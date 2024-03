España: Movilizaciones agrarias ¿Qué hay de los jornaleros y jornaleras?

España¿Qué hay de los jornaleros y jornaleras?marzo 23, 2024Juan José Sánchez (Unidad y Lucha)Este principio del año 2024 vuelve a estar marcado, una vez más por huelga de agricultores, reseñar que son los agricultores, pertenecientes a la mediana y pequeña burguesía que salen a defenderse de la presión económica que sufren, en un modelo de producción en el que ellos son instrumentos necesarios a la gran patronal, productora, pero sobre todo comercializadora, de frutas, hortalizas y cereales y dueña de todo el complejo agroindustrial que suministra insumos y materias necesarias. Pequeños, ya no tantos numéricamente y media propiedad que bajo la tendencia de concentración monopolista en el sector, ven como retroceden en sus aspiraciones de clase y son enviados a la proletarización.Lejos, muy lejos queda ya, aquellas batallas del movimiento campesino que hasta mediados el siglo XX, se convocaran y que en su reivindicación principal situaban la defensa del jornal, de la jornada y reparto ante los abusos de la patronal campesina.Como si de algo nuevo se tratara, se pretende hacer creer que la situación de la mediana propiedad agrícola y la poca, pequeña sobreviviente, es novedosa, que ésta es consecuencia de tal o cual decreto, ocultando que es consecuencia de un proceso de concentración capitalista que en este modelo de sociedad no tendrá freno.Pero a lo que nos interesa. En esta histórica lucha en el seno de las clases de la burguesía, los grandes damnificados han sido siempre los millones de jornaleros y jornaleras que siguen sufriendo las más altas formas de explotación y represión. Un ejemplo muy clarificador, mientras los patronos van a la huelga, parada de la producción, cientos de miles de jornaleras/os , no pueden laborar y por tanto no cobran ni un real, gracias a los convenios del campo firmados por unas organizaciones sindicales que desde hace ya décadas trabajan al servicio de la patronal.Esa patronal, que corta carreteras y sitia ciudades, mantiene a millones de mujeres y hombres, en la más severa miseria, con jornales de otro siglo, ritmos de trabajo más propios de máquinas y habitando muchos de ellas y ellos, cientos de miles, en poblados chabolistas, cortijos de aperos y/o barrios marginales-guetos.Sí, esa patronal que sale a las plazas a gritar y pedir justicia, para ella, que pide al gobierno de turno que destine cantidades ingentes de recursos monetarios a sus explotaciones, también es la misma que culpa de su situación ante la gran patronal, a los jornaleros y jornaleras que exigen un salario digno con el que poder vivir. Una patronal agrícola que no se distingue de sus competidores precisamente por su posición ante los proletarios del campo. Pero, cuando ven que son arrastrados hacia la proletarización, hacia la miseria, piden, ruegan que el proletariado explotado por ellos los defienda ante la gran patronal capitalista. El uso del símil, todos estamos en el mismo barco, es sacado de la chistera del truhán, la respuesta debe ser, sí, pero nosotros remamos y achicamos y vosotros tomáis el sol y viandas en la cubierta y cuando el barco ya no soporte más peso, lo venderéis al mejor postor, con nosotros como mercancía.Las y los jornaleros, deben aprovechar la actual crisis del sistema, que afecta con dureza al sector primario, agricultura, para posicionarse como sujeto revolucionario ante la patronal, y exigir una reforma agraria a través de la que, poner fin a la situación histórica de sobreexplotación que viven. Las organizaciones políticas revolucionarias y los sindicatos de clase, deben llamar al conjunto del proletariado campesino, a la HUELGA GENERAL, ya no es suficiente la exigencia de un mejor salario, hay que exigir la socialización del suelo agrícola, la nacionalización de toda la industria de transformación y comercio. Solo la clase obrera organizada podrá poner fin a siglos de sufrimiento, miseria y muerte.Un análisis de clase sobre las movilizaciones agrariasmarzo 23, 2024La complejidad de la situación agro-ganadera requiere de un análisis sereno y de clase, independiente del discurso hegemónico e interesado del sector oligárquico de la agroindustria, que pone a su servicio las leyes de la UE y sus estados miembros. Ante ello, el Comité Ejecutivo del PCPE publicó un comunicado el 11 de febrero, que resumimos aquí con algunas claves para situar el conflicto:Hemos llegado hasta aquí de la mano de la UE y todas sus políticas de división internacional del trabajo. Hay que entender la Política Agraria Común (PAC), en el contexto del proceso de desindustrialización y terciarización de la economía española.Por ello, más allá de las subvenciones que reparte la PAC y que, al menos en España, se concentran en los grandes propietarios (Telefónica, El Pozo,…), su propósito siempre ha sido orientar la producción agrícola y ganadera hacia un proceso de creciente concentración y capitalización, arruinado a un alto porcentaje de campesinos. Hacia un modelo productivo intensivo y de exportación que nada tiene que ver con las necesidades alimentarias reales y las prácticas agrícolas sostenibles propias de la cultura del campesinado.Exigir la salida de la UE es la única posición coherente con un planeamiento de sostenibilidad social, económica y medioambiental de la agricultura.Es preciso denunciar los acuerdos preferentes y los tratados de libre comercio de la UE que se han estado gestando en la FAO y la OMC. Estos priorizan las exportaciones de capital europeo y abren las puertas a las importaciones de productos primarios que, en muchos de los casos, son cultivados por grandes empresas europeas en África o América Latina. El caso de las hortalizas y los cítricos marroquís, producidos en fincas propiedad de empresarios españoles, es paradigmático de lo que situamos y muestra la hipocresía y el cinismo con el que actúan algunos de los actores del sector primario.Considerar la agricultura, pesca y ganadería como valores de cambio en manos privadas, es absolutamente indefendible e insostenible. Son recursos limitados que hay que cuidar y que no pueden ponerse al servicio del interés privado. Su desarrollo debería orientarse de forma absolutamente prioritaria a la SOBERANÍA ALIMENTARIA. La producción irracional de mercancías destinadas casi en exclusiva a la exportación, sin más consideración que el beneficio empresarial, y la extensión constante de regadíos que colapsan acuíferos y el agotamiento de tierras fértiles son inaceptables. Los pequeños y medianos agricultores que insisten en estos métodos, cavan su propia tumba.Poco se habla de las más de 1.250.000 personas que forman el proletariado agrícola y que nada tienen que ganar con estas movilizaciones. Sobreexplotados por una patronal que, con la excusa de la baja rentabilidad, no respeta ni los mínimos marcados por las ya lesivas leyes laborales, una parte importante padece el racismo y la indefensión que provoca la Ley de Extranjería. Ningún trabajador/a es ilegal. No al prestamismo laboral, no a las ETTs.Una Ley de la Cadena Alimentaria que proteja al consumidor y al pequeño productor es inviable en el capitalismo. Denunciamos la hipocresía de las pretendidas medidas medioambientales que se sitúan desde la UE. Cada día es más evidente que la defensa del medio ambiente, no puede desligarse del modelo económico y social que lo destruye. Si no es rojo, no puede ser verde. La única alternativa realmente social en este sentido, es defender un modelo económico fundamentado en el interés general y en la planificación, en definitiva, un modelo social y económico SOCIALISTA.

Comité Ejecutivo del PCPE