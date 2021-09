Entrevista

-Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán- responde en entrevista ante la toma de posesión de los talibanes

entrevista y difusiòn de Misión de mujeres afganas (Afghan Women’s Mission), 21 de agosto de 2021RAWA ( http://www.rawa.org/rawa/category/spanish -Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán- responde en entrevista ante la toma de posesión de los talibanesEs una broma decir que valores como “los derechos de las mujeres”, la “democracia”, la “construcción de la nación”, etc. ¡eran parte de los objetivos de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán!La Misión de Mujeres Afganas (Afghan Women’s Mission) se ha puesto en contacto con RAWA -Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán– (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) para atender sus necesidades en este momento urgente. En esta breve sesión de preguntas y respuestas con la codirectora de AWM, Sonali Kolhatkar, RAWA explica la situación que se desarrolla en el terreno tal como la ven.Sonali Kolhatkar: Durante años, RAWA se pronunció contra la ocupación estadounidense y ahora que ha terminado, los talibanes están de regreso. ¿Podría el presidente Biden haber retirado las fuerzas estadounidenses de una manera que hubiera dejado a Afganistán en una situación más segura que la actual? ¿Podría haber hecho más para asegurarse de que los talibanes no pudieran tomar el poder tan rápidamente?RAWA: En los últimos 20 años, una de nuestras demandas fue el fin de la ocupación de Estados Unidos / OTAN e incluso mejor si se llevan a sus fundamentalistas islámicos y tecnócratas con ellos y dejan que nuestra gente decida su propio destino. Esta ocupación solo resultó en derramamiento de sangre, destrucción y caos.Convirtieron a nuestro país en el lugar más corrupto, inseguro, narcotraficante y peligroso, especialmente para las mujeres.Desde el principio pudimos predecir tal resultado. En los primeros días de la ocupación estadounidense de Afganistán, RAWA declaró el 11 de octubre de 2001:“La continuación de los ataques estadounidenses y el aumento del número de víctimas civiles inocentes no solo da una excusa a los talibanes, sino que también provocará el empoderamiento de las fuerzas fundamentalistas en la región e incluso en el mundo”.La principal razón por la que estábamos en contra de esta ocupación era su respaldo al terrorismo bajo la bonita bandera de la “guerra contra el terror”.Desde los primeros días en que los saqueadores y asesinos de la Alianza del Norte volvieron al poder en 2002 hasta las últimas llamadas conversaciones de paz, acuerdos y acuerdos en Doha y la liberación de 5000 terroristas de las cárceles en 2020/21, era muy obvio que incluso la retirada no tendrá un buen final.El Pentágono prueba que ninguna de las teorías de invasión o intromisión terminó en condiciones seguras.Todas las potencias imperialistas invaden países por sus propios intereses estratégicos, políticos y financieros, pero a través de mentiras y los poderosos medios corporativos tratan de ocultar su verdadero motivo y agenda.Es una broma decir que valores como “los derechos de las mujeres”, la “democracia”, la “construcción de la nación”, etc. ¡eran parte de los objetivos de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán! Estados Unidos estaba en Afganistán para convertir la región en inestabilidad y el terrorismo para rodear a las potencias rivales, especialmente China y Rusia, y socavar sus economías a través de guerras regionales. Pero claro, el gobierno de Estados Unidos no quería una salida tan desastrosa y vergonzosa que dejó tras de sí tanta conmoción que se vieron obligados a enviar tropas nuevamente en 48 horas para controlar el aeropuerto y evacuar con seguridad a sus diplomáticos y personal.Creemos que Estados Unidos salió de Afganistán por sus propias debilidades y no fue derrotado por sus criaturas (los talibanes). Hay dos razones importantes para esta retirada.La principal razón es la múltiple crisis interna deEE. UU. Las señales del declive del sistema estadounidense se vieron en la débil respuesta a la pandemia deCovid-19, el ataque al Capitolio y las grandes protestas del público estadounidense en los últimos años. Los responsables políticos se vieron obligados a retirar tropas para centrarse en cuestiones internas candentes.La segunda razón es que la guerra de Afganistán fue una guerra excepcionalmente cara cuyo costo se ha elevado a billones, todos tomados del dinero de los contribuyentes. Esto afectó tanto financieramente a Estados Unidos que tuvo que abandonar Afganistán.Las políticas belicistas demuestran que su objetivo nunca fue hacer que Afganistán fuera más seguro, y mucho menos ahora que se van. Además, también sabían que la retirada sería caótica, pero siguieron adelante y lo hicieron. Ahora Afganistán está nuevamente en el centro de atención debido a que los talibanes están en el poder, pero esta ha sido la situación durante los últimos 20 años y todos los días cientos de nuestras personas fueron asesinadas y nuestro país destruido, solo que rara vez se informó en los medios de comunicación.Sonali Kolhatkar: Los líderes talibanes dicen que respetarán los derechos de las mujeres siempre que cumplan con la ley islámica. Algunos medios occidentales están pintando esto de manera positiva. ¿No dijeron los talibanes lo mismo hace 20 años? ¿Cree que hay algún cambio en su actitud hacia los derechos humanos y los derechos de la mujer?RAWA: Los medios corporativos solo están tratando de poner sal en las heridas de nuestro pueblo devastado; deberían avergonzarse de sí mismos por la forma en que tratan de endulzar a los brutales talibanes. El portavoz de los talibanes declaró que no hay diferencia entre su ideología de 1996 y la actual. Y lo que dicen sobre los derechos de las mujeres son las frases exactas utilizadas durante su anterior regla oscura: implementar la ley Sharia.En estos días, los talibanes han declarado una amnistía en todas las partes de Afganistán y su lema es “lo que la alegría de la amnistía puede traer, la venganza no puede”. Pero en realidad están matando gente todos los días. Ayer mismo, un niño fue asesinado a tiros en Nangarhar solo por llevar la bandera nacional afgana tricolor en lugar de la bandera blanca de los talibanes. Ejecutaron a cuatro ex oficiales del ejército en Kandahar, arrestaron a un joven poeta afgano Mehran Popal en la provincia de Herat por escribir publicaciones en contra de los talibanes en Facebook y su familia desconoce su paradero. Estos son solo algunos ejemplos de sus acciones violentas a pesar de las palabras “amables” y pulidas de sus portavoces.Pero creemos que sus afirmaciones pueden ser uno de los teatros que están interpretando los talibanes y solo están tratando de ganar más tiempo hasta que puedan organizarse. Las cosas pasaron tan rápido y están tratando de construir su estructura de gobierno, crear su inteligencia y hacer que el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, que se encargue de controlar los pequeños detalles de la vida cotidiana de las personas como la duración de la vida. la barba, el código de vestimenta y tener un Mahram (compañero masculino, solo padre, hermano o esposo) por mujer.Los talibanes afirman que no estamos en contra de los derechos de la mujer, pero que deberían estar dentro del marco de las leyes islámicas / sharia.La ley islámica / sharia es vaga y los regímenes islámicos la interpretan de diferentes maneras para beneficiar sus propias agendas y reglas políticas. Además, a los talibanes también les gustaría que Occidente los reconociera y los tomara en serio, y todas estas afirmaciones son parte de pintar una imagen blanqueada para ellos mismos. ¡Quizás después de unos meses dirían que haremos elecciones porque creemos en la justicia y la democracia! Estas pretensiones nunca cambiarán su verdadera naturaleza, y seguirán siendo fundamentalistas islámicos: misóginos, inhumanos, bárbaros, reaccionarios, antidemocráticos y antiprogresistas. En una palabra, ¡la mentalidad de los talibanes no ha cambiado y nunca cambiará!Sonali Kolhatkar: ¿Por qué el Ejército Nacional Afgano y el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos se derrumbaron tan rápidamente?RAWA: Algunas de las principales razones entre muchas son:1) Todo se hizo de acuerdo con un acuerdo para entregar Afganistán a los talibanes. El gobierno de EE. UU. negociando con Pakistán y otros actores regionales se llegó a un acuerdo para formar un gobierno. compuesto principalmente por talibanes. Así que los soldados no estaban dispuestos a morir en una guerra que sabían que no había ningún beneficio para el pueblo afgano en ella porque finalmente se establece a puerta cerrada para llevar a los talibanes al poder. Zalmay Khalilzad es muy odiado entre la población afgana debido a su papel traicionero para devolver a los talibanes al poder.2) La mayoría de los afganos comprenden bien que la guerra que se está librando en Afganistán no es la guerra de los afganos y en beneficio del país, sino que la libran potencias extranjeras para sus propios intereses estratégicos y los afganos son solo los combustibles de la guerra. La mayoría de los jóvenes se están uniendo a las fuerzas debido a la pobreza extrema y el desempleo, por lo que no tienen compromiso ni moral para luchar. Vale la pena mencionar que Estados Unidos y Occidente han intentado durante 20 años mantener a Afganistán como un país consumidor y han obstaculizado el crecimiento de la industria. Esta situación creó una ola de desempleo y pobreza, allanando el camino para el reclutamiento del gobierno títere, los talibanes y el crecimiento de la producción de opio.3) Las fuerzas afganas no eran tan débiles para ser derrotadas en el transcurso de una semana, pero estaban recibiendo órdenes del palacio presidencial de no contraatacar a los talibanes y deberían rendirse. La mayoría de las provincias fueron entregadas pacíficamente a los talibanes.4) El régimen títere de Hamid Karzai y Ashraf Ghani llamó a los talibanes “hermanos insatisfechos” durante años y liberó a muchos de sus comandantes y líderes más despiadados de las prisiones. Pedir a los soldados afganos que luchen contra una fuerza que no se llama “enemigo” sino “hermano”, envalentonó a los talibanes y golpeó la moral de las fuerzas armadas afganas.5) Las fuerzas armadas estaban plagadas de corrupción sin precedentes. La gran cantidad de generales (en su mayoría ex señores de la guerra brutales de la Alianza del Norte) sentados en Kabul se llevaron millones de dólares, recortaron incluso la comida y el salario de los soldados que luchaban en el frente. “Soldados fantasmas” fue un fenómeno expuesto por SIGAR. Los funcionarios de alto rango estaban ocupados llenándose los bolsillos; canalizaron el salario y la ración de decenas de miles de soldados inexistentes en sus propias cuentas bancarias.6) Siempre que los talibanes asediaban a las fuerzas en la dura lucha, Kabul hacía caso omiso de su pedido de ayuda. En numerosos casos, decenas de soldados fueron masacrados por los talibanes cuando estuvieron abandonados sin municiones ni comida durante semanas. Por lo tanto, la tasa de bajas entre las fuerzas armadas fue muy alta. En el Foro Económico Mundial (Davos 2019), Ashraf Ghani confesó que desde 2014 más de 45.000 efectivos de seguridad afganos han sido asesinados, mientras que en el mismo período sólo murieron 72 miembros de personal de EE.UU. / OTAN.7) En general, en la sociedad, la creciente corrupción, la injusticia, el desempleo, la inseguridad, la incertidumbre, el fraude, la gran pobreza, las drogas y el contrabando, etc. proporcionaron un terreno para el resurgimiento de los talibanes.Sonali Kolhatkar: ¿Cuál es la mejor manera para que los estadounidenses ayuden a RAWA y a las personas y mujeres afganas en este momento?RAWA: Nos sentimos muy afortunados y felices de haber tenido con nosotros, durante todos estos años, tambièn a personas estadounidenses amantes de la libertad. Necesitamos que los estadounidenses alcen la voz y protesten contra las políticas belicistas de su gobierno y apoyen el fortalecimiento de la lucha del pueblo en Afganistán contra estos bárbaros.Es la naturaleza humana resistir y la historia da testimonio. Tenemos los gloriosos ejemplos de los movimientos de lucha estadounidense “Occupy Wall Street” y “Black Lives Matter”.Hemos visto que ningun nivel de opresión, tiranía y violencia puede detener la resistencia. ¡Las mujeres ya no estarán encadenadas! A la mañana siguiente, después de la entrada de los talibanes en la capital, un grupo de nuestras jóvenes y valientes mujeres pintó grafitis en las paredes de Kabul con el lema: ¡Abajo los talibanes! Nuestras mujeres ahora son políticamente conscientes y ya no quieren vivir bajo el Burka, algo que fácilmente hacían hace 20 años. Continuaremos nuestras luchas mientras encontramos formas inteligentes de mantenernos seguras.Creemos que el imperio militar inhumano de Estados Unidos no solo es el enemigo del pueblo afgano, sino la mayor amenaza para la paz y la inestabilidad mundiales. Ahora que el sistema está al borde del declive, es deber de todos los individuos y grupos amantes de la paz, progresistas, izquierdistas y amantes de la justicia intensificar su lucha contra los brutales belicistas en la Casa Blanca, el Pentágono y el Reino Unido. Capitol Hill.Reemplazar el sistema podrido por uno justo y humano no solo liberará a millones de estadounidenses pobres y oprimidos, sino que tendrá un efecto duradero en todos los rincones del mundo.Ahora, nuestro temor es que el mundo se olvide de Afganistán y de las mujeres afganas como bajo el sangriento gobierno de los talibanes a finales de los noventa. Por lo tanto, el pueblo y las instituciones progresistas de Estados Unidos no deben olvidar a las mujeres afganas.¡Alzaremos nuestra voz más fuerte y continuaremos nuestra resistencia y lucharemos por la democracia secular y los derechos de las mujeres!LibroMEENA, HEROÍNA DEL AFGANISTÁNMÁRTIR QUE FUNDÓ RAWA, LA ASOCIACIÓN REVOLUCIONARIA DE MUJERES DE AFGANISTÁNPor Melody Ermachild ChavisFecha de ediciòn Agosto 22 del 2003Biografía que detalla concienzudamente la breve pero valiente vida de la joven que fundó la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA).La autora estudiò sobre la historia de Afganistán, habló con personas que conocían a Meena y visitó Afganistán después de la caída de los talibanes para dar forma a este relato. Nacida en Kabul en 1957, Meena contrajo fiebre tifoidea a los 12 años y casi muere; durante el resto de su vida estuvo sujeta a convulsiones y debilidad en las extremidades. Su enfermedad hizo que la niña ya sensible se volviera más seria, particularmente consciente de la difícil situación de las mujeres. Aunque la madre de Meena era analfabeta, ella y su esposo arquitecto decidieron que su hija recibiera educación en una escuela fundada por los franceses. Meena era una buena alumna que disfrutaba de sus clases. Meena mientras estaba en la universidad en 1977 es fundadora de RAWA. Decidida a ayudar a las mujeres afganas, la mayoría de las cuales eran analfabetas y sin ningún derecho legal, Meena y el conjunto de activistas asumen que RAWA trabajara por la democracia y la justicia social, objetivos que se volvieron cada vez más difíciles y peligrosos de lograr a medida que empeoraba la situación política. Meena se casó con un médico, que también era políticamente activo, y dio a luz una hija y más tarde mellizas, pero la situación política las obligó a menudo a vivir separadas. En 1986 su esposo fue torturado y asesinado por fundamentalistas. Meena logra trasladarse a Pakistán, donde continuó el trabajo de RAWA en los campos de refugiados, lo que hizo que la organización trascendiera internacionalmente. Amenazada por su popularidad, fuè secuestrada y asesinada en 1987.MEENA: HEROINA DE AFGANISTAN es un libro con el retrato convincente de una madre valiente, poeta y líder que simboliza todo un movimiento de mujeres que puede influir en el destino de las naciones.RAWA ha autorizado esta primera biografía de su fundador mártir“Meena, la heroína de Afganistán” de Melody ErmachildHomenaje a Meena, Heroina de Afganistàn“El propósito de conmemorar el aniversario del martirio de Meena es renovar nuestro juramento a nuestra gran líder”Kabul 2020La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA) celebró el 33º aniversario del martirio de su líder y fundadora, el 6 de febrero de 2020 en una ceremonia en Kabul. Hace treinta y tres años, el 4 de febrero de 1987 agentes de KHAD colaboraron con los infames criminales de la pandilla de Gulbuddin y estrangularon a Meena y sus dos cómplices hasta la muerte, privando a Afganistán, especialmente a las mujeres afganas, de un líder prudente. Después de su martirio, los seguidores de Meena, inspirados por el sacrificio en su juventud, juraron solemnemente seguir su camino.Este discurso solemne honró la vida de Meena, y les pidió a sus seguidores que siguieran su camino:“Queridas hermanas,El propósito de conmemorar el aniversario del martirio de Meena es renovar nuestro juramento a nuestra gran líder, y a todos los que sacrificaron sus vidas en la lucha por independencia, justicia, prosperidad y libertad de las mujeres de innumerables opresiones y crueldades.En la situación actual en que los asesinos yihadistas y talibanes, sus tecnócratas corruptos y criminales estadounidenses están cometiendo crímenes y traición, el fascista Gulbuddin recibe una alfombra roja de bienvenida en Kabul; donde Estados Unidos quiere que los talibanes sedientos de sangre se unan a su círculo de lacayos a través del ridículo proceso de paz; y donde la pobreza, el terror, el desempleo, la afluencia de refugiados, las epidemias de drogas y miles de otras dificultades dolorosas que han dominado la vida de nuestro pueblo, depende de nosotros y de los honestos seguidores de Meena, así como de otros mártires que han luchado contra el despotismo y la explotación, comprometernos con los intereses del pueblo, con la realización de nuestros objetivos revolucionarios y con el logro de independencia, libertad y construcción de un sistema democrático”.Nahid señaló el problema nacional en un discurso en pashto:“Afganistán no solo está ardiendo en los fuegos de la ocupación y el fundamentalismo, la pobreza y la ignorancia, sino que la intervención de diferentes países enciende las divisiones étnicas, regionales, religiosas y el separatismo.Los separatistas, bajo la bandera del federalismo, los chovinistas pashto y los nacionalistas no pashtos, han sido tan traidores como los Estados Unidos y otros países vecinos, en la creación y profundización de las divisiones étnicas y lingüísticas.Es deber de todo organismo progresista, incluido la RAWA, exponer y condenar estas políticas traicioneras”.Hajira leyó breves biografías de cinco destacadas luchadoras de todo el mundo: Arin Mirkan, una importante comandante de las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ, Yekîneyên Parastina Jin en curdo) que sacrificó su vida en un ataque suicida contra el Estado Islámico; Anuradha Ghandy, una de las líderes del Partido Comunista de la India (maoísta); Monika Ertl, la mujer que vengó valientemente la muerte de Che Guevara al matar al coronel Roberto Quintanilla; Azam Roohi Aahangarani, destacada luchadora en la Organización de Fedaianos del Pueblo Iraní; y Simone Seguin, luchadora de resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. La resistencia y la lucha de estas brillantes estrellas en el camino de la libertad es un símbolo y modelo para las mujeres afganas y las inspira en su difícil lucha.Sara se comentó la situación política actual, los intelectuales, las elecciones, el proceso de paz y la tumultuosa situación en Irán en su discurso. Ella comenzó de esa manera:“Nuestra gente ha estado ardiendo en el infierno de la ocupación, la invasión, la barbarie, el crimen y la humillación durante los últimos cuarenta años, y lo más desastroso ha sido la condición de nuestras mujeres indefensas que no solo han experimentado el viaje de los jigadistas y los violentos talibanes, sino también viven para escuchar los cánticos ensordecedores de los “derechos de las mujeres”, los “derechos humanos” de los regímenes títeres de Karzai, Ghani y Abdullah. Estos cantos solo han cambiado la vida de un puñado de mujeres traidoras como Sima Samar, Fawzia Koofi, Shukria Barekzai, Habiba Sarabi, Nahid Farid, Farkhunda Zahra Nadiri, Adila Raz y otras mujeres educadas por ONGs y la Fulbright, inclinándose ante los Estados Unidos por dinero, poder y trabajo para salvar al régimen títere liderado por los misóginos yihdistas y los talibanes, mientras nuestras mujeres reprimidas arden silenciosamente en el fuego quemado por criminales fundamentalistas.La presencia de los ocupantes, el dominio de la cultura talibán yihadista, el silencio de las mujeres frente a la opresión resultó en un patriarcado catastrófico, constantemente alimentado por los gobernantes fascistas misóginos que victimizan a nuestras mujeres de manera horrible”.Señalando a los intelectuales, ella dijo:“Los intelectuales creados por la CIA como Daud Sultanzoy, Malik Sitez, Nushin Arbabzadah, Daud Muradian y otras marionetas culturales que sirven a los Estados Unidos con orgullo, ven la presencia militar de los Estados Unidos como una “necesidad”, y hablan en contra de la independencia y la libertad sin ningún tipo de respecto a millones de adictos, ataques suicidas, terror y las corrientes de sangre por todo el Afganistán. Esta es la traición cultural de los EE.UU., donde ha reclutado a una gran parte de jóvenes, niñas y niños e intelectuales educados, agentes de la CIA y del VEVAK [inteligencia iraní], para servir en sus ONG y en el gobierno títere junto a sus otros lacayos. Estas personas tienen un papel más peligroso que los líderes talibanes y yihadi en su traición contra nuestro pueblo, y deberían ser expuestos como sus enemigos jurados”.Sara habló sobre los agentes afganos de Irán que lamentaron sin vergüenza la muerte de Qasim Suleimani, este virus de la Akhundi [pueblo iraní] cuyas manos estaban empapadas en la sangre de la gente de Afganistán, Irak, Yemen, Siria y Palestina, visto que cometieron crímenes peores que el Estado Islámico, a saber, Mohammad Mohaqiq, Karim Khalili, Latif Pedram, Adullah Abdullah y Dadfar Spanta.Ella añadió:“Nos solidarizamos con el pueblo de Irán que se ha levantado contra su régimen criminal, brutalmente reprimido. Cabe decir que ofrecer condolencias a las familias de Poya Bakhtiari, Sepeda Qulyan, Nargis Mohammadi y miles de luchadores en la prisión iraní, sin exponer a los intelectuales iraníes en la nómina de VEVAK y sus agentes afganos ”.Sara enfatizó la importancia de la lucha organizada y resistente de las mujeres:“Si las mujeres se dan cuenta de su enorme poder y se unen a organizaciones revolucionarias y progresistas y luchan como la leona de Kobanî que, a pesar de sus errores y su confianza en los EE. UU. Derrotaron al ISIS, ningún enemigo sediento de sangre se atrevería a insultar y humillar a mujeres como Allah Gul Mujahid, dicié ndole “herramienta”. Nadie y ninguna potencia extranjera ni sus mercenarios que han cometido docenas de crímenes horribles contra las mujeres, pueden brindarles libertad, igualdad de derechos y justicia.Ya no seremos engañadas por los abusadores de la religión, que dicen que “el paraíso está bajo los pies de las madres”. Durante los últimos cuarenta años, solo ha habido un infierno bajo los pies de nuestras madres, y debemos asar a estos criminales en este infierno. Tenemos que presionar a los intelectuales fundamentalistas y no fundamentalistas como Rostar Taraki, Nabi Mosdaq, Faiz Mohammad Zaland, Ismai Yun, Abu Talib Muzaffari, Kazem Kazemi, Latif Pedram, Anwar ul Haq Ahadi, Mohaiuddin Mehdi, Karim Barahwi, Omar Zakhilwal y espías más jóvenes. como Lutfullah Najafi y Nader Naderi, que se arrojaron bajo los pies de los talibanes en Qatar, y a la orden de los Estados Unidos en este incendio.Las mujeres deben transformar su rencor en conciencia revolucionaria, acción y movimiento, y convertirse en una fuerza invencible. Se ha demostrado que sin la participación de las mujeres, ningún movimiento progresivo puede tener éxito. Con la comprensión de este proceso, Estados Unidos está apoyando y fortaleciendo a los fundamentalistas contra las mujeres”.Un poema pashto escrito por un joven miembro de RAWA titulado “Ghach” (venganza), describió su valiente lucha, y fue leído por una joven miembro de RAWA, Grraana.Malalai Joya envió un mensaje de video grabado, y dijo:“Meena fue una de las pocas mujeres revolucionarias en nuestro país que levantó la bandera de la liberación de las mujeres en los momentos más opresivos, cuando la oscuridad de la ocupación y el terror del fundamentalismo presionaban y obstaculizaban a nuestras mujeres más que nunca, y con profunda conciencia y un valor admirable buscó iluminar y organizar a las mujeres. Esta fue la marca duradera de una corta vida.Me enorgullece haber sido una joven estudiante de Meena en una escuela fundada por ella, donde adquirí conocimientos básicos de que debo luchar por los derechos de las mujeres y la libertad de mi pueblo. Era muy chica cuando Meena nos habló sobre la importancia de la educación y la alfabetización. Después de muchos años, me di cuenta de que Meena realmente había elegido un arma mortal, sin la cual sería imposible para la mitad de nuestra población despertarse y aplastar la opresión y el despotismo.La celebración del aniversario del martirio de Meena atestigua que la mártir Meena es eterna. El enemigo la destruyó físicamente, pero ella dejó un pensamiento progresivo, humano y la RAWA detrás de que ningún enemigo puede destruir. Luchemos contra los ocupantes de Estados Unidos y sus lacayos religiosos y no religiosos del tipo Jehadi, Talibán y Estado Islamico, y sus intelectuales mercenarios con el grito de ‘Nunca volveré’ y un sentido de responsabilidad e incansables esfuerzos”.Shekib Mosadeq, reconocida cantante libertaria afgana, envió un mensaje de video grabado para honrar a Meena, y también dedicó una canción.Recibimos mensajes para el aniversario del martirio de Meena de organizaciones progresistas de todo el mundo, incluido el Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus (CISDA); Amigos de RAWA – Japón; Sociedad de Mujeres Libres del Kurdistán Oriental (KJAR); Partido Marxista-Leninista de Alemania (MLPD); Tom Block, pintor del famoso cartel de Meena; Reza Farmand, famosa poeta iraní que ha escrito varios poemas para Meena; Meera, escultora que hizo la famosa escultura de Meena; Gemeinsam Kämpfen (Luchemos juntos); Mujeres seculares y buscadoras de libertad de Irán, Alemania, y Frauenverband Courage. Estos fueron leídos en el final de la solemnidad. También se interpretaron canciones revolucionarias.fuente:màs informaciòn: http://www.rawa.org/rawa/category/spanish otra nota relacionada: https://www.other-news.info/noticias/historias-de-mujeres-afganas-que-dan-batalla/