March Against Cop Campus!

Date:

Saturday, September 30, 2023

Time:

3:00 PM - 5:00 PM

Event Type:

Protest

Organizer/Author:

Stop Cop Campus

Location Details:

Kennedy Plaza in San Pablo (23rd St & Brookside Dr)

From Atlanta to the Bay

Stop Police Militarization in our Communities

Sat Sep 30 @ 3pm

Kennedy Plaza in San Pablo (23rd St & Brookside Dr)



The City of San Pablo plans to build a $43 million police training center and shooting range for cops around the Bay Area. The people of San Pablo and the Bay Area oppose this expansion of police power because of cops long history of harassing, abusing, incarcerating, and killing Black and Brown people.



Show up and march with us against the construction. We need healthy communities not police! Together we can stop Cop Campus!

¡Marcha en contra el Campus Policial!

¡De Atlanta a él Bay!

¡Detengamos la militarización policial en nuestras comunidades!

Sábado 30 de Septiembre a las 3pm

Kennedy Plaza en San Pablo (23rd St & Brookside Dr)



La ciudad de San Pablo planea construir un centro de entrenamiento y un campo de tiro para la policía en el Bay Área de 43 millones de dólares.



La gente de San Pablo y el Bay Área se oponen a esta expansión del poder policíaco debido a la larga historia de acoso, abuso, encarcelamiento y asesinato de personas negras y racializadas por parte de la policía.



¡Ven y marcha con nosotrxs en contra de esta construcción!



Necesitamos comunidades sanas, no a policías.



¡Juntxs podemos parar el Campus Policial!