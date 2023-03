Join us for a community discussion about the state of repression in El Salvador, as the one year anniversary of the "State of Exception" approaches, in which constitutional rights have since been suspended.The event will also feature music byFrancisco Herrera and poetry by Dotty PayneFor any questions, please contact (415)-503-0789 or bayarea [at] cispes.org ---------------------------------------------------Discusión Comunitaria¡Alto a la represión en El Salvador!¡La lucha por La Paz continúa!Cuando: Viernes, 24 de marzo,de 6pm a 8PMDónde: Redstone Labor Temple,2940 16th St, San Francisco, CA 94103(entre Mission y South Van Ness,a media manzana del BART de la calle 16)Únete a nosotros para un discusión comunitaria sobre el estado de la represión en El Salvador, cuando se acerca el primer aniversario del "Estado de Excepción", en el que desde entonces se han suspendido los derechos constitucionales.El acto también contará con la música deFrancisco Herrera y poesía de Dotty Payne y Karen Melander-Magoon.Para obtener más información, comuníquese (925)-822-7794