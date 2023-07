#ClimateEmergency: The People Have SolutionsThursday, July 6 at 3pm PST / 5PM CST / 6pm ESTRSVP: https://350org.zoom.us/meeting/register/tJMpde-grD4iE9eHgAhpO6PqRZSqYW6lXXXJ#/registration Interpretation into Spanish will be available for this webinarJoin 350.org for an exciting lineup of speakers for you, including activists from the frontlines of the fights against pipelines in Appalachia and Tanzania and Uganda, to the struggle to preserve the Weelaunee Forest (Stop Cop City) in Atlanta, and the Maine ballot initiative on energy.They’ll share updates on their work, draw connections between our struggles, and provide a sneak peek into how 350 US plans to tackle the energy crisis through utilities companies — and more details about how you can get engaged this summer and fall.Between extreme weather events like the ongoing Canadian wildfires and the approval of new fossil fuel projects like the Mountain Valley Pipeline, it’s clear that our mission to end the era of fossil fuels and switch to justly sourced renewable energy is increasingly important.-------------------------------------------------------------#EmergenciaClimática: La Gente Tiene Solucionesjueves 6 de julio at 3pm PST / 5PM CST / 6pm ESTregístrese aquí: https://350org.zoom.us/meeting/register/tJMpde-grD4iE9eHgAhpO6PqRZSqYW6lXXXJ#/registration habrá interpretación al español disponible¡Vengan y únanse a nuestra actualización de 350 US! Los ponentes informarán desde la primera línea de la lucha del Oleoducto Mountain Valley (MVP), el Oleoducto de Petróleo Crudo de África Oriental (EACOP), la lucha de Stop Cop City, y ¡la iniciativa electoral de Maine sobre energía!¡Regístrense ahora!