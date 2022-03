"I ask everyone to show solidarity with my case." -Fidencio Aldama

Hi my name is Fidencio Aldama Pérez, political prisoner being held in Ciudad Obregón, Sonora, for a crime that I didn’t commit. It is an injustice what is happening to me. There was a falsification of evidence, a prefabrication of crimes. I didn’t participate in that homicide. There was a prefabrication of crimes and I was blamed for the act.I ask everyone to show solidarity with my case as I await the verdict of an appeal to my conviction. I ask that you help spread this message, this communique, to those who wish to support me, so that with everyone’s support I can attain my freedom. It is an injustice what I am currently going through.I thank you all in advance for your participation. Everyone, the organizations, collectives, all those who want to help me, thank you in advance. I am very grateful for the support.Audio: Mensaje de preso político Yaqui Fidencio Aldama"Yo le pido a toda esa comunidad que se solidaricen con mi caso"Hola mi nombre es Fidencio Aldama Pérez, preso político que se encuentra en Ciudad Obregón, Sonora por un acto delictivo el cual no cometí. Más bien es una cuestión de injusticia lo que está pasando conmigo, porque hubo una falsificación de pruebas, prefabricación de delitos. Yo no participé en ese homicidio, más sin embargo hubo una prefabricación de delito en la que me achacaron el caso.Yo le pido a toda esa comunidad que pues se solidaricen con mi caso y que estoy esperando la resolución del amparo, para que pues también tengan ese apoyo de difundir este mensaje, este comunicado aquellas personas que desean apoyarme para que pues con este apoyo pueda recibir mi libertad, ya que pues es una injusticia por la que estoy pasando en estos momentos.De antemano les agradezco a todos su participación, a todos ustedes, a toda la comunidad, organizaciones, colectivos, todas esas personas que, pues deseen apoyarme, de antemano pues gracias estaré muy agradecido por este gran apoyo.