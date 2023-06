Francia_Levantamientos de la tierra: La lucha continúa!

Solidaridad sin fronteras, con las luchas compañeras!

Francia_Levantamientos de la tierra: La lucha continúa!APOYO A NUESTROS COMPAÑEROS CONVOCADOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE MANIFESTACIONES EN SAINTE-SOLINESomos los levantamientos de la tierraNos levantamos, cada uno desde su lugar, cada uno a su manera. El movimiento Earth Uprising no se puede disolver porque es múltiple y vivo. No se disuelve un movimiento, no se disuelve una revuelta.Hacemos un llamado a todos a unirse a nosotros para hacer obsoleto este intento de asfixia. Somos, todos juntos, los Levantamientos de la Tierra.28 de junio de 2023MOVILIZACIÓN EL 28 DE JUNIO:EN MOTOS Y TRACTORES ALREDEDOR DE LAS GENDARMERÍASEl 28 de junio, al menos ocho compañeros implicados en el movimiento de oposición a las megacuencas son convocados por la gendarmería alegando que han organizado o participado en una u otra de las dos grandes manifestaciones en Sainte-Soline.Si bien estas manifestaciones fueron convocadas por más de 200 organizaciones sindicales, políticas, campesinas y ambientales, el gobierno decidió atribuir la responsabilidad de la organización de estas manifestaciones a cuatro líderes sindicales, los portavoces de la Confédération paysanne 79 y de National Campesino. Confederación, los secretarios departamentales de Solidaires 79 y CGT 79- así como sobre Julien Le Guet, vocero de Bassines Non Merci, y tres compañeros que participan en los Levantamientos de la Tierra.Esta focalización es completamente injusta y constituye una operación de represión e intimidación.Los únicos que deberían rendir cuentas por estas manifestaciones son los responsables de las estrategias de mutilación de manifestantes (varias decenas de personas) y de un evidente entorpecimiento de la atención sanitaria, los que ordenaron disparar a la sociedad civil que venía a oponerse al acaparamiento de tierras y el agua, y los políticos que, en estos tiempos de sequía, dejaron que se produjera el enfrentamiento al negarse a suspender obras y proyectos, hora de encontrar una solución a través del diálogo.Estas convocatorias se producen tras una oleada de detenciones el martes pasado que afectaron en particular a los manifestantes de Sainte-Soline. Varios están convocados en julio. Dos están encarcelados en el centro penitenciario de Poitiers-Vivonne. El inicio de la bajada de Clain el próximo viernes desde Vivonne será una oportunidad para expresar nuestra solidaridad con ellos a las puertas de la prisión, desde un estanque en desuso.La implacabilidad contra el vocero del BNM 79 y contra los Levantamientos de la Tierra, el ataque a las libertades sindicales y al derecho de manifestación son muestra del sesgo autoritario y liberticida del gobierno.La represión no nos asfixiará. Cuanto menos diálogo hay y más se manifiestan los estragos de la agricultura industrial -degradación del agua, de las condiciones de vida y del medioambiente-, más crece el número y la determinación de las personas comprometidas con el movimiento contra las megacuencas.El gobierno y los promotores de los proyectos de cuenca deben entender que la única salida es abandonar este proyecto absurdo, modelo de la mala adaptación de la agricultura al calentamiento global.Para apoyar a nuestros compañeros convocados y comenzar el calentamiento del convoy de agua que partirá el 18 de agosto de Sainte-Soline para subir a París pasando por la sede de la Agencia del Agua Loire-Bretagne en Orleans: te invitamos a montar tu bicicleta o su tractor, para sumarse a las tertulias festivas en torno a las gendarmerías correspondientes el 28 de junio.Reuniones también en todas partes en FranciaTambién le pedimos que muestre su apoyo en las manifestaciones organizadas en Francia y en otros lugares la noche del 28 de junio contra la disolución de los Levantamientos de la Tierra y la represión de decenas de activistas el 5 y el 20 de junio.Coordinación interorgánica anti-cuencaLista de citas y lugares de encuentro:Gendarmería de Niort a las 8:45 (23 avenue Du Général Largeau, 79000 Niort)Gendarmería de Saint Maixent l’école a las 8:45 y a las 13:30 (8 ter Rue Aristide Briand, 79400 Saint-Maixent-l’École)Comisaría de policía de Dole a las 8:45 a. m. (44 Av. Jacques Duhamel, 39100 Dole)Loire Atlantique: pequeñas reuniones a las 8:45 frente a la AA de RV é WWE, gendarmerías de Carquefou (2 rue Louis Armand), Rezé (4 rue Pierre Brossolette) y Vertou (8Picnic de apoyo al mediodía en Rezé.Lista de firmantes del llamamientoUnión Departamental de Sindicatos CGT de Deux-Sèvres, Solidaridad 79, Confederación Nacional Campesina, Cuencas no gracias 79, Cuencas no gracias 86, Parada Fessenheim, OzACTES – Quimperlé (29), Colectivo Marie-Monique-Robin Parthenay 79, Nddl continuamos juntos, Extinción Rebelión Laval (53), Rebeliones de la Tierra 53, Solidaridad 37, Fundación Danielle Mitterrand, Coordinación Ile-de-France EAU, Coordinación Agua bien común Francia, Asociación Les Jardins des Vaîtes – Besançon (25), Alternatiba – Actos en Cornualles, Attac Quimper-Cornouaille, Grupo de Acción Avanti Popolo LFI Poitiers, Izquierda Ecosocialista (GES) 86, Partido Comunista Francés 86, Segadores y segadores voluntarios de OGM, Casa de la Gente Enfadada, Colectivo ACCAD (59-62), PCOF33, La Rochelle Rebelde.Apoyar los levantamientos de la TierraTus donaciones pueden apoyar las luchas de los levantamientosLas donaciones recaudadas se utilizan para hacer frente a la represión, el apoyo logístico a las luchas, la organización de temporadas de levantamientos.¡A la altura de sus posibilidades, cada donación nos permitirá continuar de una manera cada vez más fuerte y alegre!En Los Levantamientos de la Tierra, los vínculos se forjan a través de luchas, encuentros, viajes y aventuras. A lo largo de las temporadas de acción, se forjan fuertes alianzas entre territorios y colectivos. Y que nada ni nadie podrá disolverlo.fuente:ARREBATANDO TIERRAS A LA AGROINDUSTRIAQueremos construir un movimiento que articule asentamientos campesinos, tomas de tierra y experiencias de autoorganización comunitaria para la subsistencia. Recuperar la tierra es un imperativo histórico. Solo puede suceder con una lucha activa y resuelta por el desmantelamiento de las encarnaciones más dañinas del complejo agroindustrial.SOCIALIZAR/MUTUALIZAR/COMUNIZAR ALIMENTOS Y TRABAJO DE SUBSISTENCIAEn un contexto de inflación galopante, en un país donde 7 millones de personas dependen estructuralmente de la ayuda alimentaria, donde la gran mayoría de la población está aislada de todo medio de autoabastecimiento, y donde la precariedad de nuestras vidas por parte de la industria capitalista infraestructuras se puso de manifiesto con crueldad durante los grandes confinamientos, hemos visto multiplicarse, en los últimos años, experiencias colectivas de “poner en común” alimentos, inscritas en el seno de una ecología popular anclada en las luchas locales: cantinas en lucha que abastecen los banquetes de nuestra resistencia; grupos de ayuda mutua que experimentan con formas de ayuda mutua que escapan de la violencia estructural de la ayuda alimentaria establecida y sacan a relucir una autodefensa popular más fuerte en el contexto de una crisis de salud; huertas compartidas y agricultura urbana de subsistencia en barrios populares dando vida a zonas de ecología pirata; huelga redes de suministro; hipótesis sobre una «seguridad social alimentaria» que no sería una política redistributiva de ajuste o «gestión» de la pobreza, sino una herramienta en la que apoyarse en una perspectiva revolucionaria…Creemos que estos experimentos en la comunización de la subsistencia y la multiplicación de acciones socializadoras directas, en particular en torno a los temas alimentarios, son un ingrediente central en la construcción de una fuerte autonomía política popular. No habrá movimiento de recuperación de la tierra, ni lucha contra los complejos industriales capitalistas, ni generalización de la agricultura campesina (muchas de las cuales aún están por inventar), sin lucha por la reapropiación de la subsistencia común, sin lucha por un derecho universal a la elección informada de alimentos… No habrá movimiento de recuperación de la tierra, ni lucha contra los complejos industriales capitalistas, ni generalización de la agricultura campesina (muchas de las cuales aún están por inventar), sin lucha por la reapropiación de la subsistencia común, sin lucha por un derecho universal a la elección informada de alimentos…Recuperar la tierra, desmantelar el complejo agrocapitalista y las industrias asesinas, comunizar nuestro sustento.Optar por una estrategia, formular “un” camino (pueden, deben haber otros) es siempre una apuesta . No pretendemos respuestas completas o definitivas. Simplemente buscamos identificar puntos de apoyo para construir una base política de levantamiento digna de ese nombre, y deconstruir las instituciones y los aparatos que participan en el bloqueo de la situación.No disolvemos un movimiento. No disolvemos una revuelta. Continuaremos nutriendo un agua viva que ondea por todas partes y hace crecer comunidades vivas de lucha. Hacemos un llamado a todos, desde donde estén, a levantarse, a organizarse, a unirse a nosotros.Texto escrito por el Comité de Levantamientos de la Tierra de Caentambién editado en https://wordpress.com/post/redlatinasinfronteras.wordpress.com/69789 enviado por redlatinasinfronteras.sur [at] gmail.com