We urge this Mayor and city council to take swift and decisive policy and legislative action in response to ongoing fatal police killings and other violence against Black and Brown youth across our country but more specifically here in the city of Seaside. Policy reforms are urgently needed on a range of policing issues, including use of force, police accountability, racial profiling, militarization, data collection, and training.We also respectfully request a special meeting within the week to discuss policy and legislative responses to ongoing police brutality and profiling against Black and Brown youth in the city of Seaside.Abusive police practices coupled with devastating state-sanctioned violence have exacted systemic brutality and fatality upon Black and Brown people since our nation’s founding. The current youth protests across our country are not new. They are in response to a long cycle of lawlessness against Black and Brown people, from our founding to 1968, the year the Reverend Dr. Martin Luther King, Jr. was murdered.Black and Brown people are disproportionately more likely than white people to be killed by police. For too long, the cycle of police brutality and racism has been met with cosmetic tinkering by the city of Seaside instead of substantive structural change.The current public protests in our cities are a response not only to unjust policing of Black and Brown people but a cry for action from our youth to our public officials for structural change.In a recent video released to the public we witness a Seaside police officer John Crivello using the same tactics on a minor resident of Seaside that were used in the murder of George Floyd. This traumatic event reopened the wounds that have barely healed after the death of George Floyd. Mr. Floyd was killed at the hands of a police officer as other officers sat idly and refused to intervene.Additionally, too often police killings involve officers with a history of misconduct complaints. For example, the officer who killed Mr. Floyd had 18 misconduct complaints lodged against him with two resulting in discipline. Officer John Crivello also has had a record of previous documented history of misconduct while on the Seaside PD force.Our demands are as followed.* Immediate and permanent termination of officer John Crivello* Policy changes or implementation to end racial profiling, violent tactics against minors, and acts of force towards our Black and Brown youth and community at large* Removal of all MUA (Mutual Use Agreements), and/or contracts, between MPUSD and the City of Seaside, including the Police Department, for the use of school resource officers, including but not limited to police presence on all seaside campuses during athletic events, including but not limited to ending all shared use of campus cameras, data and information, eliminating all law enforcement personnel or equipment utilize on seaside school campuses.* Require the Police Department to implement a policy that tracks or evaluates data related to the discipline process in a robust manner. A process in place to properly track outcomes of disciplinary proceedings.* RE-WRITE OF ORDINANCE NO. 200,MAKING POLICE OVERSIGHT INDEPENDENT, the Community Safety Advisory Commission should be independent of the police department. It should include the ability to review specific police actions, whether internal or external including the ability to request documents and make recommendations for policy changes within the department.We encourage the mayor and city council to take immediate action to meet our demands and stop funding police violence. Instead, we should be investing in community-based programs that address the root causes of crime and violence. These programs have been proven to be effective in reducing crime rates and improving public safety. This will not only improve public safety but also help to build stronger and more resilient communities.Thank you for your time.******************************************Instamos a este alcalde y al Concejo Municipal a que tomen medidas políticas y legislativas rápidas y decisivas en respuesta a los continuos asesinatos fatales de la policía y otros actos de violencia contra los jóvenes negros y latinos en todo nuestro país, pero más específicamente aquí en la ciudad de Seaside. Se necesitan urgentemente reformas políticas en una serie de cuestiones policiales, como el uso de la fuerza, la rendición de cuentas de la policía, la elaboración de perfiles raciales, la militarización, la recopilación de datos y la capacitación.También solicitamos respetuosamente una reunión especial dentro de la semana para discutir las respuestas políticas y legislativas a la brutalidad policial en curso y la discriminación contra los jóvenes negros y latinos en la ciudad de Seaside.Las prácticas policiales abusivas, junto con la violencia devastadora sancionada por el estado, han infligido brutalidad y muerte sistémicas a las personas negras y latinas desde la fundación de nuestra nación. Las actuales protestas juveniles en todo nuestro país no son nuevas. Son en respuesta a un largo ciclo de anarquía contra las personas negras y latinas, desde nuestra fundación hasta 1968, el año en que el reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. fue asesinado.Las personas negras y latinas tienen desproporcionadamente más probabilidades que las blancas de ser asesinadas por la policía. Durante demasiado tiempo, el ciclo de brutalidad policial y racismo se ha enfrentado con retoques cosméticos por parte de la ciudad de Seaside en lugar de un cambio estructural sustantivo.Las protestas públicas actuales en nuestras ciudades son una respuesta no solo a la injusta actuación policial de las personas negras y latinas, sino también un grito de acción de nuestros jóvenes a nuestros funcionarios públicos para un cambio estructural.En un video reciente publicado al público, vemos a un oficial de policía de Seaside usar las mismas tácticas con un menor que se usaron en el asesinato de George Floyd. Este traumático suceso reabrió las heridas que apenas han cicatrizado tras la muerte de George Floyd. El Sr. Floyd fue asesinado a manos de un oficial de policía mientras otros oficiales se sentaban de brazos cruzados y se negaban a intervenir.Además, con demasiada frecuencia los asesinatos policiales involucran a agentes con un historial de quejas por mala conducta. Por ejemplo, el oficial que mató al Sr. Floyd supuestamente tenía 18 quejas de mala conducta presentadas en su contra, dos de las cuales resultaron en medidas disciplinarias.Nuestras demandas son;* Despido inmediato y definitivo del oficial John Crivello* Cambios o implementación de políticas para poner fin a la discriminación racial, las tácticas violentas contra menores y los actos de fuerza hacia nuestros jóvenes negros y latinos y la comunidad en general.* Eliminación de todos los MUA (Acuerdos de Uso Mutuo) y/o contratos, entre el MPUSD y la Ciudad de Seaside, incluido el Departamento de Policía, para el uso de los oficiales de recursos escolares, incluidos, entre otros, la presencia policial en todos los campus costeros durante los eventos deportivos, incluidos, entre otros, el fin de todo uso compartido de cámaras, datos e información del campus, Eliminar todo el personal o equipo de aplicación de la ley utilizado en los campus escolares de Seaside.* Exigir que el Departamento de Policía implemente una política que rastree o evalúe los datos relacionados con el proceso disciplinario de manera sólida. Un proceso establecido para realizar un seguimiento adecuado de los resultados de los procedimientos disciplinarios.* NUEVA REDACCIÓN DE LA ORDENANZA Nº 200,HACER QUE LA SUPERVISIÓN POLICIAL SEA INDEPENDIENTE, la Comisión Asesora de Seguridad Comunitaria debe ser independiente del departamento de policía. Debe incluir la capacidad de revisar acciones policiales específicas, ya sean internas o externas, incluida la capacidad de solicitar documentos y hacer recomendaciones para cambios de política dentro del departamento.Alentamos al alcalde y al consejo de la ciudad a tomar medidas inmediatas para satisfacer nuestras demandas y dejar de financiar la violencia policial. En su lugar, deberíamos invertir en programas comunitarios que aborden las causas fundamentales del crimen y la violencia. Se ha demostrado que estos programas son eficaces para reducir las tasas de delincuencia y mejorar la seguridad pública. Esto no solo mejorará la seguridad pública, sino que también ayudará a construir comunidades más fuertes y resilientes.Gracias por su tiempo.Sign the petition here: https://www.change.org/p/end-seaside-pd-brutality-against-youth