The Long Walk Home: A Mayan Family's Journey In Search of Refuge

The Long Walk Home is a multimedia-audio documentary-concert which shares the epic true story of La Familia Rodriguez, a Guatemalan Mayan family who fled violence in their homeland; survived a dangerous journey to the USA, narco predators at the border, family separation in U.S. detention centers; their miraculous reunification, and their talent as professional clown performers. The story is told with their own recorded voices, which Molina documented over a span of 2 years. Social justice theater artist Roberto G. Varea and Molina co-created an audio script based on these interviews. A quintet of amazing Bay Area musicians will perform a live soundtrack which blends minimalism, jazz, ambient, electronic, and Guatemalan folk music. Though the piece is primarily in Spanish, video art and supertitles make it accessible to English and Spanish speakers.

"El Largo Camino a Casa" es un concierto-multimedia-documental que comparte la epica historia real de La Familia Rodriguez, una familia maya guatemalteca que huyo de la violencia de su pais, sobrevivio un camino peligroso hacia los Estados Unidos, narco-depredadores en la frontera, y separacion familiar en los centros de detencion estadounidenses, para culminar en su milagrosa reunificacion familiar y su trabajo de payasos en fiestas infantiles. La historia se cuenta con sus propias voces grabadas, que Molina documento durante un lapso de 2 anos. El artista de teatro y justicia social Roberto Varea y Molina co-crearon un guion sonoro basado en estas conversaciones. Un quinteto de increibles musicos del Area de la Bahia interpretara una banda sonora en vivo que combina minimalismo, jazz, ambient, electronica y musica folklorica guatemalteca. Si bien la pieza esta expresada principalmente en espanol, habran imagenes de video y subtitulos en ingles y espanol.



