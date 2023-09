Thursday, November 2 at 4:30 - 6:30pmRegister: https://www.eventbrite.com/e/immigration-and-immigrant-rights-bilingual-english-and-spanish-tickets-700547575657 Join us to learn more about immigration policy, your rights in the U.S., naturalization, and DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). This 2-hour bilingual presentation includes a Q&A session.This event is presented by the International Rescue Committee and Santa Clara City Library.If you have questions about this program please email: librarians [at] santaclaraca.gov The content in this program is not necessarily those of the City of Santa Clara and theSanta Clara City Library. Individual decisions based on this program are solely the responsibility of the attendee.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jueves, 2 de noviembre a las 4:30 - 6:30pmregístrese aquí: https://www.eventbrite.com/e/immigration-and-immigrant-rights-bilingual-english-and-spanish-tickets-700547575657 Únete a nosotros para obtener más información sobre la política de inmigración, tus derechos en los Estados Unidos, la naturalización y DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Esta presentación de 2 horas incluye una sesión de preguntas y respuestas.Este evento será presentado por el Comité Internacional de Rescate y la Biblioteca de la Ciudad de Santa Clara.Con preguntas sobre este programa, envía un correo electrónico a: librarians [at] santaclaraca.gov El contenido de este programa no es necesariamente el de la Ciudad de Santa Clara y la Biblioteca de la Ciudad de Santa Clara. Las decisiones individuales basadas en este programa son responsabilidad exclusiva del asistente.