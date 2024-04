San Francisco Jobs with Justice May Day March

Date:

Wednesday, May 01, 2024

Time:

10:00 AM - 2:00 PM

Event Type:

Other

Organizer/Author:

May Day Coalition

Location Details:

24th Street BART near Farolito (SF) - 2800 Mission St, San Francisco

This May Day, Dolores Street Community Services, Jobs with Justice SF, the Bay Area Essential Workers Alliance, SF Living Wage Coalition, Mujeres Unidas y Activas, Excelsior Works, Bay Area Labor for Palestine, Left Party y Movimiento por los Derechos de los Inmigrantes, Socialists Without Borders, and many others are leading the efforts to organize the International Workers Day march and rally in San Francisco on May 1st, 2024, from 10am - 2pm.



The march and action will be continuing the legacy of the fight of workers and the working class!



Our Demands:



1. Economic Justice for All Workers! Fight for workplace rights and protections! A living wage, affordable housing, and free healthcare for all!

2. Fight for a San Francisco for Working-Class San Franciscans! Collective power and resources for our working-class communities, not to big businesses, war, or the police! We demand a People’s Budget that highlights proactive investments that will improve public safety by addressing the root causes of social problems instead of waging war on the poor.

3. Full rights for migrant, immigrant, and refugee workers! Sanctuary for all!

4. End all unequal free trade agreements between the U.S. and developing nations!

5. Solidarity with the people of Palestine, end the state-sponsored violence of Israel and the US!



We are inviting all like-minded labor and community organizations to join us in the streets this May Day, and be a part of the ongoing history of workers building a better future for all of us.



**ESPAÑOL**

Este Primero de Mayo, Dolores Street Community Services, Jobs with Justice SF, la Alianza de Trabajadores Esenciales de la Bahía, SF Living Wage Coalition, Mujeres Unidas y Activas, Excelsior Works, Bay Area Labor for Palestine, Left Party y Movimiento por los Derechos de los Inmigrantes, Socialists Without Borders y muchos otros están liderando los esfuerzos para organizar la marcha y manifestación del Día Internacional de los Trabajadores en San Francisco el 1 de mayo de 2024, de 10 a. m. a 2 p. m.



¡La marcha y la acción continuarán el legado de la lucha de los trabajadores y la clase trabajadora!



Nuestras demandas:



1. ¡Justicia económica para todos los trabajadores! ¡Lucha por los derechos y protecciones en el lugar de trabajo! ¡Un salario digno, viviendas económicas y atención médica gratuita para todos

2. ¡Lucha por un San Francisco para los sanfranciscanos de clase trabajadora! ¡Poder y recursos colectivos para nuestras comunidades de clase trabajadora, no para las grandes empresas, la guerra o la policía! Exigimos un Presupuesto de la Gente/Popular que destaque inversiones proactivas que mejoren la seguridad pública abordando las causas profundas de los problemas sociales en lugar de declararle la guerra a los pobres.

3. ¡Todos los derechos para los trabajadores migrantes, inmigrantes y refugiados! ¡Santuario para todos!

4. ¡Poner fin a todos los acuerdos de libre comercio desiguales entre Estados Unidos y los países en desarrollo!

5. ¡Solidaridad con el pueblo de Palestina, poner fin a la violencia patrocinada por el Estado de Israel y Estados Unidos!



Invitamos a todas las organizaciones laborales y comunitarias que compartan nuestros valores a unirse a nosotros en las calles este Primero de Mayo y que sean parte de la historia contínua de los trabajadores que construyen un futuro mejor para todos nosotros