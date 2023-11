México: Solidaridad con Palestina

7 de noviembre de 2023

por Comité Cerezo México

Nos salimos un poco del análisis de las diversas posiciones políticas electorales y del análisis y denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de defensores de derechos humanos en México, para dar un salto mortal y aterrizar en el análisis de lo que sucede en Palestina.Pero por qué hasta Palestina, para nosotros es claro, después de casi un mes del inicio del bombardeo genocida del Gobierno Israelí contra el pueblo palestino, que, tomando como pretexto el combate en contra de las diferentes expresiones político-militares que están presentes, principalmente en Gaza, pero también en los demás territorios ocupados por el ente sionista, que el objetivo del gobierno de Israel no es eliminar a quién los atacó hace casi un mes, sino desplazar o asesinar a más de dos millones de palestinos de Gaza y derrotar al pueblo Palestino en la lucha por una patria libre e independiente.Debemos iniciar diciendo que Israel no tiene derecho a defenderse, hablando desde el derecho internacional humanitario, ya que no es un país agredido por otro país, al contrario es un país ocupante, el pueblo palestino no conforma un país y sus fuerzas militares están en resistencia ante la violencia de un país ocupante que durante 75 años les ha negado un derecho humano básico, la autodeterminación como pueblo para formar un país y desarrollarse como tal.También tenemos que recuperar la declaración de un antiguo presidente mexicano que, con sobrada razón declaró, aunque después por presiones políticas se retractó, que sionismo era igual a fascismo, el sionismo es una ideología teológico-racial que ha justificado graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en contra del pueblo palestino, por el simple hecho de ser árabes.Así desde el nacimiento del Estado de Israel se ha desarrollado esta ideología sionista que impidió la creación del Estado Palestino y que ha desarrollado e impuesto el crimen de apartheid en contra del pueblo Palestino, con sobradas razones se ha dicho que Gaza es la cárcel más grande del mundo, ya que quién nace ahí, seguramente morirá ahí sin posibilidad de salir de dicha ciudad.Si bien podemos condenar algunos actos de militantes palestinos, no es posible por estos, condenar la lucha de liberación y resistencia al ocupante del territorio palestino y al pueblo en su conjunto, incluso, si vamos a leer la misma Declaración de los Derechos Humanos o diversas declaraciones de la ONU, el pueblo Palestino está en su derecho de resistir al invasor y de luchar por su autodeterminación como pueblo.El ataque a las fuerzas sionistas realizado el 7 de octubre del 2023 por fuerzas palestinas está desnudando el pensar sionista de los dirigentes de Israel que justifican públicamente el genocidio palestino.La respuesta política y militar del sionismo no sólo es desproporcionada, sino incluye un castigo colectivo al pueblo palestino, los dirigentes sionistas apelan a pasajes de la biblia para justificar su crueldad y declaran públicamente que van a cometer un genocidio en contra del pueblo palestino.Son diferentes actores políticos y militares sionistas los que han desnudado el verdadero fundamento de la política sionista, algunos ejemplos de ellos son los siguientes."No habrá electricidad, ni alimentos, ni gas, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”, el calificar a los palestinos como animales humanos nos recuerda la ideología nazi, que calificaba a los pueblos eslavos como una raza sub humana cuyo destino era su exterminio y ser usados como mano de obra esclava para una raza superior, la raza Aria.El embajador de Israel en Italia en un programa de televisión dijo textualmente: “Me gustaría decir que nosotros en Israel, al menos la gente no estamos interesados en estas discusiones racionales. Los palestinos y todo esto que he oído aquí. Para nosotros sólo hay un objetivo. Destruir Gaza. Destruir este mal absoluto, absoluto, destruirlo.”El ministro israelí de Patrimonio Amihai Eliyahu en una entrevista radial a la pregunta de si era una opción utilizar una bomba nuclear en Gaza, dijo que era una opción que estaba en la mesa, además se opone a que cualquier ayuda humanitaria llegue a Gaza, y terminó justificando sus declaraciones acusando que: «No existen civiles no involucrados en Gaza». Si bien fue suspendido por sus declaraciones, éstas reflejan claramente el pensamiento sionista de la falta de respeto a la vida humana.El mismo presidente de Israel Isaac Herzog ha declarado que la confrontación que Israel sostiene contra entidades terroristas en la Franja de Gaza no debe entenderse como una situación moralmente compleja. “Todo el mundo habla de complejidad, pero este momento no es un momento complejo. Aquí hay bondad absoluta y aquí hay maldad absoluta. Aquí hay luz y aquí hay oscuridad”. Justificando con esta declaración que lo que haga el Estado de Israel y su ejército en contra de los palestinos no puede calificarse de actos morales y por tanto todo lo que hacen son actos éticamente correctos, por tanto claramente se saltan el derecho internacional humanitario y los bombardeos y la muerte de más de 10,000 civiles, 75% de ellos niños, mujeres y ancianos está éticamente justificado por que representan el mal.Un portavoz del Ejército israelí dijo que los palestinos tienen instalaciones militares debajo de los hospitales, por lo cual está justificado que se bombardeen los hospitales, sin embargo, aceptando forzadamente que así fuera, bombardear un hospital es un crimen de guerra y no hay justificación alguna para bombardear hospitales, mezquitas, iglesias, escuelas, etc.Otro vocero del Ejército sionista aceptó la responsabilidad del ataque contra una ambulancia afuera del hospital Al-Shifa, el centro médico más grande en Gaza, en el cual murieron 15 personas civiles, a pesar de que las fotos y videos muestran a las víctimas como civiles, el vocero justificó que palestinos armados usaban la ambulancia para trasladar armas e incluso aseguró que varios terroristas murieron en el ataque, lo cual evidentemente es una mentira y un crimen de guerra más por parte del sionismo israelí.Incluso el primer ministro sionista Benjamín Netanyahu, justificó el genocidio basándose en un pasaje bíblico que habla del pueblo de Amalek, al cual equipara con el pueblo palestino, dicho pasaje dice “Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No olvidarás” “Ahora ve y ataca a Amalek, y destruye por completo todo lo que tiene y no los perdones. Pero, mata al hombre y a la mujer, al niño y al lactante, al buey y a la oveja, al camello y el burro."Y así podemos seguir poniendo ejemplos de la ideología genocida del sionismo, la orden de no atender palestinos heridos en los hospitales de Israel, la carta de 100 médicos sionistas que justifican y piden bombardear hospitales en Gaza, diciendo que «Los residentes de Gaza» se han «provocado su aniquilación», los videos de civiles sionistas burlándose de los palestinos, prendiendo y apagando luces y abriendo la llave de agua, cuando saben que los palestinos no gozan de esos derechos, la profanación de los cuerpos de los palestinos muertos por parte de militares y civiles israelíes.Al día de hoy más de 10,000 palestinos han sido asesinados por los bombardeos sionistas, más de 4,000 eran niños y niñas, pero no es un problema moral diría el sionismo, por tanto se justifica el asesinato de niños y niñas que bajo ninguna óptica o consideración pueden ser vistos como no animales humanos o terroristas como nos quiere hacer creer el sionismo.La cantidad de bombas que se han lanzado por parte del ejercito sionista en Gaza que suma 18,000 toneladas equivale a más de una bomba atómica como la lanzada en Hiroshima que equivale a 12,000 toneladas, casi 200,000 viviendas han sido afectadas, más de la mitad del total de viviendas en Gaza, no hay alimentos suficientes, casi no hay agua potable, los hospitales palestinos trabajan no sólo bajo bombardeos, sino que hacen amputaciones y curaciones sin anestesia por el bloqueo sionista.Nada justifica la existencia de una ideología fascista como el sionismo, debe iniciarse el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar al sionismo como una ideología fascista y todos los crímenes contra la humanidad que han estado cometiendo en los últimos 75 años en contra del pueblo palestino.Nada justifica el actuar criminal del sionismo, como tampoco, el apoyo que los Estados Unidos y otros países están realizando para apoyar esta ideología, muy cercana a la suya propia.Incluso un alto funcionario de la ONU, Craig Mohkiber ha renunciado con una carta que envió al Alto Comisionado de los DH de la ONU, donde escribe que: "La actual matanza al por mayor del pueblo palestino, arraigada en una ideología colonial-asentista etnonacionalista, en la continuación de décadas de su persecución sistemática y purga, basada enteramente en su condición de árabes…".Debemos exigir al Estado mexicano, que bajo su política de "Humanismo mexicano" sea congruente y rompa todo tipo de relaciones, diplomáticas, económicas y políticas con el Estado sionista de Israel, que dejen de entrenar a la policía que comandaba Harfuch en la CDMX, que rompan los contratos de Pegasus, esa herramienta que usó Calderón y Peña Nieto para espiarnos a los defensores de derechos humanos y que según se sabe sigue en operación, romper el Tratado de Libre Comercio con Israel firmado en el 2001.Por todas estas razones no podemos quedarnos sin hacer algo ante la tragedia que se desarrolla ante nuestro ojos en contra del Pueblo Palestino, es necesario actuar, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para parar este genocidio y que los palestinos logren su demanda histórica de conformarse como un Estado libre, soberano y en Paz.A romper, a romper, relación con IsraelSionismo es igual a fascismo