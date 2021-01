nota completa, imàgenes y enlaces para registrarse:

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2021/01/29/festival-de-cine-construyendo-movimientos-en-defensa-de-la-vida/



SOA Watch and Mutual Aid Media

Contacto:



SOA Watch tiene el honor de ser el anfitrión de un mini festival de cine el 20 y 21 de marzo de 2021 en colaboración con Mutual Aid Media, COPINH y OFRANEH. Este festival de cine incluye el estreno mundial del documental La Lucha Sigue sobre las luchas del pueblo Lencas y el pueblo Garifuna en Honduras. Después de cada documental habrá conversatorios también.



Este festival de cine es una celebración del Día Mundial del Agua y de las valientes comunidades que arriesgan sus vidas para defenderlo. Cada documental estará seguido por un panel específico de la comunidad con aguerridas lideresas indígenas y negras. Marcaremos el cierre del festival con una convocatoria con todas las mujeres guerreras juntas.



Únete a nosotrxs para escuchar directamente a las lideresas visionarias que están construyendo un movimiento global para proteger la tierra, poner la salud por encima de la riqueza y mostrar a la gente que otro mundo es posible. La codicia y la destrucción no es nuestro destino. Los pueblos indígenas y negros saben cómo sobrevivir… han sobrevivido a sistemas genocidas que han devastado sus comunidades durante siglos. Reflexionaremos sobre lo que funciona, lo que no funciona y lo que necesitamos hacer para protegernos unxs a otrxs y al planeta.

Festival de Cine Bilingüe.



Sabado, 20 de marzo

Empezaremos el festival de cine con el estreno mundial de LA LUCHA SIGUE, tras las actividades de conmemoración del quinto aniversario del asesinato de la lideresa Indígena Berta Cáceres. El 20 de marzo se cumplirán 8 meses y 2 días de la desaparición forzada de 4 hombres Garífunas de Triunfo de la Cruz a manos de hombres con vestimenta policial.

Despues, presentaremos un cortometraje del territorio Wet’suwet’en en el supuesto “Canadá”, que se encuentra actualmente en medio de una acalorada batalla para proteger su agua.



Domingo, 21 de marzo

El 21 de marzo presentaremos el cortometraje L’EAU EST LA VIE (EL AGUA ES VIDA): DESDE STANDING ROCK AL PANTANO escuchando los sueños de libertad de los organizadores del sur de los Estados Unidos.

Cerraremos el festival con una discusión en grupo con todas las comunidades después de la proyección de L’EAU EST LA VIE.



DOCUMENTAL DESDE HONDURAS



ÚNETE A NOSOTROS PARA EL ESTRENO MUNDIAL

DE LA LUCHA SIGUE

El 20 de marzo

12 pm California / 1 pm Honduras / 3 pm Nueva York

En Honduras, el país más peligroso en el mundo para defender el medio ambiente, el pueblo Lenca y el pueblo Garífuna se mantienen firmes. Ellas y ellos luchan por defender sus derechos y culturas Indígenas y Negra frente a megaproyectos extractivos, respaldados por el Estado y el régimen narco dictatorial vinculado al sicariato, que busca asesinarles, destruir sus tierras, y borrar su existencia. Vea el trailer.

Conversatorio: Bertha Zúniga Cáceres (COPINH) and Miriam Miranda (OFRANEH)

Para aprender más de COPINH y OFRANEH





DOCUMENTAL DESDE TERRITORIO WET’SUWET’EN

El 20 de marzo

3 pm California / 4 pm Honduras / 6 pm Nueva York

INVASIÓN es nuevo cortometraje sobre el Campamento Unist’ot’en, la bloqueada Gidimt’en y la Nación Wet’suwet’en, luchando en contra del gobierno Canadiense y la corporaciones que continúan la violencia colonial en contra de los pueblos Indígenas. Vea el trailer.

*El trailer no tiene subtítulos pero el documental si.

Conversatorio: Freda Huson (Unist’ot’en) and Jen Wickham (Gidimt’en)

Para aprender más de Unist’ot’en y Gidimt’en y para apoyarlos Unist’ot’en y Gidimt’en.





DOCUMENTAL DESDE EL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS

El 21 de marzo

11 am California / 12 pm Honduras / 2 pm Nueva York

L’EAU EST LA VIE (EL AGUA ES VIDA): DESDE STANDING ROCK AL PANTANO es la historia de mujeres Indígenas guerreras que están arriesgando todo para proteger a la Madre Tierra de las compañías depredadoras de combustibles fósiles que buscan envenenarla.

Vea el trailer.

Conversatorio: Cherri Foytlin (LELV), Anne White Hat (LELV), Sharon Lavigne (Rise Saint James), Eve Butler (Saint James)

Para aprender más de L’eau Est La Vie y Rise Saint James y para apoyarlos L’eau Est La Vie (Venmo @LELVC) y Rise Saint James (hay que notar es para Rise Saint James).



el 21 de marzo

1:30 pm California / 2:30 pm Honduras / 4:30 pm Nueva York



Estas mujeres guerreras se reunirán para compartir sus fortalezas, conocimientos y tradiciones.

Ven a conocer a las mujeres quienes colectivamente han: recuperado sus tierras ancestrales de narcotraficantes, encabezan una campaña para llevar a algunas de las figuras más poderosas de Honduras ante la justicia en un país que se desenfrena con impunidad, organizan un proceso nacional para refundar Honduras con una nueva constitución popular, protegien su yintah (territorio) de algunas de las empresas petroleras y de gas más grandes durante una década, inspiran acciones de solidaridad a través del supuesto Canadá” que cerró la economía de Canada durante 2 meses, retrasaron la construcción de un oleoducto de Energy Transfer Partners por 2 años, ponen en relieve a nivel nacional e internacional el callejón del cáncer, y se enfrentan a Formosa Plastics para impedir que construyeran una de las plantas de plástico más grandes de los Estados Unidos.

For more event information: https://redlatinasinfronteras.wordpress.co...

Added to the calendar on Friday Jan 29th, 2021 3:21 AM