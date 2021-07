The following letter dated July 23, 2021 to Pres. Biden was published in the New York Times today and signed by the following people. See https://www.letcubalive.com/ Dear President Joe Biden,It is time to take a new path forward in U.S.-Cuban relations. We, the undersigned, are making this urgent, public appeal to you to reject the cruel policies put into place by the Trump White House that have created so much suffering among the Cuban people.Cuba – a country of eleven million people – is living through a difficult crisis due to the growing scarcity of food and medicine. Recent protests have drawn the world’s attention to this. While the Covid-19 pandemic has proven challenging for all countries, it has been even more so for a small island under the heavy weight of an economic embargo.We find it unconscionable, especially during a pandemic, to intentionally block remittances and Cuba’s use of global financial institutions, given that access to dollars is necessary for the importation of food and medicine.As the pandemic struck the island, its people – and their government – lost billions in revenue from international tourism that would normally go to their public health care system, food distribution and economic relief.During the pandemic, Donald Trump’s administration tightened the embargo, pushed aside the Obama opening, and put in place 243 “coercive measures” that have intentionally throttled life on the island and created more suffering.The prohibition on remittances and the end of direct commercial flights between the U.S. and Cuba are impediments to the wellbeing of a majority of Cuban families.“We stand with the Cuban people,” you wrote on July 12. If that is the case, we ask you to immediately sign an executive order and annul Trump’s 243 “coercive measures.”There is no reason to maintain the Cold War politics that required the U.S. to treat Cuba as an existential enemy rather than a neighbor. Instead of maintaining the path set by Trump in his efforts to undo President Obama’s opening to Cuba, we call on you to move forward. Resume the opening and begin the process of ending the embargo. Ending the severe shortages in food and medicine must be the top priority.On 23 June, most of the member states of the United Nations voted to ask the U.S. to end the embargo. For the past 30 years this has been the consistent position of a majority of member states. In addition, seven UN Special Rapporteurs wrote a letter to the U.S. government in April 2020 regarding the sanctions on Cuba. “In the pandemic emergency,” they wrote, “the lack of will of the U.S. government to suspend sanctions may lead to a higher risk of suffering in Cuba.”We ask you to end the Trump “coercive measures” and return to the Obama opening or, even better, begin the process of ending the embargo and fully normalizing relations between the United States and Cuba.Signatories:Vermont State Labor Council, AFL-CIOANSWER CoalitionCODEPINKIFCO/Pastors for PeaceAndres Arauz (Ecuador)Nnimmo Bassey (Nigeria)Jackson BrowneProf. Judith ButlerJeremy Corbyn (UK)Daniel EllsbergDanny GloverWagner Moura (Brasil)Boots RileySilvio Rodriguez Dominguez (Cuba)Susan SarandonRev. Dr. Liz TheoharisMarisa TomeiReinerio Arce, Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones (Cuba)Medea Benjamin, CODEPINKRafael Correa, Fmr. President (Ecuador)Manolo De Los Santos, The People’s ForumDavid Harvey, CUNY Graduate Center (UK)Prof. Raj Patel, University of TexasBishop Rubin Phillip, Anglican Church of Southern Africa (South Africa)Israel Rojas Fiel, Duo Buena Fe (Cuba)Rev. Raul Suarez, Dr. Martin Luther King, Jr. Memorial Center (Cuba)Yanis Varoufakis, (Greece)Rev. Jim Winkler, National Council of Churches USAUnited States Peace CouncilPazAmor, IncNonameLeonardo BoffGlauber BragaAlicia Castro (Argentina)Jandira FhegalliLuis Hernández Navarro (Mexico)Dr. Robin D. G. KelleyDr. Gilberto López y Rivas (Mexico)Dra. Josefina Morales (Mexico)Dr. Barbara RansbyProf Raymond SuttnerRuth Wilson GilmoreProf. Bruno Bosteels, Columbia UniversityJohn Cavanagh, Institute for Policy StudiesGabriel Coderch Diaz, Centro Oscar Arnulfo Romero (Cuba)Prof. Costas Douzinas, Hellenic Parliament (Greece)Jorge González Nuñez, Student Christian Movement of Cuba (Cuba)Chris Hazzard, Sinn Fein (Ireland)Bishop Ismael Laborde Figueras, United Evangelical Church in Cuba Lutheran Synod (Cuba)Michael Löwy, French National Center of Scientific ResearchEugene Puryear, BreakThrough NewsAngélica Salazar, Alliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE)President David Van Deusen, Vermont State Labor Council AFL-CIOCorporación colectivo CreAcciónAnti-FlagThe GrayzoneComite 68 (Mexico)RadioMiamiTV y PazAmorCarl Messineo, AttorneyNew Frame (South Africa)Eve 6Labor Against Racism and WarZackie Achmat (South Africa)Santiago Alba Rico (Spain)Dr. Tom AlterEduardo Alvares Moreira (Brasil)Dr. Barbara ApplebaumDr. Silvia ArromMaricruz BadiaLeo BashinskyDr. Richard BensonAltamiro Borges (Brasil)Ricardo BrachoNoni BrynjolsonDr. Larry BuskLee CampDr. Chuck ChurchillProf. Jean CohenAna CortesPeter CoyoteEdevaldo de Medeiros (Brasil)Derek DePratterOsvaldo Doimeadiós (Cuba)Dr Jean DrezeJennifer DupreyMax ElbaumLiza FeatherstoneAlon Feuerwerker (Brasil)Prof. Carlos FormentMorgan GlazeProf. Emeritus Karen GraffeoChris GudeProf. Peter HallwardProf. Donna HarawayMichael HardtChris HedgesProf. Anasa HicksBruno JaffréEsteban JimenezProf. Cedric JohnsonProf. Sujung KimDr. Tomomi KinukawaFlávia Lacerda (Brasil)Greg LaMottaVivien Lesnik WeismanProf. Ania LoombaProf. Clayton LustVerónica Lynn (Cuba)Dr. Richard MacMasterDr. Curry MalottProfessor Emeritus, SUNY Cortland John MarcianoJames MartelAaron MatéDr. David McNallyDr. Magali Menezes (Brasil)Camilo MolinaProf. Daniel MosqueraJulio MunozProf. Michael Neocosmos (South Africa)Ben NortonDr. Marcos Oliveira (Brasil)Hypatia OstojicProf. Tanalís Padilla (Mexico)João Paulo (Brasil)Dr. Jacques PauwelsJoão Pimenta LopesBeatrice PitaProf. Claire PotterLindi RagonDr. Josiah RectorCorey RobinProf. Gabriel RockhillThomas RossProf. Abra SalazarProf. Rosaura SanchezSanford SchramDr. Rupa ShahProf. Beverly SheftallProf. Lewis SiegelbaumAlan SingerGreg SmithSamuel SteinLinda TaltonJules TaylorVladislava TomovaDario UlloaProf. Luis Felipe Ulloa-ForeroOrlando Valle “Maraca” (Cuba)Jaime VeveJosé Villa Soberón (Cuba)Byron VuAntonio Y. Vázquez-ArroyoDr Randall WilliamsDr. Barbara WinslowAmanda YeeProf. Rabab Abdulhadi, Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies, San Francisco State UniversityDavid Adler, Progressive InternationalDr. Julia Alekseyeva, University of PennsylvaniaRev. Aundreia Alexander, National Council of Churches of Christ in the USATata Amaral, (Brasil)Christian Appy, University of Massachusetts, AmherstProf. Guy Aronoff, Humboldt State UniversityEtienne Balibar, Kingston University LondonProf. Narciso Barrera-Bassols, Grupo de Trabajo Agroecología Política CLACSO (Argentina)Prof. Joel Beinin, Stanford UniversityMonica Benicio, Vereadora Psol (Brasil)Dr. Cyrus Bina, University of MinnesotaHeidi Boghosian, A.J. Muste Memorial InstituteMarc Botenga, Parti du Travail de BelgiqueProf. Robert Brenner, UCLAProf. Wendy Brown, U Cal BerkeleyBeatriz Cerqueira, (PT) MG (Brasil)Prof. Benoit Challand, New School for Social ResearchDianna Cohen, Plastic Pollution CoalitionFray Miguel Concha Malo, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (Mexico)Leslie Cunningham, Texas State Employees UnionLuiz Carlos da Rocha, advogado (Brasil)Adriana de França, advogada (Brasil)Bruno de Paiva e Souza, Igreja Reina (Brasil)Susana Draper, Princeton UniversityProf. Sandi E Cooper, CUNYAugusta Eulália Ferreira, Sindicato dos Advogados de São Paulo (Brasil)Dr. Jerise Fogel, Montclair State UniversityCharles Fredricks, Israeli-Palestinian ConfederationRita Maria Garcia Morris, Christian Center for Dialogue & Reflection (Cuba)Adam Gogola, Blind Adam and The Federal LeagueProf. Van Gosse, Franklin & Marshall CollegeAugust H. Nimtz, University of MinnesotaProf. Martin Halpern, Henderson State UniversityDr. Neil Harvey, New Mexico State UniversityGary Holloway, USW Local 675Prof. Kevin Howley, DePauw UniversityEsther Iverem, JournalistDr. Katharine Jackson, University of Dayton School of LawDr. Nazia Kazi, Stockton UniversityAdam Kotsko, Shimer Great Books School, North Central CollegeErtugrul Kürkçü, Peoples’ Democratic Party (HDP) (Turkey)Reed Lindsay, Belly of The BeastScott Ludlam, Fmr. Senator (Australia)Prof. Anastasia Mann, Princeton UniversityProf. Eric Mar, Asian American Studies, SF State UniversityTeresa Meade, Union CollegeIago Montalvão, União Nacional dos Estudantes UNE (Brasil)Dr. Jamil Murad, Centro brasileiro pela Solidariedade aos povos e luta pela Paz (Brasil)Frank Padrón, Belly of The Beast (Cuba)Anya Parampil, The GrayzoneProf. Paul Passavant, Hobart and William Smith CollegesCarol Proner, ABJD (Brasil)Paulo Roberto da Silva Lima, Entregadores Antifascistas (Brasil)Dr. Julio Vernon Ruíz, MD, FORNORMProf. Saskia Sassen, Columbia UniversityRoger Scott, AFSCME Local 2401Cliff Smith, United Union of Roofers, Waterproofers and Allied Workers, Local 36Walter Sorrentino, PCdoB (Brasil)Lester Spence, Johns Hopkins UniversityNeal Sweeney, UAW Local 5810Katrina Vanden Heuvel, The NationGilberto Vieira dos Santos, Conselho Indigenista Missionário Cimi (Brasil)Prof. Barbara Weinstein, New York Univ.Philip Wohlstetter, Red MayColonel Ann Wright, Veterans for Peace and CODEPINKKevin Young, University of Massachusetts, AmherstAcácio Zuniga Leite, Associação Brasileira de Reforma Agrária (Brasil)Black Lives Matter Global NetworkThe People’s ForumLandless Workers Movement-MST (Brasil)V (Formerly Eve Ensler)Miguel Barnet Lanza (Cuba)Frei Betto (Brasil)Chico Buarque (Brasil)Noam ChomskyProf. Roxanne Dunbar-OrtizJane FondaNancy Morejón (Cuba)Manu Pineda (Spain)Eduardo (Choco) Roca Salazar (Cuba)Mark RuffaloOliver StoneEmma Thompson (UK)Dr. Cornel WestRev. Dr. Dora Arce Valentin, Presbyterian-Reformed Church in Cuba (Cuba)Rudelmar Bueno de Faria, ACT AllianceLula Da Silva, Fmr. President (Brasil)Rev. Dr. Chris Ferguson, World Communion of Reformed ChurchesGleisi Hoffman, Worker’s Party (PT) (Brasil)Adolfo Perez Esquivel, Nobel Peace Prize (Argentina)Vijay Prashad, Tricontinental Institute for Social ResearchDr. Jill Stein, Green PartyDr. Earl D. Trent Jr., Florida Avenue Baptist ChurchMark Weisbrot, Center for Economic and Policy ResearchAlliance for Cuba Engagement and Respect (ACERE)Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (Mexico)Democratic Socialists of AmericaPhillip AgnewAtilio A Boron (Argentina)Dr. Charisse Burden-StellyRoberto Chile (Cuba)Dr. Pablo González Casanova (Mexico)Dr Gerald HorneGloria La RivaFernando Morais (Brasil)Alderperson Carlos Ramirez-RosaG. C, SpivakEstela VazquezDr. Enrique Alemán Gutiérrez, Plataforma Cubana Pra el Dialogo Intereligioso (Cuba)Kenarik Boujikian, Association of Judges for Democracy – BrazilFernando Chavez, Son of Cesar ChavezProf. Jodi Dean, Hobart and William Smith CollegesFormer Assistant Secretary Education and Public Service Smithsonian Institution James Counts Early, Institute for Policy Studies BoardRev. Dr. Carlos Emilio Ham Stanard, Seminario Evangelico de Teologia (Cuba)Prof. Fredric Jameson, Duke UniversityMax Lesnick, La Alianza Martiana/ Radio MiamiDianet Martínez Valdés, World Student Christian Federation – Latin America (Cuba)Prof. Adolph Reed Jr, University of Pennsylvania, Dept of Political ScienceRev. Tania Sánchez Fonseca, Moravian Church in Cuba (Cuba)Mara Verheyden-Hilliard, Partnership for Civil Justice FundDISPARADA – Partido dos Trabalhadores (PT) (Brasil)CUBA Solidarity Forum IrelandDenver Peace CouncilUnited Students Against Sweatshops (USAS)Get Better RecordsAssociação Intervenção Democrática – IDHistorians for Peace and DemocracyDream DefendersAbahlali baseMjondolo Movement (South Africa)Prof. Gregory AfinogenovJonathan AlinguBreno Altman (Brasil)Prof. Elisabeth AnkerMauricio ArenasDr. Albena AzmanovaMaura BarriosKenneth BaynesKatiusca Blanco Castiñeira (Cuba)Atilio Boron (Argentina)Peter BrattProf. Susan Buck-MorssProf. Lana CableDr. Roosbelinda CardenasProf. Joshua CloverProf. Deborah CohenBernardo Cotrim (Brasil)Rubén Darío Salazar (Cuba)Prof. T. J. DemosRichard DickersonProf. Elizabeth DoreDr. David DulceanyProf. Zillah EisensteinErnesto EspinozaJorge Fernández Souza (Brasil)John J. FitzgeraldProf. Nancy FraserProf. David Theo GoldbergProf. A. Tom GrunfeldDigna Guerra (Cuba)Nigel HanrahanMichele HardestyDr. John HarfouchDoug HenwoodVanessa and Ted HopeJon JeterEsteban Esteban JimenezProf. Rebecca KarlProf. Esther kingston-mannRachel KushnerAnnie Lacroix-RizDr. Tamara LeeJonathan LethemSusan LussProf. Kara LynchFrancisco López Sacha (Cuba)Prof. Geo MaherBernardo Mançano Fernandes (Brasil)Dr. Nadia MarshAbby MartinProf. Peter McLarenVeronika Mendoza (Peru)Prof. Márgara MillánAlexis MoncadaProf. Eshragh MotaharProf. James NeelProf. Mary NolanLuna Olavarria GallegosJacqueline OsorioFraser OttanelliScott ParkinJoão Paulo Souza de Alencar (Brasil)Sandra PereiraPeyman PiranGraziella Pogolotti (Cuba)Prof. Margaret PowerIgnacio Ramonet (Spain)Dolores RintoulDr. William I. RobinsonTania RomeroVicente Rubio-PueyoProf. Josefina Saldaña-PortilloMagdiel Sanchez Quiroz (Mexico)Ellen SchreckerCindy SheehanProf. Francis ShorProf. Renato Simões (Brasil)Doris SmithMark SpencerMargaret StevensDr. Maria TamiolakiNiren Tolsi (South Africa)Peter TruskierMaria UlloaNadia Valavani (Greece)Lesbia Vent Dumois (Cuba)Henrique Vieira (Brasil)Aldo ‘Bocafloja’ VillegasRoy VuBen WilkinsSARAH WILSONDr. Helen YaffeAlejandro ZuñigaDarryl Accone, New Frame (South Africa)Christine Ahn, Women Cross the DMZLuiz Alencar Dalla Costa, Coordenação nacional MAB, Coordenação internacional do MAR, FRENTE BRASIL POPULAR BTASIL (Brasil)Harry Amana, UNC-CHTânia Andrade, Advogada (Brasil)Valerio Arcary, PSol (Brasil)Ericah Azeviche, A Revolta da Lâmpada, Coletiva ComunaDeusa (Brasil)Ajamu Baraka, Black Alliance for PeaceProf. Ericka Beckman, University of PennsylvaniaDouglas Belchior, Coalizão Negra por Direitos e Uneafro Brasil (Brasil)Prof. Daniel Benson, St. Francis CollegeProf. Martha Biondi, Northwestern UniversityProf. James Borchert, Cleveland State UniversityProf. Robert Brenner, UCLAProf. Howard Brick, University of MichiganProf. Robert Buzzanco, University of HoustonProf. Beatriz Cerqueira, Deputada estadual (PT) em Minas Gerais (Brasil)Dr. Paloma Checa-Gismero, Swarthmore CollegeRobert Carl Cohen, The film “Three Cubans”Prof. Drucilla Cornell, Rutgers UniversityProf. Daniel Czitrom, Mount Holyoke CollegeProf. Bruno De Conti, University of Campinas (UNICAMP), Brazil (Brasil)Maria de Fátima Carneiro de Mendonça, (Brasil)Eliane Dias Caffe Alves, CineastaProf. Lisa Duggan, New York UniversityHassan El-Tayyab, Friends Committee on National LegislationWagner Firmino Santana, Sindicato dos Metalurgicos do ABC (Brasil)Prof. Derek Ford, DePauw UniversityCarlos Gabas, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Brasil)Dr. Nathaniel George, Harvard UniversityJuan Gonzalez, Democracy NowProf. Maggie Gray, Adelphi UniversityRev. Graylan Hagler, Plymouth Congregational United Church of ChristDr. Kenneth Hammond, New Mexico State UniversityAlexandre Henrique Bezerra Pires, Centro Sabia e Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) (Brasil)Srećko Horvat, DIEM, Democracy in Europe MovementDerek Ide, University of HoustonDr. Christina Jackson, Stockton UniversityAmmar Ali Jan, Haqooq-e-Khalq Movement (Pakistan)Prof. Claudia Koonz, History. Duke UniversityProf. Peter Kuznick, American UniversityProf. Andrew Lamas, University of PennsylvaniaHelmut-Harry Loewen, Canadian Anti-racism Education & Research SocietyProf. Sergio Machado Rezende, Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)Prof. Patrick Manning, American Historical AssociationProf. Lori Marso, Union CollegeDr. Rosemari Mealy, City College of NY (CUNY)Daniel Montero, Belly of The BeastLiz Oliva Fernández, Belly of The Beast (Cuba)Jerry and Koohan Paik-Mander, International Forum on GlobalizationCommissioner Mariah Parker, Athens-Clarke County Unified GovernmentDr. Jennifer Ponce de León, University of PennsylvaniaMike Prysner, The Empire FilesProf. Andrew Ross, New York UniversityAlvaro Salgado, Centro Nacional de Apoyo a Misiones Indígenas (Mexico)Lohana Schalken, LOUD (Brasil)Ivan Silveira, Ubatuba/SP (Brasil)Joaquim Soriano, Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (Brasil)Deyvid Souza Bacelar da Silva, FUP – Federação Única dos Petroleiros (Brasil)Devyn Springer, Walter Rodney FoundationAstra Taylor, Debt CollectiveJoão Vicente Caixa d’Água, Sindicato dos Advogados de São Paulo (Brasil)Jeanette Vizguerra, Sanctuary for All ColoradoProf. Suzi Weissman, Saint Mary’s College of CAPatti Woods, Patti Woods InteriorsProf. Emeritus Nicholas Xenos, University of Massachusetts AmherstOrlando Zaccone D’Elia Filho, Movimento Policiais Antifascismo (Brasil)