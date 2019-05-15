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Since Oscar Grant, 242 people shot and killed by police in Bay Area
by Scott Morris
Wednesday May 15th, 2019 8:06 PM
While only about 30% of Bay Area residents are Hispanic or Black, more than 60% of people shot and killed by police officers over the last decade are Hispanic or Black.
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[Black Lives Matter wheatpasting in downtown Oakland on April 4, 2016. Photo: Scott Morris]

San Jose police officers had mistaken Jennifer Vazquez for a shooting suspect. On Christmas morning in 2018, police officers were investigating a shooting that injured two people. A bystander at the crime scene pointed toward a white Toyota Camry driven by Vazquez and police followed. The officers chased the Camry, which had been reported stolen, for almost nine miles before Vazquez crashed into a chain link fence.

The car was stuck there. Vazquez rocked it back and forth trying to escape. “I’m going to shoot you if you don’t stop,” one officer yelled. When Vazquez freed the car and drove forward onto the sidewalk, hitting the door of a patrol car, four officers opened fire, firing 37 shots. Vazquez was killed and her passenger was wounded. Jennifer Vasquez video

In a news conference following the shooting, San Jose police Chief Eddie Garcia called the case of mistaken identity, “a coincidence and a tragedy.” The Santa Clara County District Attorney’s Office declined to file criminal charges against the four officers on April 5.

“Nothing Jennifer Vazquez did on December 25, 2018, dispelled the reasonable suspicion that she was exactly who the police were looking for, an armed fleeing felon who had just shot two people and may have shot a third two hours earlier,” prosecutor David Boyd wrote in his 62-page report.

She was the 234th person killed by police in the nine-county San Francisco Bay Area in the last decade. Like Vazquez’s passenger, thirty of them were unarmed.

YearFatalitiesYearFatalities
200917201423
201027201534
201123201612
201223201728
201330201817

In addition, there have been nine fatal shootings by police so far this year.

Ten years since Oscar Grant


Signs at the 10th annual vigil for Oscar Grant III. Grant was shot and killed by a BART police officer on Jan. 1, 2009. Photo: Scott Morris

On Jan. 1, 2019, Hundreds of people gathered at the Fruitvale BART station to mark the tenth anniversary of the death of Oscar Grant III, who was killed there by BART police Officer Johannes Mehserle exactly ten years earlier.

Grant was unarmed and lying face-down on the platform when he was shot. BART officers had stopped the train and removed Grant and several other people after a fight had broken out. Officer Anthony Pirone escalated the encounter, using racial slurs and pinning Grant on the platform before Mehserle shot him.

After cellphone video taken by bystanders in the train became public, news of the shooting was broadcast around the world and intense protests broke out in Oakland. Stores were vandalized, cars were burned, and police teargassed and fired rubber bullets at demonstrators. After nearly two weeks of protests, Mehserle was charged with murder. He was eventually convicted of the lesser charge of involuntary manslaughter.


Oscar Grant’s mother, Wanda Johnson, sings at a rally outside the Fruitvale BART station on Jan. 1 marking the 10th anniversary of his death. Photo: Scott Morris

“He always said, ‘mom, I’m going to be famous one day,’ and I tell you that what he said has come to pass,” Grant’s mother, Wanda Johnson, recalled at the rally. “People know Oscar all over the country and outside the country.”

The people gathered there hoisted signs for several other people who had been killed by police since Grant, like Mario Romero, who was killed by Vallejo police officers while in a parked car on Sept. 2, 2012.

“I believe Oscar’s life was a catalyst to change our society,” Johnson said. “It brought awareness and it has caused us to think about, not just accept a person being killed, but to really examine what has happened and what took place.”

But Mehserle was the last officer in the Bay Area to face criminal charges for a shooting.

Black people killed disproportionately

National studies have found that Black and Hispanic people are more likely to be killed by police, and, according to data I’ve collected from news reports and public records requests over the last several years, this is true in the Bay Area as well. Black people killed by police are also more likely to be unarmed.

Of 206 cases where the race of the person killed was reported, police killed approximately the same number of white, Black and Hispanic suspects. According to the 2010 census, 42.4% of people in the Bay Area are non-Hispanic white, 23.5% are Hispanic and only 6.7% are Black.

So while only about 30% of Bay Area residents are Hispanic or Black, more than 60% of people shot and killed by police officers over the last decade are Hispanic or Black.

Race of people killed by police in the San Francisco Bay Area, 2009-2018

RaceNumber of people killedPercent of total
Asian157%
Black6331%
Hispanic6632%
White6230%

Black people killed by police are also more likely to be unarmed. Of the Black people killed by police, 19% were unarmed, compared to 15.2% of Hispanic people and 12.9% of white people.

Black and Hispanic people were also more likely to be killed while armed with a vehicle, either while fleeing or driving at officers.

Some jurisdictions have mostly banned firing on suspects in moving vehicles as experts have determined it is unlikely to be effective at stopping the vehicle and can be dangerous to bystanders. New York City banned the practice in the 1970s and San Francisco banned it in 2016.

How people killed by police in the San Francisco Bay Area were armed

RaceCarGunKnifeReplica gunUnarmed
Asian6.7%33.3%46.7%0.0%0.0%
Black7.9%50.8%12.7%1.6%19.0%
Hispanic13.6%30.3%19.7%6.1%15.2%
White6.5%37.1%22.6%12.9%12.9%
Everyone9.2%38.8%20.4%6.3%14.6%

Including Grant, 30 unarmed people have been shot and killed by police in the Bay Area over the last decade. Eight were white, 10 were Hispanic and 12 were Black. Three were passengers in vehicles while the driver attempted to escape.

These are the 29 unarmed people killed by police in the Bay Area since Grant:

  • Nov. 14, 2009 – Leonard Bradley Jr. – San Pablo police Officers Ken White and Frank Perino shot and killed Bradley, 16, after he had allegedly carjacked a Monte Carlo from a couple in San Pablo and led police on a chase to Richmond. He crashed the car, ran from the crash scene, and allegedly turned toward the officers with his hands at his waistband, but he was not carrying a weapon.
  • May 28, 2010 – Michael Welch – Pinole police Officer Zachary Welch and Cpl. Chris Fodor shot and killed Welch, 20, after he removed a black object from his waistband which turned out to be a cellphone.
  • June 1, 2010 – Albert Mike Leday Jr. – Sonoma County Sheriff’s Sgt. Mark Fuston shot and killed Leday, 49. He led them on a pursuit and crashed in front of the Sonoma County Public Library. He then confronted deputies and allegedly reached for his waistband.
  • Nov. 8, 2010 – Derrick Jones – Oakland police Officers Eriberto Perez-Angeles and Omar Daza-Quiroz killed Jones, 37, after he ran away while they were questioning him in the barber shop he owned.
  • April 28, 2011 – Darly Podborny – Dublin police Sgt. Donna LaPerle killed Podborny, a 53-year-old homeless man, after Podborny assaulted her.
  • May 18, 2011 – Davon Jackson – Oakland police Officers Cesar Garcia and Ersie Joyner shot Jackson when he allegedly refused to raise his hands and reached toward the center console while seated in a car police had surrounded. Jackson was one of four people in the car police had determined were conspiring to commit a murder. Another suspect, John Sloan, ran from the car with a gun and was also killed by the officers.
  • April 23, 2012 – Robert McMullan – Fairfield police Officer Adam Ponce killed McMullan after going to his house to question him about following a teenage girl. McMullan allegedly fought with Ponce, who then shot him.

Anton Barrett was shot and killed by Vallejo police Officer Sean Kenney after he pulled out his wallet. Photo: Vallejo Police Department
  • May 28, 2012 – Anton Barrett Sr. – Vallejo police Officer Sean Kenney shot and killed Barrett after a pursuit when Barrett pulled out his wallet.
  • Feb. 28, 2013 – Richard Shreckengaust – Sonoma County Sheriff’s Deputy Brian Parks shot and killed Shreckengaust after a pursuit into Guerneville. Shreckengaust crashed his car and Parks shot him when he didn’t come out.
  • March 2, 2013 – Ronald Aduddell – San Jose police Officers Ian Cooley and Adam Jenkins shot and killed Aduddell after a pursuit. They said he seemed to be reaching for a weapon.
  • March 3, 2013 – Shawn Joseph Jetmore Stoddard-Nunez – Hayward police Officer Manuel Troche shot Stoddard-Nunez while he was a passenger in a car during a traffic stop. The driver, Arthur Pakman, defied orders and rammed a police cruiser.
  • March 15, 2013 – Angelo D. Moreno – Napa County Sheriff’s St. Mike Hunter and Deputies Cullen Dodd, Bryan Schultz and Kenneth Vandyke shot Moreno during a traffic stop when he picked up a multitool.
  • May 10, 2013 – Charles Burns – Concord police Detectives Chris Loercher and Francisco Ramirez shot Burns after they had gone to Antioch to arrest him for suspected drug dealing. He was a passenger in a car that crashed into a police cruiser while fleeing. Burns ran from the car, police shot him, mauled him with a dog and shot him again while he was on the ground.
  • Sept. 4, 2013 – Juan Ruelas – Santa Clara police Sgt. Greg Hill, Detectives Travis Niesen, Cory Morgan, Justin Mead, Jake Thompson and Santa Clara County Sheriff’s Deputy Tyler Fernandes shot Ruelas when they attempted to arrest him for drug sales. During a sting, Niesen, posing as a drug buyer, shot Ruelas thinking he was reaching for his waistband and the other officers followed.
  • July 6, 2014 – Jeffrey McKinney – Hayward police Officers Kenneth Landreth and Ricardo Flores shot McKinney after he barricaded himself in a motel room. When the officers breached the door, he confronted them naked and they shot him.

JaCorey Calhoun was killed by Alameda County Sheriff’s Deputy Derek Thoms during a backyard search in Oakland.
  • Aug 3, 2014 – Jacorey Calhoun – Alameda County Sheriff’s Deputy Derek Thoms shot Calhoun during a backyard search after Calhoun fled police. Thoms had scrambled over a fence after his dog, which had bitten Calhoun, and found Calhoun running toward him.
  • Sept. 14, 2014 – Richard “Pedie” Perez – Richmond police Officer Wallace Jensen shot Perez after finding him drunk outside a liquor store. Perez had walked away after Jensen told him to sit on a curb, then Jensen tackled him, and said Perez reached for his gun.
  • July 5, 2015 – John Deming Jr. – Pleasanton police Officer Daniel Kunkel killed Deming after he was found inside a closed car dealership destroying property and acting erratically. Kunkel chased Deming outside, where Deming knocked him to the ground and started punching him, according to police.
  • Aug. 17, 2015 – Richard Jacquez – San Jose police Officer Jacob Morris killed Jacquez, a murder suspect who allegedly killed a robbery victim during a holdup days earlier, during a foot pursuit. Police initially said Jacquez had reached for his waistband, but later retracted that statement.
  • Dec. 14, 2015 – Hector Alvarez – Gilroy police Officer Adam Moon killed Alvarez while responding to a domestic violence report at Alvarez’s home. Police said Alvarez came outside, reached toward his waistband and charged at Moon.
  • Aug. 13, 2016 – Eric Ortega Soto – Hayward police Officers Jason Gillett and Daniel Gray shot Soto while he was a passenger in a stolen Mercedes. The driver, who was not injured, was allegedly ramming police cars.
  • Feb. 1, 2017 – Marquez Warren – Contra Costa County sheriff’s Deputy Vedder Li shot and killed Warren, 19, after Warren allegedly broke into Li’s Alameda home while Li was off duty.
  • Feb. 5, 2017 – Nana Adomako – Fremont police Officer James Taylor shot Adomako, who was homeless, after reports of a battery in a Verizon store. Adomako fought with Taylor when Taylor tried to stop him.
  • March 9, 2017 – Jesus Alberto Geney-Montes – Santa Clara police Officer Colin Stewart shot Geney-Montes after a standoff when Geney-Montes, suffering from self-inflicted stab wounds, threatened to shoot himself.

Elena Mondragon, 16, was killed when plainclothes Fremont police detectives opened fire on a car attempting to flee while she was a passenger.
  • March 14, 2017 – Elena Mondragon – Fremont police Detective Joel Hernandez and Sgt. Jeremy Miskella shot and killed Mondragon, 16, while she was a passenger in a car while the driver attempted to flee the plainclothes detectives.
  • Sept. 15, 2017 – Jacob Dominguez – San Jose police Officer Michael Pina shot and killed Dominguez, an armed robbery suspect whom police followed while he was driving. The officers attempted to take him into custody at gunpoint but shot him when he lowered his hands.
  • Dec. 1, 2017 – Keita O’Neil – San Francisco police Officer Chris Samayoa shot O’Neil, 42, after a pursuit. O’Neil had abandoned his car and was running past the patrol car when Samayoa shot him through the window.
  • Feb. 13, 2018 – Ronell Foster – Vallejo police Officer Ryan McMahon shot Foster, 33, after attempting to stop him for not having a headlamp on his bicycle. Foster ran away and when McMahon caught up with him, the two fought. Police said Foster took McMahon’s flashlight before McMahon shot him.
  • Dec. 5, 2018 – David Alejandro Molina – Napa police Officer Christopher Simas shot Molina, a suspect in an assault who was reported to be armed. Molina ran away and fought with Simas when he caught up with him. Molina had discarded the gun before the confrontation.

The full dataset of fatal police shootings in the Bay Area from 2009-2018 is available here.

Written by Scott Morris

I am an independent journalist in Oakland covering policing, protest and civil rights.

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https://www.scottmorris.news/2019/05/since...
§Full dataset of fatal police shootings in the Bay Area from 2009-2018
by Scott Morris Wednesday May 15th, 2019 10:07 PM
DATE/TIMEADDRESSCITYCOUNTYAGENCYVICTIM NAMEAGECITYINJURIESARMEDRACESEX
4/11/19 2:35900 WILSON AVERICHMONDCONTRA COSTARICHMOND PDLUC CIEL54RICHMONDFATALKNIFEASIANM
3/13/19 16:4016160 E 14TH STSAN LEANDROALAMEDAALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICECHRIS BALLARD41SAN LEANDROFATALCARM
2/17/19 23:001100 HENRY RDNAPANAPANAPA COUNTY SHERIFF'S OFFICEJAVIER HERNANDEZ MORALES  FATALGUNHISPANICM
2/14/19 17:03N FIRST ST & E TRIMBLE RDSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDMARK MORASKY33SARATOGAFATALGUNM
2/9/19 22:36974 ADMIRAL CALLAGHAN LANEVALLEJOSOLANOVALLEJO PDWILLIE MCCOY20VALLEJOFATALGUNBLACKM
1/14/19 22:451021 MASON STVACAVILLESOLANOFAIRFIELD PDNATHANIEL HOLLAND38VACAVILLEFATALKNIFEBLACKM
1/5/19 5:423471 LAFAYETTE STSANTA CLARASANTA CLARASANTA CLARA PDSHAUN KENNEDY55SAN JOSEFATALGUNM
12/25/18 2:09LEIGH AVE & FRUITDALE AVESAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDJENNIFER VASQUEZ24FATALCARHISPANICF
12/10/18 8:47450 LINCOLN AVEREDWOOD CITYSAN MATEOREDWOOD CITY PDKYLE HART33REDWOOD CITYFATALKNIFEWHITEM
12/5/18 9:33ADELAIDE DRIVE & PACHECO BLVDPACHECOCONTRA COSTACONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICEPAUL RIDGEWAY41DISCOVERY BAYFATALGUNWHITEM
12/5/18 1:50696 STONEHOUSE DRIVENAPANAPANAPA PDDAVID ALEJANDRO MOLINA27FATALUNARMEDHISPANICM
11/15/18 21:0024000 O'NEIL AVEHAYWARDALAMEDAHAYWARD PDAGUSTIN ANDRES GONSALEZ29LATHROPFATALRAZORHISPANICM
11/3/18 11:03DIABLO ROAD & FRONT STDANVILLECONTRA COSTACONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICELAUDEMER ARBOLEDA33NEWARKFATALCARHISPANICM
10/22/18 17:52100 CAROLYN DRIVEPITTSBURGCONTRA COSTAPITTSBURG PDSALVADOR MORALES37PITTSBURGFATALGUNHISPANICM
4/5/18 18:47FREMONT BLVD & NICOLET AVEFREMONTALAMEDAFREMONT PDNATHANIEL PRASAD18HAYWARDFATALGUNASIANM
4/3/18 12:00100 LAKEVILLE CIRCLEPETALUMASONOMAPETALUMA PDLUIS ALBERTO GARCIA-VARA24SAN RAFAELFATALGUNHISPANICM
3/21/18 16:28949 GENEVA AVESAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDJEHAD EID21SUISUN CITYFATALGUNWHITEM
3/11/18 18:17900 40TH STOAKLANDALAMEDAOAKLAND PDJOSHUA PAWLIK32FATALGUNWHITEM
3/6/18 23:00CAPP ST & 21ST STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDJESUS DELGADO19FATALGUNHISPANICM
2/13/18 19:40MARIN ST & FLORIDA STVALLEJOSOLANOVALLEJO PDRONNELL FOSTER33VALLEJOFATALUNARMEDBLACKM
2/8/18 17:154600 GOLF COURSE ROADANTIOCHCONTRA COSTAANTIOCH PDLLOYD HARRIS JR.40FATALREPLICA GUNWHITEM
1/12/18 22:453789 RAILROAD AVEPITTSBURGCONTRA COSTAPITTSBURG PDTERRY AMONS43ANTIOCHFATALGUNBLACKM
1/9/18 17:021 BLANCHARD ROADSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDTHOMPSON NGUYEN27SAN JOSEFATALAXASIANM
1/3/18 16:411498 SEVENTH STOAKLANDALAMEDABART PDSHALEEM TINDLE28OAKLANDFATALGUNBLACKM
12/30/17 14:251900 BROADWAYREDWOOD CITYSAN MATEOREDWOOD CITY PDMARCO ANTONIO CARLOS31FATALGUNHISPANICM
12/1/17 10:30GRIFFITH ST & FITZGERALD AVESAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDKEITA O'NEIL42FATALUNARMEDBLACKM
10/31/17 13:00500 E. WEDDELL AVE.SUNNYVALESANTA CLARASUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETYJESUS BIRELAS-CONTRERAS25FATALKNIFEHISPANICM
10/21/17 1:42100 GARDEN CIRCLECLOVERDALESONOMACLOVERDALE PDVICTOR GONZALEZ GONZALEZ44CLOVERDALEFATALHAMMERHISPANICM
9/27/17 9:30INTERSTATE 80 & POWELL STREETEMERYVILLEALAMEDAFAIRFIELD PDDEMILO TRAYUON HODGE45SAN LEANDROFATALGUNBLACKM
9/24/17 2:501 SALMON STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDDAMIAN MURRAY46SAN FRANCISCOFATALGUNM
9/15/17 19:04PENITENCIA CREEK RD & N. WHITE RDSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDJACOB DOMINGUEZ33SAN JOSEFATALUNARMEDHISPANICM
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8/5/17 5:582400 WEST STEELE LANESANTA ROSASONOMASANTA ROSA PDPABLO GARCIA GARCIA35SANTA ROSAFATALKNIFEHISPANICM
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5/29/17 0:38NUT TREE ROAD & ORANGE DRIVEVACAVILLESOLANOVACAVILLE PDJOSEPH GODINEZ20FATALCARWHITEM
5/28/17 0:35100 E. ST. JOHN ST.SAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDFRANCIS DE LA CRUZ35SAN JOSEFATALAXHISPANICM
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5/20/17 11:36BURGUNDY DRIVE & TOURIGA DRIVEPLEASANTONALAMEDAPLEASANTON PDSHANNON EDWARD ESTILL58PLEASANTONFATALREPLICA GUNWHITEM
5/3/17 21:011000 LAURA VILLE LANESAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDMIRZA TATLIC24CAMPBELLFATALGUNWHITEM
5/3/17 11:22900 MARKET STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDNICHOLAS FLUSCHE26FATALKNIFEWHITEM
5/2/17 23:351500 MT. FRAZIER DRIVESAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDJOSEPH TOURINO28SAN JOSEFATALKNIFEASIANM
4/28/17 17:28U.S. HIGHWAY 101 & CA HIGHWAY 92SAN MATEOSAN MATEOCALIFORNIA HIGHWAY PATROLLUIS FERNANDO PACHECO25SAN JOSEFATALGUNHISPANICM
4/4/17 13:542300 BUENO STNAPANAPANAPA PDSTEPHEN CONNARD FERRY65NAPAFATALGUNWHITEM
3/14/17 17:2025200 CARLOS BEE BLVDHAYWARDALAMEDAFREMONT PDELENA MONDRAGON16ANTIOCHFATALUNARMEDHISPANICF
3/13/17 18:21KANSAS AVE & SOSCOL AVENAPANAPANAPA PDNOEL RUSSELL23NAPAFATALKNIFEBLACKM
3/9/17 17:092200 DEBORAH DRIVESANTA CLARASANTA CLARASANTA CLARA PDJESUS ALBERTO GENEY MONTES24SANTA CLARAFATALUNARMEDHISPANICM
2/17/17 9:459500 LAS VEGAS AVEOAKLANDALAMEDAOAKLAND PDJESSE ENJAIAN32OAKLANDFATALGUNWHITEM
2/5/17 16:15MOWRY AVENUE & SUTTER DRIVEFREMONTALAMEDAFREMONT PDNANA ADOMAKO45FREMONTFATALUNARMEDBLACKM
2/1/17 10:452000 BUENA VISTA AVENUEALAMEDAALAMEDACONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICEMARQUEZ WARREN19VALLEJOFATALUNARMEDBLACKM
1/23/17 0:381700 SACRAMENTO STVALLEJOSOLANOVALLEJO PDANGEL RAMOS21VALLEJOFATALKNIFEHISPANICM
10/14/16 20:1528TH AVE & VICENTE STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDNICHOLAS MCWHERTER26PACIFICAFATALGUNWHITEM
10/11/16 14:301400 SAN JOSE AVECONCORDCONTRA COSTACONCORD PDDOMINICK MUSULMAN30ANTIOCHFATALGARDEN SHEARSWHITEM
9/12/16 19:4912000 TITUS AVESARATOGASANTA CLARASANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICEEUGENE CRAIG86SARATOGAFATALGUNWHITEM
8/13/16 16:42969 CHERYL ANN CIRCLEHAYWARDALAMEDAHAYWARD PDERIC ORTEGA SOTO36OAKLANDFATALUNARMEDHISPANICM
7/4/16 16:51900 FELLER AVESAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDANTHONY NUNEZ18SAN JOSEFATALGUNHISPANICM
5/19/16 9:45ELMIRA ST & SHAFTER STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDJESSICA WILLIAMS29SAN FRANCISCOFATALCARBLACKF
4/7/16 10:00SHOTWELL ST & 18TH STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDLUIS GONGORA45SAN FRANCISCOFATALKNIFEHISPANICM
3/18/16 9:302700 HOFFMAN LANEBYRONCONTRA COSTACONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICEMICHAEL MALLET49BYRONFATALGUNM
3/11/16 21:525724 THORNTON AVE.NEWARKALAMEDANEWARK PDTEODORO VALENCIA23UNION CITYFATALREPLICA GUNHISPANICM
3/7/16 18:15SOUTH 3RD ST & MARTHA STSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDBYRON ROSAS45SAN JOSEFATALKNIFEWHITEM
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6/6/15 8:40LAKE PARK AVE & LAKESHORE AVEOAKLANDALAMEDAOAKLAND PDDEMOURIA HOGG30HAYWARDFATALGUNBLACKM
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4/8/15 11:451100 TASMAN DRIVESUNNYVALESANTA CLARASUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETYJOSEPH WEBER28FATALKNIFEASIANM
3/24/15 18:502600 SENTER ROADSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDSCOTT DUNHAM57SAN JOSEFATALGUNWHITEM
3/22/15 2:002105 SCOTT BLVDSANTA CLARASANTA CLARASANTA CLARA PDDEVIN JAMES GATES24TRACYFATALGUNASIANM
3/21/15 17:47904 ADMIRAL CALLAGHAN LANEVALLEJOSOLANOVALLEJO PDPHILLIP CONLEY37NAPAFATALKNIFEM
3/17/15 19:07VAN NESS AVE & PINE STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDALICE BROWN24FATALCARWHITEF
3/13/15 16:501409 EAST AVE.NAPANAPANAPA PDJAIME JIMENEZ41NAPAFATALGUNHISPANICM
2/26/15 21:47FOLSOM ST & 25TH STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDAMILCAR PEREZ-LOPEZ21SAN FRANCISCOFATALKNIFEHISPANICM
2/11/15 17:001300 SHERMAN STSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDPHILLIP WATKINS23SAN JOSEFATALKNIFEBLACKM
2/3/15 12:40CLAUDIA COURTANTIOCHCONTRA COSTACONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICEDEWAYNE WARD JR.29ANTIOCHFATALKNIFEBLACKM
2/3/15 12:353406 HOLLIS ST.OAKLANDALAMEDAEMERYVILLE PDYUVETTE HENDERSON38OAKLANDFATALGUNBLACKF
1/16/15 14:00SYLVESTER HARVEY PARKFREMONTALAMEDAFREMONT PDZAKI SHINWARY48HAYWARDFATALKNIFEM
1/15/15 7:492000 SOUSA COURTFAIRFIELDSOLANOFAIRFIELD PDJOSE CEJA VILLA36FATALKNIFEHISPANICM
1/4/15 17:20630 VALENCIA STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDMATTHEW HOFFMAN32FATALREPLICA GUNWHITEM
12/7/14 20:059800 SPRINGFIELD STOAKLANDALAMEDASAN LEANDRO PDGUADALUPE MANZO-OCHOA27UNION CITYFATALCARHISPANICF
11/12/14 20:451975 DIAMOND BLVDCONCORDCONTRA COSTACONCORD PDJOSE AVALOS26BAY POINTFATALCARHISPANICM
11/11/14 12:33WILLOW PLACEMENLO PARKSAN MATEOMENLO PARK PDJERRY LEE MATHENY52NUEVOFATALGUNWHITEM
10/7/14 21:00JACK LONDON ALLEY & BRYANT STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDO'SHAINE EVANS26OAKLANDFATALGUNBLACKM
9/25/14 5:54CALIFORNIA ST & BATTERY STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDGIOVANY CONTRERAS SANDOVAL34RICHMONDFATALGUNHISPANICM
9/14/14 0:153322 CUTTING BLVD.RICHMONDCONTRA COSTARICHMOND PDRICHARD "PEDIE" PEREZ24FATALUNARMEDHISPANICM
8/14/14 10:36700 BLOSSOM HILL ROADSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDDIANA SHOWMAN19SAN JOSEFATALDRILLWHITEF
8/3/14 4:00105TH AVE & EDES AVEOAKLANDALAMEDAALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICEJACOREY CALHOUN23OAKLANDFATALUNARMEDBLACKM
7/17/14 16:45168TH AVE & E 14TH STSAN LEANDROALAMEDAALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICEANDRE MILTON36FATALCARBLACKM
7/6/14 4:06500 W A STHAYWARDALAMEDAHAYWARD PDJEFFREY MCKINNEY29HAYWARDFATALUNARMEDBLACKM
6/5/14 7:30498 N. FAIR OAKS AVE.SUNNYVALESANTA CLARASUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETYGLEN GRIGGS53SUNNYVALEFATALREPLICA GUNWHITEM
6/3/14 21:202001 MIRAMONTES POINT ROADHALF MOON BAYSAN MATEOSAN MATEO COUNTY SHERIFF'S OFFICEYANIRA SERRANO-GARCIA18HALF MOON BAYFATALKNIFEHISPANICF
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4/9/14 15:002000 SOLANO AVEVALLEJOSOLANOVALLEJO PDEVER RAMON MARTINEZ29ALAMEDA COUNTYFATALCARHISPANICM
3/21/14 19:11BERNAL HEIGHTS PARKSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDALEX NIETO28SAN FRANCISCOFATALTASERHISPANICM
2/21/14 10:55SOUTH EIGHTH ST & EAST SAN SALVADOR STSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE STATE UNIVERSITY PDANTONIO GUZMAN LOPEZ38FATALSAW BLADEHISPANICM
2/17/14 22:00PASEO GRANDE & VIA TOLEDOSAN LORENZOALAMEDAALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICEDAVID GOINS60SAN LORENZOFATALBATHISPANICM
2/4/14 19:1421701 FOOTHILL BLVDHAYWARDALAMEDAHAYWARD PDARIEL LEVY62HAYWARDFATALREPLICA GUNWHITEF
1/21/14 21:005200 WENTWORTH AVEOAKLANDALAMEDACALIFORNIA HIGHWAY PATROLJOSE MUNGUIA21OAKLANDFATALGUNHISPANICM
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12/10/13 12:0112000 SARATOGA AVESARATOGASANTA CLARASANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICEBRANDON MARSHALL43SUNNYVALEFATALSPIKEWHITEM
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11/16/13 0:2095 CLEVELAND AVESAN JOSESANTA CLARASANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICEANDREA NAHARRO-GIONET61SAN JOSEFATALKNIFEWHITEF
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8/14/13 21:232195 WEST TENNYSON ROADHAYWARDALAMEDAHAYWARD PDDONNY GENE SIMMONS JR.37HAYWARDFATALKNIFEWHITEM
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3/15/13 22:00NEWELL DRIVEAMERICAN CANYONNAPANAPA COUNTY SHERIFF'S OFFICEANGELO D. MORENO27MARTINEZFATALUNARMEDHISPANICM
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3/2/13 0:30HESTER AVE & BAYSHORE BLVDSAN FRANCISCOSAN FRANCISCODALY CITY PDAARON SAWYER23FATALGUNM
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10/5/12 11:23VANDERBILT ST & BRIERGATE WAYHAYWARDALAMEDAHAYWARD PDMOHAMMAD SHAH21FATALKNIFEM
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9/4/12 8:20I-680 & LIVORNA ROADALAMOCONTRA COSTACALIFORNIA HIGHWAY PATROLCHRISTOPHER BOONE LACY36CORNINGFATALGUNWHITEM
9/2/12 4:30100 PEPPER DRIVEVALLEJOSOLANOVALLEJO PDMARIO ROMERO23VALLEJOFATALREPLICA GUNHISPANICM
8/28/12 0:25WAINFLEET COURTANTIOCHCONTRA COSTAANTIOCH PDPEDRO RUIZ III32ANTIOCHFATALGUNHISPANICM
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7/19/12 10:15WASHINGTON ST & DAVIS STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDPRALITH PRALOURNG32FATALKNIFEASIANM
7/4/12 2:55709 LINCOLN ROAD WESTVALLEJOSOLANOVALLEJO PDMARSHALL TOBIN44FATALGUNM
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6/5/12 21:002300 WESTBOROUGH BLVDSOUTH SAN FRANCISCOSAN MATEOSOUTH SAN FRANCISCO PDDERRICK GAINES15FATALGUNBLACKM
5/28/12 0:00200 WILSON AVEVALLEJOSOLANOVALLEJO PDANTON BARRETT SR.42FATALUNARMEDBLACKM
5/24/12 23:55SONOMA BLVD & CAROLINA STVALLEJOSOLANOVALLEJO PDPETER MESTLER53VALLEJOFATALREPLICA GUNWHITEM
5/10/12 22:38861 POST STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDDENNIS HUGHES41FATALGUNWHITEM
5/6/12 0:039200 BLK BIRCH ST.OAKLANDALAMEDAOAKLAND PDALAN BLUEFORD18FATALGUNBLACKM
4/23/12 18:00700 GOLD COAST DRFAIRFIELDSOLANOFAIRFIELD PDROBERT MCMULLAN51FAIRFIELDFATALUNARMEDWHITEM
3/22/12HILLCREST AVE & EAST 13TH STANTIOCHCONTRA COSTAANTIOCH PDDAVID JOHN LOPEZ26ANTIOCHFATALCARHISPANICM
1/20/12 0:153400 PISTACHIO DRIVESAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDTRI TROUNG LE42FATALGUNASIANM
12/15/11 23:302100 INMAN WAYSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDVALENTE GALINDO47SAN JOSEFATALGUNHISPANICM
12/14/11 13:25LARKIN ST & BUSH STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDSTEVEN MICHAEL YOUNG33FATALGUNWHITEM
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10/16/11 11:47463 WOOSTER AVESAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDVARUN KUMAR32FATALCARASIANM
10/10/11 6:10700 HILLSDALE AVESAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDRICARDO MORENO23FATALGUNHISPANICM
10/6/11 7:30934 LORNE WAYSUNNYVALESANTA CLARASANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICESHAREEF ALLMAN49SAN JOSEFATALGUNBLACKM
10/3/11 7:30636 FUNSTON STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDPETER YIN WOO44FATALKNIFEASIANM
9/25/11 16:569900 BLK CHERRY ST.OAKLANDALAMEDAOAKLAND PDARTHUR RALEIGH34FATALGUNBLACKM
8/24/11 9:151374 FITZGERALD DRPINOLECONTRA COSTAPINOLE PDPIERRE DANIEL25FATALGUNBLACKM
7/3/11 21:451150 MARKET STSAN FRANCISCOSANFRANCISCOBART PDCHARLES HILL45SAN FRANCISCOFATALKNIFEWHITEM
6/7/11 17:4065 BUENA VISTA EASTSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDJOSHUA SMITH25FATALCARWHITEM
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5/18/11 22:283000 CURRAN AVEOAKLANDALAMEDAOAKLAND PDDAVON JACKSON30FATALUNARMEDBLACKM
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3/28/11 1:15300 HANLON ROADBAY POINTCONTRA COSTACONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICEJOHNNY ANGEL SALGADO OCHOA24ANTIOCHFATALCARHISPANICM
2/28/11 10:301500 OAK STSAN MATEOSAN MATEOSAN MATEO PDROBERT CARON35FATALGUNM
2/11/11 16:351000 CORCORAN AVEVALLEJOSOLANOVALLEJO PDSHERMAN PEACOCK45VALLEJOFATALGUNM
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1/26/11 16:22SAN LEANDRO ST & 85TH AVEOAKLANDALAMEDAOAKLAND PDMARTIN FLENAUGH II19OAKLANDFATALGUNBLACKM
1/25/11 12:404008 HIGUERA ROADSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDQAZI DO51SAN JOSEFATALKNIFEASIANM
1/22/11 21:153300 BLK JOAQUIN MILLER RD.OAKLANDALAMEDAOAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT POLICEDEPARTMENTRAHEIM BROWN20FATALSCREWDRIVERBLACKM
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12/30/10 8:502627 DEPOT RDHAYWARDALAMEDAHAYWARD PDRANDALL LIRANZO54FATALKNIFEWHITEM
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12/29/10 15:40626 BACON STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDVINH BUI46FATALSCALPELHISPANICM
12/20/10 14:1413TH AVE. & E. 33RD ST.OAKLANDALAMEDAOAKLAND PDOBATAIYE EDWARDS19FATALGUNBLACKM
12/11/10 15:002118 SONOMA BLVDVALLEJOSOLANOVALLEJO PDGUY JARREAU JR.34FATALGUNBLACKM
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8/31/10 20:103288 PIERCE STRICHMONDCONTRA COSTACALIFORNIA HIGHWAY PATROLEFREN VALDEMORO38FATALKNIFEHISPANICM
8/29/10 9:155000 WONG CTSAN JOSESANTA CLARASAN JOSE PDBRIAN CASEY42SAN JOSEFATALKNIFEM
8/16/10 20:40217 MYRTLE RDBURLINGAMESAN MATEOBURLINGAME PDEDGAR ARISTONDO20BURLINGAMEFATALKNIFEHISPANICM
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6/1/10 16:50W STEELE LN & GUERNEVILLE RDSANTA ROSASONOMASONOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICEALBERT MIKE LEDAY JR.49SANTA ROSAFATALUNARMEDBLACKM
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5/8/10 17:302 MARINA BLVDPITTSBURGCONTRA COSTAPITTSBURG PDISAI VILLATORO20FATALGUNM
4/23/10 16:20MARSH AVE & FRONTAGE RDPITTSBURGCONTRA COSTACONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICEGARY COSTA37FATALKNIFEWHITEM
3/7/10 14:0010000 MILLER AVECUPERTINOSANTA CLARAFREMONT PDSONNY LOPEZ34SAN JOSEFATALGUNHISPANICM
2/14/10 11:353589 NORFOLK ROADFREMONTALAMEDAFREMONT PDJAMES SMITH54FREMONTFATALGUNWHITEM
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9/5/09 4:2412 RAYMOND STSAN FRANCISCOSAN FRANCISCOSAN FRANCISCO PDXIYU LI37SAN FRANCISCOFATALMEAT CLEAVERASIANM
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1/1/09 2:003401 E 12TH STOAKLANDALAMEDABART PDOSCAR GRANT III22HAYWARDFATALUNARMEDBLACKM
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