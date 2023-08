International Overdose Awareness Day

Date:

Thursday, August 31, 2023

Time:

3:00 PM - 5:30 PM

Event Type:

Other

Organizer/Author:

Location Details:

Watsonville Community Hospital, 75 Nielson St, Watsonville

There will be a substance use disorder/medication, assisted treatment resource fair available for community resource networking, which will subsequently transition to a community engagement event. There will be Narcan distribution. There will be a highlight of Watsonville community hospital's latest efforts to combat the community's fentanyl crisis.



International Overdose Awareness Day 2023

Thursday, August 31



Resource Fair (including Narcan distribution)

3-4 pm

Main hospital entrance

75 Nielson St, Watsonville



Presentations & Community Engagement

4-5:30pm

Community Room

85 Nielson St, Watsonville



Dia Internacional de Concientización del Sobredosis 2023

Jueves, Agosto 31



Feria de Recursos

Incluye ditribución de naloxona

3-4pm

Entrada principal del hospital

75 Nielson St, Watsonville



Presentaciones y Conversacion en comunidad

4-5:30pm

Community Room

85 Nielson St, Watsonville