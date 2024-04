Brasil: Agronegocios hipotecan el futuro

Brasil: Agronegocios hipotecan el futuropor Daniel Lemos Jeziorny05/04/2024 Boletín Otras palabrasenviado por circulos.deestudio [at] hotmail.com Sintetiza el proyecto capitalista de alienar al ser humano de la naturaleza, bajo el discurso de “civilización”. Concentra ingresos, crea pocos empleos y degrada el campo. No lleva comida a la mesa. Y concentra los subsidios estatales. Algunos ganan; casi todos pierden…A diferencia de otras especies terrestres, la especie humana realiza su metabolismo con la naturaleza de la que forma parte no inmediatamente, sino mediada, tanto a través de objetos técnicos con los que desarrolla para trabajar como a través de los significados que atribuye a su acción de reordenar los flujos naturales de materia y energía. El concepto marxiano de metabolismo social es una herramienta muy útil para analizar esta interacción, especialmente porque resalta que se trata de una relación que se establece a partir de una determinada manera sociohistórica de organizar la fuerza de trabajo social, es decir, una relación humanidad/naturaleza desde un modo de producción específico –actualmente, el capitalismo– y no desde una relación entre los individuos y la naturaleza.Esta perspectiva es de indispensable importancia en el período histórico que atravesamos, marcado por guerras, sangrientas disputas por bienes comunes indispensables para la existencia humana como el agua y una emergencia climática cada vez más urgente. Después de todo, si los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y contribuyen al calentamiento global, que tiene consecuencias cada vez más graves para el mantenimiento de las condiciones de vida en la Tierra, un análisis basado en el concepto marxiano de metabolismo social nos permite superar lo que es una manifestación fenomenal: el efecto invernadero. gases – y profundizar en la verdadera raíz de esta contradicción, es decir, la expansión del fallo metabólico.Un proceso que se da a partir de la creciente y radical disyunción entre las partes que componen el metabolismo social del capitalismo, a saber: el sistema económico regido por la acumulación de capital y las condiciones naturales de producción. En este sentido, nunca está de más recordar que la biosfera –al menos, por ahora– es un sistema cerrado a la entrada de materia, pero también que la forma hegemónica que empleamos para humanizar/reordenar este sistema natural tiene un alcance ampliable. lógica y también acelerante. Es bastante plausible, por tanto, que en algún momento la desorganización de las coordenadas del Sistema Tierra provocada por la degradación de sus diferentes ecosistemas dé lugar a un crecimiento material loco, por no hablar de un crecimiento material posiblemente autofágico.Es en esta línea que estudiosos vinculados a la Economía Ecológica afirman que es necesario controlar el ritmo del sistema económico, acercándolo a los límites biofísicos del planeta. Y aquí la lógica es relativamente simple y quizás pueda resumirse de la siguiente manera: si capturamos peces más rápido que su velocidad de reproducción, acabaremos con la población natural de peces. De manera similar, si producimos desechos más rápido que la capacidad de la tierra para absorberlos, terminaremos enterrados bajo una montaña de tierra producida por nosotros mismos en nuestra relación metabólica con la naturaleza.Si para los estudiosos vinculados a la Economía Ecológica es posible gestionar el metabolismo del capital de tal manera que se controle tanto su lógica expansiva como su lógica aceleradora, para un grupo selecto de pensadores inocentes esto no es un problema, ya que el sistema sería “desmaterializarse”, especialmente cuando la esfera financiera asume el estatus de motor principal de la acumulación capitalista. Nada más desprevenido que eso. Si bien en la fase patrimonial del capitalismo –precisamente la que atravesamos actualmente– la extracción de renta es cada vez mayor y representa cada vez más peso en la balanza de la acumulación, esta situación no implica ni remotamente que el sistema se esté “desmaterializando”.Por el contrario, el consumo de materia sigue creciendo. Un informe reciente de la ONU (publicado en marzo de 2024) muestra claramente que si la población mundial se ha duplicado desde la década de 1970, la extracción de materias primas se ha triplicado. En otras palabras, la humanidad está consumiendo cada vez más planeta para mantener su forma de vida regida por la acumulación capitalista. Si en 1970 la extracción de materia de la Tierra fue del orden de 30,9 mil millones de toneladas, en 2020 alcanzó la marca de 95,1 mil millones de toneladas y la estimación es que a finales de 2024 alcance los 106,6 mil millones de toneladas. Por supuesto, esto no es nada nuevo, ya que el informe de 2016 ya llamó la atención sobre esta tendencia.Una tendencia desastrosa, dado que desde el punto de vista del buen funcionamiento del planeta para los seres humanos, es decir, la posible implementación de un metabolismo social que no comprometa servicios ecosistémicos esenciales como el ciclo de los nutrientes del suelo y el control natural. de enfermedades con potencial pandémico, lo que más importa son las cifras absolutas de degradación actual de los ecosistemas. Así, en lo que respecta a la relación humanidad/naturaleza, ¿de qué sirve que la acumulación de capital se ancle relativamente más en el ámbito puramente financiero, si la degradación de los ecosistemas que componen la biosfera sigue creciendo, si la deforestación sigue avanzando, ¿Si sigue aumentando la contaminación de los acuíferos o si aumenta la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera? Quizás por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo 2021-2030 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas .Una iniciativa que pretende intensificar la recuperación de ecosistemas degradados y destruidos como forma de combatir el calentamiento global. En el ámbito de esta medida (de paso, nada más que paliativa), la citada institución no escatima tinta en llamar la atención sobre la urgente necesidad de mejoras sustantivas en aspectos decisivos para la evolución de la humanidad en la Tierra, como la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y la preservación de la biodiversidad, todos ellos elementos basados ​​en el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas terrestres y marinos. Según la propia ONU, la degradación de estos sistemas naturales compromete el bienestar de 3.200 millones de personas y cuesta alrededor del 10% de los ingresos globales al año, expresado principalmente en la pérdida de especies y servicios ecosistémicos.Bueno, al menos desde que las botas españolas pisaron por primera vez las arenas blancas de las Bahamas, América Latina ha sido una pieza decisiva en este rompecabezas. Basta ver que Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela se encuentran entre las naciones consideradas con megadiversidad biológica en el mundo, dado que sus ecosistemas albergan entre el 60% y el 70% de todas las formas de vida terrestre. Además, el continente latinoamericano recibe alrededor del 29% de las precipitaciones del mundo y alberga un tercio de las reservas renovables de recursos hídricos, fundamentales no sólo para actividades productivas como la industria y la agricultura, sino para la vida misma.Es en este escenario que se vuelve cada vez más importante arrojar luz sobre los efectos concretos de diferentes patrones de reproducción del capital en las formaciones sociales latinoamericanas. Si bien es cierto que estos están involucrados en un movimiento de acumulación a escala global en el que se engendra una cierta división internacional del trabajo, no es menos cierto que sus Estados han jugado un papel decisivo en este desarrollo. Lo cual no es nada sorprendente, después de todo, especialmente porque es el aparato a través del cual se busca coordinar territorialmente las escalas del flujo de poder, el Estado capitalista es responsable de controlar y poner secciones de la biosfera a disposición del capital.Por tanto, el Estado es un engranaje central en la mecánica de reorganización de los flujos de materia, energía y poder que fundamenta el reordenamiento propiamente capitalista de la naturaleza. Si bien esto tampoco sería diferente en las economías latinoamericanas, vale la pena recordar que si en los albores del capitalismo el extractivismo en América Latina estaba organizado por un Estado de naturaleza colonial, en la actual fase de desarrollo capitalista, lo que muchos estudiosos han llamado neo -El extractivismo se materializa en las economías de esta región también a través de la acción estatal. Sin embargo, ya no a través de Estados coloniales, sino a través de lo que el mexicano Jaime Osório llama Estados Dependientes , aquellos en los que las clases dominadas, cuando adquieren el derecho de gestionar los aparatos estatales, lo hacen sólo como lo que son –clases dominadas– en una estructura sistémica de reproducción material. Lo que significa que la relación de poder que caracteriza a esta estructura y que pasa por el Estado no se encuentra bajo verdadera amenaza.Este es el caso de Brasil, donde en lugar de enfriarse por un conjunto de posibles cambios estructurales como la reforma agraria, los intereses de las viejas oligarquías parecen solidificarse como emblema de una sociedad fuertemente marcada por la desigualdad y una aplastante concentración de la riqueza. Por tanto, donde el agronegocio merece un examen crítico mínimamente profundo sobre su papel real en el desarrollo económico, especialmente por el hecho de que recibe cuantiosos y crecientes subsidios estatales. Al final, cuando hablamos de agro/pop/todo brasileño estamos ante un patrón de reproducción del capital al que los medios no se cansan de atribuir un papel de fortaleza y éxito económico. Sector supuestamente considerado productor de riqueza nacional, pero que en realidad celebra grandes resultados a través de la exploración del espacio agrario de un país donde, entre 2019 y 2021, 61 millones de brasileños enfrentaron dificultades para alimentarse y 15 millones de personas pasaron hambre.Vale señalar que si el patrón de reproducción del capital neoextractivo que caracteriza al agronegocio brasileño se atribuye a la idea de producir riqueza nacional, entre 1996 y 2022 su participación promedio en el PIB brasileño cayó del 35% al ​​25%. Y esto según una metodología de cálculo francamente favorable, dado que hay estudios de investigadores de renombre que indican que este número está sobreestimado; hasta el punto de que la participación efectiva de la agricultura en el PIB brasileño fue solo del 5,4% entre 2002 y 2018. Además, cabe señalar que fomentar este patrón de reproducción del capital trae graves consecuencias en lo que respecta a la reprimarización de la economía brasileña y la reducción de su agenda exportadora. De tal manera que la soja, un cultivo muy dependiente de pesticidas y que en 2000 representó el 5% de las exportaciones nacionales, ahora representa el 16,8% de estas exportaciones en 2020. Un hecho que trae preocupantes repercusiones ecológicas, ya que profundiza lo que muchos llaman commodities. consenso y el pernicioso consenso sobre el glifosato que lo acompaña.En este caso, los efectos sobre la degradación de los ecosistemas son dramáticos, no sólo por la escalada de envenenamiento de suelos, acuíferos y personas (especialmente trabajadores rurales), sino también por la deforestación que abre espacio para el avance de la llamada frontera agrícola. , cuyo aumento no ha podido mitigar la terrible realidad de que en un país como Brasil –con una indiscutible abundancia de recursos hídricos, tierras cultivables y mano de obra disponible en el campo– es necesario importar arroz y frijoles, productos básicos en la dieta de la población en todas las regiones. Por lo tanto, además de ser ecológicamente desastroso, el estándar de reproducción del capital típico del agronegocio brasileño todavía se erige como un obstáculo para la soberanía alimentaria en un país que lamentablemente no ha erradicado el hambre –a pesar de la alardeada fuerza de su agro/todo/pop.Como podría ser el caso, agro/tudo/pop ocupa alrededor del 77% de la tierra para cultivar commodities, como la soja exportada a China (destino de alrededor del 70% de la soja brasileña), mientras que la producción de alimentos es responsabilidad de la agricultura familiar, que ocupa el 23% restante de tierras agrícolas para producir arroz, frijoles, mandioca, patatas… en definitiva, alimentos para la mesa de los brasileños. También vale la pena señalar que, a pesar de ocupar una cantidad de tierra mucho menor que la agroindustria para producir alimentos para las personas y no para los cerdos, la agricultura familiar es responsable del 67% de las personas empleadas en actividades agrícolas en Brasil. En el campo brasileño, por lo tanto, quienes realmente producen alimentos y crean empleos no son los agro/todo/pop, sino los agricultores familiares, los habitantes de las riberas, los quilombolas…Es cierto que el agro/todo/pop no sólo produce granos para la exportación y la ocupación de una pequeña porción de la sociedad brasileña. También cría ganado. Y cuando observamos lo que sucede en las cadenas de producción de los sistemas alimentarios, es posible ver que, dado el tamaño del rebaño de ganado en Brasil, así como las áreas de pastos que crecen a través del acaparamiento de tierras y la deforestación, la producción de carne es la que que más ha contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2021, la estimación es que 1,4 GtCO2 fueron producidas por la industria vacuna, es decir, el 78% de las emisiones producidas dentro de los sistemas alimentarios corrieron a cargo de los Reis do Gado .Teniendo en cuenta lo que se ha expuesto hasta ahora, parece bastante plausible afirmar que la agricultura puede ser cualquier cosa menos sostenible. Además, a diferencia del mantra difundido diariamente por los medios de comunicación, la agricultura no carga a Brasil sobre sus hombros, sino precisamente todo lo contrario. Especialmente cuando se observa que los subsidios al sector alcanzaron R$ 24,4 mil millones en 2022. Esta cifra no incluye los subsidios financieros otorgados a los Fondos de Inversión en Agronegocios (establecidos durante el gobierno de Bolsonaro por la Ley 14.130/2021), las Cartas de Crédito Agrícola (LCA) ) y los Certificados de Cuentas por Cobrar Agrícolas (CRA), instrumentos financieros que están exentos de impuestos y que en conjunto abaratan el financiamiento agro/todo/pop en comparación con otros sectores de la economía, que necesitan enfrentar costos más altos para financiar sus actividades al no tener tales ventajas fiscales. Una cifra que no incluye, además, las subvenciones concedidas a las semillas, a menudo transgénicas, comercializadas por grandes corporaciones internacionales como Monsanto y que requieren aplicaciones cada vez más gigantescas de pesticidas. Estas semillas cuyos valores subsidiados aparecen en conjunto [¿y disfrazados?] con los subsidios otorgados a productos de la canasta básica.Desafortunadamente, cuando se arroja luz sobre el patrón de reproducción del capital agroindustrial brasileño, queda bastante claro que esto es costoso y trae profundas consecuencias negativas, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de lograr en las zonas rurales brasileñas un metabolismo social ecológicamente sano y mínimamente justo. .desde un punto de vista distributivo. Es decir, un metabolismo social que no amplíe más la ya preocupante fractura metabólica que se establece entre el sistema productivo y la naturaleza, pero que también sea capaz de contribuir a la seguridad alimentaria y atacar problemas vejatorios como el hambre. Si – como señala el historiador Maurice Dobb – en el período de transición del feudalismo al capitalismo, las ciudades europeas colonizaron el campo a través de un mecanismo de transferencia de valores a través del control de precios y el intercambio desigual, parece que en Brasil el camino ya está hecho. back, es decir, la transferencia de valores de la población urbana a los señores del agro/todo/pop, que son ocupados vía subsidios otorgados por el Estado en claro detrimento del resto de la sociedad, especialmente de los más necesitados. Siguiendo este camino, tal vez no nos quede mucho por hacer, salvo esperar que los señores del campo no se unan a ciertas iglesias para movilizar una banda de fanáticos religiosos para propagar incendios inquisitoriales por todo el país.fuente: https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/agro-mito-que-degrada-custa-caro-hipoteca-futuro/ enlaces relacionados:Extractivismo agrario en el Cerrado brasileñoEl extractivista más grande del continente: BrasilEl extractivismo, la urbanización de la cuestión agraria y el subproletariado: dilemas de la no realización de una reforma agraria en Brasiltambién editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2024/04/06/brasil-agronegocios-hipotecan-el-futuro/ reenviado por enred_sinfronteras [at] riseup.net