venezolano no van a permitir una escalada que lleve a embriones de guerra civil y aseguró que, tras las protestas del lunes y el martes, hay una tensa calma gracias al brazo de la justicia y a los tribunales.