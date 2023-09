Suiza-Basilea: Foro de los Pueblos por la Justicia Climática y la Regulación Financiera

“Los derechos de la naturaleza no se negocian”

Como activistas del norte global las militantes de Juventud por el Clima somos conscientes de que hay lugares en el mundo en que ser activista no solo es una necesidad presente y acuciante, sino que puede significar verdaderos riesgos para la vida y la seguridad propias, sobre todo cuando las problemáticas de los desastres de la crisis climática y del saqueo de los recursos naturales en tu territorio no pueden ser ignorados de ninguna manera.En España, a pesar de las trabas existentes para la movilización social y que cada vez es más difícil ignorar las consecuencias de la emergencia climática (desde grandes sequías a aún mayores inundaciones), vivimos esta crisis de una forma más privilegiada y puede ser más difícil hablar con personas que sí la viven con todas estas amenazas. Personas en la primera línea de fuego de las consecuencias de los desastres causados por las grandes empresas que financiamos desde Europa. Las personas del sur global nos solicitan que que pongamos fin a la financiación de combustibles fósiles que salen de sus territorios y son extraídos a base de destrucción y muerte y que las grandes empresas contaminantes y organismos internacionales se hagan cargo de los desastres que causan allí.El Foro de los Pueblos por la Justicia Climática y la Regulación Financiera, ( https://endfossil.finance/es/about ) celebrado a finales de junio, tuvo como punto clave un diálogo de saberes, donde se escuchó a voces plurales de distintas luchas. Basilea fue la sede del evento, ciudad donde se sitúa el Banco Internacional de Pagos, la entidad que establece guías globales de regulación financiera y que celebró su reunión general anual también aquellos días. Allá aprendimos sobre las experiencias de personas que luchan contra el extractivismo fósil y por la preservación de sus medios de vida en Uganda, Argentina, Colombia, México, Perú, Canadá, Senegal, Filipinas y Sudáfrica. En este encuentro quedaron patente los métodos neocoloniales usados para perpetuar un sistema que va en contra de la vida y el planeta.Durante cuatro días en Basilea activistas de todo el mundo discutieron la necesidad de acabar con la financiación de proyectos que explotan combustibles fósiles. También sirvió para tejer redes entre activistas del norte y del sur global. Las redes de ayuda mutua y apoyo son esenciales, tanto en el activismo elegido como en el obligado. El reconocimiento del privilegio de quienes luchamos desde el norte global es esencial, así como saber orientarlo hacia las campañas de solidaridad como altavoz para esas personas que son visible y directamente afectadas por nuestro sistema es lo que forma un ecologismo interseccional.“La única lucha de nosotros como humanidad es la lucha por la vida, por el territorio, porque nosotros, seres humanos y naturaleza, somos un solo elemento”Aunque la crisis climática sea un problema global con soluciones extremadamente locales, el generar lazos y las campañas solidarias entre personas que vienen de contextos más seguros y privilegiados y aquellas que luchan en las primeras líneas son fundamentales para visibilizar las luchas ocultadas en los medios de comunicación y educación del norte global. Que haya sido uno de los pocos eventos a gran escala en Europa en el que se ponga en el centro a las comunidades indígenas debería servir de ejemplo y motivación para que otros movimientos, más allá de End Fossil Finance, tengan iniciativas similares.“La única lucha de nosotros como humanidad es la lucha por la vida, por el territorio, porque nosotros, seres humanos y naturaleza, somos un solo elemento”, dijo Paulo Añokazi, abogado, profesor, parte de la comunidad indígena Uitoto y secretario técnico de la Mesa Permanente de Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia. Su pensamiento colectivo es muy distinto del predominante individualista de Europa al hablar siempre en la segunda persona del plural . “Siempre uso la palabra ‘nosotros’, porque yo solo no soy nada”, explica. “Yo soy un puro mensajero que viene a transmitir el daño que le están haciendo a mi comunidad y a la Tierra. Mientras no se entienda que todos nosotros incluida la Tierra somos solo uno, no vamos a poder proteger ni el planeta ni nuestras comunidades”, contestó al transmitirle cómo de relevante nos parece esto desde Juventud por el Clima, ya que hace evidente que su activismo viene desde una perspectiva colectiva.. Por esta misma razón, nosotras también hablamos desde el “nosotras”.Si el derrame de más 9.000 barriles de petróleo hubiera ocurrido en las costas españolas y no en Perú, Repsol no hubiera salido impune, considera María Elena ForondaPaulo Añokazi ha apoyado importantes procesos como el Plan de Salvaguarda del Pueblo Uitoto en el trapecio amazónico, el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena y el reconocimiento de los 16 Sujetos de Reparación Étnica Colectiva de la Amazonía, así como la implementación de medidas de reparación. Muchas corporaciones internacionales quieren operar proyectos extractivistas en territorios indígenas, desplazando a la población y destruyendo los medios de vida de miles de personas, por eso su trabajo es fundamental. En el Foro de los Pueblos aparecieron nombres de empresas que lideran estos proyectos, son grandes empresas mineras y de comercio de materias primas, como Glencore (Suiza), BHP Billiton (Australia) y AngloGold Ashanti (Inglaterra). Estas entidades suelen actuar con impunidad, casi siempre al margen del Gobierno colombiano. Las personas que se oponen a estas operaciones se juegan la vida: Colombia es el país con mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente en 2022, 60 personas.En el encuentro también se escuchó el nombre de grandes empresas con sede en España, como es Repsol. Macedonio Vázquez, secretario general del Sindicato de Pescadores Chimbote, y María Elena Foronda, activista en Natura, instituto ambientalista de Perú, contaron cómo se vivió el derrame de más de 9.000 barriles de petróleo en la costa peruana de Ventanilla en el año 2022. Este desastre ocurrió, según explicaron, por problemas de mantenimiento y mala operación de esta empresa. La comunidad pesquera artesanal de un área de más de 10.000 kilómetros no podrá pescar ni consumir pescado en los próximos 22 años. También explicaron que este tipo de catástrofes son limpiadas muchas veces por niños y niñas, sin medidas de seguridad y por salarios casi nulos.Macedonio Vázquez, que lucha todos los días contra la pesca de arrastre y las problemáticas ambientales que afectan directamente a la economía local, contó las consecuencias de estos derrames y cómo están viviendo los pescadores esta situación y recalcó la importancia de los sindicatos para defenderse unidos de las grandes corporaciones. María Elena Foronda recuerda que si esto hubiera ocurrido en las costas españolas, Repsol no hubiera salido impune. Lo ocurrido en Ventanilla se ha llevado por delante la biodiversidad del lugar, dañando seriamente dos áreas protegidas, la Zona Reservada de Ancón y los Islotes de Pescadores, perteneciente a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, así como vidas, culturas y economía local. La solución, como Foronda remarcó, es cerrar la refinería porque “los derechos de la naturaleza y las personas no se negocian”.fuente: https://www.pikaramagazine.com/2023/09/los-derechos-de-la-naturaleza-no-se-negocian/ Foro de los Pueblos por la Justicia Climática y la Regulación FinancieraSOBRE NOSOTRASNuestra apuesta políticaEl Foro de los Pueblos por la Justicia Climática y la Regulación Financiera está organizado por diferentes ONGs, movimientos de base y la Coalición Global de los Pueblos Frente al Extractivismo.El Foro consiste en una serie de actos dedicados al intercambio y el aprendizaje mutuo entre diferentes perspectivas políticas y culturas organizativas (*). A través de sus diversas actividades, el Foro también pretende llegar a un público más amplio, en particular para aumentar la visibilidad de las experiencias de las comunidades afectadas por el extractivismo y la expansión de los combustibles fósiles, y volver a poner en el centro de la discusión la cuestión de la democratización y la descolonización del sistema financiero.El foro está abierto a todo el mundo e incluye diferentes tipos de eventos, como mesas redondas, talleres, reuniones, conciertos, caminatas informativas y mucho más.* (i) luchas territoriales y medioambientales del Sur Global; (ii) ONG especializadas en regulación financiera ; (iii) colectivos y organizaciones de base que luchan por la Justicia Climática y contra el sistema financiero en el Norte Global; (iv) activistas del Sur que luchan en el Norte con una perspectiva decolonial.Luchas1 Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo:Alto a EACOP, el oleoducto más largo del mundoEn una época en la que sabemos que cualquier nueva extracción de petróleo y gas destruirá el límite de 1,5 °C, construir el oleoducto más largo del mundo no parece, obviamente, la mejor idea. Pero esto es exactamente lo que está ocurriendo en Uganda y Tanzania con el proyecto del Oleoducto de África Oriental (EACOP). Ya está teniendo consecuencias desastrosas para la población local y el medio ambiente: cientos de miles de personas están siendo desplazadas y grandes partes del oleoducto se construirán en la cuenca del lago Victoria, el mayor lago de agua dulce de África del que dependen 40 millones de personas para obtener agua potable. El proyecto lo lleva a cabo el gigante petrolero francés Total con el apoyo de la Corporación Nacional China de Petróleo Offshore (CNOOC) y los gobiernos de Uganda y Tanzania. Aunque numerosos bancos comerciales se han negado a proporcionar financiamiento debido a preocupaciones medioambientales y sociales, los principales bancos europeos que tradicionalmente financian a Total aún no han aclarado su postura.Más información al respecto: https://www.stopeacop.net (Inglés, Francés, Swahili) https://www.swissinfo.ch/spa/cop27-clima-bancos_santander-y-bbva –entre-bancos-que-financian-gas-y-crudo-en-áfrica–según-ong/48057298 (Español) https://fridaysforfutureitalia.it/campagna-stopeacop/ (Italiano)2 Colombia:Asesinato de las y los defensores de la naturalezaLos proyectos extractivos de las empresas internacionales en Colombia se llevan a cabo a costa de los derechos humanos y la destrucción de las comunidades y la naturaleza. Las corporaciones que lideran estos proyectos son grandes empresas mineras y de comercio de materias primas como Glencore (Suiza), BHP Billiton (Australia) y AngloGold Ashanti (Inglaterra). A menudo operan en territorios indígenas, desplazando a la población y destruyendo los medios de vida de miles de personas. Asimismo, corporaciones como Shell (Reino Unido), Repsol (España), la estatal colombiana Ecopetrol y Cepsa (España) explotan petróleo y gas en el Mar Caribe y los Llanos Orientales. Estas empresas actúan impunemente, al margen de cualquier intervención del gobierno colombiano y en complicidad con grupos paramilitares. Las personas que se oponen a estas operaciones, a menudo indígenas, se juegan la vida. Colombia registra el mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente en América Latina. Solo en 2019 fueron asesinadas 64 personas.Más información al respecto: https://tierraderesistentes.com/en/2019/04/25/el-fracturamiento-social-que-ya-esta-generando-el-fracking/ (Inglés) https://tierraderesistentes.com/es/2019/04/25/el-fracturamiento-social-que-ya-esta-generando-el-fracking/ (Español)3 Senegal:La lucha por los ecosistemas marinos continúaLos ecosistemas marinos de Senegal se enfrentan a una importante amenaza ante la inminente explotación de gas y petróleo por parte de Total y otras empresas petroleras. Estas compañías ponen en peligro los medios de subsistencia de las comunidades locales que dependen en gran medida de la pesca y la agricultura. Especialmente los derrames tóxicos, que a menudo provocan prohibiciones a la pesca, y amenazan el modo de vida de las comunidades locales. El proyecto de extracción de minerales pesados previsto por Astron Karegia agrava la situación. Se trata de un proyecto que pondría en peligro la vida marina, incluidas las tortugas y los mariscos, contribuiría a la erosión marina y destruiría los manglares y las tierras cultivables. La mayor parte de la economía local depende de estos fértiles ecosistemas. La corrupción institucional ha opacado la adjudicación de concesiones a empresas como Petro-Tim Limited y BP, dando lugar a un escándalo de 10.000 millones de dólares. A pesar de estos problemas, se han hecho grandes esfuerzos para establecer un Área Marina Protegida. La lucha contra la destrucción del litoral persiste desde hace 18 años, con la inquebrantable movilización de la comunidad rural de Kataba, en la región de Casamance.Más información (Inglés):4 México:Fracking en territorios indígenasEn la Huasteca, donde más de la mitad de la población es indígena, empresas extranjeras quieren explotar petróleo y gas mediante la destructiva técnica del fracking. Desprecian los derechos legítimos de las comunidades locales -como los pueblos náhuatl y tének- sobre sus territorios ancestrales. Hasta ahora, la resistencia de las comunidades ha conseguido mantener la fracturación hidráulica fuera de esta región. Sin embargo, el suministro de agua de la región también está amenazado por un proyecto de acueducto, que pretende desviar ríos a una zona semidesértica con pozos de fracturación activos. De llevarse a cabo, amenazaría tanto los ecosistemas de la Huasteca como la vida de sus habitantes. A pesar de que la presión de la comunidad llevó al presidente López Obrador a emitir inicialmente una declaración contra el fracking en México, factores influyentes como los grupos de presión empresariales han dado lugar a que el gobierno entregue concesiones extractivas en contra de la voluntad de la población local. La mayoría de las empresas implicadas son europeas o están financiadas por instituciones europeas, como Eni México (Italia), BP (Reino Unido), Shell (Reino Unido) y Total (Francia).Más información (Español):5 Perú:mareas negras interminablesEmpresas como Perenco (Francia) y Repsol (España) han provocado grandes desastres ecológicos en Perú a través de vastos proyectos de explotación de hidrocarburos, lo que supone una grave amenaza para las comunidades indígenas. Los derrames masivos de petróleo han infligido daños irreversibles al ecosistema marino y han afectado gravemente a la economía pesquera local. En enero de 2022, por ejemplo, un derrame de petróleo provocado por Repsol arrojó 6.000 barriles de petróleo al mar. No fue un accidente excepcional. Cada año se registran decenas de derrames petroleros a lo largo de la costa y la Amazonia peruana. Estos delitos medioambientales forman parte de un patrón neocolonial recurrente, en el que empresas europeas, a menudo financiadas por bancos europeos, extraen recursos del Sur a costa de las poblaciones locales y del medio ambiente. Violan los derechos de los pueblos indígenas -especialmente en la Amazonia- y contribuyen a la criminalización e incluso al asesinato de defensores del medio ambiente.Para más información (Inglés):6 Argentina:el devastador impacto del fracking en la salud públicaLa región argentina de Vaca Muerta es una de las mayores reservas mundiales de petróleo y gas de esquisto, donde el fracking está causando enormes daños. La escasez de agua se agrava a medida que se utilizan millones de litros en el proceso de fracturación, lo que provoca una grave escasez y la contaminación del suelo y los ríos. Los casos de cáncer de pulmón, leucemia infantil y otras enfermedades, así como los problemas de salud mental, han aumentado considerablemente. Las comunidades locales, incluidos los grupos indígenas mapuches, se enfrentan a desplazamientos forzosos. A pesar de sus efectos devastadores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha presionado para que Vaca Muerta se abra a las multinacionales del fracking, entre ellas la francesa Total, la británica Shell, la española Repsol y empresas estadounidenses como ExxonMobil y Chevron. Bancos europeos como Credit Suisse, UBS, el Banco Nacional Suizo, HSBC y Barclays financian la operación. También participan varias compañías de seguros, como la francesa Axa.7 Filipinas:Uno de los hábitats marinos más biodiversos será sacrificado por el GNLEl Paso de la Isla Verde (VIP), en Filipinas, conocido por su biodiversidad marina excepcionalmente rica, está amenazado por la expansión a gran escala de terminales de gas natural licuado (GNL). La zona, situada en el Triángulo de Coral, pretende convertirse en un importante centro de GNL debido a su ubicación estratégica entre Asia y América. Esto plantea graves consecuencias para la vida marina y las comunidades que dependen de ella. Un derrame de petróleo en el Paso de la Isla Verde ya ha causado daños devastadores a las comunidades costeras y la biodiversidad. Los proyectos de GNL propuestos contribuirían a la contaminación tóxica, aumentarían el tráfico naval, perturbarían los ciclos reproductivos de la vida marina, diezmarían las capturas de peces y desplazarían a las comunidades costeras. Shell y otras empresas como Linseed Field Power Corporation, Atlantic Gulf & Pacific Company (AG&P) y San Miguel Corporation son algunas de las empresas implicadas. Reciben apoyo financiero de UBS, Allianz, Blackrock y otras.Más información al respecto (Inglés):8 India :Un gigante empresarial asiático arrasa árboles y casas para extraer carbónIndia, la principal lucha por los combustibles fósiles tiene que ver con el carbón, y el gobierno indio hace todo lo posible por silenciar cualquier tipo de información relacionada. En 2017, el Grupo Adani planeaba instalar una central eléctrica de 1600 MW en el estado de Jharkhand, que importaría carbón de Australia y exportaría toda la electricidad producida a Bangladesh. Las personas afectadas no estaban dispuestas a transferir sus tierras, ya que el proyecto no era de utilidad pública y los terrenos que se iban a adquirir eran tierras de regadío de cultivos múltiples. El proyecto de Adani ha arrasado tanto árboles como viviendas para excavar en busca de carbón. Esto ha creado conflictos comunitarios en toda la India. Los pueblos indígenas, los usuarios tradicionales de la tierra y las comunidades pesqueras se han enfrentado valientemente a los planes de la empresa para defender sus medios de subsistencia y sus formas de vida. Han protestado en todas partes: en el mar y en la tierra; en los pueblos y en las ciudades; en los bosques y en las calles.9 Canadá:Un gigantesco gasoducto viola los derechos de los pueblos indígenasApropiación cínica de los pueblos indígenas mientras se violan sus derechosEl gasoducto Coastal GasLink Pipeline (CLP) es un proyecto de 670 kilómetros diseñado para transportar gas natural desde Alberta hasta la frontera con Alaska. Aunque el proyecto está a punto de concluirse, se ha enfrentado a una importante oposición de las comunidades indígenas, que en su mayoría no están de acuerdo con su construcción. Nunca han dado su consentimiento para que el gasoducto pase por sus tierras. Aunque sólo una comunidad ha dado su visto bueno al proyecto, el sitio web del CLP habla de “liderazgo indígena”, lo que ha fomentado sentimientos negativos entre la mayoría que se opone. Las comunidades que se resisten, como los defensores de la tierra Wet’suwet’en, corren el riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos humanos y de ser criminalizadas.Más información (Inglés):10 Sudáfrica:Minería contra la voluntad del puebloCuando las empresas mineras exploran regiones, suelen prometer a la población local una prosperidad compartida. Pero cuando las comunidades se oponen a los planes mineros, a menudo se hace caso omiso de sus preocupaciones, lo que provoca conflictos y tensiones. Un ejemplo de ello es la empresa minera australiana Mineral Commodities Ltd (MRC) y su explotación de arenas minerales y titanio en la Costa Salvaje sudafricana, que amenaza a la comunidad local de Amadiba. Tras denunciar al lobby minero local y el sabotaje de un proyecto de ecoturismo apoyado por la UE, el líder comunitario Madoda Ndovela fue asesinado. En respuesta, la comunidad local creó el Comité de Crisis de Amadiba (ACC) para defender el derecho de las comunidades indígenas africanas a rechazar los proyectos que no apoyan. El conflicto minero ha provocado más asesinatos políticos desde entonces, lo que pone aún más de relieve la necesidad de proteger la tierra y garantizar el derecho de consulta y veto de la población local.Más información al respecto (Inglés):fuente: https://endfossil.finance/es/about también editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2023/09/27/suiza-basilea-foro-de-los-pueblos-por-la-justicia-climatica-y-la-regulacion-financiera/