La canción “Rich Men North of Richmond” (Hombres ricos al norte de Richmond) de Oliver Anthony alcanzó el número 1 en las listas top

Una canción sobre la explotación de los trabajadores llega al número 1 de las listas de éxitosAgosto 2023Sorprendentemente el 19 de agosto la canción “Rich Men North of Richmond” (Hombres ricos al norte de Richmond) de Oliver Anthony alcanzó el número 1 en las listas top 100 de Apple Music en Estados Unidos y en todo el mundo.Es sorpredente porque no es un lanzamiento publicitario de una casa de discos, sino que ha sido encumbrada por los oyentes en las redes sociales. Está siendo un éxito viral.La canción, en un estilo country reconocible, cuenta la historia de trabajador frustrado por años de esfuerzo con una salario miserable que los impuestos devoran. También arremete contra los políticos ricachones de Washington.Todo comenzó el 8 de agosto, cuando el canal de YouTube RadioWV, que comparte imágenes de actuaciones al aire libre de músicos de los Apalaches, publicó un vídeo de Anthony cantando la canción. En muy pocos días el vídeo recibió más de 20 millones de visitas.Poco más de una semana después de que la canción fuera difundida en YouTube, Anthony actuó en un local de Carolina del Norte. Los vídeos del concierto muestran a la multitud coreando el tema.El verdadero nombre del cantante es Christopher Anthony Lunsford y tomó su nombre artístico de un abuelo que creció pobre en los Apalaches. Ha trabajado en varias fábricas de Carolina del Norte. En 2013 padeció un accidente de laboral en una fábrica de papel. “Trabajé en el tercer turno, 6 días a la semana por 14,50 dólares la hora en un infierno”, ha escrito en sus redes sociales.“No hay nada especial en mí”, dice. “No soy un buen músico, no soy una muy buena persona. He pasado los últimos cinco años luchando con mi salud mental y usando alcohol para ahogarla.“Me entristece ver el mundo en el estado en que se encuentra, con todos peleando entre sí. He pasado muchas noches sintiéndome desesperado, pensando que el país más grande de la Tierra se está desvaneciendo rápidamente”.Sus seguidores en las redes sociales comentan que sienten como si Anthony estuviera cantando sobre sus vidas. La canción sigue los pasos de los himnos de la clase trabajadora escritos por leyendas de la música country como Loretta Lynn y Johnny Cash. Alguna de las estrofas relatan:He estado vendiendo mi almatrabajando todo el díahoras extras por un salario de mierdapara poder sentarme aquíy desperdiciar mi vidaarrastrarme de regreso a casay ahogar mis problemas.Es una verdadera lástima hasta dónde ha llegado el mundopara gente como yo y gente como tú.Ojalá pudiera despertar y que no sea verdadPero lo es, sí, lo es.Estos ricos del norte de Richmondviven en el nuevo mundo con un alma vieja.Dios sabe que todos quieren tener el control totalQuieren saber lo que piensas,quieren saber lo que haces.Y no quieren que lo sepas, pero así esporque su dólar no vale una mierdaestá sujeto a impuestos sin fin.a causa de los ricos del norte de Richmond.Ojalá los políticos cuidaran de los minerosy no sólo de los menores en una isla en algún lugarSeñor, tenemos gente en la calle que no tiene nada que comerY el bienestar de los ordeñadores obesos.Bueno, Dios, si mides 5 pies 3 pulgadas y pesas 300 libraslos impuestos no deberían pagar tus bolsas de golosinas.Los jóvenes se están metiendo a seis pies bajo tierraporque lo único que hace este maldito país es seguir pateándolosEl estribillo de la canción habla de los políticos que quieren controlar a sus electores:Quiero saber lo que piensasquiero saber lo que haces.Y ellos no creen que lo sabespero yo sé que lo sabesporque tu dólar no es una mierday está sujeto a impuestos sin fina causa de los ricos del norte de RichmondEn las redes sociales, los comentarios destapan las condiciones laborales y vitales de los obreros de Estados Unidos. “¡Canción increíble!. Gracias por hablar/cantar la verdad. Como cajera en un supermercado, veo [la explotación] todos los días”.“¡Sigue hablando por la gente! ¡Tu voz es más fuerte que la de cualquier político en este país y queremos escucharte a ti y no a ellos!”, dice un comentario de Facebook.“Eres nuestra voz, la del pueblo estadounidense de cuello azul, te necesitamos”, escribe otro.Un twitter la califica como “la mejor letra de la historia de la música”.Video: https://youtu.be/sqSA-SY5Hro?feature=shared fuente:también editado y en difusión desde: https://redlatinasinfronteras.blogspot.com/