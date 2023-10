Israeli Army Abducts 65 Palestinians In West Bank on October 16 by IMEMC

On Monday dawn, Israeli soldiers abducted at least 65 Palestinians, including siblings and former political prisoners, from their homes in several parts of the occupied West Bank.

The soldiers stormed and ransacked dozens of homes across the occupied West Bank, including occupied Jerusalem, and interrogated many Palestinians while inspecting their ID cards.



The army also intensified its military roadblocks and blockades around various communities across the West Bank and isolated entire communities.



Many of the abducted Palestinians are former political prisoners, in addition to several siblings.



Mustafa Al-Khawaja, Ni’lin – Ramallah.

Majd Nafe’, Ni’lin – Ramallah.

Tareq Ziad Hamed, 28, Silwad – Ramallah.

Mousa Odah Hamed, 22, Silwad – Ramallah.

Enad Barghouthi, Kobar – Ramallah.

Aseel Barghouthi, Kobar – Ramallah.

Osama B’eirat – Kafr Malek – Ramallah.

Aysar Jom’a Samhouri, Aqabat Jaber refugee camp – Jericho.

Abdullah Hani Abu Namous, Aqabat Jaber refugee camp – Jericho.

Khader Jamal Haddad, Aqabat Jaber refugee camp – Jericho.

Odai Jamal Ibrahim, Aqabat Jaber refugee camp – Jericho.

Khalil Jamal Ibrahim, Aqabat Jaber refugee camp – Jericho.

Mohammad Adel Awadat, Aqabat Jaber refugee camp – Jericho.

Bader Abdul-Hafeth Awadat, Aqabat Jaber refugee camp – Jericho.

Montaser Bilal Ajaj, 32, Said – Tulkarem.

Ahmad Khaled Abu Al-Ezz, 20, Zeita – Tulkarem.

Ibrahim Ahmad Abu Al-Ezz, 65, Zeita – Tulkarem.

Mahmoud Mofeed Zaghloul, 39, Zeita – Tulkarem.

Laith Mohammad Abu Hamda, 30, Zeita – Tulkarem.

Nasrallah Fateen Salah, Burqa – Nablus.

Mohammad Jihad Salah, Burqa – Nablus.

Nour Maher Al-Qanni, Kafr Qalil – Nablus.

Hamza Mer’ey, Abu Dis – Jerusalem.

Qais Ghorab, Silwan – Jerusalem.

Qussai Ghorab, Silwan – Jerusalem.

Jamal Mustafa – Jerusalem.

Mohammad Dari, Al-Isawiya, Jerusalem.

Hamza Hussing Zohour, Beit Kahil – Hebron.

Hussein Mahmoud Zohour, Beit Kahil – Hebron.

Taher Suleiman Asafra, Beit Kahil – Hebron.

Nael Khalil Abu Arqoub, Doura – Hebron.

Ashraf Nael Abu Arqoub, Doura – Hebron.

Rashad Nael Abu Arqoub, Doura – Hebron.

Sharaf Ashraf Abu Arqoub, Doura – Hebron.

Mohannad Yasser Abu Arqoub, Doura – Hebron.

Mousa Khaled Abu Arqoub, Doura – Hebron.

Amir Khawatra, Doura – Hebron.

Rashad Khawatra, Doura – Hebron.

Fares Khawatra, Doura – Hebron.

Mo’men Khalil Darabea’, Doura – Hebron.

Qussai Ahmad Al-Bustanji, Doura – Hebron.

Nour Shahin, Doura – Hebron.

Ibrahim Daraweesh, Doura – Hebron.

Sami Ismael Mahlees, Doura – Hebron.

Mo’tasem Ramadan Al-Awawda, Doura – Hebron.

Abdul-Hadi Abu Khalaf, Hebron.

Fadi Rateb Jaber, Hebron.

Sha’ban Mahmoud Ghanem, Hebron.

Hatem Majed Tawil, Beit Ummar – Hebron.

Yousef Ayed Ekhlayyel, 54, Beit Ummar – Hebron.

Malek Walid Sabarna, 20, Beit Ummar – Hebron.

Wasim Yousef Al-Allami, 21, Beit Ummar – Hebron.

Qassem Khaled Al-Allami, 22, Beit Ummar – Hebron.

Mohammad Nadder Al-Allami, 20, Beit Ummar – Hebron.

Walid Samir ‘Aadi, 21, Beit Ummar – Hebron.

Fawzi Mohammad Awad, 26, Beit Ummar – Hebron.

Husam Mohammad Abu Dayya, 58, Beit Sahour – Bethlehem.

Riyad Tal Al-Amour, 21, Tuqu – Bethlehem.

Mohyeddin Mohammad Suman, Shawawra – Bethlehem.

Karim Ahmad Ayyad, 67, Doha – Bethlehem.

Sa’ad Mohammad Al-Asa, 48, Al-Obeydiyya – Bethlehem.

Laith Nabhan Nasrallah, 25, Aida refugee camp, Bethlehem.

Wasim Nabhan Nasrallah, 18, Aida refugee camp, Bethlehem.

Nidal Ahmad Abu Jalgheef, 50, Al-Obeyyat – Bethlehem.

Moath Ibrahim Amarna, 36, Deheishe refugee camp – Bethlehem.