CALL TO ACTIONContact the White House, your Senators and Representative to:1) Ask for an immediate ceasefire in Gaza2) Prioritize the immediate delivery of humanitarian aid to Gaza3) End US taxpayer dollars to IsraelWhite House Comment LineOpen Tuesday-Thursday 11am-3pm EST(202) 456-1111Email Contact Page: https://www.whitehouse.gov/contact/ You can use this CALL SCRIPT to contact your Senators and Representative: https://act.uscpr.org/a/callforgaza Senator Alex Padilla(202) 224-3553 DC officeIf voicemail box is full, try Senator Padilla's other office locations: (415) 981-9369 San Francisco office; (916) 448-2787 Sacramento office, (559) 497-5109 Fresno office; (310) 231-4494 LA office; (619) 239-3884 San Diego officeEmail Contact Page: https://www.padilla.senate.gov/contact/contact-form/ Senator Laphonza Butler(202) 224-3841Congressional Switchboard(202) 224-3121Contact your congressperson: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative The following are links to EMAIL Congress:==================================================================US Campaign for Palestinian Rights' ACTION TOOLKIT: https://docs.google.com/document/d/1hpHkM9KlH5Yn3xq7nk9xfPtIkWZDblWnCKD8xt5DBx0/edit ================================================================LEARN more about Palestine at:- US Campaign for Palestinian Rights (USCPR)- American Muslims for Palestine (AMP)- Adalah Justice Project- Eyewitness Palestine- Grassroots Al-Quds- BDS Movement- Middle East Children's Alliance (MECA)- Rebuilding Alliance- We Are Not Numbers- teachpalestine.org- decolonizepalestine.com- gazaincontext.com- palambassador.org==================================================================READ the following books:1) Palestine: A Four Thousand Year History by Nur Masalha2) Palestine...it is something colonial by Dr. Hatem Bazian==================================================================WATCH the following films:1) "1948: Creation & Catastrophe" at https://www.1948movie.com/ 2) "The Price of Oslo"Episode 1: https://www.youtube.com/watch?v=ism-ctaSbw0 Episode 2: https://www.youtube.com/watch?v=TgFWEVQTeHM 3) "Gaza Fights for Freedom" at https://www.youtube.com/watch?v=HnZSaKYmP2s