Commemoration of the Salvadoran Student Massacre of 1975

Date:

Saturday, August 03, 2024

Time:

6:00 PM - 8:00 PM

Event Type:

Panel Discussion

Organizer/Author:

bay area CISPES & fmln norcal

Email:

Phone:

(415) 503-0789

Location Details:

2973 16th Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103

On July 30 1975, students from the National University of El Salvador were marching to protest repression by the military, which had taken over the campus in Santa Ana on July 25. General Arturo Armando Molina ordered the Salvadoran National Guard to suppress the protest with machine guns and tanks - resulting in the casualties, deaths and disappearances of an unknown number of youth and students.



Today, university students are facing a similar struggle in El Salvador as Nayib Bukele enters his second illegal term as president and falls short on his promises made to the university. Instead using it as a hotel for major events and putting the university into millions of dollars of debt, all while students are forced to take online classes while the government exploits and worsens the university's resources.



Join us to commemorate the lives that were lost and to learn about the ongoing struggles in El Salvador today!



Sponsored by the Bay Area chapter of the Committee in Solidarity with the People of El Salvador and the Farabundo Martí National Liberation Front Committee of Northern California.



El 30 de julio de 1975, los estudiantes de la Universidad Nacional de El Salvador marchaban para protestar contra la represión de los militares, que habían tomado el campus de Santa Ana el 25 de julio. El general Arturo Armando Molina ordenó a la Guardia Nacional salvadoreña que reprimiera la protesta con ametralladoras y tanques, con el resultado de bajas, muertes y desapariciones de un número desconocido de jóvenes y estudiantes.



Hoy, los estudiantes universitarios se enfrentan a una lucha similar en El Salvador cuando Nayib Bukele inicia su segundo mandato ilegal como presidente y no cumple las promesas que hizo a la universidad. En lugar de ello, la utiliza como hotel para grandes eventos y endeuda a la universidad en millones de dólares, todo ello mientras los estudiantes se ven obligados a tomar clases en línea mientras el gobierno explota y empeora los recursos de la universidad.



Únase a nosotros para conmemorar las vidas que se perdieron y para conocer las luchas que se libran actualmente en El Salvador.



Para obtener más información en español, comuníquese (925)-822-7794



Patrocinado por la sección del Área de la Bahía del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador y el Comité del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Norte de California.