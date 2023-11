Join us as we make a statement here in the Central Valley. We will not stand with genocide!=================================================================CALL TO ACTIONContact the White House, your Senators and Representative to:1) Ask for an immediate ceasefire in Gaza. Ask your Representative to cosponsor H.Res. 786.2) Prioritize the immediate delivery of humanitarian aid to Gaza3) End US taxpayer dollars to IsraelWhite House Comment LineOpen Tuesday-Thursday 11am-3pm EST(202) 456-1111 or (202) 456-1414Email Contact Page: https://www.whitehouse.gov/contact/ You can use this CALL SCRIPT to contact your Senators and Representative: https://act.uscpr.org/a/callforgaza Senator Alex Padilla(202) 224-3553 DC officeIf voicemail box is full, try Senator Padilla's other office locations: (415) 981-9369 San Francisco office; (916) 448-2787 Sacramento office, (559) 497-5109 Fresno office; (310) 231-4494 LA office; (619) 239-3884 San Diego officeEmail Contact Page: https://www.padilla.senate.gov/contact/contact-form/ Senator Laphonza Butler(202) 224-3841If voicemail box is full, try Senator Butler's other office locations: (415) 393-0707 San Francisco office; (310) 914-7300 LA office; (619) 231-9712 San Diego office; (559) 485-7430 Fresno officeCongressional Switchboard(202) 224-3121Contact your congressperson: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative ================================================================EMAIL Congress:===================================================ceasefiretoday.com for ACTION TOOLKIT======================================================US Campaign for Palestinian Rights' ACTION TOOLKIT: http://bit.ly/StopGazaGenocide ===================================================SIGN this petition: https://chng.it/yvbVjNyF8y =======================================================LEARN more about Palestine at:- GazaIsPalestine.com- PalestineRemembered.com- US Campaign for Palestinian Rights (USCPR)- Adalah Justice Project- BDS Movement- We Are Not Numbers- teachpalestine.org- decolonizepalestine.com====================================================READ the following books:1) Palestine: A Four Thousand Year History by Nur Masalha2) Palestine...it is something colonial by Dr. Hatem Bazian3) Free Ebooks: https://www.haymarketbooks.org/blogs/495-free-ebooks-for-a-free-palestine 4) Free Resources & Further Reading: https://www.versobooks.com/blogs/news/solidarity-with-palestine-free-resources-and-further-reading 5) The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017 - Rashid Khalid====================================================WATCH the following:1) "1948: Creation & Catastrophe" at https://www.1948movie.com/ 2) "The Price of Oslo"Episode 1: https://www.youtube.com/watch?v=ism-ctaSbw0 Episode 2: https://www.youtube.com/watch?v=TgFWEVQTeHM 3) "Gaza Fights for Freedom" at https://www.youtube.com/watch?v=HnZSaKYmP2s 4) ~16 minute YouTube video of how Palestinians were expelled from their homes https://www.youtube.com/watch?v=rGVgjS98OsU 5) ~9 minute YouTube video of Nakba Timeline Map https://www.youtube.com/watch?v=OnLsVA0RYoQ ==================================================================BOYCOTT:McDonalds, Domino's Pizza, Papa John's Pizza, Pizza Hut, Burger King, StarbucksHP, Google, Amazon, Expedia, Airbnb, Booking.com, RE/MAX, Chevron, VolvoPUMA, Sabra, SodaStream, ZARA, AHAVA, Disney==================================================Find a PROTEST: