México

Aquila, Michoacán: En lucha por defensa de la vida y los derechos comunitarios

MéxicoAquila, Michoacán: En lucha por defensa de la vida y los derechos comunitariosAL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO,A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS,AL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AQUILA, MICHOACÁN,A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS:Los suscritos comuneros y comuneras de la Comunidad Indígena San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán, mismos que integramos la mayoría de la Comunidad, reunidos en asamblea general de comuneros este 25 de junio de 2023, hacemos del conocimiento público que:PRIMERO.Hasta el día de hoy nuestro representante y nuestro abogado, los C. C. ANTONIO DIAZ VALENCIA y RICARDO ARTURO LAGUNES GASCA, siguen desaparecidos, sin que sepamos de su paradero y de su condición de salud, después de que el 15 de enero del presente año fueron sustraidos del vehículo en el que viajaban en el tramo de la carretera federal costera número 200, entre el municipio de Coahuayana, Michoacán, y Cerro de Ortega, en Colima. Lo anterior pese a las investigaciones y pequisas que hasta el día de hoy lleva a cabo la Fiscalía General de la República, en medio de fuertes exigencias para dar con su paradero por parte de diversas instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Organización de las Naciones Unidas.En el transcurso de estas investigaciones fue detenido y se encuentra actualmente preso JOSÉ CORTÉS RAMOS, alias Cochelo, comunero de San Miguel Aquila y presunto autor intelectual de la desaparición de nuestros compañeros con la probable complicidad de otros integrantes de su grupo.Asimismo, existen diversas líneas de investigación sobre quienes más pudieran estar detrás de este crimen de lesa humanidad, mismas que no excluyen la probable responsabilidad de otros actores regionales e incluso de funcionarios encargados de la administración de justicia agraria y deempresas.SEGUNDO.Al momento de ser desaparecidos, ANTONIO DIAZ VALENCIA y RICARDO ARTURO LAGUNES GASCA se encontraban librando en representación de la mayoría de nuestra comunidad, una significativa batalla legal en contra del grupo liderado por JOSÉ CORTÉS RAMOS, alias Cochelo, con el fin de que la Procuraduría Agraria emita una convocatoria para la realización de una asamblea general de comuneros en la que se elijan democráticamente un comisariado de bienes comunales y un consejo de vigilancia que representen a la Comunidad, toda vez que desde el año 2019 carece de dichos órganos internos, con todos los perjuicios que lo anterior le depara, sobre todo en su relación económica con la Empresa Trasnacional Ternium, misma que tiene una explotación minera al interior de la Comunidad con base en diversas concesiones y a partir de un convenio de ocupación temporal suscrito con nuestro núcleo comunal.Al respecto, el pasado 15 de junio un Tribunal Colegiado de la Ciudad de Morelia falló a nuestro favor en forma definitiva y es cuestión de semanas que el Tribunal Unitario Agrario 38 ordene a la representación de la Procuraduría Agraria en el estado de Michoacán emitir convocatoria para la realización de la asamblea en la que se elijan los órganos de representación y vigilancia de la Comunidad, lo anterior a pesar de la firme oposición del grupo antes señalado en contra de la mayoría de quienes integramos la Comunidad y del cual se rumora pudiera actuar en complicidad con ejecutivos de la Empresa Ternium.TERCERO.Ante la inseguridad que priva en nuestra Comunidad, así como ante la falta de un comisariado de bienes comunales que represente nuestros intereses frente a la Empesa Ternium, y con el fin de que se agilizaran las acciones que lleven a la presentación con vida de nuestros compañeros ANTONIO DIAZ VALENCIA y RICARDO ARTURO LAGUNES GASCA, desde el 22 de enero de este año quienes integramos la mayoría de la Comunidad solicitamos a la Empresa Minera Ternium suspender las actividades de explotación minera, mismas que hasta el día de hoy siguen paradas,agregando que desde el 23 de febrero la empresa se declaró en paro técnico.Hoy en día la inseguridad sigue privando en nuestra Comunidad, las autoridades no han dado con el paradero de nuestros compañeros desaparecidos y, de manera destacada, NO SE HA EMITIDO LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE PARA QUE NUESTRA COMUNIDAD PUEDA ELEGIR DEMOCRÁTICAMENTE UN COMISARIADO DE BIENES COMUNALES QUE LA REPRESENTE. Y mientras lo anterior no ocurra, la Comunidad de San Miguel Aquila continúa en un estado de inseguridad y zozobra que hace posible que más comuneros compañeros nuestros sigan siendo desaparecidos o asesinados, aclarando que los casos de Antonio y de Ricardo no son los únicos ni los primeros.Sin embargo, en los últimos días el representante de la Secretaría de Gobernación federal en Michoacán, IGNACIO OCAMPO BARRUETA, a quien nombramos mediador con la Ternium, así como diversas voces que se originan en contratistas de la Empresa Ternium y en el grupo minoritario de Cochelo, HAN INSISTIDO EN LA REAPERTURA INMEDIATA DE LAS ACTVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA POR PARTE DE LA EMPRESA SIN QUE EXISTAN LAS CONDICIONES PARA ELLO Y FUNDAMENTALMENTE SIN QUE NUESTRA COMUNIDAD CUENTE CON SU COMISARIADO DE BIENES COMUNALES LEGALMENTE ELECTO.Por todo lo anterior manifestamos publicamente lo siguiente:1. QUE NO PERMITIREMOS LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA POR PARTE DE LA EMPRESA TERNIUM EN TIERRAS DE NUESTRA COMUNIDAD HASTA EN TANTO NO SE EMITA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA EN LA QUE SE ELIJAN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD Y CONTEMOS CON UN COMISARIADO DE BIENES COMUNALES LEGALMENTE ELECTO QUE NOS REPRESENTE Y PUEDA ACORDAR LAS CONDICIONES DE REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES MINERAS.2. EN DICHO SENTIDO LLAMAMOS A LA EMPRESA TERNIUM Y A LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO A COORDINAR ESFUERZOS PARA QUE LA EMISIÓN DE UNA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y VIGILANCIA OCURRA A LA BREVEDAD; ASÍ COMO PARA LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTROS COMPAÑEROS ANTONIO DIAZ VALENCIA Y RICARDO ARTURO LAGUNES GASCA Y EL CASTIGO A LOS CULPABLES DE SU DESAPARICIÓN, LO QUE REDUNDARÁ EN BENEFICIO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN ESTA PROBLEMÁTICA.3. DESDE ESTE MOMENTO DESCONOCEMOS EL CARÁCTER DE INTERMEDIARIO, ENTRE LA COMUNIDAD Y LA EMPRESA TERNIUM, QUE HABÍAMOS OTORGADO AL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN FEDERAL EN MICHOACÁN, IGNACIO OCAMPO BARRUETA, EN TANTO QUE EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, Y OLVIDANDO SU FUNCIÓN MEDIADORA, ASUMIÓ UN PAPEL PARCIAL EN APOYO A LOS INTERESES DE LA EMPRESA TERNIUM.4. INVITAMOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA REGIÓN, AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES A APOYAR NUESTRAS JUSTAS EXIGENCIAS Y A ESTAR ATENTOS A LA SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DE NUESTRAS VIDAS, NUESTRA INTEGRIDAD Y NUESTROS DERECHOS FRENTE AL CLIMA DE INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN NUESTRA COMUNIDAD Y EN LA REGIÓN.Aquila, Michoacán a 25 de junio de 2023.ATENTAMENTEASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS Y COMUNERAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN MIGUEL AQUILAenviado por movementforjusticeinelbarrio [at] yahoo.com también editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2023/06/26/mexico_aquila-michoacan-en-lucha-por-defensa-de-la-vida-y-los-derechos-comunitarios/ enlace relacionado:Solidaridad en Nueva York