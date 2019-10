A protest was held at the Chilean consulate in San Francisco to protest the mass repression and military martial law imposed by the government.

Stop The Military State Of Emergency In Chile-Solidarity Protest In SFAn emergency protest was held in San Francisco on October 22, 2019, to protest the massive military repression in Chile after a student rebellion and an increase in Metro fares.Speakers talked about the role of the US government in the 1973 military coup that brought in the dictator Pinochet and his implementation of the capitalist policies of Milton Friedman which privatized pensions, water, transportation, education and all public services.The copper miner's and dockers are planning a general strike against the government attacks.Additional media:WE'RE GOING FOR THE GENERAL STRIKEChile Faces Mine Stoppages as Workers Join Protests"To paralyze all mining in Chile": Union No. 1 of Escondida supports demonstrations throughout the country"A paralizar toda la minería de Chile": Sindicato N°1 de Escondida apoya manifestaciones en todo el paísProduction of Labor Video ProjectWE'RE GOING FOR THE GENERAL STRIKE"To paralyze all mining in Chile": Union No. 1 of Escondida supports demonstrations throughout the country"A paralizar toda la minería de Chile": Sindicato N°1 de Escondida apoya manifestaciones en todo el paísThrough a statement released on Sunday, October 20, the workers of the largest private mining company in the country called "paralyze miners and miners, to paralyze all mining in Chile along with other productive sectors."Sunday October 20 | 21:2817During this Sunday, October 20, the traditional media issued exclusively images of looting, "vandalism", fires, among other situations, with the aim of strengthening the criminalization line of the Piñera government, which seeks to divide the mobilizations, generate fear in the population, and ignore the underlying problems that cause the outbreak.You may be interested: Popular rebellion in Chile inherited from the dictatorshipHowever, the mobilizations continue to have enormous strength at the national level, despite the fact that the Piñera government has decreed a State of Emergency in different cities of the country. This is how sectors of workers, through their organizations, have been expressing their full solidarity with the struggle and, in addition, proposing proposals for stoppage and general strike.In this sense, through a statement released on Sunday, October 20, the workers of the largest private mining company in the country called "paralyze miners and miners, to paralyze all mining in Chile along with other productive sectors."We are going through the general strike until the State of Emergency is broken down, the military is taken from the streets, defeating the Piñera government and achieving each of the demands of the working people, popular sectors, youth, pensioners and women!Then we leave the full statement:"Partners and colleagues. Today the country is going through difficult and critical moments, there has been a legitimate and social explosion, an accumulation of rage contained in outrages, inequalities, hopelessness and uncertainty in the future. The workers are an integral part of this society and even more we are the central axis that conforms to the working class, and in the face of the serious events that have occurred, we cannot remain silent and cannot remain motionless before our people who are fighting.This anger contained you know it well and live it every day, some to a greater extent, but it is there alive, latent in each of our families, close friends. This explosion of rage was not due to the increase in tickets of the subway transport system, which was only the trigger for this cancer of injustices that the workers live daily. It is important to see clearly how this governmental and capitalist system oppresses us. Sometimes we are not able to see it because we are accustomed to the political and business yoke and disguise our obvious needs with family indebtedness.We have an AFP system that is a robbery; their money is used by banks and companies and then you borrow it with high interests, the profits are received by the AFPs and their owners, but the losses are assumed by the workers who, when we are old, tired and sick, will receive pension miseries.They know perfectly well that health has a price and that who has no money dies. They pay monthly important money figures in quotes and insurance, and even so when they get sick they must pay. Look to the side, companions and partners, break your individual bubble and clearly see how many of your parents, children, brothers, nephews, uncles, grandparents and friends are indebted for not being able to heal; how many have died in miserable hospitals for not having how to pay to live.Companions and classmates, you think about what education or what legacy your children are leaving. Their children and relatives study in a mediocre educational system that prepares them to be cheap labor. You pay to educate your children, but the children of the rich and powerful study in even better schools, unattainable to their pockets, and even with the benefits granted by the company. The children of the rich and powerful go to the best universities in Chile, the same ones that our working and working fathers raised with their effort and work and that today others take advantage of and the children of the humble and workers.In view of this harsh reality, what will we do companions? We will close our eyes and turn a blind eye. How many of our children are in these social manifestations and on the street, how many of our parents are fighting, our wives and husbands, our nephews, our brothers etc ... let's see clearly what is happening. Unfortunately, you very well know the history and what it means that the armed forces are on the street.We will then become aware when they kill one of our neighbors and there we will regret it and there we will understand the importanceMundo Obrero ChileVAMOS POR LA HUELGA GENERAL"A paralizar toda la minería de Chile": Sindicato N°1 de Escondida apoya manifestaciones en todo el paísA través de un comunicado difundido este domingo 20 de octubre, las y los trabajadores de la minera privada más grande del país llamaron a "paralizar mineras y mineros, a paralizar toda la minería de Chile junto a otros sectores productivos".Domingo 20 de octubre | 21:2817Durante este domingo 20 de octubre los medios tradicionales de comunicación emitieron exclusivamente imágenes de saqueos, "vandalismo", incendios, entre otras situaciones, con el objetivo de fortalecer la línea criminalizadora del gobierno de Piñera, que busca dividir las movilizaciones, generar temor en la población, e ignorar las problemáticas de fondo que ocasionar el estallido.Te puede interesar: Rebelión popular en el Chile heredado de la dictaduraNo obstante, las movilizaciones continúan teniendo una enorme fuerza a nivel nacional, pese a que el gobierno de Piñera ha decretado Estado de Emergencia en distintas ciudades del país. Es así como sectores de trabajadores, por medio de sus organismos, vienen expresando su completa solidaridad con la lucha y, además, planteando propuestas de paralización y huelga general.En este sentido, a través de un comunicado difundido este domingo 20 de octubre, las y los trabajadores de la minera privada más grande del país llamaron a "paralizar mineras y mineros, a paralizar toda la minería de Chile junto a otros sectores productivos".¡Vamos por la huelga general hasta echar abajo el Estado de Emergencia, sacar a los militares de las calles, derrotar al gobierno de Piñera y lograr cada una de las demandas del pueblo trabajador, sectores populares, juventud, pensionados y mujeres!A continuación dejamos el comunicado completo:"Compañeras y compañeros. Hoy el país está pasando por difíciles y críticos momentos, ha ocurrido una explosión social y legitima, una acumulación de rabia contenida de atropellos, desigualdades, desesperanza y de incertidumbre al futuro. Las trabajadoras y trabajadores somos parte integral de esta sociedad y más aún somos el eje central que conforma a la clase trabajadora, y ante los graves hechos ocurridos no podemos guardar silencio y no podemos permanecer inmóviles ante nuestro pueblo que está luchando.Esta rabia contenida ustedes la conocen bien y la viven cada día, unos en mayor medida, pero está ahí viva, latente en cada una de nuestras familias, cercanos y amigos. Esta explosión de rabia no fue por el alza de pasajes del sistema de transporte del metro, que solo fue el gatillante de este cáncer de injusticias que vivimos las y los trabajadores a diario. Es importante ver claramente cómo este sistema gubernamental y capitalista nos oprime. A veces no somos capaces de verlo porque estamos acostumbrados al yugo político y empresarial y disfrazamos nuestras evidentes necesidades con endeudamiento familiar.Tenemos un sistema de AFP que es un robo; su dinero lo aprovechan los bancos y empresas y luego ustedes lo piden prestado con altos intereses, las ganancias las reciben las AFP y sus dueños, pero las pérdidas las asumimos nosotros los trabajadores que cuando estemos viejos, cansados y enfermos recibiremos miserias de pensiones.Saben perfectamente que la salud tiene un precio y el que no tiene dinero se muere. Pagan mensualmente importantes cifras de dinero en cotizaciones y seguros, y aun así cuando se enferman deben pagar. Miren hacia el lado, compañeras y compañeros, rompan su burbuja individual y vean claramente cuántos de sus padres, hijos, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos y amigos están endeudados por no tener como poder curarse; cuántos han muerto en hospitales miserables por no tener como pagar por vivir.Compañeras y compañeros, ustedes piensan en qué educación o qué legado están dejando a sus hijos. Sus hijos y familiares estudian en un sistema educacional mediocre que los prepara para ser mano de obra barata. Ustedes pagan por educar a sus hijos, pero los hijos de los ricos y poderosos estudian en colegios aún mejores, inalcanzables a sus bolsillos, y aun con los beneficios que otorga la empresa. Los hijos de los ricos y poderosos van a las mejores universidades de Chile, esas mismas que nuestros padres trabajadores y obreros levantaron con su esfuerzo y trabajo y que hoy en día las aprovechan otros y nos los hijos de los obreros y humildes.Vista esta cruda realidad ¿Qué haremos compañeras y compañeros? Cerraremos los ojos y haremos vista gorda. Cuántos de nuestros hijos están en estas manifestaciones sociales y en la calle, cuántos de nuestros padres están luchando, nuestras esposas y o esposos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos etc… veamos claramente lo que está pasando. Lamentablemente ustedes muy bien conocen la historia y qué significa que estén las fuerzas armadas en la calle.Tomaremos entonces consciencia cuando maten a uno de nuestros cercanos y ahí lo lamentaremos y ahí entenderemos la importancia de luchar unidos por un futuro mejor. Existe un solo poder que nadie nos puede quitar, que nadie nos puede obligar y que nadie más es capaz de igualar, y este es el poder de producir. No se genera ninguna ganancia, no se mueve una sola máquina y no se siembra o cosecha ninguna comida si no es por las manos de las y los trabajadores. Ese poder es el mayor de todos, es seguro, pacífico, protector, clasista y de hermandad para nuestro pueblo.Este Sindicato tiene una responsabilidad social al ser el Sindicato más grande de la minería privada y por hacer producir a la mina más grande del mundo, de la transnacional más poderosa del orbe. Tenemos una historia de lucha y lealtad que recordar y hoy se requiere dar el ejemplo para la minería nacional, privada y estatal. Debemos paralizar nuestras operaciones por la seguridad de nuestra gente de regiones que debe viajar, debemos paralizar por la insoportable preocupación de lo que está sucediendo en nuestro país, en donde nuestros familiares son parte activa de estos movimientos sociales, todo esto amparado en las garantías constitucionales del artículo 184 del Código del Trabajo. Pero lo más importante y de más valor, es que debemos paralizar porque somos parte de esta clase trabajadora que está sufriendo. Esto comenzó en Santiago y el pueblo entero, de Arica a Punta Arenas salió a defender al pueblo entero. No podemos seguir trabajando y haciendo funcionar a estas empresas poderosas como si nada pasara, sabiendo que están coludidas con este gobierno que hoy nos ataca y oprime. No podemos dejar de paralizar, porque la historia nos condenará como cobardes y cómplices de estos atropellos a la clase trabajadora, y lo más íntimo y sentido es que no podemos dejar de paralizar porque no seremos capaces de mirar a la cara a nuestra familia y principalmente a nuestros hijos que hoy están en esta lucha, sin sentir que no hicimos nada por apoyarlos y defenderlos, sabiendo que ese poder y capacidad está en nuestras manos.A paralizar, mineras y mineros, a paralizar toda la minería de Chile junto a otros sectores productivos, hasta que retiren a las fuerzas militares y opresoras de las calles y hasta que estén disponibles las autoridades de gobierno a sentarse a dialogar de igual a igual con este pueblo que clama y lucha por igualdad, justicia, oportunidades, trabajo y una vida digna para nuestra gente".Saludos fraternales.Directorio Sindicato Nº1 de Trabajadores de Minera Escondida