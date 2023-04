FranciaSomos los Levantamientos por la TierraAdhesiones, firma en: https://lessoulevementsdelaterre.org/es-es/blog/nous-sommes-les-soulevem Nos estamos levantando, cada uno desde nuestro lugar, cada uno a nuestra manera. El movimiento Alzamientos de la Tierra no puede disolverse porque es múltiple y está vivo. No se puede disolver un movimiento, no se puede disolver una revuelta.Llamamos a todos y todas a unirse a nosotros para poner en jaque este intento de sofocarlo. Somos, todos juntos y juntas, los Levantamientos de la Tierra.30 marzo 2023Queridos amigos y amigas,El pasado fin de semana, 30.000 personas se reunieron en el campo francés para protestar contra una mega-cuenca de agua, una enorme reserva de agua al aire libre utilizada para apoyar la agricultura industrial y que ha demostrado ser un desastre para las capas freáticas y, más en general, para el medio ambiente. Era parte de una jornada de acción organizada por el colectivo “les soulèvements de la Terre” (Los Alzamientos de la Tierra).El Estado desplegó más de 3.200 policías armados con armas de guerra. Se lanzaron más de 4.000 granadas contra los manifestantes, hiriendo a innumerables manifestantes. Dos personas siguen en coma, luchando por su vida.Desde entonces, las pruebas demuestran que las fuerzas policiales impidieron activamente que los servicios de emergencia rescataran a las víctimas. El Ministro del Interior inició un procedimiento para disolver los Alzamientos de la Tierra, como forma de represión legal.Nuestro mensaje es una llamada a la solidaridad y esperamos que lo apoyaréis y lo compartiréis ampliamente.Reconocemos que algunos de vosotros y vosotras sufrís este tipo de opresión a diario, bajo regímenes que pueden ser incluso más brutales. También reconocemos que el uso de armamento y artimañas legales se ha desplegado ante todo en Francia contra las personas de color.No pretendemos que lo que afrontamos aquí sea único: forma parte de un sistema más amplio de violencia, dominación, extracción y racismo contra el que nos comprometemos a luchar, hoy más que nunca.Con amor, rabia y el corazón encogido:Somos los levantamientos de la tierraEl martes 28 de marzo, cuando las manifestaciones contra la reforma de las pensiones estaban en pleno apogeo en toda Francia, con gestos de solidaridad para los heridos por la represión de Sainte Soline, el Sr. Darmanin anunció que iniciaba un procedimiento de disolución de los “Soulèvements de la Terre”. El procedimiento fue iniciado el 29 de marzo.El anuncio responde a la avalancha de críticas a la deplorable actuación policial en Francia durante las últimas semanas. La manifestación de Sainte Soline contra las “mega-bassines” y el acaparamiento de agua, el sábado 25 de marzo, ha representado la culminación de un macabro intento iniciado hace varias semanas, que nos recuerda que ya no es bueno salir de casa para manifestarse en oposición a las políticas del gobierno.Hoy lloramos los heridos del 25 de marzo y velamos por los dos manifestantes que se encuentran en coma entre la vida y la muerte. Pensamos en todos aquellos que tuvieron que enfrentarse a un dispositivo militar diseñado para aterrorizar y con el riesgo de muerte. Un dispositivo con una brutalidad sin precedentes, llegando incluso a obstaculizar la llegada de los servicios de emergencia para proteger un símbolo, el de su autoridad, contra toda lógica.Mutilar y disolver. La disolución, esta nueva maniobra del Ministro del Interior para intentar hacer olvidar la brutal represión que orquestó, es demasiado burda. El proyecto de disolución se había “filtrado” a la prensa desde un artículo publicado en Le Parisien el 20 de diciembre de 2022 sobre el perfil de la militancia ecologista radical, sobre los movimientos o los territorios que “se apartan de las reglas de la República”.Lo que se desprende de las intervenciones de los ministros de este gobierno es que parecen decididos, llevados por su propio nerviosismo, a tachar de “ultraizquierda” todo lo que se interponga en su camino. Como el término se recicla, ahora cubre casi perfectamente el término “opositor”, incluyendo así todas las categorías.En este caso, el gobierno intenta utilizar una doble estrategia. Por un lado, hostiga al ecoterrorismo, a los black-blocks y a la militancia ecologista radical, acusados de parasitar los “movimientos legítimos para la preservación del planeta”, y por otro, impide avanzar a todas las asociaciones de defensa del medio ambiente que luchan sin descanso para frenar el curso del desastre ecológico.Así, desde la Ley Separatismos, a decenas de asociaciones sociales, ecologistas y culturales sospechosas de no suscribir al “Pacto Republicano”, o simplemente demasiado críticas para su gusto, se les ha denegado la financiación, han sido inculpadas y han sido incluidas en misteriosas listas negras que circulan de departamento en departamento.Nada de esto nos sorprende realmente. Lo que nos asombra es que piensen que esos viejos trucos bastan para frenar una revuelta de fondo contra la destrucción continua de la vida.Pues los “Soulèvements de la Terre” son una coalición de fuerzas cada vez mayor: a medida que pasan los meses, todo un conjunto de colectivos de habitantes en lucha, de asociaciones de defensa del medio ambiente, de granjas, de grupos naturalistas, de comedores populares, de campesinos sindicalistas, de científicos en rebeldía, de sindicatos, de grupos autónomos, de movimientos de educación popular, de cargos electos, de personas de todas las edades y de todas las condiciones sociales, se unen y se organizan bajo la bandera de los “Soulèvements de la Terre”. Y nada puede disolver esto.De hecho, hoy en día, es este gobierno el que la mayoría de los habitantes del país desearía ver disuelto.Así que, para dar un poco de carne a su inquisición, nosotros, los que firmamos este llamamiento y todos los que no dejarán de unirse a nosotros, vamos a hacer pública nuestra adhesión a los “Soulèvements de la Terre”.Estaremos por tanto en las concentraciones en solidaridad con los heridos de Sainte Soline y por el fin de la violencia policial, este jueves a las 19h frente a las prefecturas, así como participando en los comités locales de los “Soulèvements de la Terre” que hoy llamamos a crear en todo el territorio y más allá. Nos levantamos todos contra la visión del mundo y de la vida que encarna este gobierno, contra la destrucción de los medios naturales, la desaparición de las tierras cultivables, el acaparamiento del agua, la reforma de las pensiones que no es más que otro ejemplo del injusto reparto de la riqueza, contra las mutilaciones a veces mortales que inflige la policía desde hace demasiado tiempo a nuestros amigos y amigas, a nuestros hijos e hijas, a nuestras camaradas…Nos estamos levantando, cada uno desde nuestro lugar, cada uno a nuestra manera. El movimiento “Soulèvements de la Terre” no puede desaparecer porque es múltiple y está vivo. No se puede disolver un movimiento, no se puede disolver una revuelta.Llamamos a todos y todas a unirse a nosotros para poner en jaque este intento de sofocarlo. Somos, todos juntos y juntas, los “Soulèvements de la Terre”.Les Soulèvements de la Terre: el movimiento francés más vivo y expansivo que nuncasábado 15 abril 2023Daniela BezziHan pasado tres semanas desde la batalla de Sainte-Soline. Los enfrentamientos, los tumultos extremadamente violentos, la lluvia de gases lacrimógenos disparados por miles y a la altura de los ojos, la brutalidad de las FFOO francesas contra los miles de activistas de toda Europa que respondieron a la convocatoria de Les Soulèvements de la Lands para protestar contra otra megacuenca en construcción en el departamento de Deux-Sèvres, en la región de Nueva Aquitania. No más de 6.000 según el Gobierno, 30.000 según los que estaban allí… Y entre los que estaban allí registramos el significado de ese día en particular, en el contexto de las muchas movilizaciones que se suceden desde hace semanas en Francia, con el testimonio de un estudiante de Bolonia.Hace dos días, el 12 de abril, el Consejo de Ministros debería haber expresado su opinión sobre la solicitud presentada puntualmente por el ministro del Interior, Gèrald Darmanin, para la disolución del movimiento LSdlT, identificado como el principal culpable de los disturbios, que se repitió entre otras cosas, porque ya hubo una gran movilización a fines de octubre.Sin embargo, lejos de proceder con el decreto de disolución, el Consejo de Ministros se reservó el derecho de evaluar. “Necesitamos investigaciones adicionales para completar el expediente”, explicó a la prensa el portavoz del gobierno, Olivier Vèran.El veredicto, por lo tanto, se pospone para el próximo 20 de abril, mientras la galaxia de movimientos ecologistas que más que nunca en las últimas semanas se han movilizado para expresar su apoyo a Les Soulèvements de la Terre, celebran: no solo por la victoria de esta primera vuelta contra el Ministro Darmanin , sino por el alta del hospital de uno de los dos activistas que había sido hospitalizado en condiciones muy graves. “ Bonne Nouvelle!!” informa una publicación hoy en su página de Facebook. “Mickaël, de 34 años, uno de los manifestantes que resultó gravemente herido en la tráquea durante los disturbios de Sainte-Soline, está fuera del hospital…”Mientras que lamentablemente las condiciones del otro compañero, Serge, permanecieron sin cambios, hospitalizado por traumatismo craneoencefálico y aún en coma en el hospital de Poitier. Sus padres habían hecho llegar en los últimos días una carta verdaderamente conmovedora, por su total apego a los motivos de la protesta a pesar de las circunstancias -y sin rebajas en denunciar la violencia desmesurada de las FFOO, las responsabilidades documentadas por muchos en dificultar el rescate de los heridos-.“(…) Agradecemos a todos los que han mostrado su apoyo y solidaridad, agradecemos a las decenas de miles de compañeros que se manifestaron en las calles, frente a las prefecturas (…), agradecemos a todos los que ayudaron a los heridos durante los enfrentamientos (… …) Nos solidarizamos con todo lo que Darmanin quiere desarraigar, disolver, encerrar, mutilar, desde el movimiento de pensiones hasta los comités antirrepresión, desde las futuras ZAD hasta el movimiento de bloqueo. El terrorismo y la violencia de Estado, no los que se oponen a este orden destructivo…”, fueron las palabras que los padres de Serge soltaron el 4 de abril, invitándonos a difundir lo más posible. Pero hoy ya es 14 de abril y Serge sigue en coma., “él está luchando por su vida con tanta fuerza como está luchando contra un orden social cuyo único propósito es mantener un control férreo sobre los explotados”. Cercanía…Por otro lado, se ha hecho viral un breve vídeo, de poco más de 4 minutos, difundido en los últimos días por un tal Vincent Verzat, que se firma Partager C’est Sympa (Compartir es hermoso) en las redes sociales y que nosotros a su vez somos feliz de poder compartir subtitulada en italiano, gracias al trabajo de Marioluca Bariona .“Darmanin espera disolver inmediatamente Les Soulèvements de la Terre ”, abre el propio Vincent el rodeo. “Pero ni la esperanza ni el coraje pueden disolverse”, se hace eco de la activista Camille Etienne. A continuación, las imágenes de ese día que marcó un obsceno parteaguas entre lo que hasta ayer podría llamarse activismo ecológico y la dura realidad de la represión, de la cacería a palos del activista, del tiro al pichón contra la multitud desarmada, miles de personas que apenas pueden para protegerse del veneno de los gases lacrimógenos con esas máscaras ‘quirúrgicas’ que todos hemos usado durante la pandemia, perseguidos como ratas, golpeados por todos lados, durante horas.“Somos agricultores y campesinos que cultivamos la tierra para las generaciones futuras mientras otros la saquean para obtener ganancias inmediatas”, continúa Morgan Ody, coordinadora general para Francia de La Vía Campesina“Somos jóvenes conscientes de que nuestro futuro está en juego ahora… listos para evitar la devastación de Lafarge, Monsanto, Vinci y sus cómplices”, insisten las voces de Lola Kerarone y Léna Lazare, portavoz de Juventud por el Clima .Y así sucesivamente: con el telón de fondo de escenas de enfrentamientos y todo tipo de manifestaciones que han tenido lugar recientemente en Sainte-Soline como en muchos otros lugares de Francia, los rostros, las voces, los nombres, las filiaciones de quienes, a pesar de la más brutal represión, no tiene intención de retirarse, y de hecho está más convencida que nunca* de la necesidad de unirse y multiplicarse, de ser cada vez más sólidamente un Frente Común contra quienes continúan saqueando los recursos del planeta tierra.Periodistas, sindicalistas, juristas, estudiantes, artistas, escritores, filósofos, investigadores, hombres y mujeres del mundo del espectáculo, ciudadanos sencillos, exponentes de los inmigrantes de las antiguas colonias: algunos de ellos estuvieron en el escenario la otra noche en una multitudinaria asamblea organizada en París. por cuatro medios diferentes, incluido Reporterre (una velada también visible en streaming en YouTube ) programada precisamente para coincidir con ese veredicto de probable disolución, que sin embargo fue sorpresivamente aplazado.“Esperamos que el Gobierno se esté dando cuenta de la insostenibilidad de esta solicitud de disolución de lo que en realidad no es ni siquiera una asociación, sino un movimiento muy variado y compuesto que desde sus etapas iniciales, en enero de 2021, ha afirmado con convicción esta identidad plural, mosaico de protestas, expresión de las voces-en contra de los más diversos territorios de la Francia rural amenazados por el agronegocio”, fue el comentario de Aïnoha Pascual, que forma parte del equipo jurídico que asiste a los activistas identificados como ‘responsables del SdlT .Opinión reiterada hoy mismo en el diario Le Monde con un largo artículo firmado por Romain Geoffray que se pregunta sin rodeos “¿Podría el gobierno francés disolver realmente el LSDLT?” : en el que aprendemos cómo, según cierta ley del 1 de julio de 1901 (!) “la libertad de asociación está muy protegida en Francia (…)Y además, los Soulevements de la Terre ni siquiera pueden considerarse una asociación real, sino un movimiento que reúne a un centenar de organizaciones y colectivos (incluidos Confederation Paysanne , Les Amis de la Terre France, Attac, Youth for Climate, Exctintion Rebellion, solo por nombrar algunos) y una serie de adhesiones personales, etc, etc.”Y en definitiva, incluso el autoritario Le Monde subraya la identidad “heterogénea y compuesta” de una gran alianza horizontal del SdlT, como lo confirma la amplia adhesión (80.000 firmas en pocos días) a la petición que circuló inmediatamente después de la Hechos de Sainte-Soline. “ En caso de disolución del SdlT, ¿podemos imaginar que el Estado pueda procesar a miles de personas y decenas de asociaciones que seguirán reclamando su pertenencia al movimiento? No nos parece creíble” es nuevamente la opinión del abogado. Aïnoha Pascual, que junto a su colega Raphaël Kempf envió diez páginas de argumentos al Ministerio del Interior en clara oposición a las acusaciones de ecoterrorismo.Y por lo tanto, ¿podemos esperar que la iniciativa de Darmanin resulte ser un gol en propia puerta sensacional, considerando el creciente número de miembros e iniciativas que el SdlT está registrando en cada parte de Francia? Esperemos al 20 de abril para entender cómo irá.En cuanto al crescendo del activismo y las citas, no hay duda:el próximo domingo la cita será en Montreuilel 19 de abril será el turno del RennesManifestación del 22/23 de abril contra la autopista Castres-Toulouseel 5/6 de mayo todo en RouenEl 10/11 de junio procesión en Saint-Colombany el 17 de junio estaremos/estaremos todos en Maurienne, contra esa devastación infinita, ese ecocidio continuo en ambos frentes del arco alpino que es el lugar de construcción del TAVporque como concluye el vídeo creado por Partager c’est Sympa y que también compartimos, “un movimiento múltiple y vital no se disuelve” (voz del director y poeta Cyril Dion), “una revuelta no se disuelve” (voz del filósofa Virginie Marsi, directora de investigación del CNRS), “una idea cuyo momento ha llegado no se frustra” (voz de Philippe Descola, antropólogo) y es por eso que “somos… todos nosotros… Les Soulèvements de la Terre , los levantamientos de la tierrafuente:también editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2023/04/19/francia-somos-los/