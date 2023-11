Pasos de giganta en el sentimiento y sororidad feminista

Pasos de giganta en el sentimiento y sororidad feministaMontserrat Vilà Planas06/11/2023Bienvenida al XIX Foro contra las violencias de género:Alianzas feministas. Los derechos de las mujeres no se tocan.El Foro contra las violencias de género, organizado por la Plataforma Unitaria contra las violencia de género de Catalunya, se realiza anualmente en el emblemático Espacio Francesa Bonnemaison de Barcelona. En el Foro confluyen activistas, colectivos, entidades, organizaciones sindicales y políticas, responsables gubernamentales, profesionales, académicas, asociaciones de vecinos e institutos. En sus mesas, talleres, ponentes y participantes están representadas todos los segmentos de mujeres y sectores diversos del feminismo. El Foro se convierte en un compendio de experiencias, estudio, análisis y elaboración de estrategias, es un espacio donde se aprende, se enseña y se lucha.El Foro incluye el Foro Joven, es la labor durante todo el año de la XAJI (Red Activa de Juventud por la Igualdad) de adolescentes en los Institutos, responsables de detectar y ayudar en situaciones de violencia machista. La bienvenida al Foro es un acto que da el tono al contenido general, sitúa los principales avances del año, contextualiza el sentido de los debates existentes, apunta perspectivas y estrategias para el movimiento unitario. Esta bienvenida la realiza la presidenta de la Plataforma, Montserrat Vilà Planas.Bienvenidas al XIX Foro contra las violencias de género. Bienvenidas y queridas todas, de todo corazón. El gozo de teneros aquí reconforta la lucha cotidiana, perseverante y resiliente. El Fórum nos genera emoción, como un fruto que engendraremos con mucha ilusión. Deseamos compartir experiencias, avances y al mismo tiempo el dolor de tanto destrozo y sufrimiento de nuestras hermanas discriminadas, golpeadas, violadas y asesinadas.Aprendemos y disfrutamos de nuestros logros y avances. Aprendemos y sufrimos de los agravios y la profunda misoginia patriarcal que pretende mantener sometida a media humanidad. Nos enfrentamos, de forma intuitiva y convencida, a un poder que necesita sostener normalizada la violencia machista en los hechos, las políticas, la moral y los mitos.Somos sabías, tenemos talento, irradiamos fuerza, vida. Sentimos unas capacidades ancestrales de la colectividad humana que nos lleva a la vida, a la creatividad y la armonía de la felicidad. La vida y la lucha nos clarifican el camino a seguir.Estoy completamente convencida de que hoy estamos construyendo nuestro futuro de empoderamiento y emancipación. Debemos y podemos convertir este siglo en el de la erradicación de la violencia machista. Las criaturas, niñas, adolescentes y jóvenes cada día disponen de más referentes para hacer y disfrutar de un mundo de cuidados, libertades y naturaleza.Los pasos de giganta en el sentimiento y sororidad feminista han eclosionado este verano por parte del fútbol femenino y el deporte en el magnífico ¡se acabó! de las futbolistas. La sororidad de la selección campeona mundial con su compañera agravada, Jenni, fue posible por el alcance internacional del rechazo a la humillación misógina del beso sin consentimiento, impuesto.El discurso de la doble pelota de oro y capitana, Alexia Putellas, en el Parlament de Catalunya, ha tenido un impacto superior al de las tribunas parlamentarias en los hogares y el corazón de nuestras niñas y niños. Alexia concentró en pocas palabras todo un manifiesto que se ocupa de las futbolistas y de las niñas y adolescentes, ofreciendo un compromiso de futuro, una perspectiva para la rebeldía ante la misoginia y humillación pública, la discriminación constante y las vejaciones. En el mundo, de forma inaudita e inesperada, se extendió la comprensión de que un acto como un beso no consentido es violencia machista. La defensa del derecho al propio cuerpo y libre consentimiento son bandera para las generaciones actuales.Nos estamos lamiendo las heridas de la pandemia, pero como contrapunto seguimos con demasiadas guerras activas en el mundo. Al dolor de Ucrania, que nos remiten las feministas que luchan por su derecho y defensa, las vidas y su tierra, debo deciros que lo aumenta el que esté aterrada por la sangre y la destrucción de la población palestina en Gaza. Las entidades de mujeres con las que colaboramos solidariamente en Cisjordania, los clamores de las mujeres que conocemos desde Gaza, es de terror y horror universal.La ocupación permanente de Palestina se ha convertido en una masacre genocida. No hay exculpación posible por tanta crueldad organizada militarizada y carencia de piedad. La violencia agresora y destructora patriarcal es corazón y alma de la brutalidad expansionista y guerrera que estamos viviendo y, cabe decirlo, se permite. Los intereses económicos y políticos de unos poderes minoritarios y ultrapotentes hacen estragos entre los pueblos y las mujeres.El derecho al propio cuerpo y el libre consentimiento concentran los logros del feminismo actualEl avance del movimiento feminista y por los derechos de las mujeres a vivir sin violencia se ha ido consolidando y fortaleciendo, a pesar de todas las barreras, en estos últimos años se han expresado masivamente en las calles, los miles de grupitos de mujeres jóvenes feministas, los grupos de mujeres ya organizados en ateneos, asociaciones de todo tipo, la academia, han puesto en un primer plano los cuidados, los feminicidios con nos queremos vivas , las violencias sexuales con el derecho al propio cuerpo, el consentimiento, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto libre y gratuito, las discriminaciones que acumulamos las mujeres en nuestro día a día y a lo largo de la vida, con la lucha contra la pobreza, el racismo, la lesbofobia, la transfobia, el capacitismo, el edadismo.La movilización y las reivindicaciones feministas son un factor esencial que hace tambalear el poder político, económico y de las ideologías que someten a las mujeres.El derecho al propio cuerpo y el libre consentimiento concentran los logros del feminismo actual. Por eso son la diana del odio de la reacción patriarcal, ultraderechista. Estos derechos y libertades de las mujeres son atacados por el machismo omnipresente que busca frenarlos, diluirlos y eliminarlos.Al hacer frente a la oscuridad misógina el movimiento feminista ha logrado situar las violencias machistas y los cuidados en las agendas de las políticas públicas. Lo ha hecho desde los propios gobiernos, en Cataluña a través de la Consejería de Igualdad y Feminismos y en el Estado a través del Ministerio de Igualdad.Movimientos sociales muy diversos son activos para parar el desbarajuste que provoca un sistema económico y político desarrollado en torno a los intereses financieros de unos pocos magnates y empresas multinacionales. Inmensos poderes que se han compenetrado y adoptado profundamente los valores de la esencia patriarcal. La rebeldía recorre todos los países, aunque sea soterrada. Las violencias contra las mujeres son transversales en ese contexto de crisis superpuestas. El feminismo adopta la concepción de interseccionalidad para captar y denunciar la conjunción de agravios, discriminaciones y represiones que afectan a las mujeres. En este sentido, el movimiento de mujeres en todo el mundo, el movimiento feminista, se ha fortalecido, sensible y garante, frente a las injusticias que genera la sociedad neoliberal y patriarcal.La reacción de los poderosos del mundo por seguir dominando a las mujeres, para evitar la concreción de sus derechos y libertades, es favorecer políticas y gobiernos cada vez más conservadores y reaccionarios. No es casual el incremento de los grupos ultras, grupos antiderechos de las mujeres o antigénero. No es casual tampoco la división introducida en el feminismo destinada a debilitar y neutralizar su inmensa fuerza de movilización, así como las dificultades para estructurar un movimiento potente unitario destinado a que se concreten y apliquen las reivindicaciones feministas que el movimiento va innovando. En concreto en el Estado español existe una de las alianzas para financiar a diferentes niveles estos ataques al movimiento de las mujeres. A nivel político como Vox, o a nivel social con grupos en las redes sociales, o con entidades Pro vida contra el derecho al aborto, o como Hazte Oír.Conseguir que los derechos y libertades se concreten en una realidad útilHemos escogido como lema del 19º Foro: Alianzas Feministas- Los derechos de las mujeres no se tocan. Queremos conocer a fondo y hacer frente a esta reacción tan dañina. Estamos en un contexto en el que las posiciones más reaccionarias están ocupando las instituciones gubernamentales de muchas CCAA, en muchos Ayuntamientos, incluida la posibilidad de que cojan el gobierno del Estado.No sólo estamos luchando para que no se toquen los derechos de las mujeres. Nuestro día día es para conseguir que los derechos y libertades se concreten en una realidad útil. Queremos que no sólo estén más o menos nombrados. Queremos proseguir los avances que hemos conseguido en los últimos treinta años. No basta con que se considere un tema prioritario para la mayoría de las tendencias políticas y sociales. Queremos que se convierta en una transformación de las estructuras sociales, un cambio que haga caer al Patriarcado y lo que haga falta.En las mesas y talleres del 19º Fórum trataremos y debatiremos en concreto de las consecuencias de esta reacción ultraderechista. También lo estudiaremos como una debilidad de las políticas progresistas, cuando se atascan, toleran o echan atrás en este cambio real de la manera de poner en el centro la vida de las personas, de dar recursos suficientes y defender los derechos fundamentales de las mujeres. La complicidad con la violencia machista no es inocente ni casual, es una responsabilidad en la cadena de las agresiones.La reacción conservadora y ultra contra los avances de las mujeresUno de los focos de este ataque son los Derechos sexuales y reproductivos, las entidades y colectivos que los defienden. El objetivo de la reacción patriarcal es hacer tambalear el Derecho al propio cuerpo y el libre consentimiento. Las entidades feministas afectadas, como nuestras amigas de la Asociación por los Derechos sexuales y reproductivos. Son las que han liderado a nivel internacional esa lucha. Por eso han sido atacadas por VOX, que propuso a la Comisión de Igualdad y Feminismos del Parlament de Catalunya retirarles sus subvenciones. Todas somos defensoras de esos derechos.Insisto en que llevamos años reclamando la coeducación y la educación afectivosexual en el ámbito educativo. Es el mejor antídoto a las relaciones tóxicas, a la represión inútil a la violencia machista y estereotipo que prevalece en la pornografía, en el estremecimiento por el escarnio y humillación de las mujeres y chicas en las relaciones sexuales, no consentidas sino forzadas. Tratamos la educación sexoafectiva como herramienta para disfrutar, amar y ser feliz, una vivencia para generar satisfacción y placer sano, una metodología para fomentar pensamientos críticos, frente a las violaciones y las relaciones sexuales agresivas y desiguales.Lamentablemente, sin hacer caso de las investigaciones e innovaciones pedagógicas, no está implantada en las escuelas, ni en los ámbitos educativos, ni en los de ocio. Persisten los tabúes y mitos tradicionales, junto a la derecha que consigue eliminar esta educación donde empezaba a andar.Otro punto cardinal que la reacción denigra, frena y limita, es el derecho al aborto. Aún nos llena de satisfacción y fuerza la gran movilización estatal con la que detuvimos la ley Gallardón (PP), hasta conseguir avances en las leyes. Ahora bien, en la realidad cotidiana, por la presión de estos grupos, se permite que las entidades contra el derecho al aborto, llamadas provida, crezcan con la financiación de la alianza reaccionaria y ultraderechista de todos los grupos antiderechos de las mujeres.Un poderoso aparato de propaganda y coercitivo asedia a las mujeres, y a las profesionales médicas, a los medios, incluso delante mismo de las clínicas por interrupción voluntaria del embarazo. Aprovechan malévolamente la vulnerabilidad de las mujeres en esta situación. Los anti-abortistas se preocupan más de interferir y decidir por las mujeres que por las vidas de los fetos o de ellas mismas, pues es patente el terror y la mortandad que provoca la práctica clandestina de los abortos. Llama al cielo que detrás de la objeción de conciencia de los profesionales que deben intervenir se provoca la indefensión de las mujeres, no se asegura la atención debida al derecho a interrupción del embarazo en todas las edades y en todas sus formas.Un tercer frente en el que se centra la reacción de todos colores que no quiero dejar de mencionar es la ley de extranjería. Queridas hermanas racializadas, tenéis toda la razón en la denuncia del talante e hipocresía que aflora en forma de feminismo blanco poscolonial privilegiado. Hiere esta crítica pero necesitamos dedicarle toda la atención. Muchas de las políticas y medidas destinadas a la defensa de las mujeres, chocan y se anulan por la coerción de derechos y libertades que implica esta ley, es una norma legal de trasfondo racista y de aplicación desproporcionada e indiscriminada. El racismo institucional amplifica el impacto social de división entre la población trabajadora y entre las propias mujeres. La ley es potenciada por la derecha con sus eslóganes de «los y las migrantes quitan los puestos de trabajo» o «reciben más ayudas» o muchos otros tópicos o vejaciones o falsedades que se utilizan para ir contra las personas racializadas. Esta ley, la represión y la judicatura, son una gran barrera para los derechos de las mujeres migradas. Esto una vez han llegado aquí, pues muchas se matan por el camino en pateras o son víctimas de la trata.El Mediterráneo se convierte en una infecta fosa común, por las restricciones, racistas, de entrada. Cuando ya están aquí, si denuncian cualquier agresión, o si ni siquiera pueden efectuar esta denuncia por tener una situación irregular de ciudadanía, ilegal o legal, se ven abocadas a no tener el derecho a ser atendidas en las mismas condiciones que las mujeres en situación regular. Sabemos que la inmensa cantidad de trabajos en economía sumergida son ejercidos por mujeres, como la limpieza, el cuidado de las personas dependientes, otras profesiones fuentes de precariedad y pobreza.En el ámbito de la judicatura hay el peligro que se consoliden los grandes ataques de la violencia institucional: la violencia vicaria contra las madres protectoras, dar la custodia a padres agresores, quitar la custodia a madres a causa de la falta de recursos económicos o de falta de vivienda.Los recursos y medidas políticas logrados estos treinta años caen en cuanto llegan a los gobiernos quienes niegan la violencia machista y los derechos de las mujeres a vivir sin violencia. Lo hemos visto en las CCAA que han pasado a gobernar PP y Vox: Cierre de servicios de atención básicos. Retirada de los acuerdos de coeducación. Imposición del «pin parental» para detener la educación sexual. Reducción de subvenciones de prevención de la violencia y a las que no vayan en su ideología negacionista.En las leyes que se han aprobado en el Congreso de los Diputados: Ley de infancia, ley de igualdad, ley solo si es sí, ley por los derechos LGTBI+ y Trans, ha habido mucha presión de la derecha aceptada por las tendencias más progresistas. Un claro ejemplo ha sido en la ley de violencia sexual cuando, utilizando las acusaciones tendenciosas de que «dejaba a los violadores libres», se hace una reforma que lo que se modifica y se echa atrás es el libre consentimiento.Otra forma de limitar la erradicación de la violencia machista es dejar estas leyes sin presupuestos adecuados, cuando son leyes que tienen una parte muy importante de cambios que necesitan actuaciones con presupuesto adecuado a todos los ámbitos, al de la salud, la enseñanza, al judicial, al de seguridad: por formación, por educación, por activar nuevos recursos de prevención, atención y reparación.Sostener, consolidar y amplificar la iniciativa política del movimiento feministaEl Foro es un espacio de diálogo, respeto y unitario, de experiencias y conclusiones que acoge diversidad de tendencias y estrategias en las que establecer debates que nos hagan más fuertes ante todos estos ataques. Debemos ir a las raíces de la violencia machista, por un cambio estructural y transversal en los diferentes ámbitos sociales. Vamos a sostener, consolidar y amplificar la iniciativa política del movimiento feminista.Debemos fortalecer la unidad y debates del movimiento feminista, en alianza con todo el conjunto de las mujeres representada por las estrategias diversas de muchas tendencias, debemos continuar con movilizaciones masivas de unidad en la acción ante las situaciones en las que nos enfrentamos al Patriarcado. Debemos desbrozar grano de la paja para centrarnos en erradicar las violencias machistas.Cuando salimos a la calle, cuando golpeamos juntas, tenemos poder de cambiar y hacer tambalear el sistema, siempre que lo convirtamos en política y organización viva. No podemos bajar la guardia. En los debates en las 8 mesas redondas y en las casi 20 actividades del XIX Foro avanzaremos en las principales cuestiones que nos ocupan este año para ganar terreno a la misoginia y conseguir los plenos derechos a vivir sin violencias machistas.El Fórum forma parte del conglomerado de acción feminista de todo el año y en torno al 25 de noviembre.Queridas, compañeras, que comience el XIX Foro contra las violencias de género.Barcelona 2 de noviembre de 2023