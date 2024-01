Brasil: Homenaje de la Universidad Nômade a Antonio Negri

Brasil: Homenaje de la Universidad Nômade a Antonio Negri22.12.2023Antonio Negri nos dejó este último sábado 16 de diciembre. La Universidad Nómade rinde un pequeño homenaje al maestro que nos trajo inmensas contribuciones. Con Toni, nos reímos, bebimos, escribimos, publicamos: parte de este trabajo está en el sitio web de Universidade Nômade ( https://uninomade.net/?s=Antonio+Negri Grazie, Toni!“ Ti xe Dotor en té Sorbona ” | Giuseppe CoccoLa retirada política y personal, que sucedió en el finales de 2014, podría haber relativizado la conmoción de su partida. En realidad, el impacto es algo paradójico, porque ahora que la ausencia se ha vuelto efectiva, me viene a la mente un torbellino de recuerdos, muchos episodios, frases y, sobre todo, risas que incluso había olvidado. Muchas situaciones “personales” que ahora adquieren otra dimensión.Cuando llegué a París a principios de la década de 1980, además de mis compañeros en la autonomía de Padua, tenía dos frecuencias : por un lado, un circuito de exiliados chilenos ( y algunos argentinos ) que frecuentaban un bar restaurante llamado Rayuela en el barrio de Sentier; por el otro, un compañero de Turín, Carlo Vercellone ( que vino de otro segmento de movimiento, Lotta Continua y hoy es profesor de economía en la Universidad de París 8 ). Con los amigos de Padua, tuvimos que resolver los problemas inmediatos de supervivencia: encontrar algo de trabajo y alguna fuente de ingresos. Con Carlo, pasamos mucho tiempo dando vueltas por París como náufragos a la deriva, un radeau de la Méduse hecho de muchas suelas de zapatos y numerosos cuencos de ( muy malo ) Café parisino para poder usar toilettes. Después de un tiempo, Carlo y yo logramos volver a la escuela: fue a terminar la economía y la ciencia política. Juntos, comenzamos a asistir a la llamada escuela de regulación francesa, las clases de Benjamin Coriat, Alain Lipietz y, sobre todo, el seminario Cepremap animado por Robert Boyer. Carlo fue muy estudioso y en conversaciones con él me actualicé sobre autores, bibliografías. Las reflexiones teóricas y la investigación de los reguladores tuvieron como hito, por un lado, el modelado de la trayectoria de crecimiento que surgió después de la gran depresión, con el New Deal en los Estados Unidos y, en el segundo período de posguerra, en Europa occidental y Japón: hablaron de un régimen de acumulación taylorista vinculado a un modo de regulación en el corazón del cual se encontraba la llamada relación salarial “ fordista ”: La distribución de las ganancias de productividad permitió el crecimiento de la producción y el consumo en masa. Por otro lado, intentaron aprehender la dinámica del régimen de acumulación que se afirmaba en la crisis del fordismo y buscaban nuevas formas de regulación. Para Carlo y para mí, esto fue extremadamente estimulante y al mismo tiempo nos molestó: nuestra experiencia no se ajustaba a esta visión del fordismo como un período “ regular ”. Inspirados en el libro de un demógrafo ( Jean Fourastié ) consideraron las 3 décadas ford ( 1945-1975 ) como las impresiones “ años ( ) glorioso ” . Encontramos “ gloriosas ” nuestras luchas, a pesar del resultado loco. Para nosotros, el motor del fordismo no fue el aumento de la productividad, sino la dimensión conflictiva de la relación salarial. Fue la paradoja la que encendió la intuición de Mario Tronti: Las luchas de los trabajadores fueron más fuertes en las democracias liberales que en los países socialistas donde fueron prohibidas.El hecho es que habíamos luchado dentro y contra el fordismo que los reguladores estaban preocupados por la reconstrucción en otros términos, en las nuevas condiciones: en el nuevo régimen de acumulación.Por un lado, los reguladores movilizaron toda una serie de herramientas conceptuales de la macroeconomía y la sociología keynesianas; en el otro, pudimos ver una serie de puntos de contacto sobre cómo el operatismo ( Tronti ) se había apropiado de la noción estadounidense de era progresiva. Por lo tanto, trabajamos en esta idea de que entre la regulación y la operatividad había muchos puntos en común, ya que las dos escuelas se concentraron en estudiar la relación entre el régimen de acumulación taylorista ( de fábrica ) y el modo de regulación ( Fordista ) como integración de la presión de los trabajadores en el desarrollo de capital. Los dos ponen en el corazón la relación entre trabajo y capital: la masa obrera ( taylorista ) en el caso del operaismo, la relación salarial fordista en el caso de la regulación.Al mismo tiempo, vimos un gran diferencial de métodos: los reguladores estaban buscando un nuevo régimen de acumulación ( en el momento en que los candidatos para este estado eran Toyotism ( Japanese ), el modelo californiano o los distritos de la tercera Italia ). Dijimos que estábamos buscando nuevas peleas tipográficas. Sobre todo, dijimos que la “regularidad “ del período fordista fue el resultado de una visión a posteriori de su dinámica real. A priori, en su dinámica, el fordismo había sido un período de grandes luchas y fueron estas luchas las que mantuvieron viva su dinámica. Así estábamos escribiendo un texto ( mi primer texto académico ). Encontramos el apoyo de Benjamin Coriat y lo presentamos en una sesión en el seminario de Cepremap. Para desempeñar el papel de discusión, llamamos a Yann Moulier-Boutang.Cuando Yann recibió nuestro artículo de Cepremap, no asoció nuestros apellidos con el italiano que había cruzado en alguna reunión y llamó a Negri, diciendo que había dos nuevos investigadores italianos que utilizaron un enfoque de “operador” para discutir la crisis del fordismo dentro del prestigioso laboratorio del CNRS.Así, en algún momento de noviembre de 1988, Yann y Negri aparecieron el día de la presentación. Fue una situación divertida: por un lado, incluso estaban decepcionados porque los “nuevos italianos “ eran solo militantes jóvenes, pero viejos y conocidos; en el otro, estaban súper felices de ver nuestro trabajo. El resultado fue que comenzamos a trabajar más junto con Negri ( y Yann ) en esta búsqueda de una lectura posterior al fordismo que no se ajustara a las explicaciones en términos de neoliberalismo, ni limitado a buscar regulación. El desafío fue doble: explicar la crisis del fordismo como algo determinado por las luchas de los trabajadores de las fábricas y aprehender el post-fordismo ( donde el neoliberalismo era solo un régimen discursivo ) como un régimen de acumulación que los reconoció luchas y eso es exactamente por qué tenía como objetivo dominarlas.Lo que nos interesó fue comprender estas formas de cooperación social productiva que huyeron de la fábrica y la relación salarial y aprehender la producción de subjetividad ( las luchas ) que se estaban formando directamente en el sociedad, servicios, reproducción. Negri fue, en este sentido, un multiplicador gigantesco por la profusión de lecturas y conceptos: trabajo inmaterial, intelecto general, la multitud y luego llegó el Imperio.En esta fase, Negri no aceptó el doxa de la izquierda que refería todo al “neoliberalismo”. A este paso, llegaron algunos artículos publicados en Futur Antérieur y mi tesis. Cuando lo defendí ( en 1993 ), la única persona a la que llamé en público fue Negri. También recuerdo lo divertido que fue el almuerzo de celebración, nosotros dos en un restaurante cerca de la Sorbona, y él me dijo en un dialecto del Véneto que ahora “ ti xe dotor en té Sorbona ”.Barbara SzanieckiLo conocí en 1992. Con Giuseppe comencé a seguir sus seminarios aquí mismo en París. En 2003, al comienzo del primer año del gobierno de Lula y el primer viaje después de su liberación de la prisión, Toni llegó a Brasil por invitación de Beppo, quien organizó mil y una actividades. Conoció a muchos de nuestros recién nacidos de la Universidad Nómada, habló con los ministros y habló sobre Empire ( ya publicado ) y Crowd ( aún por venir ). Fue debido a este diálogo que Toni se interesó en América Latina y más específicamente en Brasil, hasta entonces fuera de la ruta. Y así, con Beppo escribió Glob ( AL ): biopoder y luchas en una América Latina globalizada. Heterodoxa, su propuesta teórica ( y militante ) no era naturalmente bienvenida en el campo de la izquierda, había una enorme desconfianza en los pensamientos y prácticas que no eran sumisos a las partes, entre otros aparatos poderosos. Aun así, en el flujo del Foro Social Mundial y las manifestaciones alter-globalistas, algunos percibieron el potencial para renovar este campo.Para mí, estos intercambios trajeron la inversión más total de la perspectiva teórica y práctica de mi vida, se abrió una visión totalmente libre y libertaria, por lo que estoy muy agradecido con él. Creo que este fue un momento de reinvención total de Toni: no solo ese equilibrio típico de los que alcanzan los 70, sino realmente una reinvención de la vida, los tuyos y los que estaban a tu lado. Contagioso, constituyente. Toni dedicó mis modestos escritos ( Estética da Multidão, Civilização Brasileira, 2007; y Otros monstruos posibles, AnnaBlume, 2014 ). La filosofía y la teoría política no fueron fáciles de entender, traté de aprehender algunas de sus propuestas de lo que sucedió en las calles en las manifestaciones, en las asambleas, en los momentos constitutivos. Una contribución desde un punto de vista estético. Muchos amigos se inspiraron en este momento de intenso diálogo.Diez años después, a partir de 2013, y más específicamente con los días de junio de 2013, tuvo lugar la divergencia. Hubo un gran distanciamiento: después de todo, fue su teoría la que ahora se materializó en las calles. A partir de ese año, el colapso del ciclo progresivo latinoamericano comenzó a verificarse, en la práctica, muchas de esas propuestas teóricas y continúan poniéndolas bajo control este año 2023 a punto de terminar en un estado de polarización constante y guerras en el horizonte. Esta distancia se hizo y aún es necesario, por lo tanto, continuar tratando de comprender y transformar el mundo, pero también resistiendo la homogeneización del pensamiento ( y resistiendo lo envidioso, por supuesto ). Un método inmanente a la vida. A pesar de la extrañeza frente a la alineación con la hegemonía actual … ¡grazie, Toni, grazie!( Arriba, foto en nuestra casa, en Río de Janeiro, cualquier año entre 2003 y 2013 ).Talita TibolaMe conmovió saber de la muerte de Toni Negri. Las primeras palabras que leí de Deleuze las leí de las preguntas de Negri: “ ¿cómo pensar en una comunidad infundada pero poderosa, sin totalidad pero, como en Espinosa, absoluta? ” Este es un extracto de una de las preguntas en esta entrevista que se llamó Controle e Devir en el libro Conversations, traducido por Peter Pal Pelbart. Para dar una dimensión a aquellos que no me conocen: Deleuze y Guattari marcan todo mi viaje como psicólogo y mi relación con la escritura de investigación de arte. La lectura de Toni Negri, basada en la noción de común, alimentó una red de relaciones en Santa Maria – RS con un deseo de colectividad y que legalizó y movilizó lo que inicialmente llamamos el Territorio Independiente, una red de personas interesadas en la creación y la vida común, y que luego se institucionalizaron como Macondo Coletivo. El colectivo tal como está constituido, ya no existe, pero como constituyente la red repercute hasta hoy. Esta red no es la que me lleva a Río, pero aquí reverbera, cuando personalmente conozco a Barbara Szaniecki y Rede Universidade Nômade, de quien leemos y debatimos los textos que comenzaron con el pensamiento de Negri y que hoy es una red muy importante para mí también.Conocí a Negri personalmente, si no recuerdo mal, hice una traducción simultánea de una conversación con él en PUC-Rio inclusive. Es un gran compañero de mesa para sacudir y con quien realmente lo hice, pero cuando pienso en su partida, lo que me toca es el poder de movilizar su pensamiento y que en mi insignificante vida mínima tuvo un efecto de conexión con grandes personas mías vida.Bruno Cava: ÉL ERA MI MAESTROHabrá innumerables obituarios, balances, ensayos, pero me permito una nota muy personal.Toni Negri desde mediados de la década de 2000, cuando lo conocí en un discurso en una casa en la colina de Santa Teresa, en Río de Janeiro, fue lo más cerca que conocí en mi vida de un hombre renacentista.Una inteligencia viva, voraz y universal, esa fue mi impresión. Años más tarde, al revisar “ Commonwealth ”, aludí a esa ocasión bajo el título “ Amor y poscapitalismo ”. Por qué, sí, Negri en ese momento habló de la dimensión política del amor, el amor cupido, que se recrea y reinventa de la soledad, la pobreza, el desierto.En las intervenciones, la razón y la pasión ‘ ’ en Toni se mezclaron sin perder nunca la serenidad equilibrada del grupo, sin coquetear con las obscuridades o los conceptos erróneos. Como G. Bruno o Galileo, Toni no permitió que la dolorosa experiencia de sus peores momentos se infiltrara en el pensamiento. No se dejó envenenar por los problemas de venganza o amargura, no dudó en metabolizar las transformaciones del tiempo. Fue un filósofo cruzado de pies a cabeza por el tejido histórico, dijo que solo era un lector y revolucionario de su tiempo, y de hecho se movió y se bañó en el humus de las luchas callejeras, de debates en el púlpito y calor de reunión, como Maquiavelo o Gramsci, pero no era pesado ni fruncido el ceño. Los años de plomo, al final, fueron ligeros, lo que requiere arte y mañana. Continuó viviendo así mundanamente, tomando sus vinos, discutiendo en la mesa del bar, cotilleando sobre cupinchas y desafectado, terco, orgulloso, alegre en todo momento.Todos los períodos de derrota y tribulación por los que pasó, y hubo algunos — la pérdida de ‘ compagni ’, el aplastamiento político, la amargura de las acusaciones falsas, El ascenso al poder de quienes más despreciaban — tampoco le infundió ningún derrotismo. Desafío a quienes leen cuidadosamente su monumental trabajo a encontrar un solo pasaje que exuda melancolía.Primero arrestado en 1979, luego en una prisión de máxima seguridad, se reinventó, en primer lugar, por estudio. Recreó sus pensamientos a partir de las fuentes que logró pasar de contrabando a la celda, en condiciones de extrema inseguridad, humillación y falta de perspectivas. La trayectoria de Toni Negri atestigua, para mí, el gran poder del estudio, su fuerza para salvarnos de las peores condiciones. Incluso es capaz de cambiar una vida.Detrás de las rejas, Negri estudió intensamente Spinoza, un Spinoza filtrado en gran parte por Deleuze, pero no menos original, en particular, con respecto a la tesis de la segunda base del espinozismo. Un Spinoza inusualmente marxista y un Marx que se convirtió en spinozano al mismo tiempo. De este estudio en abîme, llegaron al menos tres libros, comenzando con la ruptura del paradigma en los estudios espinozistas en general, que fue “ Anomalía salvaje ”.En la misma temporada en el infierno, estudió el libro bíblico “ de Job ”, del cual aparecería el libro “ La fuerza del esclavo ”, y también estudió duro el trabajo del poeta Giacomo Leopardi. Por así decirlo, el Hölderlin “ italiano ”, aunque para Negri lo que importaba era el Leopardi Europeo y de la Ilustración, y no el poeta nacional reconstruido por el Risorgimento. La posición especial para Negri está ocupada por el poema de resiliencia y pesimismo alegre, “ La ginestra ” ( o “ Flor del desierto ” ), por lo demás magnífica, Solo podía disfrutarlo incluso después de sumergirme en el lenguaje. Esta obra poética del siglo XIX de Leopardi sirvió al filósofo encarcelado para un libro largo y virtuoso, publicado cuando estaba en libertad en 1987, no por casualidad titulado “ Lenta ginestra ” ( desafortunadamente aún sin edición brasileña ).Cuando presencié el discurso de Toni a mediados de la década de 2000, su “ Alma Venus Multitudo ”, que había escrito en la segunda estación de la prisión italiana, acababa de ser editado en portugués... El libro recientemente lanzado, en 2003, se desarrolla al modo geométrico, en proposiciones, similares a la Ética de Spinoza.Los cargos acusatorios contra Negri habían sido "recalentados". La evidencia se redujo a acusaciones condimentadas de ex compañeros arrepentidos.En ese momento, en el umbral de los setenta, Negri podría recurrir a los recuerdos, para transmitir con sabiduría el legado de las luchas autonomistas que culminaron en el Movimiento de 1977, entrelazado con ‘ soixante-huitards ’ ( Guattari, Deleuze, Foucault, sus amigos … ), increíble ( y sin igual ) reelaboración del sistema mundial en “ Empire ” y