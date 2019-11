The National Lawyers Guild (NLG) strongly condemns the military coup that took place in Bolivia on November 10, followed by the self-declared presidency of extreme right-wing Bolivian senator Jeanine Áñez, in violation of the Constitution of Bolivia.

NLG Statement on Coup in Bolivia

There is strong evidence that U.S. elected officials and agencies worked to foment this coup in the Plurinational State of Bolivia against elected President Evo Morales, at the expense of indigenous people, campesinos and social movements of the poor and working class and in violation of the OAS Charter, the UN Charter and international law and resolutions.

The role of the Organization of American States (OAS) is particularly troubling, especially as the OAS leadership is serving as a proxy for U.S. political maneuvers throughout the region, despite the position of many American states in opposition to this intervention.

We also express our strongest solidarity with the people of Bolivia who continue to march, organize and resist despite facing harsh violence and military repression. We emphasize the importance of ending U.S. intervention in Bolivia and throughout Latin America and urge the restoration of legitimate civil government and democracy in Bolivia.

The Coup Violates the Constitution of Bolivia

President Morales’ eligibility to run for re-election was established by the Plurinational Constitutional Tribunal, which in 2017 abolished term limits as violating the American Convention on Human Rights. This decision overturned the results of a 2016 referendum which would have prohibited Morales from running.

The Constitutional Tribunal was established by the 2009 Bolivian Constitution. It is the final authority in Bolivia adjudicating the constitutionality of laws, government power, and treaties. There is no argument that the Tribunal’s decision was outside its subject matter jurisdiction or otherwise ultra vires. Thus, its decision establishing President Morales’ eligibility for re-election was final and binding. The coup’s perpetrators are unhappy with the result of the court’s decision. But the coup plotters rejected the course provided by the Constitution of Bolivia to address their unhappiness, which would be to elect a new President using the democratic process established by the Constitution, who could appoint members of the Tribunal more to their liking.

There is no dispute that the coup perpetrators’ candidate, the neoliberal Carlos Mesa, lost the first round to Morales. The only question was the margin of Morales’ victory. Instead of joining President Morales’ call for new elections, the plotters gained the upper hand in the military and forced Morales out with violence and threats of force. As the second Vice-President of the Senate, Añez, the self-proclaimed President installed by the coup plotters, was not in the Constitutional line of succession. All the Constitutional successors resigned along with Morales. Restoration of Constitutional authority requires restoration of Morales to the Presidency. Then, the election could be rerun in accordance with the Constitution and domestic and international law, as already proposed by Morales before the coup, with Morales as a candidate and with more credible and reputable international election observers than the Organization of American States (OAS).

No Credible Findings of Election Fraud: Fraud a Pretext for the Coup

The lead-up to the coup included allegations of electoral fraud against President Morales. Primarily, these allegations centered on the claim that Morales was unable to legitimately achieve a 10% margin above the second-place candidate, Carlos Mesa, thus avoiding a December runoff. Most commonly, an alleged delay in the reporting of results was used to back up these allegations. Of course, by the time the coup was executed in Bolivia, Morales had already agreed to call new elections, despite the lack of any proof or documentation backing up these allegations.

Despite the lack of evidence of election fraud, the OAS issued a statement one day after the October 20 elections warning of an “inexplicable” change in the trend of the vote count. This statement came despite the fact that rural areas in Bolivia have consistently shown slower-reporting results as well as higher support for Morales and the MAS. The OAS issued a “preliminary” report questioning the outcome of the elections on November 10, shortly before the coup was carried out.

The Center for Economic and Policy Research (CEPR) presented a comprehensive statistical analysis that found not only no evidence of fraud or irregularities but also indicated that the voting and results pattern reflected highly similar patterns from past years, especially in terms of the delay in reporting of rural votes. Further research by CELAG (Centro Estratigico Latinonamericano de Geopolítica) also backed up this analysis and pointed to the insufficient evidence to back up the assertions in the OAS statement.

OAS Violates its own Charter and Serves as An Arm of US Foreign Policy

The role of the OAS leadership in Bolivia echoes its actions in Venezuela, Nicaragua and elsewhere in the region. In Venezuela, the officialdom of the OAS has been an increasingly vociferous proponent of regime change, and its pronouncements have come closely in line with the mandates of U.S. foreign policy. OAS Secretary General Luis Almagro has repeatedly promoted the exclusion of the internationally recognized Venezuelan government from hemispheric and international bodies and supported the imposition of unilateral coercive measures against the country, despite their illegitimacy under international law and their devastating effects on the social and economic rights of the Venezuelan population. These actions by OAS leadership undermine the organization’s legitimacy as a representative of American states collectively.

Despite the OAS’ stated concern with constitutional order in Bolivia, it failed to condemn or even criticize the military coup or the self-designated presidency of Jeanine Áñez. The OAS has a long history of anti-communism and was founded at a conference convened by U.S. military officials at the beginning of the Cold War in 1948. Even with this history, however, the membership of the OAS has not been willing to go along with the plans of its leadership and their U.S. backers, prompting the creation of the Lima Group. Nonetheless, in 2018, the U.S. Agency for International Development (USAID) – which has provided millions of dollars to anti-Morales Bolivian groups over the years – declared that the OAS “promotes U.S. political and economic interests in the Western Hemisphere by countering the influence of anti-U.S. countries such as Venezuela.”

These actions undermine the OAS’ own charter, which claims to support “the peace and security of the continent.” The OAS charter declares that “Every State has the right to choose, without external interference, its political, economic, and social system and to organize itself in the way best suited to it, and has the duty to abstain from intervening in the affairs of another State.” Nevertheless, the OAS has served as an arm of U.S. foreign policy in the region, at the same time that the U.S. has withdrawn from the UN Human Rights Council and has otherwise attempted to undermine multilateral human rights organizations.

Violation of the UN Charter and UN Resolutions

The UN Charter also obliges member countries to “refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.” This provision of the Charter is expanded upon by UN Resolution 2625, the Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation Among States, which makes clear that this principle applies not only to military intervention but to other forms of intervention, including unilateral coercive measures such as economic sanctions. A mainstay of generally accepted international law, these principles emphasize the necessity of “the strict observance by States of the obligation not to intervene in the affairs of any other State is an essential condition to ensure that nations live together in peace with one another, since the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter, but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security…[and] the duty of States to refrain in their international relations from military, political, economic or any other form of coercion aimed against the political independence or territorial integrity of any State.”

In Bolivia as in Venezuela, Honduras, Cuba, Nicaragua, El Salvador and repeatedly throughout the region, the U.S. government has repeatedly breached and continues to breach its obligations under the UN Charter, the OAS Charter and international law. The cooptation of the OAS to do so does not mitigate the responsibility of the U.S. government for the current destabilization in Bolivia, including ongoing violations of the right to freedom of assembly, freedom of association, freedom of the press and the right to life itself. We also note the dire threat to the economic, social and cultural rights of the plurinational peoples of Bolivia, particularly the rights of indigenous peoples. Under the MAS-led government of Evo Morales, Bolivia reduced poverty by 42% and extreme poverty by 60%. The fomentation of a military coup risks the destruction of over a decade of advances that has seen Bolivia lower its Gini coefficient, measuring economic inequality, by 19%.

The Coup is Led by Openly Fascist, Anti-Indigenous Groups and Oligarchic Interests

The racist, anti-indigenous nature of the coup is apparent in the statements of many of the coup’s leaders and most widely recognized public figures. When Áñez declared herself president of Bolivia despite the lack of a quorum in the Senate due to the absence of senators from the Movimento al Socialismo (MAS), President Morales’ party, she lifted a huge bible, declaring that “The Bible has returned to the palace,” echoing her 2013 tweet that the indigenous Aymara people’s new year celebrations were “satanic,” and declaring that “no one can replace God.” (The Aymara people make up 41% of Bolivia’s plurinational population.) It also echoes the rhetoric of fellow far-right coup proponent Luis Fernando Camacho, formerly affiliated with the openly fascist Unión Juvenil Cruceñista. Camacho entered the presidential palace after Morales’ exit, holding a Bible as one of his supporters declared that “Pachamama will never return to the palace. Bolivia belongs to Christ.”

The anti-indigenous aspects of the coup were not confined to statements from prominent far-right leaders. Video footage was widely disseminated featuring pro-coup groups on the streets in La Paz, burning the Wiphala, the square flag representing indigenous people of the Andes. Police were photographed cutting out the Wiphala from the flag patches on their uniforms or lowering the indigenous flag from the front of Bolivian state flags. The Wiphala was integrated by the Morales government as the dual flag of Bolivia in 2009, along with a new constitution.

In the days following the coup, at least 23 deaths at the hands of military or police forces have been documented in Bolivia. A decree issued by self-proclaimed president Áñez claims to exempt members of the military or police from prosecution for crimes committed during the repression of anti-coup protests. Despite the role that OAS leadership has played in Bolivia, the Inter-American Commission on Human Rights, an arm of that body, expressed grave concerns about this decree, noting that it “ignores international human rights standards and encourages violent repression.”

The coup, unsurprisingly, also implicates the Bolivian oligarchy, whose control over wealth and resources continued to be challenged by the MAS government and its social programs Camacho himself has a long-running alliance with separatist oligarchs and large landowners in the Santa Cruz area of Bolivia. The government’s efforts toward nationalization were limited rather than radical. Indeed, many left and indigenous organizers and social movements sharply criticized the Morales government for the concessions that it made to oligarchs and multinational corporations. Nevertheless, the Morales government faced fierce opposition from oligarchic figures like Branko Marinkovic, a longtime Camacho backer and the former president of the Federation of Private Industries in Santa Cruz. He warned in 2006 that pursuit of land reform would lead to “civil war,” and was charged in 2009 with providing $200,000 to plotters planning the assassination of Morales. He fled to Brazil, where he remains today, a strong supporter of extreme-right president Jair Bolsonaro. The Bolivian oligarchy has retained a close alliance with foreign corporations, including Canadian, Swiss and German mining companies, who have objected strongly to constraints on their activities by the Morales government and brought lawsuits in an attempt to perpetuate their exploitation of Bolivian resources. In particular, Bolivia is home to the world’s largest reserves of lithium, an element necessary to the development of electric-car batteries. The future of Bolivia’s lithium industry and the people and lands affected by it also hang in the balance.

The United States Has a Long History Of Destabilizing Progressive Regimes in Bolivia and throughout Latin America via the School of the Americas

There is a lengthy history of U.S. involvement in destabilization and dictatorship in Bolivia. In the 1970s, Gen. Hugo Banzer, a right-wing military dictator, was backed by the U.S. in his coup to bring down the left-leaning government of Juan José Torres, who was later killed in the U.S.-backed covert Operation Condor in Argentina. The military training academy in Fort Benning, Georgia, now known as WHINSEC and previously as the School of the Americas, has trained coup plotters and human rights violators throughout the region for decades. Infamous training manuals used at the school openly encouraged the use of blackmail, torture and the targeting of civilians.

At least six major figures in the coup were trained at WHINSEC/School of the Americas. Bolivian army commander Williams Kaliman, who issued the “suggestion” that Morales resign only hours before he did, citing a “civic, military and political coup,” completed a class there in 2003. He also served as Bolivia’s past military attache in Washington. Meanwhile, commanding police general Vladimir Yuri Calderon Mariscal, who reportedly led a police revolt on November 9, previously served as the President of Police Attachés of Latin America in the United States of America (APALA). This security alliance has been strongly criticized for attempting to bring Latin American police departments into the security ambit of U.S. intelligence agencies.

Political Leaders in the US Openly Supported the Coup

Leaked audios released before the coup implicate SOA alumnus Manfred Reyes Villa, a U.S. resident, in plotting to bring down the Morales government. Four former military officials, all SOA graduates, are also heard on the recordings. But most troubling, the recordings include boasts of support from various U.S. elected and appointed officials, including Marco Rubio, Ted Cruz and Bob Menendez. Rubio, in particular, has made no secret of his advocacy to bring down the Bolivian government, echoing his threats against the Venezuelan and Cuban governments. He also attempted to intervene in and impugn the credibility of the Bolivian electoral process.

Following the coup, President Donald Trump issued a statement “applauding…the Bolivian military,” and declaring that the military coup “send[s] a strong signal to the illegitimate regimes in Venezuela and Nicaragua….We are now one step closer to a completely democratic, prosperous, and free Western Hemisphere,” in a blatant endorsement of the seizure of power by unelected military officials.

NLG Calls for A Restoration of the Legitimate MAS Government and Compliance With the Bolivian Constitution and Laws against the Coup

The National Lawyers Guild supports the movement of the Bolivian people marching and struggling to undo the coup and restore the legitimate government in line with the Bolivian Constitution. A strong response of solidarity has been seen in other Latin American countries, including mass mobilizations in Argentina as well as official responses from Mexico, Cuba, Nicaragua and Uruguay. For lawyers, law students, legal workers and jailhouse lawyers in the United States, it is urgent that we do our utmost to stop U.S. human rights violations and violations of international law throughout Latin America and the world. Of course, there is a long, bloody history of U.S. imperialism in Latin America that continues to threaten the continent and the world today. In particular, we must act to challenge U.S. involvement in the ongoing coup in the Plurinational State of Bolivia and unilateral coercive measures against states in the region including Cuba, Venezuela and Nicaragua, and show solidarity with indigenous people, campesinos, workers and social movements braving military control to stand for their rights and restore democracy in Bolivia.

Declaración sobre el golpe de estado en Bolivia

El Gremio Nacional de Abogados (NLG) de los Estados Unidos condena enfáticamente el golpe militar que tuvo lugar en Bolivia el 10 de noviembre, seguido por la presidencia autodeclarada de la senadora boliviana de extrema derecha Jeanine Áñez, en plena violación de la Constitución de Bolivia.

Hay pruebas contundentes de que funcionarios y organismos electos de los Estados Unidos trabajaron para fomentar este golpe de estado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el presidente electo Evo Morales, a expensas de los pueblos indígenas, los campesinos y los movimientos sociales de los pobres y la clase trabajadora y en violación de la Carta del Organización de Estados Americanos (OEA), la Carta de las Naciones Unidas, y las leyes y las resoluciones internacionales.

El papel de la OEA es particularmente preocupante, especialmente porque el liderazgo de la OEA está sirviendo como un apoderado de las maniobras políticas de Estados Unidos en toda la región, a pesar de la posición de muchos estados de América Latina en oposición a esta intervención.

También expresamos nuestra firme solidaridad con el pueblo de Bolivia que continúa marchando, organizando y resistiendo a pesar de enfrentar violencia dura y represión militar. Destacamos la importancia de terminar la intervención de los Estados Unidos en Bolivia y en toda América Latina e insta a la restauración del gobierno civil legítimo y la democracia en Bolivia.

El golpe de estado viola la Constitución de Bolivia

La elegibilidad del presidente Morales para postularse a la reelección fue establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en 2017 abolió los límites del mandato por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta decisión anuló los resultados de un referéndum de 2016 que habría prohibido a Morales postularse.

El Tribunal Constitucional fue establecido por la Constitución boliviana de 2009. Es la autoridad final en Bolivia que adjudica la constitucionalidad de las leyes, el poder del gobierno y los tratados. No hay argumento de que la decisión del Tribunal estuvo fuera de la jurisdicción de su tema o de otra manera ultra vires. Por lo tanto, su decisión de establecer la elegibilidad del presidente Morales para la reelección fue final y vinculante. Los perpetradores del golpe no están contentos con el resultado de la decisión del tribunal. Pero los golpistas rechazaron el curso provisto por la Constitución de Bolivia para abordar su infelicidad, que sería elegir un nuevo presidente utilizando el proceso democrático establecido por la Constitución, quien podría nombrar a los miembros del Tribunal más a su gusto.

No hay argumento que el candidato de los golpistas, el neoliberal Carlos Mesa, perdió la primera ronda ante Morales. La única pregunta era el margen de la victoria de Morales. En lugar de unirse al llamado del presidente Morales para nuevas elecciones, los conspiradores ganaron la delantera en el ejército y obligaron a Morales a salir con violencia y amenazas de fuerza. Como segundo vicepresidente del Senado, Añez, la autoproclamada presidente instalado por los golpistas, no estaba en la línea constitucional de sucesión. Todos los sucesores constitucionales renunciaron junto con Morales. La restauración de la autoridad constitucional requiere la restauración de Morales a la Presidencia. Luego, la elección podría volverse a ejecutar de conformidad con la Constitución y los leyes nacional e internacional, como ya propuso Morales antes del golpe, con Morales como candidato y con observadores de elecciones internacionales más creíbles y respetables que la Organización de Estados Americanos (OEA) .

No hay resultados creíbles de fraude electoral: el fraude es un pretexto para el golpe

El período previo al golpe incluyó acusaciones de fraude electoral contra el presidente Morales. Principalmente, estas acusaciones se centraron en la afirmación de que Morales no pudo lograr legítimamente un margen del 10% por encima del candidato del segundo lugar, Carlos Mesa, evitando así una segunda vuelta en diciembre. Más comúnmente, una supuesta demora en la notificación de resultados se utilizó para respaldar estas acusaciones. Por supuesto, cuando se ejecutó el golpe de estado en Bolivia, Morales ya había acordado convocar nuevas elecciones, a pesar de la falta de pruebas o documentación que respalde estas acusaciones.

A pesar de la falta de evidencia de fraude electoral, la OEA emitió un comunicado un día después de las elecciones del 20 de octubre advirtiendo sobre un cambio ‘inexplicable” en la tendencia del conteo de votos. Esta declaración se produjo a pesar del hecho de que las áreas rurales en Bolivia han mostrado consistentemente resultados de informes más lentos, así como un mayor apoyo para Morales y su partido, el Movimiento Ante Socialismo (MAS). La OEA emitió un informe “preliminar” cuestionando el resultado de las elecciones del 10 de noviembre, poco antes del golpe de estado.

El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) presentó un análisis estadístico integral que no solo no encontró evidencia de fraude o irregularidades, sino que también indicó que la votación y el patrón de resultados reflejaban patrones muy similares de años anteriores, especialmente en términos de la demora en la presentación de informes de votos rurales.

Investigaciones adicionales del CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) también respaldaron este análisis y señalaron la evidencia insuficiente para respaldar las afirmaciones en la declaración de la OEA.

La OEA viola su propia Carta y sirve como brazo de la política exterior de los Estados Unidos

El papel del liderazgo de la OEA en Bolivia se hace eco de sus acciones en Venezuela, Nicaragua y en otras partes de la región. En Venezuela, el oficialismo de la OEA ha sido un defensor cada vez más vociferante del cambio de régimen, y sus pronunciamientos han estado muy en línea con los mandatos de la política exterior de Estados Unidos. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha promovido en repetidas ocasiones la exclusión del gobierno venezolano internacionalmente reconocido de los organismos hemisféricos e internacionales y ha apoyado la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra el país, a pesar de su ilegitimidad en virtud del derecho internacional y sus efectos devastadores sobre los derechos sociales y económicos de la población venezolana. Estas acciones del liderazgo de la OEA socavan la legitimidad de la organización como representante de los estados americanos colectivamente.

A pesar de la preocupación expresada por la OEA con el orden constitucional en Bolivia, no logró condenar ni criticar el golpe militar o la presidencia autodenominada de Jeanine Áñez. La OEA tiene una larga historia de anticomunismo y fue fundada en una conferencia convocada por oficiales militares estadounidenses al comienzo de la Guerra Fría en 1948. Sin embargo, incluso con esta historia, la membresía de la OEA no ha estado de acuerdo con los planes de su liderazgo y sus patrocinadores estadounidenses, lo que provocó la creación del Grupo de Lima. No obstante, en 2018, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que ha proporcionado millones de dólares a grupos bolivianos contra Morales a lo largo de los años, declaró que la OEA promueve los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos en el Hemisferio Occidental al contrarrestar la influencia de países anti-EEUU como Venezuela.”

Estas acciones socavan la propia carta de la OEA, que afirma apoyar “la paz y la seguridad del continente”. La carta de la OEA declara que “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin interferencia externa, su sistema político, económico y social y a organizarse de la manera más adecuada para él, y tiene el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de otro Estado.” Sin embargo, la OEA ha servido como un brazo de la política exterior de los EEUU. En la región, al mismo tiempo que los EEUU se han retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y han intentado socavar a las organizaciones multilaterales de derechos humanos.

Violación de la Carta de la ONU y las Resoluciones de la ONU

La Carta de la ONU también obliga a los países miembros a “abstenerse en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.” Esta disposición de la Carta se amplía mediante la Resolución 2625 de la ONU, los Principios de Derecho Internacional sobre Relaciones Amistosas y Cooperación entre Estados, que deja en claro que este principio se aplica no solo a la intervención militar sino a otras formas de intervención, incluidas medidas coercitivas unilaterales como sanciones económicas. Un pilar del derecho internacional generalmente aceptado, estos principios enfatizan la necesidad de “la estricta observancia por parte de los Estados de la obligación de no intervenir en los asuntos de ningún otro Estado es una condición esencial para garantizar que las naciones vivan juntas en paz entre sí, ya que la práctica de cualquier forma de intervención no solo viola el espíritu y la letra de la Carta, sino que también conduce a la creación de situaciones que amenazan la paz y la seguridad internacionales … [y] el deber de los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de los militares, política, económica o cualquier otra forma de coerción dirigida contra la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado.”

En Bolivia, como en Venezuela, Honduras, Cuba, Nicaragua, El Salvador y repetidamente en toda la región, el gobierno de los EE.UU. ha incumplido reiteradamente y sigue incumpliendo sus obligaciones bajo la Carta de la ONU, la Carta de la OEA y el derecho internacional. La cooptación de la OEA para no mitiga la responsabilidad del gobierno de EE. UU. por la actual desestabilización en Bolivia, incluidas las violaciones continuas del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a la vida misma. También observamos la grave amenaza a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos plurinacionales de Bolivia, en particular los derechos de los pueblos indígenas. Bajo el gobierno de Evo Morales, liderado por el MAS, Bolivia redujo la pobreza en un 42% y la pobreza extrema en un 60%. El fomento de un golpe militar arriesga la destrucción de más de una década de avances que han visto a Bolivia reducir su coeficiente de Gini, midiendo la desigualdad económica, en un 19%.

El golpe está liderado por grupos abiertamente fascistas, anti-indígenas e intereses oligárquicos.

La naturaleza racista y anti-indígena del golpe es evidente en las declaraciones de muchos de los líderes del golpe y las figuras públicas más reconocidas. Cuando Áñez se declaró presidenta de Bolivia a pesar de la falta de quórum en el Senado debido a la ausencia de senadores del MAS, el partido del presidente Morales, levantó una gran biblia, declarando que “La Biblia ha vuelto a el palacio,” haciéndose eco de su tuit de 2013 de que las celebraciones de año nuevo de los pueblos indígenas aymara fueron “satánicas” y declarando que “nadie puede reemplazar a Dios.” (El pueblo aymara representa el 41% de la población plurinacional de Bolivia). También se hace eco de la retórica del defensor golpista de extrema derecha Luis Fernando Camacho, anteriormente afiliado a la abiertamente fascista Unión Juvenil Cruceñista. Camacho ingresó al palacio presidencial después de la salida de Morales, sosteniendo una Biblia mientras uno de sus partidarios declaraba que “Pachamama nunca volverá al palacio. Bolivia pertenece a Cristo.”

Los aspectos anti-indígenas del golpe no se limitaron a declaraciones de destacados líderes de extrema derecha. El video fue ampliamente difundido con grupos pro golpistas en las calles de La Paz, quemando el Wiphala, la bandera cuadrada que representa a los pueblos indígenas de los Andes. Se fotografió a la policía cortando el Wiphala de los parches de la bandera en sus uniformes o bajando la bandera indígena desde el frente de las banderas estatales bolivianas. El Wiphala fue integrado por el gobierno de Morales como la doble bandera de Bolivia en 2009, junto con una nueva constitución.

En los días posteriores al golpe, se han documentado al menos 23 muertes a manos de fuerzas militares o policiales en Bolivia. Un decreto emitido por el autoproclamado presidente Áñez afirma que exime a los miembros del ejército o la policía del enjuiciamiento por crímenes cometidos durante la represión de las protestas contra el golpe. A pesar del papel que ha desempeñado el liderazgo de la OEA en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un brazo de ese organismo, expresó su profunda preocupación por este decreto y señaló que “ignora las normas internacionales de derechos humanos y alienta la represión violenta.”

El golpe de estado, como era de esperar, también implica a la oligarquía boliviana, cuyo control sobre la riqueza y los recursos continuó siendo desafiado por el gobierno del MAS y sus programas sociales. El mismo Camacho tiene una alianza de larga data con oligarcas separatistas y grandes terratenientes en el área de Santa Cruz de Bolivia. Los esfuerzos del gobierno hacia la nacionalización fueron más limitados que radicales. De hecho, muchos organizadores y movimientos sociales de izquierda e indígenas criticaron duramente al gobierno de Morales por las concesiones que hizo a los oligarcas y las corporaciones multinacionales. Sin embargo, el gobierno de Morales enfrentó una feroz oposición de figuras oligárquicas como Branko Marinkovic, un antiguo defensor de Camacho y ex presidente de la Federación de Industrias Privadas en Santa Cruz. Advirtió en 2006 que la búsqueda de una reforma agraria conduciría a una “guerra civil,” y fue acusado en 2009 de proporcionar $200.000 a los conspiradores que planearon el asesinato de Morales. Huyó a Brasil, donde permanece hoy, un firme defensor del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. La oligarquía boliviana ha mantenido una estrecha alianza con corporaciones extranjeras, incluidas compañías mineras canadienses, suizas y alemanas, que se han opuesto firmemente a las restricciones sobre sus actividades por parte del gobierno de Morales y han presentado demandas en un intento por perpetuar su explotación de los recursos bolivianos. En particular, Bolivia alberga las mayores reservas de litio del mundo, un elemento necesario para el desarrollo de baterías de automóviles eléctricos. El futuro de la industria de litio de Bolivia y las personas y tierras afectadas por ella también están en juego.

Estados Unidos tiene una larga historia de desestabilizadores de los regímenes progresivos en Bolivia y en toda América Latina a través de la Escuela de las Américas

Hay una larga historia de participación estadounidense en la desestabilización y la dictadura en Bolivia. En la década de 1970, el general Hugo Banzer, un dictador militar de derecha, fue respaldado por Estados Unidos en su golpe de estado para derrocar al gobierno de izquierda de Juan José Torres, quien luego fue asesinado en la Operación Cóndor encubierta respaldada por Estados Unidos en Argentina La academia de entrenamiento militar en Fort Benning, Georgia, ahora conocida como WHINSEC y anteriormente como la Escuela de las Américas, ha capacitado a golpistas y violadores de los derechos humanos en toda la región durante décadas. Los infames manuales de capacitación utilizados en la escuela fomentaron abiertamente el uso del chantaje, la tortura y los ataques contra civiles.

Al menos seis figuras importantes en el golpe fueron capacitadas en WHINSEC/School of the Americas. El comandante del ejército boliviano Williams Kaliman, quien emitió la “sugerencia” de que Morales renunciara solo unas horas antes que él, citando un “golpe de estado cívico, militar y político,” completó una clase allí en 2003. También se desempeñó como agregado militar de Bolivia en Washington. Mientras tanto, el comandante general de policía Vladimir Yuri Calderón Mariscal, quien presuntamente encabezó una revuelta policial el 9 de noviembre, anteriormente se desempeñó como Presidente de Agregados de Policía de América Latina en los Estados Unidos de América (APALA). Esta alianza de seguridad ha sido fuertemente criticada por intentar llevar a los departamentos de policía latinoamericanos al ámbito de seguridad de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Los líderes políticos en los Estados Unidos apoyaron abiertamente el golpe

Los audios filtrados publicados antes del golpe implican al alumno de SOA Manfred Reyes Villa, un residente de EE. UU., En un complot para derrocar al gobierno de Morales. Cuatro ex oficiales militares, todos graduados de SOA, también son escuchados en las grabaciones. Pero lo más preocupante es que las grabaciones incluyen alardes de apoyo de varios funcionarios electos y designados de los Estados Unidos, incluidos Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez. Rubio, en particular, no ha ocultado su defensa para derrocar al gobierno boliviano, haciéndose eco de sus amenazas contra los gobiernos venezolano y cubano. También intentó intervenir e impugnar la credibilidad del proceso electoral boliviano.

Después del golpe, el presidente Donald Trump emitió una declaración “aplaudiendo … al ejército boliviano,” y declarando que el golpe militar “envió una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua … Ahora somos uno acercarse a un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre,” en un apoyo rotundo a la toma del poder por oficiales militares no elegidos.

NLG llama a la restauración del gobierno legítimo del MAS y al cumplimiento de la Constitución y las leyes bolivianas contra el golpe

El Gremio Nacional de Abogados apoya el movimiento del pueblo boliviano que marcha y lucha por deshacer el golpe y restaurar el gobierno legítimo de acuerdo con la Constitución boliviana. Se ha observado una fuerte respuesta de solidaridad en otros países de América Latina, incluidas movilizaciones masivas en Argentina, así como respuestas oficiales de México, Cuba, Nicaragua y Uruguay. Para los abogados, estudiantes de derecho, trabajadores legales y abogados de la cárcel en los Estados Unidos, es urgente que hagamos todo lo posible para detener las violaciones y violaciones de los derechos humanos en los Estados Unidos.

