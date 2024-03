Francia: continúan las luchas de los Levantamientos de la tierra. Convocatoria a la 7ma temporada de movilizaciones contra la devastación.

Francia: continúan las luchas de los Levantamientos de la tierra. Convocatoria a la 7ma temporada de movilizaciones contra la devastación.Francia: continúan las luchas de los Levantamientos de la tierra21 marzo, 2024Convocatoria a la 7ma temporada de Levantamientos de la tierraLos levantamientos de la Tierra han estado luchando incansablemente durante 3 años contra aquellos que planean la devastación. En marzo pasado, después de la manifestación. de Sainte-Soline, el estado quería aplastarnos con una represión que mezclara el arsenal antiterrorista y la disolución administrativa.Nuestra respuesta fue mantener un ritmo sostenido de acción determinada durante la temporada 5, desde Saint-Colomban hasta Maurienne a través de Rouen.La temporada 6 luego se abrió con un Alpine ZAD en la cima de la Girosa para interrumpir la tercera sección del teleférico SATA. En octubre, una gran manifestación con 6 manifestaciones coordinadas contra la A69 abrumó a la policía. En diciembre, la temporada terminó con una vasta campaña de acciones descentralizadas contra Lafarge y el mundo concreto convocado por una amplia coalición de organizaciones y apoyado por comités locales de los levantamientos de la tierra.Unas semanas antes, al final de una audiencia ubicua, el intento de nuestra “disolución” había terminado. Aunque la amenaza represiva continúa flotando sobre nuestras cabezas, todavía estamos allí, listos para una séptima temporada de bloqueos, ocupaciones y desarmamiento.Continuamos cavando nuestro surco: superar el registro de pequeños gestos para abrazar el de la acción colectiva decidida, que convierta las esperanzas siempre decepcionadas de la transición ecológica en focos de resistencia territorial.También estamos abriendo nuevas vías para vincular aún más la ecología con las luchas sociales y construir acciones paso a paso con los trabajadores en las áreas de la construcción y el ámbito agroindustrial.A medida que se abre la campaña para las elecciones europeas, en todo el continente la extrema derecha se apalanca en el poder y forma parte de una exaltación nacionalista de la tierra. Contra esta ofensiva reaccionaria, así como la campaña anti-ecologista del gobierno, nuestras acciones tienen como objetivo defender y apoderarse de la tierra desde una perspectiva ambiental y anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial.Creemos en nuestra capacidad de actuar por una vida deseable en un mundo habitable donde todos puedan tener acceso a la tierra, la vivienda y los alimentos.En las últimas semanas en Francia, dos frentes han cristalizado particularmente el regreso de la tierra y las cuestiones agrarias en el corazón del conflicto político contemporáneo: por un lado, la revuelta agrícola, por otro lado, la feroz resistencia contra los astilleros A69.Uno de los desafíos de la temporada 7 es continuar articulando las resistencias agrícolas y ambientales, a las que nuestros adversarios buscan oponerse por todos los medios.Revueltas agrícolasDesde enero, los campesinos han dejado sus tierras y animales para bloquear carreteras, rodear prefecturas, asaltar Rungis y la feria agrícola. Lo que expresan estos gestos es que el sistema agrícola actual ya no es sostenible. Los criadores de Tarn lo dijeron desde el principio: si nada cambia, las granjas medianas, llamadas « familiares », desaparecerán y la profesión campesina con ella.Estas granjas son tomadas; aguas arriba por las industrias que les suministran insumos, fertilizantes, alimentos, pesticidas y aguas abajo por los de la industria alimentaria y la distribución masiva. Esta situación resulta de 50 años de políticas públicas orientadas a la ampliación y la industrialización.Esta situación resulta de 50 años de políticas públicas orientadas a la ampliación y la industrialización.En medio de una revuelta agrícola, si el gobierno lo deja pasar, es porque sabe que puede contar con que el sindicato mayoritario capture y contenga la ira. El FNSEA desvía el sufrimiento profesional y las dificultades existenciales para centrar estratégicamente sus demandas en las consecuencias y los estándares ambientales europeos. El gobierno se apresura a acceder a lo que es compatible con los diseños del complejo agroindustrial: el plan Ecophyto se detiene y el envenenamiento de la tierra, el agua y las familias campesinas continúan.Detrás de una unidad escenificada, las profundas desigualdades dividen el mundo agrícola. Una línea divisoria lo cruza: por un lado, una élite de cuello blanco que milita solo por sus intereses económicos; por el otro los trabajadores sofocados por el complejo agroindustrial. Entre estos trabajadores, las mujeres campesinas que trabajan en granjas convencionales de tamaño mediano, como la agricultura orgánica –, y se les roba una gran parte de los frutos de su trabajo, pero también, una masa de empleados invisibilizados: trabajadores agrícolas reclutados por la industria vegetal o vitivinícola, operadores de mataderos, cajeros en supermercados.FNSEA y la Coordinación Rural alientan a los agricultores a luchar solos, a librar una lucha corporativa. Para neutralizar las críticas a la agroindustria, mantener la ficción de la unidad y generar un retiro de identidad, se nos vuelve a compartir el refrán de «agro-basing» : los agricultores serían despreciados por el resto de la población. Esta frase clave fue una vez más contradicha por el apoyo popular a la revuelta. Para nosotros, luchar contra el complejo agroindustrial no es estigmatizar a los agricultores. Por el contrario, al enfrentar este sistema que concentra la tierra, las ayudas y el capital, podemos defender las condiciones de vida, los ingresos y el comercio de las familias campesinas.La Confederación Paysanne ha intentado a través de sus acciones (bloqueos de grandes plataformas de distribución, ocupación de la sede de Lactalis) resaltar ciertos fundamentos reales del problema campesino : bajos ingresos y competencia destructiva impuesta por el libre comercio. ¡Estos problemas no son exclusivos del mundo agrícola, ni mucho menos!40 años después de la muerte de Bernard Lambert, fundador de Peasants-Workers (Trabajadores campesinos), ha llegado el momento de reconectarse con un movimiento que va más allá del marco corporativo para volver a registrar las luchas campesinas en la lucha de clases.Nuestros oponentes traducen la ira agrícola siempre que pueden en una oposición de identidad entre los ambientalistas y los agricultores. Nos esforzamos por deshacer esta captura del significado de los eventos por nuestros gestos, nuestros vínculos y nuestras estrategias de control.Creemos en ciertas reuniones y nos negamos a permanecer congelados en las identidades que se nos asignan. Donde reconsideramos juntos frente a quiénes son los verdaderos enemigos de los campesinos, las alianzas son posibles. Nuestras acciones demuestran esto.En ambos lados, se trata básicamente de defender la profesión campesina para evitar que desaparezca a favor de los robots que trabajan en llanuras saqueadas. El objetivo es promover un modelo de cría de policultivos que proteja la biodiversidad e inventar nuevas formas de cultivar en condiciones climáticas inciertas. Se trata de trabajar sin envenenarte a ti mismo. Se trata de que todos tengan los medios para ofrecerse alimentos de calidad y garantizar la remuneración de los campesinos que lo producen. Esto implica cortocircuitar el complejo agroindustrial, poniendo fin a sus márgenes depredadores y su frenesí extractivista.Frente anti-cementoPara defender la tierra y los campesinos, aún es necesario mantener las condiciones de posibilidad de la agricultura: las tierras federativas y su fertilidad, la cantidad y la calidad del agua, ante un clima cada vez más cálido. Es por eso que queremos evitar a toda costa que la nueva tierra sea cementada, alquitranada, artificializada. En el Tarn, la lucha decidida contra el proyecto de la autopista A69 entre Castres y Toulouse es el centro más incandescente de esta lucha.Y detrás de la autopista A69, hay 55 grandes proyectos viales cuestionados en Francia: 13 mil millones de dinero público, para esterilizar suelos, fragmentar hábitats y extender los tentáculos del imperio logístico.Frente a estos proyectos en todas partes surgen luchas y resistencias. En la tierra de Sucs, los oponentes están siendo los pastores: la presencia permanente de un rebaño de ovejas en la ruta ralentiza el progreso del trabajo de la RN88. En Rouen, incluso antes de la primera pala, la oposición ya está reuniendo a miles de personas decididas a defender tierras y bosques en peligro de extinción, así como a las especies que los habitan. En Aviñón, un nuevo ZAD acaba de salir del cascarón contra un proyecto de desvío de carreteras que amenaza su cinturón verde.En los años 90 en Inglaterra, el movimiento de protestas viales, combinando la ocupación de sitios amenazados y acciones directas, había llevado al cese del programa de carreteras británico. El otoño pasado, Clément Beaune, entonces Ministro de Transporte, anunció el abandono inminente de ciertos proyectos, pero desde entonces: ¡nada ! Por lo tanto, es necesario continuar oponiéndose físicamente al progreso de los sitios de construcción para arrebatar una moratoria en todos los proyectos viales, así como al abandono inmediato y permanente de algunos de ellos.Del 9 al 12 de diciembre, la campaña de movilización contra Lafarge y su mundo demostró que en todas partes se podían imaginar sobregrados frente a infraestructuras concretas y de asfalto. Paralelamente, desde Bretaña hasta Ariège, los colectivos que luchan contra campos de arena o pozos de grava están estructurados, se encuentran y ganan poder. Juntos, estamos aprendiendo a interrumpir significativamente los dientes bien engrasados que conectan canteras, plantas de energía de concreto y sitios que se multiplican en todas partes.La temporada 6 terminó con el anuncio del abandono del proyecto de extensión de carrera de Lafarge en Saint-Colomban, fruto de varios años de acción conjunta liderada por el colectivo “Cabeza en la arena” y los levantamientos de la Tierra. Si todavía hay otro proyecto de carrera para enterrar allí, ya podemos proyectarnos en la reapropiación de tierras agrícolas salvadas por los campesinos y residentes locales para garantizar que no estén monopolizadas por las grandes empresas de la lirio y lechuga de cordero. Es multiplicando en todas partes este tipo de victorias en el terreno que podremos articular concretamente la lucha ecológica contra la destrucción de los ambientes y la lucha por la emancipación campesina frente al dominio absoluto de complejo agroindustrial.Temporada 7: Desentrañar los sectores mortalesPara forzar un cambio de modelo, debemos lograr desentrañar sistemáticamente los sectores mortales. Al tirar del hilo de un sector, todo el balón del capitalismo viene con él. Son estos hilos quienes unirán las diferentes acciones de la temporada 7 de los levantamientos de la Tierra.1 – Megacuencas: sube al sector del maíz para volar un eslabón en la cadena agroindustrialEs imposible entender por qué el gobierno y el FNSEA se aferran a este punto a los sitios de mega cuenca sin comprender su función eminentemente estratégica para el cultivo industrial de cereales, y en particular el sector del maíz. Esto representa el 18% del agua consumida en Francia. Está en la encrucijada de varios desafíos importantes: los viejos y nuevos OGM, el suministro de granjas sobre el suelo concentradas en granjas industriales, el lugar desproporcionado de exportación en la producción agrícola francesa, la metanización, el uso frenético de herbicidas y fungicidas y, por supuesto, el agua y su intercambio.Continuar luchando para arrebatar una moratoria sobre las megacuencas no está atacando a las granjas o los agricultores, sino apuntando a las mega cooperativas en el sector. Estos proyectos no satisfacen las necesidades de agua de las mujeres campesinas, sino las de multinacionales como Pioneer y Limagrain. Continuar invirtiendo en este sector cavando cuencas que no se llenarán mañana es posponer el cambio necesario en el modelo agrícola. El rendimiento del maíz en 2022 se derrumbó en un 54% debido al cambio climático. Este año “excepcional” se convertirá en el nuevo estándar. Con el sistema de cuenca, el complejo agroindustrial encierra a los agricultores en un punto muerto económico y existencial. La agroecología debe tener prioridad sobre esta mala adaptación al cambio climático, incluso el Tribunal de Cuentas acordó recientemente.A medida que se avecina la conmemoración del año 1 de Sainte-Soline, se realiza una reunión el 11 de mayo en el Macizo Central para luchar contra el proyecto de construcción de los dos mega-bassins más grandes de Francia en beneficio de la multinacional Limagrain y su producción de semillas de maíz. Dondequiera que surjan los proyectos de cuenca, estallarán revueltas similares a las del pantano de Poitevin. Este primer acto de la temporada será un calentamiento antes de reunirse para una nueva movilización internacional para el agua en Deux-Sèvres, en vísperas de los Juegos Olímpicos, del 15 al 21 de julio.2 – Organizar para detener la logística del desastreCada año, se construyen más de 2 millones de metros cuadrados de almacenes en Francia, en una dinámica de artificialización cuya curva de crecimiento es exponencial.Para alimentar estos almacenes, necesita carreteras, carreteras, camiones interminables, aviones de carga, portacontenedores y trabajadores que dejan su salud allí. A través de estas infraestructuras y sus múltiples ramificaciones, el imperio logístico muele a los vivos, mordisquea tierras fértiles, arrasa bosques, nos asfixia con betún y CO2 y monopoliza los frutos de nuestro trabajo. Este sector es estratégico. Sujeta todos los territorios a la tiranía del mercado global. Al transportar cualquier cosa y todo a bajo costo, el imperio logístico produce deslocalización, dumping social, subcontratación y trabajos podridos.Al volver sobre los sectores de hormigón, maíz o paquetería, inevitablemente se encuentra con la logística. Es esto lo que circula bienes y materiales a las cuatro esquinas del planeta, lo que hace posible una producción desconectada de los territorios, fuera del alcance y control de residentes y trabajadores. Es para ella que se están abriendo nuevos sitios de carreteras y almacenes.Esta máquina gigantesca está organizada en torno a ejes estratégicos, “corredores” a lo largo de los cuales concentra sus fortalezas, pero también sus debilidades. Al hacerlo, a pesar de sí mismo, conecta las luchas locales y las luchas sociales a las que ofrece empresas conjuntas. Así, los proyectos de A133-134 en la región de Rouen, el canal faraónico Seine Nord-Europe y el almacén gigante en Seine-Saint-Denis son parte del mismo continuo, al igual que las resistencias locales a estos desarrollos.Esta temporada, nos reuniremos con usted del 24 al 26 de mayo en Seine-Saint-Denis, en el corazón de la metrópoli del Gran París. Los promotores y el Estado quieren construir una logística de megaplataforma allí: ¡Greendock ! Esta acción de demostración será un primer paso para detener este proyecto y defender las áreas de frescura y biodiversidad en el corazón de los suburbios populares. Luego nos reuniremos nuevamente en masa el 8 y 9 de junio contra el proyecto de autopista A69, en la apertura de una serie de acciones descentralizadas de Déroute des Routes anunciadas para la tercera semana de junio.Desde su concepción hasta el último golpe, estamos allí para liderar la resistencia a cada proyecto y alcanzar el umbral crítico capaz de hacer que todos caigan.De una temporada a la siguiente: tejer el tejido del movimientoSi el movimiento despegó organizando alrededor de calendarios de acción estacional, ahora se despliega en un conjunto de otras dimensiones. Se están construyendo dinámicas a largo plazo. La red territorial de los comités locales está creciendo. Nacen los primeros graneros de los levantamientos. Alrededor, las redes de primos y aliados, “Land Naturalists”, “Buildingers of the Land”, “Land Grimping”, se organizan sobre la base de prácticas y pasiones comunes.Las encuestas sobre Lafarge y el sector del maíz están construyendo paso a paso una comprensión común de lo que enfrentamos. Las reuniones con trabajadores agrícolas o trabajadores indocumentados en la industria de la construcción están ampliando gradualmente el alcance de nuestras acciones y alianzas. Los grupos de vigilancia de la tierra, apoyo a la instalación e intervenciones de acaparamiento de tierras se están desarrollando en conjunto con comités locales y organizaciones campesinas.Las reuniones en países vecinos o más distantes se abren a varias alianzas internacionales. En marzo, una gira por Alemania permitió comprender cómo el impresionante movimiento de acción masiva directa contra las minas de carbón, Ende Gelände, está recomponiendo, entre otras cosas, en torno a problemas de protección del agua en diferentes territorios. Un ZAD se instaló durante nuestro viaje a las puertas de Berlín en un bosque y agua subterránea amenazados por la extensión de una fábrica de Tesla, fábrica también cerró 10 días por una acción de desarme.A principios de septiembre, llamaremos para unirnos a la movilización de los camaradas venecianos contra las “cuencas de nieve” planificadas para los Juegos Olímpicos de Invierno en los Dolomitas. También se organizan reuniones en Francia para imaginar formas de acción conjunta con colectivos descoloniales, aquí o en otros lugares.Los levantamientos de la Tierra no han terminado de metamorfosear y crecer. Pero desde los primeros temblores que vieron emerger el movimiento hasta los principales trastornos que exige, todavía hay un abismo. Necesitamos todas las energías para llenarlo; para dejar el fatalismo que muy a menudo despierta el miedo al colapso, para revivir la posibilidad de un cambio.¡Únete a tu comité local más cercano!En el año 2023 florecieron más de 200 comités locales: si muchos nacieron en un gesto de solidaridad para neutralizar el intento de disolución, desde entonces han despegado, consolidando sus filas y espacios organizativos. Cada comité constituye un nuevo ancla para nuestra organización joven, una nueva área de investigación, vigilancia ecológica y terrestre para dibujar cada vez más precisamente el mapeo de proyectos tóxicos y sus ramificaciones. Son un espacio de composición desde el cual organizar acciones locales, así como una nueva cámara de resonancia, movilización y organización para participar en actos nacionales.Las reuniones regionales entre comités se han multiplicado a lo largo del hexágono, dando lugar a una nueva coordinación de acción : el gran éxito de los días internacionales contra el mundo del concreto ( con más de 50 acciones en 4 días ) y las acciones de boicot económico de Carrefour en apoyo de Palestina dan testimonio de La vitalidad de los comités.Para participar más activamente en la dinámica de los levantamientos, es mejor unirse al comité más cercano a usted. El mapa del comité con sus diversos contactos está disponible aquí : https://lessoulevementsdelaterre.org/en-eu/comites/la-carte-des-comites ¡Los graneros de los levantamientos se están organizando ! https://lessoulevementsdelaterre.org/comites/comites/appel-a-constituer -)Varios colectivos y comités locales han decidido cultivar frutas y verduras para abastecer a los comedores que han acompañado las movilizaciones de los levantamientos de la Tierra durante varios años. ¡Los enlaces están tejidos y los áticos están equipados!Se pusieron en contacto con Atelier Paysan, que desea apoyarlos en el diseño y difusión de tecnologías campesinas adaptadas a proyectos colectivos. Es una oportunidad para que aprendamos colectivamente a cultivar, construir nuestra propia infraestructura, adquirir un conjunto de lugares y tierras. Se lanzan las primeras plántulas, los brotes de repollo muestran la punta de la nariz. Se comerán durante las próximas acciones de los levantamientos.Si desea unirse a la dinámica de los áticos, envíe un correo electrónico aquí: attics-sdt ARROBA riseup.netY silencio … ¡parece que está comenzando una nueva dinámica: “Las cuevas de los levantamientos”! para sostener las movilizaciones de la próxima temporada )Escalada de tierrasYa sea para ir a las copas de los árboles, bloquear plantas de energía, de cemento, ocupar grúas, edificios o colgar pancartas inexpugnables, la escalada acompaña las acciones de los levantamientos. Los Grimpantes de las tierras, es una red emergente de escaladores de todas las áreas de la cuerda, poniendo sus habilidades específicas al servicio de las luchas locales, guiado por la preservación y defensa de los vivos, y rechazando todas las formas de opresión sistémica dentro de su colectivo.Para alcanzarlos o unirse a ellos: scalingdtr ARROBA espiv.netPrimeros temblores! – 19 de abril – Salida del libro de levantamientos de la Tierra a las ediciones de La FabriqueDespués del lanzamiento a las ediciones Seuil de “No disolvemos un levantamiento”, aparecerá una barricada de papel conformado por voces cómplices esta primavera en las ediciones “Primeros batidos” de La Fabrique. Escrito por docenas de manos, desde el corazón palpitante del movimiento, su desarrollo abrió un vasto sitio teórico inacabado. Este libro entrelaza historias vivas de temporadas pasadas e intenta formular las hipótesis políticas que estructuran nuestras acciones, las paradojas que enfrentamos y las posiciones que nos mantienen. Describe las premisas de un pensamiento pragmático en movimiento y permite ir más allá de los marcos demasiado estrechos de los llamados a movilizaciones, redes sociales y espacios para la contraofensiva de los medios.Nos invita a participar en todas partes, dentro de los comités locales y más allá, debates apasionados y profundos sobre nuestras perspectivas políticas a largo plazo.CALENDARIO DE TEMPORADA N ° 7 – PRIMAVERA / VERANO 202422-31 DE MARZO: SAINTE-SOLINE, 1 AÑO DESPUÉS – Una semana de conmemorar accionesUbicación: Miss ( 79 ) y en todas partes en FranciaImpulsado por los éxitos de las manifestaciones contra la cuenca, el gobierno intentó el 25 de marzo de 2023 romper el movimiento bajo una lluvia de granadas ensordecedoras y mutiladoras. Los gendarmes disparan más de 5.000 granadas contra los defensores del agua presentes en los campos de Sainte Soline para evitar una mayor invasión del cráter.El gobierno ha salido de los grandes medios para liberarse de su elección premeditada de brutalizar para proteger los beneficios de la agroindustria. Esta represión sin precedentes ha sido acompañada en los últimos meses por una operación para criminalizar a los manifestantes: « eco-terroristas », intento de disolución, juicio, comisión parlamentaria de investigación, …Un año después, el colectivo Bassines Non Merci (Cuencas NO gracias) está organizando una semana de acciones para no olvidar la violencia cometida por el Estado el 25 de marzo de 2023, para enviar un mensaje de apoyo a los heridos, y demuestran que a pesar de la conmoción de Sainte-Soline, el movimiento siempre está decidido a detener estas malditas cuencas.Antes de reunirse en Poitou el próximo mes de julio, les invitamos a los diversos momentos de esta semana de « para conmemorar acciones », especialmente el sábado 23 de marzo en Miss ( 79 ) para la construcción de un mojón y un torneo de petanca «Todavía estamos allí, tienen las bolas», así como el lunes 25 de marzo en todas partes en Francia por « mega-boums contra mega-basinas y violencia policial ».Toda la información práctica aquí: https://bassinesnonmerci.fr/index.php/2024/02/22/sainte-soline-1-an-apre/ 11 DE MAYO: RANDEAU FESTIVO Y DETERMINADO PARA LA DEFENSA DE AGUA y contra ¡Las dos cuencas más grandes de Francia planificadas en Auvernia !Ubicación: Puy-de-DômeDurante varios años, un puñado de agroindustriales han estado tratando de tomar agua en todo el país. Ahora, en el corazón de Auvernia, en la llanura de cereales de Limagne ( al este de Clermont-Ferrand – 63 ), avanza el proyecto de gigabytes más grande jamás diseñado en Francia : ¡2.3 millones de m3 de agua en 330,000 m ² de lona plástica !Oficialmente, el proyecto lo lleva a cabo la ASL de Turlurons, compuesta por 36 granjas, incluido el presidente de la multinacional Limagrain ( 4ta compañía mundial de semillas ) y 5 de sus directores. Extraoficialmente, es Limagrain quien está impulsando este proyecto, en aras de asegurar su producción de semillas de maíz destinadas a la exportación, ¡todo financiado al 70% con dinero público !Estos gigabytes se llenarán directamente bombeando en uno de los afluentes del Loira, el Allier. Sin embargo, el área está clasificada Natura 2000 y apoya localmente el suministro de agua potable para más de 200,000 habitantes. Esta captura va de la mano con la degradación del suelo, el secado de los ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad y la contaminación del agua a través del uso intensivo de la química agrícola.Si bien los períodos de sequía son cada vez más frecuentes, largos y severos, mientras que el suministro de agua potable a las poblaciones está seriamente amenazado en Limagne y en otros lugares, no aceptamos que las empresas agrícolas monopolicen el agua para mantener un modelo que solo sirve a unos pocos.El próximo 11 de mayo, incluso antes del comienzo del trabajo, ¡unámonos para hacer oír una oposición firme y decidida !BNM63, la Confederación Paysanne, la Rebelión de Extinción y los Segadores Voluntarios dan una primera reunión con los levantamientos de la Tierra para una caminata educativa, festiva y artística.En defensa del Allier, sus afluentes y las tierras que lo rodean, para la agricultura campesina contra el agarre hegemónico y devastador de la agroindustria: ¡No Bassaran !GIROSIS GLACIER: UN MASIF QUE RASSEMBLELugares: en los Alpes y las alturas de La GraveDespués del bloqueo del trabajo en la tercera sección del teleférico en el otoño, el equipo glacial de levantamientos de la Tierra continúa vigilando el glaciar Girose. Winter ha dado tiempo a muchas organizaciones para reunirse y organizarse. Ninguna información puede confirmar esto por el momento, pero si los trabajos se reanudaran en el derretimiento de la nieve, estos últimos están listos para actuar y regresar al sitio.Manténgase informado en el canal de levantamientos alpinos de Telegram para unirse a ellos de mil maneras : https://t.me/comites_alpins Y para obtener más información sobre la lucha contra la tercera sección del teleférico : https://lagrave-autrement.fr 24-26 DE MAYO: DETENGA GREENDOCK – Logística en pánicoUbicación: Ile de FranceEn los suburbios del norte de París, en el lecho principal del Sena, un monstruo logístico duerme…Este monstruo es el proyecto de almacén gigante soñado por el promotor Goodman, uno de los líderes mundiales en bienes raíces logísticos, y HAROPA, un importante proyecto fluvial y portuario marítimo entre Le Havre y París.Una vez establecido en el puerto de Gennevilliers, el monstruo « Greendock » necesitaría, para operar, 1200 rotaciones / día de camiones, en un área donde la contaminación del aire ya es responsable de una de cada diez muertes. Frente al futuro almacén: un área Natura 2000, donde anidan varias especies de aves protegidas, que sufrirían día y noche la contaminación lumínica y acústica. Un almacén más, en un suburbio ya saturado de infraestructura logística, CO2, que sufre todos los daños ecológicos y sociales de proyectos absurdos destinados a servir a la metrópoli.Si los edificios aún no han salido del suelo, el trabajo podría comenzar en 2024. La presión está aumentando y, en las redes de carreteras, las redes de luchas se oponen. A la llamada del comité local Plaine Tempête ( 93 norte ), los comités locales de los levantamientos de Île-de-France y otros colectivos que se oponen a los proyectos logísticos señalan a quienes apoyan un proyecto ya descrito por un colectivo local y los ayuntamientos de municipios circundantes.El capitalismo global se basa en la multiplicación de estas infraestructuras logísticas. Pero si esta última es su condición de existencia, también son su talón de Aquiles. ¡Es por eso que, el fin de semana del 24 al 25 de mayo, contra Greendock y su imperio, obstaculicemos los flujos logísticos y saquemos los bancos que deseamos tener ! En todos los ejes, en la tierra, en el agua, las palabras clave serán las mismas: ¡bloqueo y piratería !8-9 DE JUNIO: A69 – Ley 3Ubicación: entre Castres y Toulouse¿La carretera avanza ? ¡U.S. también !En abril y octubre de 2023, miles de nosotros nos reunimos para denunciar e intentar poner fin a la autopista A69 Castres-Toulouse, denunciando un proyecto heredado del siglo pasado y triplicando dañino: inútil, ecocida y antisocial.En 2023 y 2024, se levantó la resistencia a nivel nacional e incluso internacional, sin hacer que los tomadores de decisiones, los políticos, con el apoyo de sus amigos concesionarios Atosca/NGE y el poder judicial y la policía.La determinación de defender tierras amenazadas de artificialización, luchar contra una infraestructura antisocial y promover alternativas de resiliencia a los problemas climáticos se ha ilustrado de muchas maneras: recursos legales, ocupaciones en árboles y en el suelo, debate en la Asamblea Nacional, manifestaciones, provenientes de activistas y artistas conocidos por todos, desarme de maquinaria de construcción, huelgas de hambre y sed, proyecto de desarrollo alternativo Otra forma… Las acciones solidarias dirigidas contra los actores del proyecto en todas partes en Francia reforzaron nuestra determinación y cientos de personas convergieron para reforzar las ocupaciones en el acto. ¡Los múltiples lugares de ocupación en la ruta llaman para unirse ahora !El estado está tratando en vano de enterrar la disputa a través de un poderoso aparato represivo, ¡pero el Sud-Tarn se resiste ! Contra la carretera y toda su cadena de producción, desde la grava de Ariège hasta las centrales eléctricas de betún en Haute-Garonne y Tarn, convergamos masivamente en el suroeste, para una movilización popular a gran escala. Bloqueemos los sitios de construcción de la A69 y reanudemos las tierras monopolizadas por Atosca / NGE.¡Reunámonos para un prólogo el 1 de junio en Ariège contra la grava, desde donde un convoy partirá para unirse a la Ley 3 contra la A69 el 8 y 9 de junio de 2024 ! ¡Continuemos ampliando la brecha abierta contra la A69 y su mundo !¡La carretera no pasará ! NO MACADAM !19-20 DE JULIO: PARADA DE MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL MÉGA-BASSINES – Pueblo acuático del 15 al 21 de julioUbicación: Poitevin Marsh y alrededoresEl próximo finales de julio, cuando los ojos de todo el mundo estarán en el desfile fluvial de los Juegos Olímpicos en París, será una cuestión de confluir nuevamente en Poitou para ganar la prueba más esencial: encontrar los gestos comunes para que el agua finalmente esté protegida en este país y en cualquier otro lugar.A pesar del veredicto de los tribunales sobre la insuficiencia de las cuencas para el cambio climático, a pesar de la ira que crece a medida que nos roban el agua, a pesar de la oposición cada vez mayor, las cuencas debâché y las puertas que continúan cayendo, intentan el paso en vigor. Dos nuevas yardas de megacuenca comenzaron este otoño en Deux-Sèvres, otras se anuncian en los departamentos vecinos. Como el gobierno aún rechaza una moratoria, depende de nosotros implementarla nosotros mismos.Para esto, tendremos que converger mucho más numerosos que en Sainte-Soline, reinventando nuestras formas de hacer una procesión y protegernos, desplegarse en todo el territorio e impactar el sistema de cuenca. Los días de eventos serán precedidos por un campamento de varios días marcado por reuniones entre movimientos de agua en todo el mundo, talleres, capacitación y fiestas. Se lanzó una llamada para unirse a esta aldea de agua en convoyes de bicicletas, automóviles, tractores, peatones, desde las seis esquinas del hexágono y más allá.DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024: DE LA VERDE DE VENECIA A LA LAGUNA DE VENECIA – En el camino para defender el agua a través de las fronterasEn la cordillera de los Dolomitas, al norte de la laguna de Venecia, Se está planificando infraestructura para agarrar agua para producir nieve artificial para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno 2026. El Campamento Climático de Venecia, con el apoyo de las redes ambientales italianas, pide una gran movilización del 6 al 8 de septiembre de 2024 para desarmar estos proyectos dañinos y defender la laguna.Después de las movilizaciones internacionales contra cuencas en Poitou, una delegación compuesta por representantes de Basins No Gracias y los levantamientos de la Tierra partirán el 2 de septiembre desde la Venecia Verde del pantano de Poitevin para la movilización de rallies en Véneto, con el deseo de mostrar solidaridad mutua entre las luchas por la defensa y el intercambio de agua.Esta delegación puede unirse al principio o en el camino durante las tardes de etapa, en particular el 3 de septiembre en los Alpes franceses, donde está creciendo la oposición a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, así como el 4 y 5 de septiembre en Val Susa, un valle de resistencia histórica al proyecto LGV Lyon-Turín.Prepárese para participar en este gran cruce veneciano por agua.FUTUROS DE LUCHAAl cerrar el calendario para esta temporada primavera / verano 2024, nos pareció importante mencionar las luchas amistosas en las que a veces nos hemos encontrado, y que ya están construyendo lo más destacado para ir más allá de la temporada 7.Este será notablemente el caso de Saint-Colomban, en Sud-Loire, donde la reciente victoria sobre Lafarge, que ha renunciado a la ampliación de una de las dos canteras del setow, requerirá rápidamente una nueva movilización para obligar a GSM, el otro fabricante de cemento del sector, hacer lo mismo en el segundo.Al mismo tiempo, nos mantendremos en contacto con la resistencia al desarrollo de grandes proyectos ferroviarios innecesarios, como el Lyon-Turín que ya había dado lugar a una movilización en junio pasado, pero también del Gran Proyecto Ferroviario del Suroeste ( GPSO ) que planea conectar LGV Burdeos, Toulouse y Dax con impactos destructivos en un conjunto de territorios, incluido el hermoso valle de Ciron…Fechas por venir :• 22-31 MARZO SAINTE-SOLINE, 1 AÑO DESPUÉS : Señorita ( 79 ) y en todas partes en Francia –• 11 DE MAYO RANDEL FESTIVO Y DETERMINADO PARA LA DEFENSA DE AGUA – Puy-de-Dôme –• GLACIER DE GIROSA : En los Alpes y las alturas de La Grave –• 24-26 PUEDE DETENER GREENDOCK : Ile de France –• 8-9 JUNIO A69 Acto 3 : Entre Castres y Toulouse –• 15 – 21 DE JULIO: PARADA DE MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL MÉGA-BASSINES– Pueblo acuático – pantano de Poitevin y alrededores –• 2-8 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DE LA VENECIA GREENHOUSE A LA LAGUNA VENECE