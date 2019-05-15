San Jose police officers had mistaken Jennifer Vazquez for a shooting suspect. On Christmas morning in 2018, police officers were investigating a shooting that injured two people. A bystander at the crime scene pointed toward a white Toyota Camry driven by Vazquez and police followed. The officers chased the Camry, which had been reported stolen, for almost nine miles before Vazquez crashed into a chain link fence.
The car was stuck there. Vazquez rocked it back and forth trying to escape. “I’m going to shoot you if you don’t stop,” one officer yelled. When Vazquez freed the car and drove forward onto the sidewalk, hitting the door of a patrol car, four officers opened fire, firing 37 shots. Vazquez was killed and her passenger was wounded. Jennifer Vasquez video
In a news conference following the shooting, San Jose police Chief Eddie Garcia called the case of mistaken identity, “a coincidence and a tragedy.” The Santa Clara County District Attorney’s Office declined to file criminal charges against the four officers on April 5.
“Nothing Jennifer Vazquez did on December 25, 2018, dispelled the reasonable suspicion that she was exactly who the police were looking for, an armed fleeing felon who had just shot two people and may have shot a third two hours earlier,” prosecutor David Boyd wrote in his 62-page report.
She was the 234th person killed by police in the nine-county San Francisco Bay Area in the last decade. Like Vazquez’s passenger, thirty of them were unarmed.
|Year
|Fatalities
|Year
|Fatalities
|2009
|17
|2014
|23
|2010
|27
|2015
|34
|2011
|23
|2016
|12
|2012
|23
|2017
|28
|2013
|30
|2018
|17
In addition, there have been nine fatal shootings by police so far this year.
Ten years since Oscar Grant
Signs at the 10th annual vigil for Oscar Grant III. Grant was shot and killed by a BART police officer on Jan. 1, 2009. Photo: Scott Morris
On Jan. 1, 2019, Hundreds of people gathered at the Fruitvale BART station to mark the tenth anniversary of the death of Oscar Grant III, who was killed there by BART police Officer Johannes Mehserle exactly ten years earlier.
Grant was unarmed and lying face-down on the platform when he was shot. BART officers had stopped the train and removed Grant and several other people after a fight had broken out. Officer Anthony Pirone escalated the encounter, using racial slurs and pinning Grant on the platform before Mehserle shot him.
After cellphone video taken by bystanders in the train became public, news of the shooting was broadcast around the world and intense protests broke out in Oakland. Stores were vandalized, cars were burned, and police teargassed and fired rubber bullets at demonstrators. After nearly two weeks of protests, Mehserle was charged with murder. He was eventually convicted of the lesser charge of involuntary manslaughter.
Oscar Grant’s mother, Wanda Johnson, sings at a rally outside the Fruitvale BART station on Jan. 1 marking the 10th anniversary of his death. Photo: Scott Morris
“He always said, ‘mom, I’m going to be famous one day,’ and I tell you that what he said has come to pass,” Grant’s mother, Wanda Johnson, recalled at the rally. “People know Oscar all over the country and outside the country.”
The people gathered there hoisted signs for several other people who had been killed by police since Grant, like Mario Romero, who was killed by Vallejo police officers while in a parked car on Sept. 2, 2012.
“I believe Oscar’s life was a catalyst to change our society,” Johnson said. “It brought awareness and it has caused us to think about, not just accept a person being killed, but to really examine what has happened and what took place.”
But Mehserle was the last officer in the Bay Area to face criminal charges for a shooting.
Black people killed disproportionately
National studies have found that Black and Hispanic people are more likely to be killed by police, and, according to data I’ve collected from news reports and public records requests over the last several years, this is true in the Bay Area as well. Black people killed by police are also more likely to be unarmed.
Of 206 cases where the race of the person killed was reported, police killed approximately the same number of white, Black and Hispanic suspects. According to the 2010 census, 42.4% of people in the Bay Area are non-Hispanic white, 23.5% are Hispanic and only 6.7% are Black.
So while only about 30% of Bay Area residents are Hispanic or Black, more than 60% of people shot and killed by police officers over the last decade are Hispanic or Black.
Race of people killed by police in the San Francisco Bay Area, 2009-2018
|Race
|Number of people killed
|Percent of total
|Asian
|15
|7%
|Black
|63
|31%
|Hispanic
|66
|32%
|White
|62
|30%
Black people killed by police are also more likely to be unarmed. Of the Black people killed by police, 19% were unarmed, compared to 15.2% of Hispanic people and 12.9% of white people.
Black and Hispanic people were also more likely to be killed while armed with a vehicle, either while fleeing or driving at officers.
Some jurisdictions have mostly banned firing on suspects in moving vehicles as experts have determined it is unlikely to be effective at stopping the vehicle and can be dangerous to bystanders. New York City banned the practice in the 1970s and San Francisco banned it in 2016.
How people killed by police in the San Francisco Bay Area were armed
|Race
|Car
|Gun
|Knife
|Replica gun
|Unarmed
|Asian
|6.7%
|33.3%
|46.7%
|0.0%
|0.0%
|Black
|7.9%
|50.8%
|12.7%
|1.6%
|19.0%
|Hispanic
|13.6%
|30.3%
|19.7%
|6.1%
|15.2%
|White
|6.5%
|37.1%
|22.6%
|12.9%
|12.9%
|Everyone
|9.2%
|38.8%
|20.4%
|6.3%
|14.6%
Including Grant, 30 unarmed people have been shot and killed by police in the Bay Area over the last decade. Eight were white, 10 were Hispanic and 12 were Black. Three were passengers in vehicles while the driver attempted to escape.
These are the 29 unarmed people killed by police in the Bay Area since Grant:
- Nov. 14, 2009 – Leonard Bradley Jr. – San Pablo police Officers Ken White and Frank Perino shot and killed Bradley, 16, after he had allegedly carjacked a Monte Carlo from a couple in San Pablo and led police on a chase to Richmond. He crashed the car, ran from the crash scene, and allegedly turned toward the officers with his hands at his waistband, but he was not carrying a weapon.
- May 28, 2010 – Michael Welch – Pinole police Officer Zachary Welch and Cpl. Chris Fodor shot and killed Welch, 20, after he removed a black object from his waistband which turned out to be a cellphone.
- June 1, 2010 – Albert Mike Leday Jr. – Sonoma County Sheriff’s Sgt. Mark Fuston shot and killed Leday, 49. He led them on a pursuit and crashed in front of the Sonoma County Public Library. He then confronted deputies and allegedly reached for his waistband.
- Nov. 8, 2010 – Derrick Jones – Oakland police Officers Eriberto Perez-Angeles and Omar Daza-Quiroz killed Jones, 37, after he ran away while they were questioning him in the barber shop he owned.
- April 28, 2011 – Darly Podborny – Dublin police Sgt. Donna LaPerle killed Podborny, a 53-year-old homeless man, after Podborny assaulted her.
- May 18, 2011 – Davon Jackson – Oakland police Officers Cesar Garcia and Ersie Joyner shot Jackson when he allegedly refused to raise his hands and reached toward the center console while seated in a car police had surrounded. Jackson was one of four people in the car police had determined were conspiring to commit a murder. Another suspect, John Sloan, ran from the car with a gun and was also killed by the officers.
- April 23, 2012 – Robert McMullan – Fairfield police Officer Adam Ponce killed McMullan after going to his house to question him about following a teenage girl. McMullan allegedly fought with Ponce, who then shot him.
Anton Barrett was shot and killed by Vallejo police Officer Sean Kenney after he pulled out his wallet. Photo: Vallejo Police Department
- May 28, 2012 – Anton Barrett Sr. – Vallejo police Officer Sean Kenney shot and killed Barrett after a pursuit when Barrett pulled out his wallet.
- Feb. 28, 2013 – Richard Shreckengaust – Sonoma County Sheriff’s Deputy Brian Parks shot and killed Shreckengaust after a pursuit into Guerneville. Shreckengaust crashed his car and Parks shot him when he didn’t come out.
- March 2, 2013 – Ronald Aduddell – San Jose police Officers Ian Cooley and Adam Jenkins shot and killed Aduddell after a pursuit. They said he seemed to be reaching for a weapon.
- March 3, 2013 – Shawn Joseph Jetmore Stoddard-Nunez – Hayward police Officer Manuel Troche shot Stoddard-Nunez while he was a passenger in a car during a traffic stop. The driver, Arthur Pakman, defied orders and rammed a police cruiser.
- March 15, 2013 – Angelo D. Moreno – Napa County Sheriff’s St. Mike Hunter and Deputies Cullen Dodd, Bryan Schultz and Kenneth Vandyke shot Moreno during a traffic stop when he picked up a multitool.
- May 10, 2013 – Charles Burns – Concord police Detectives Chris Loercher and Francisco Ramirez shot Burns after they had gone to Antioch to arrest him for suspected drug dealing. He was a passenger in a car that crashed into a police cruiser while fleeing. Burns ran from the car, police shot him, mauled him with a dog and shot him again while he was on the ground.
- Sept. 4, 2013 – Juan Ruelas – Santa Clara police Sgt. Greg Hill, Detectives Travis Niesen, Cory Morgan, Justin Mead, Jake Thompson and Santa Clara County Sheriff’s Deputy Tyler Fernandes shot Ruelas when they attempted to arrest him for drug sales. During a sting, Niesen, posing as a drug buyer, shot Ruelas thinking he was reaching for his waistband and the other officers followed.
- July 6, 2014 – Jeffrey McKinney – Hayward police Officers Kenneth Landreth and Ricardo Flores shot McKinney after he barricaded himself in a motel room. When the officers breached the door, he confronted them naked and they shot him.
JaCorey Calhoun was killed by Alameda County Sheriff’s Deputy Derek Thoms during a backyard search in Oakland.
- Aug 3, 2014 – Jacorey Calhoun – Alameda County Sheriff’s Deputy Derek Thoms shot Calhoun during a backyard search after Calhoun fled police. Thoms had scrambled over a fence after his dog, which had bitten Calhoun, and found Calhoun running toward him.
- Sept. 14, 2014 – Richard “Pedie” Perez – Richmond police Officer Wallace Jensen shot Perez after finding him drunk outside a liquor store. Perez had walked away after Jensen told him to sit on a curb, then Jensen tackled him, and said Perez reached for his gun.
- July 5, 2015 – John Deming Jr. – Pleasanton police Officer Daniel Kunkel killed Deming after he was found inside a closed car dealership destroying property and acting erratically. Kunkel chased Deming outside, where Deming knocked him to the ground and started punching him, according to police.
- Aug. 17, 2015 – Richard Jacquez – San Jose police Officer Jacob Morris killed Jacquez, a murder suspect who allegedly killed a robbery victim during a holdup days earlier, during a foot pursuit. Police initially said Jacquez had reached for his waistband, but later retracted that statement.
- Dec. 14, 2015 – Hector Alvarez – Gilroy police Officer Adam Moon killed Alvarez while responding to a domestic violence report at Alvarez’s home. Police said Alvarez came outside, reached toward his waistband and charged at Moon.
- Aug. 13, 2016 – Eric Ortega Soto – Hayward police Officers Jason Gillett and Daniel Gray shot Soto while he was a passenger in a stolen Mercedes. The driver, who was not injured, was allegedly ramming police cars.
- Feb. 1, 2017 – Marquez Warren – Contra Costa County sheriff’s Deputy Vedder Li shot and killed Warren, 19, after Warren allegedly broke into Li’s Alameda home while Li was off duty.
- Feb. 5, 2017 – Nana Adomako – Fremont police Officer James Taylor shot Adomako, who was homeless, after reports of a battery in a Verizon store. Adomako fought with Taylor when Taylor tried to stop him.
- March 9, 2017 – Jesus Alberto Geney-Montes – Santa Clara police Officer Colin Stewart shot Geney-Montes after a standoff when Geney-Montes, suffering from self-inflicted stab wounds, threatened to shoot himself.
Elena Mondragon, 16, was killed when plainclothes Fremont police detectives opened fire on a car attempting to flee while she was a passenger.
- March 14, 2017 – Elena Mondragon – Fremont police Detective Joel Hernandez and Sgt. Jeremy Miskella shot and killed Mondragon, 16, while she was a passenger in a car while the driver attempted to flee the plainclothes detectives.
- Sept. 15, 2017 – Jacob Dominguez – San Jose police Officer Michael Pina shot and killed Dominguez, an armed robbery suspect whom police followed while he was driving. The officers attempted to take him into custody at gunpoint but shot him when he lowered his hands.
- Dec. 1, 2017 – Keita O’Neil – San Francisco police Officer Chris Samayoa shot O’Neil, 42, after a pursuit. O’Neil had abandoned his car and was running past the patrol car when Samayoa shot him through the window.
- Feb. 13, 2018 – Ronell Foster – Vallejo police Officer Ryan McMahon shot Foster, 33, after attempting to stop him for not having a headlamp on his bicycle. Foster ran away and when McMahon caught up with him, the two fought. Police said Foster took McMahon’s flashlight before McMahon shot him.
- Dec. 5, 2018 – David Alejandro Molina – Napa police Officer Christopher Simas shot Molina, a suspect in an assault who was reported to be armed. Molina ran away and fought with Simas when he caught up with him. Molina had discarded the gun before the confrontation.
The full dataset of fatal police shootings in the Bay Area from 2009-2018 is available here.
Written by Scott Morris
I am an independent journalist in Oakland covering policing, protest and civil rights.
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|DATE/TIME
|ADDRESS
|CITY
|COUNTY
|AGENCY
|VICTIM NAME
|AGE
|CITY
|INJURIES
|ARMED
|RACE
|SEX
|4/11/19 2:35
|900 WILSON AVE
|RICHMOND
|CONTRA COSTA
|RICHMOND PD
|LUC CIEL
|54
|RICHMOND
|FATAL
|KNIFE
|ASIAN
|M
|3/13/19 16:40
|16160 E 14TH ST
|SAN LEANDRO
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|CHRIS BALLARD
|41
|SAN LEANDRO
|FATAL
|CAR
|M
|2/17/19 23:00
|1100 HENRY RD
|NAPA
|NAPA
|NAPA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|JAVIER HERNANDEZ MORALES
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|2/14/19 17:03
|N FIRST ST & E TRIMBLE RD
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|MARK MORASKY
|33
|SARATOGA
|FATAL
|GUN
|M
|2/9/19 22:36
|974 ADMIRAL CALLAGHAN LANE
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|WILLIE MCCOY
|20
|VALLEJO
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|1/14/19 22:45
|1021 MASON ST
|VACAVILLE
|SOLANO
|FAIRFIELD PD
|NATHANIEL HOLLAND
|38
|VACAVILLE
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|1/5/19 5:42
|3471 LAFAYETTE ST
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA PD
|SHAUN KENNEDY
|55
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|M
|12/25/18 2:09
|LEIGH AVE & FRUITDALE AVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|JENNIFER VASQUEZ
|24
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|F
|12/10/18 8:47
|450 LINCOLN AVE
|REDWOOD CITY
|SAN MATEO
|REDWOOD CITY PD
|KYLE HART
|33
|REDWOOD CITY
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|12/5/18 9:33
|ADELAIDE DRIVE & PACHECO BLVD
|PACHECO
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|PAUL RIDGEWAY
|41
|DISCOVERY BAY
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|12/5/18 1:50
|696 STONEHOUSE DRIVE
|NAPA
|NAPA
|NAPA PD
|DAVID ALEJANDRO MOLINA
|27
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|11/15/18 21:00
|24000 O'NEIL AVE
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|AGUSTIN ANDRES GONSALEZ
|29
|LATHROP
|FATAL
|RAZOR
|HISPANIC
|M
|11/3/18 11:03
|DIABLO ROAD & FRONT ST
|DANVILLE
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|LAUDEMER ARBOLEDA
|33
|NEWARK
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|M
|10/22/18 17:52
|100 CAROLYN DRIVE
|PITTSBURG
|CONTRA COSTA
|PITTSBURG PD
|SALVADOR MORALES
|37
|PITTSBURG
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|4/5/18 18:47
|FREMONT BLVD & NICOLET AVE
|FREMONT
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|NATHANIEL PRASAD
|18
|HAYWARD
|FATAL
|GUN
|ASIAN
|M
|4/3/18 12:00
|100 LAKEVILLE CIRCLE
|PETALUMA
|SONOMA
|PETALUMA PD
|LUIS ALBERTO GARCIA-VARA
|24
|SAN RAFAEL
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|3/21/18 16:28
|949 GENEVA AVE
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|JEHAD EID
|21
|SUISUN CITY
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|3/11/18 18:17
|900 40TH ST
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|JOSHUA PAWLIK
|32
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|3/6/18 23:00
|CAPP ST & 21ST ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|JESUS DELGADO
|19
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|2/13/18 19:40
|MARIN ST & FLORIDA ST
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|RONNELL FOSTER
|33
|VALLEJO
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|2/8/18 17:15
|4600 GOLF COURSE ROAD
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|ANTIOCH PD
|LLOYD HARRIS JR.
|40
|FATAL
|REPLICA GUN
|WHITE
|M
|1/12/18 22:45
|3789 RAILROAD AVE
|PITTSBURG
|CONTRA COSTA
|PITTSBURG PD
|TERRY AMONS
|43
|ANTIOCH
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|1/9/18 17:02
|1 BLANCHARD ROAD
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|THOMPSON NGUYEN
|27
|SAN JOSE
|FATAL
|AX
|ASIAN
|M
|1/3/18 16:41
|1498 SEVENTH ST
|OAKLAND
|ALAMEDA
|BART PD
|SHALEEM TINDLE
|28
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|12/30/17 14:25
|1900 BROADWAY
|REDWOOD CITY
|SAN MATEO
|REDWOOD CITY PD
|MARCO ANTONIO CARLOS
|31
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|12/1/17 10:30
|GRIFFITH ST & FITZGERALD AVE
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|KEITA O'NEIL
|42
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|10/31/17 13:00
|500 E. WEDDELL AVE.
|SUNNYVALE
|SANTA CLARA
|SUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
|JESUS BIRELAS-CONTRERAS
|25
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|10/21/17 1:42
|100 GARDEN CIRCLE
|CLOVERDALE
|SONOMA
|CLOVERDALE PD
|VICTOR GONZALEZ GONZALEZ
|44
|CLOVERDALE
|FATAL
|HAMMER
|HISPANIC
|M
|9/27/17 9:30
|INTERSTATE 80 & POWELL STREET
|EMERYVILLE
|ALAMEDA
|FAIRFIELD PD
|DEMILO TRAYUON HODGE
|45
|SAN LEANDRO
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|9/24/17 2:50
|1 SALMON ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|DAMIAN MURRAY
|46
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|GUN
|M
|9/15/17 19:04
|PENITENCIA CREEK RD & N. WHITE RD
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|JACOB DOMINGUEZ
|33
|SAN JOSE
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|8/16/17 20:50
|1300 VIA DESTE
|LIVERMORE
|ALAMEDA
|LIVERMORE PD
|TERRY MIDKIFF
|54
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|8/5/17 5:58
|2400 WEST STEELE LANE
|SANTA ROSA
|SONOMA
|SANTA ROSA PD
|PABLO GARCIA GARCIA
|35
|SANTA ROSA
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|8/2/17 17:20
|3400 RICHMOND PARKWAY
|RICHMOND
|CONTRA COSTA
|VALLEJO PD
|JEFFREY BARBOA
|45
|BENICIA
|FATAL
|MACHETE
|HISPANIC
|M
|7/3/17 20:26
|1801 HILLCREST AVE
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|ANTIOCH PD
|ZEPP CROUCHET
|42
|EL CERRITO
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|6/16/17 23:30
|2300 MANZANITA WAY
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|ANTIOCH PD
|NATHAN BANKS
|37
|ANTIOCH
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|5/29/17 0:38
|NUT TREE ROAD & ORANGE DRIVE
|VACAVILLE
|SOLANO
|VACAVILLE PD
|JOSEPH GODINEZ
|20
|FATAL
|CAR
|WHITE
|M
|5/28/17 0:35
|100 E. ST. JOHN ST.
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|FRANCIS DE LA CRUZ
|35
|SAN JOSE
|FATAL
|AX
|HISPANIC
|M
|5/23/17 23:53
|3700 CORK PLACE
|SOUTH SAN FRANCISCO
|SAN MATEO
|SOUTH SAN FRANCISCO PD
|JOHN WAYNE ENO
|59
|SOUTH SAN FRANCISCO
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|5/20/17 11:36
|BURGUNDY DRIVE & TOURIGA DRIVE
|PLEASANTON
|ALAMEDA
|PLEASANTON PD
|SHANNON EDWARD ESTILL
|58
|PLEASANTON
|FATAL
|REPLICA GUN
|WHITE
|M
|5/3/17 21:01
|1000 LAURA VILLE LANE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|MIRZA TATLIC
|24
|CAMPBELL
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|5/3/17 11:22
|900 MARKET ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|NICHOLAS FLUSCHE
|26
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|5/2/17 23:35
|1500 MT. FRAZIER DRIVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|JOSEPH TOURINO
|28
|SAN JOSE
|FATAL
|KNIFE
|ASIAN
|M
|4/28/17 17:28
|U.S. HIGHWAY 101 & CA HIGHWAY 92
|SAN MATEO
|SAN MATEO
|CALIFORNIA HIGHWAY PATROL
|LUIS FERNANDO PACHECO
|25
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|4/4/17 13:54
|2300 BUENO ST
|NAPA
|NAPA
|NAPA PD
|STEPHEN CONNARD FERRY
|65
|NAPA
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|3/14/17 17:20
|25200 CARLOS BEE BLVD
|HAYWARD
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|ELENA MONDRAGON
|16
|ANTIOCH
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|F
|3/13/17 18:21
|KANSAS AVE & SOSCOL AVE
|NAPA
|NAPA
|NAPA PD
|NOEL RUSSELL
|23
|NAPA
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|3/9/17 17:09
|2200 DEBORAH DRIVE
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA PD
|JESUS ALBERTO GENEY MONTES
|24
|SANTA CLARA
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|2/17/17 9:45
|9500 LAS VEGAS AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|JESSE ENJAIAN
|32
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|2/5/17 16:15
|MOWRY AVENUE & SUTTER DRIVE
|FREMONT
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|NANA ADOMAKO
|45
|FREMONT
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|2/1/17 10:45
|2000 BUENA VISTA AVENUE
|ALAMEDA
|ALAMEDA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|MARQUEZ WARREN
|19
|VALLEJO
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|1/23/17 0:38
|1700 SACRAMENTO ST
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|ANGEL RAMOS
|21
|VALLEJO
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|10/14/16 20:15
|28TH AVE & VICENTE ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|NICHOLAS MCWHERTER
|26
|PACIFICA
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|10/11/16 14:30
|1400 SAN JOSE AVE
|CONCORD
|CONTRA COSTA
|CONCORD PD
|DOMINICK MUSULMAN
|30
|ANTIOCH
|FATAL
|GARDEN SHEARS
|WHITE
|M
|9/12/16 19:49
|12000 TITUS AVE
|SARATOGA
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|EUGENE CRAIG
|86
|SARATOGA
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|8/13/16 16:42
|969 CHERYL ANN CIRCLE
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|ERIC ORTEGA SOTO
|36
|OAKLAND
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|7/4/16 16:51
|900 FELLER AVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|ANTHONY NUNEZ
|18
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|5/19/16 9:45
|ELMIRA ST & SHAFTER ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|JESSICA WILLIAMS
|29
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|CAR
|BLACK
|F
|4/7/16 10:00
|SHOTWELL ST & 18TH ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|LUIS GONGORA
|45
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|3/18/16 9:30
|2700 HOFFMAN LANE
|BYRON
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|MICHAEL MALLET
|49
|BYRON
|FATAL
|GUN
|M
|3/11/16 21:52
|5724 THORNTON AVE.
|NEWARK
|ALAMEDA
|NEWARK PD
|TEODORO VALENCIA
|23
|UNION CITY
|FATAL
|REPLICA GUN
|HISPANIC
|M
|3/7/16 18:15
|SOUTH 3RD ST & MARTHA ST
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|BYRON ROSAS
|45
|SAN JOSE
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|1/31/16 15:08
|36500 BRIDGEPOINT DRIVE
|NEWARK
|ALAMEDA
|NEWARK PD
|JEFFRY GRAVES
|62
|NEWARK
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|1/18/16 22:20
|3800 AMY PLACE
|UNION CITY
|ALAMEDA
|UNION CITY PD
|VASILIOS ALEXANDER KATSOURAS
|29
|HAYWARD
|FATAL
|GARDEN TOOL
|WHITE
|M
|12/25/15 21:16
|652 FOREST AVE.
|PALO ALTO
|SANTA CLARA
|PALO ALTO PD
|WILLIAM RAFF
|31
|PALO ALTO
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|12/14/15 19:00
|6800 FILBRO DRIVE
|GILROY
|SANTA CLARA
|GILROY PD
|HECTOR ALVAREZ
|19
|GILROY
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|12/2/15 15:39
|THIRD ST & KEITH ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|MARIO WOODS
|26
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|11/18/15 23:00
|16320 1ST ST
|GUERNEVILLE
|SONOMA
|SONOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|WAYNE COURTRIGHT
|59
|FATAL
|GUN
|M
|11/15/15 17:34
|90TH AVE & BANCROFT AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|RICHARD PERKINS
|39
|OAKLAND
|FATAL
|REPLICA GUN
|BLACK
|M
|11/12/15 12:15
|1200 AYALA DRIVE
|SUNNYVALE
|SANTA CLARA
|SUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
|MOISES NERIO
|42
|SUNNYVALE
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|11/11/15 16:15
|3555 CESAR CHAVEZ ST.
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|JAVIER LOPEZ GARCIA
|25
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|11/9/15 17:05
|4400 CAMDEN AVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|LEONEL ACEVEDO
|45
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|10/15/15 12:06
|EIGHTH ST & MARKET ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|HERBERT BENITEZ
|27
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|9/22/15 2:30
|170TH AVE & MELODY WAY
|SAN LEANDRO
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|DANTE OSBORNE
|32
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|8/27/15 8:30
|200 WEST MACARTHUR BLVD
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|YONAS ALEHEGNE
|30
|OAKLAND
|FATAL
|CHAIN
|BLACK
|M
|8/17/15 19:00
|KIRKHAVEN COURT & STONEYHAVEN WAY
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|RICHARD JACQUEZ
|40
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|8/16/15 22:10
|3100 SENTER ROAD
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|MATTHEW CASTILLO
|29
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|8/15/15 16:00
|806 W AHWANHEE AVE
|SUNNYVALE
|SANTA CLARA
|SUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
|MATTHEW BAKER III
|23
|SAN DIEGO
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|8/12/15 14:39
|27TH ST & MARTIN LUTHER KING JR. WAY
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|NATHANIEL WILKS
|27
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|8/9/15 18:20
|E SAN ANTONIO ST & PACKING PLACE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|EDRIAN RIVERA
|22
|FATAL
|KNIFE
|ASIAN
|M
|8/3/15 1:28
|3800 MARTIN LUTHER KING JR. WAY
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|ANTONIO CLEMENTS
|49
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|7/20/15 18:52
|4700 BAFFIN AVE
|FREMONT
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|TROY FRANCIS
|54
|FREMONT
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|7/5/15 2:00
|4321 FIRST ST
|PLEASANTON
|ALAMEDA
|PLEASANTON PD
|JOHN DEMING JR.
|19
|SAN JOSE
|FATAL
|UNARMED
|WHITE
|M
|6/6/15 8:40
|LAKE PARK AVE & LAKESHORE AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|DEMOURIA HOGG
|30
|HAYWARD
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|4/23/15 0:06
|2661 OLD GRAVENSTEIN HIGHWAY
|SEBASTOPOL
|SONOMA
|SONOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|KAREN JANKS
|46
|FATAL
|CAR
|F
|4/8/15 11:45
|1100 TASMAN DRIVE
|SUNNYVALE
|SANTA CLARA
|SUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
|JOSEPH WEBER
|28
|FATAL
|KNIFE
|ASIAN
|M
|3/24/15 18:50
|2600 SENTER ROAD
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|SCOTT DUNHAM
|57
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|3/22/15 2:00
|2105 SCOTT BLVD
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA PD
|DEVIN JAMES GATES
|24
|TRACY
|FATAL
|GUN
|ASIAN
|M
|3/21/15 17:47
|904 ADMIRAL CALLAGHAN LANE
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|PHILLIP CONLEY
|37
|NAPA
|FATAL
|KNIFE
|M
|3/17/15 19:07
|VAN NESS AVE & PINE ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|ALICE BROWN
|24
|FATAL
|CAR
|WHITE
|F
|3/13/15 16:50
|1409 EAST AVE.
|NAPA
|NAPA
|NAPA PD
|JAIME JIMENEZ
|41
|NAPA
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|2/26/15 21:47
|FOLSOM ST & 25TH ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|AMILCAR PEREZ-LOPEZ
|21
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|2/11/15 17:00
|1300 SHERMAN ST
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|PHILLIP WATKINS
|23
|SAN JOSE
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|2/3/15 12:40
|CLAUDIA COURT
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|DEWAYNE WARD JR.
|29
|ANTIOCH
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|2/3/15 12:35
|3406 HOLLIS ST.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|EMERYVILLE PD
|YUVETTE HENDERSON
|38
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|BLACK
|F
|1/16/15 14:00
|SYLVESTER HARVEY PARK
|FREMONT
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|ZAKI SHINWARY
|48
|HAYWARD
|FATAL
|KNIFE
|M
|1/15/15 7:49
|2000 SOUSA COURT
|FAIRFIELD
|SOLANO
|FAIRFIELD PD
|JOSE CEJA VILLA
|36
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|1/4/15 17:20
|630 VALENCIA ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|MATTHEW HOFFMAN
|32
|FATAL
|REPLICA GUN
|WHITE
|M
|12/7/14 20:05
|9800 SPRINGFIELD ST
|OAKLAND
|ALAMEDA
|SAN LEANDRO PD
|GUADALUPE MANZO-OCHOA
|27
|UNION CITY
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|F
|11/12/14 20:45
|1975 DIAMOND BLVD
|CONCORD
|CONTRA COSTA
|CONCORD PD
|JOSE AVALOS
|26
|BAY POINT
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|M
|11/11/14 12:33
|WILLOW PLACE
|MENLO PARK
|SAN MATEO
|MENLO PARK PD
|JERRY LEE MATHENY
|52
|NUEVO
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|10/7/14 21:00
|JACK LONDON ALLEY & BRYANT ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|O'SHAINE EVANS
|26
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|9/25/14 5:54
|CALIFORNIA ST & BATTERY ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|GIOVANY CONTRERAS SANDOVAL
|34
|RICHMOND
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|9/14/14 0:15
|3322 CUTTING BLVD.
|RICHMOND
|CONTRA COSTA
|RICHMOND PD
|RICHARD "PEDIE" PEREZ
|24
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|8/14/14 10:36
|700 BLOSSOM HILL ROAD
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|DIANA SHOWMAN
|19
|SAN JOSE
|FATAL
|DRILL
|WHITE
|F
|8/3/14 4:00
|105TH AVE & EDES AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|JACOREY CALHOUN
|23
|OAKLAND
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|7/17/14 16:45
|168TH AVE & E 14TH ST
|SAN LEANDRO
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ANDRE MILTON
|36
|FATAL
|CAR
|BLACK
|M
|7/6/14 4:06
|500 W A ST
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|JEFFREY MCKINNEY
|29
|HAYWARD
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|6/5/14 7:30
|498 N. FAIR OAKS AVE.
|SUNNYVALE
|SANTA CLARA
|SUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
|GLEN GRIGGS
|53
|SUNNYVALE
|FATAL
|REPLICA GUN
|WHITE
|M
|6/3/14 21:20
|2001 MIRAMONTES POINT ROAD
|HALF MOON BAY
|SAN MATEO
|SAN MATEO COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|YANIRA SERRANO-GARCIA
|18
|HALF MOON BAY
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|F
|5/15/14 17:30
|2700 PACHECO ST
|CONCORD
|CONTRA COSTA
|CONCORD PD
|VALERI LEE HAWKINS
|57
|CONCORD
|FATAL
|GUN
|F
|5/4/14 18:15
|7000 DUBLIN MEADOWS ST
|DUBLIN
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|OSCAR HERRERA
|18
|DUBLIN
|FATAL
|BAT
|HISPANIC
|M
|4/13/14 16:50
|5090 LICK MILL BLVD
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA PD
|DEBORAH COLBERT
|53
|SANTA CLARA
|FATAL
|BAT
|F
|4/9/14 15:00
|2000 SOLANO AVE
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|EVER RAMON MARTINEZ
|29
|ALAMEDA COUNTY
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|M
|3/21/14 19:11
|BERNAL HEIGHTS PARK
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|ALEX NIETO
|28
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|TASER
|HISPANIC
|M
|2/21/14 10:55
|SOUTH EIGHTH ST & EAST SAN SALVADOR ST
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE STATE UNIVERSITY PD
|ANTONIO GUZMAN LOPEZ
|38
|FATAL
|SAW BLADE
|HISPANIC
|M
|2/17/14 22:00
|PASEO GRANDE & VIA TOLEDO
|SAN LORENZO
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|DAVID GOINS
|60
|SAN LORENZO
|FATAL
|BAT
|HISPANIC
|M
|2/4/14 19:14
|21701 FOOTHILL BLVD
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|ARIEL LEVY
|62
|HAYWARD
|FATAL
|REPLICA GUN
|WHITE
|F
|1/21/14 21:00
|5200 WENTWORTH AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|CALIFORNIA HIGHWAY PATROL
|JOSE MUNGUIA
|21
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|1/21/14 14:00
|6450 DOUGHERTY ROAD
|DUBLIN
|ALAMEDA
|BART PD
|SGT. THOMAS SMITH
|42
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|1/21/14 3:00
|5700 E 15TH ST
|OAKLAND
|ALAMEDA
|CALIFORNIA HIGHWAY PATROL
|ANTONIO MESTAS
|19
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|12/10/13 12:01
|12000 SARATOGA AVE
|SARATOGA
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|BRANDON MARSHALL
|43
|SUNNYVALE
|FATAL
|SPIKE
|WHITE
|M
|11/28/13 10:50
|700 KIRK GLEN DRIVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|ALBERT VASQUEZ
|42
|SAN DIEGO
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|11/16/13 0:20
|95 CLEVELAND AVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ANDREA NAHARRO-GIONET
|61
|SAN JOSE
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|F
|11/5/13 9:34
|200 PENNSYLVANIA AVE
|FAIRFIELD
|SOLANO
|FAIRFIELD PD
|DEONTE TRAYLOR
|24
|FAIRFIELD
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|10/22/13 15:15
|MOORLAND AVE & WEST ROBLES AVE
|SANTA ROSA
|SONOMA
|SONOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ANDY LOPEZ
|13
|SANTA ROSA
|FATAL
|REPLICA GUN
|HISPANIC
|M
|10/21/13 20:22
|4200 SATURN WAY
|UNION CITY
|ALAMEDA
|UNION CITY PD
|TIMOTHY LOPEZ
|47
|UNION CITY
|FATAL
|PIPE
|HISPANIC
|M
|9/4/13 14:00
|776 N. MATHILDA AVE.
|SUNNYVALE
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA PD
|JUAN RUELAS
|34
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|8/31/13 14:30
|32600 KENITA WAY
|UNION CITY
|ALAMEDA
|UNION CITY PD
|VERGEL RICAFRENTE WORRELL
|46
|UNION CITY
|FATAL
|GUN
|ASIAN
|M
|8/28/13 16:45
|HILLCREST AVE & WILDFLOWER DRIVE
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|ANTIOCH PD
|KOREY MARCEL GERMAINE
|24
|VALLEJO
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|8/14/13 21:23
|2195 WEST TENNYSON ROAD
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|DONNY GENE SIMMONS JR.
|37
|HAYWARD
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|7/19/13 21:00
|BELLA VISTA DRIVE & WALTERS ROAD
|SUISUN CITY
|SOLANO
|FAIRFIELD PD
|LEIGH WEEDEN
|47
|SUISUN CITY
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|7/18/13 19:30
|ULATIS DRIVE & CHRISTINE DRIVE
|VACAVILLE
|SOLANO
|VACAVILLE PD
|KENDALL WALKER
|24
|FAIRFIELD
|FATAL
|HAMMER
|BLACK
|M
|6/28/13 15:30
|INTERSTATE 80 & LEISURETOWN RD
|VACAVILLE
|SOLANO
|VACAVILLE PD
|LONNIE TAYLOR
|21
|SACRAMENTO
|FATAL
|CAR
|BLACK
|M
|6/16/13 6:45
|424 OHLONES ST
|FREMONT
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|RONALD TWIST
|53
|FREMONT
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|6/14/13 22:00
|3714 CASTRO VALLEY BLVD
|CASTRO VALLEY
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|QUINCY WILLIAMS
|32
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|6/8/13 13:30
|11 TENNESSEE ST.
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|MOHAMMAD NAAS
|57
|FATAL
|GUN
|M
|6/8/13 7:29
|1001 MCCLELLAND DRIVE
|WINDSOR
|SONOMA
|SONOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|URBANO MORENO MORALES
|48
|WINDSOR
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|6/4/13 19:09
|42 HARBOR WAY
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|TIMOTHY JOHN WALKER
|40
|FATAL
|GUN
|M
|5/29/13 14:00
|2400 RITCHIE ST
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|BERNARD PETER
|22
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|5/10/13 21:00
|2700 BARCELONA CIRCLE
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|CONCORD PD
|CHARLES BURNS
|21
|BAY POINT
|FATAL
|UNARMED
|WHITE
|M
|4/17/13 21:45
|956 DEHARO ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|DALE STUART WILKERSON
|60
|FATAL
|HAMMER
|WHITE
|M
|3/30/13 21:40
|33RD AVE & SAN LEANDRO ST
|OAKLAND
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|BRODERICK HUGGINS
|32
|MODESTO
|FATAL
|CAR
|BLACK
|M
|3/22/13 19:00
|3400 SEVEN HILLS ROAD
|CASTRO VALLEY
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|TERRENCE BARRY
|49
|CASTRO VALLEY
|FATAL
|REPLICA GUN
|WHITE
|M
|3/18/13 18:45
|SOUTH WHITE ROAD & STORY ROAD
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|ELIAS MEJIA
|27
|SAN JOSE
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|M
|3/15/13 22:00
|NEWELL DRIVE
|AMERICAN CANYON
|NAPA
|NAPA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ANGELO D. MORENO
|27
|MARTINEZ
|FATAL
|UNARMED
|HISPANIC
|M
|3/3/13 3:20
|795 FLETCHER LANE
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|SHAWN JOSEPH JETMORE STODDARD-NUNEZ
|19
|HAYWARD
|FATAL
|UNARMED
|WHITE
|M
|3/2/13 22:00
|DYER ST & METEOR DRIVE
|UNION CITY
|ALAMEDA
|UNION CITY PD
|AMOS G. SMITH
|26
|UNION CITY
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|3/2/13 14:36
|UNION AVE & BASCOM AVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|RONALD ADUDDELL
|28
|SAN JOSE
|FATAL
|UNARMED
|WHITE
|M
|3/2/13 0:30
|HESTER AVE & BAYSHORE BLVD
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|DALY CITY PD
|AARON SAWYER
|23
|FATAL
|GUN
|M
|2/28/13 23:20
|ODD FELLOWS PARK ROAD
|GUERNEVILLE
|SONOMA
|SONOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|RICHARD SHRECKENGAUST
|37
|MARIN COUNTY
|FATAL
|UNARMED
|WHITE
|M
|12/27/12 3:13
|1450 CREEKSIDE DR
|WALNUT CREEK
|CONTRA COSTA
|WALNUT CREEK PD
|ANTHONY BANTA JR.
|22
|WALNUT CREEK
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|12/15/12 18:00
|884 TARTARIAN WAY
|SUNNYVALE
|SANTA CLARA
|SUNNYVALE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
|JASON WHITE
|36
|SUNNYVALE
|FATAL
|HAMMER
|BLACK
|M
|11/4/12 23:55
|4563 CENTRAL AVE.
|FREMONT
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|DEJUAN EATON
|37
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|10/21/12 1:30
|2504 ALAMEDA ST
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|JEREMIAH MOORE
|29
|VALLEJO
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|10/10/12 23:17
|1300 REEVE ST
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA PD
|THOMPSON PERATROVICH
|42
|FATAL
|KNIFE
|M
|10/5/12 11:23
|VANDERBILT ST & BRIERGATE WAY
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|MOHAMMAD SHAH
|21
|FATAL
|KNIFE
|M
|9/24/12 0:56
|29308 MISSION BLVD
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|EDGAR ALVAREZ
|24
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|M
|9/4/12 8:20
|I-680 & LIVORNA ROAD
|ALAMO
|CONTRA COSTA
|CALIFORNIA HIGHWAY PATROL
|CHRISTOPHER BOONE LACY
|36
|CORNING
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|9/2/12 4:30
|100 PEPPER DRIVE
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|MARIO ROMERO
|23
|VALLEJO
|FATAL
|REPLICA GUN
|HISPANIC
|M
|8/28/12 0:25
|WAINFLEET COURT
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|ANTIOCH PD
|PEDRO RUIZ III
|32
|ANTIOCH
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|8/9/12 15:30
|660 MERCHANT ST
|VACAVILLE
|SOLANO
|VACAVILLE PD
|GUSTAVO PEDRO MORENO
|57
|VACAVILLE
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|7/19/12 10:15
|WASHINGTON ST & DAVIS ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|PRALITH PRALOURNG
|32
|FATAL
|KNIFE
|ASIAN
|M
|7/4/12 2:55
|709 LINCOLN ROAD WEST
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|MARSHALL TOBIN
|44
|FATAL
|GUN
|M
|6/30/12 9:45
|609 SHERIDAN ST.
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|JARED HUEY
|17
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|6/28/12 15:45
|4800 LEFEBVRE WAY
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|ANTIOCH PD
|DENNY GONZALES
|35
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|6/5/12 21:00
|2300 WESTBOROUGH BLVD
|SOUTH SAN FRANCISCO
|SAN MATEO
|SOUTH SAN FRANCISCO PD
|DERRICK GAINES
|15
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|5/28/12 0:00
|200 WILSON AVE
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|ANTON BARRETT SR.
|42
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|5/24/12 23:55
|SONOMA BLVD & CAROLINA ST
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|PETER MESTLER
|53
|VALLEJO
|FATAL
|REPLICA GUN
|WHITE
|M
|5/10/12 22:38
|861 POST ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|DENNIS HUGHES
|41
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|5/6/12 0:03
|9200 BLK BIRCH ST.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|ALAN BLUEFORD
|18
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|4/23/12 18:00
|700 GOLD COAST DR
|FAIRFIELD
|SOLANO
|FAIRFIELD PD
|ROBERT MCMULLAN
|51
|FAIRFIELD
|FATAL
|UNARMED
|WHITE
|M
|3/22/12
|HILLCREST AVE & EAST 13TH ST
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|ANTIOCH PD
|DAVID JOHN LOPEZ
|26
|ANTIOCH
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|M
|1/20/12 0:15
|3400 PISTACHIO DRIVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|TRI TROUNG LE
|42
|FATAL
|GUN
|ASIAN
|M
|12/15/11 23:30
|2100 INMAN WAY
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|VALENTE GALINDO
|47
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|12/14/11 13:25
|LARKIN ST & BUSH ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|STEVEN MICHAEL YOUNG
|33
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|11/24/11 11:30
|7000 FELLERS LANE
|SEBASTOPOL
|SONOMA
|SEBASTOPOL PD
|PABLO PEREZ RAMIREZ
|25
|PETALUMA
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|11/15/11 14:17
|2220 PIEDMONT AVE.
|BERKELEY
|ALAMEDA
|UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY POLICEDEPARTMENT
|CHRISTOPHER TRAVIS
|32
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|10/16/11 11:47
|463 WOOSTER AVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|VARUN KUMAR
|32
|FATAL
|CAR
|ASIAN
|M
|10/10/11 6:10
|700 HILLSDALE AVE
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|RICARDO MORENO
|23
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|10/6/11 7:30
|934 LORNE WAY
|SUNNYVALE
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|SHAREEF ALLMAN
|49
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|10/3/11 7:30
|636 FUNSTON ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|PETER YIN WOO
|44
|FATAL
|KNIFE
|ASIAN
|M
|9/25/11 16:56
|9900 BLK CHERRY ST.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|ARTHUR RALEIGH
|34
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|8/24/11 9:15
|1374 FITZGERALD DR
|PINOLE
|CONTRA COSTA
|PINOLE PD
|PIERRE DANIEL
|25
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|7/3/11 21:45
|1150 MARKET ST
|SAN FRANCISCO
|SANFRANCISCO
|BART PD
|CHARLES HILL
|45
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|6/7/11 17:40
|65 BUENA VISTA EAST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|JOSHUA SMITH
|25
|FATAL
|CAR
|WHITE
|M
|5/18/11 22:28
|3000 CURRAN AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|JOHN SLOAN
|23
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|5/18/11 22:28
|3000 CURRAN AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|DAVON JACKSON
|30
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|4/28/11 1:30
|6701 AMADOR PLAZA ROAD
|DUBLIN
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|DARLY PODBORNY
|53
|DUBLIN
|FATAL
|UNARMED
|WHITE
|M
|3/28/11 1:15
|300 HANLON ROAD
|BAY POINT
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|JOHNNY ANGEL SALGADO OCHOA
|24
|ANTIOCH
|FATAL
|CAR
|HISPANIC
|M
|2/28/11 10:30
|1500 OAK ST
|SAN MATEO
|SAN MATEO
|SAN MATEO PD
|ROBERT CARON
|35
|FATAL
|GUN
|M
|2/11/11 16:35
|1000 CORCORAN AVE
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|SHERMAN PEACOCK
|45
|VALLEJO
|FATAL
|GUN
|M
|1/29/11 9:35
|5500 TAFT AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|MATTHEW CICELSKI
|39
|FATAL
|REPLICA GUN
|WHITE
|M
|1/26/11 16:22
|SAN LEANDRO ST & 85TH AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|MARTIN FLENAUGH II
|19
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|1/25/11 12:40
|4008 HIGUERA ROAD
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|QAZI DO
|51
|SAN JOSE
|FATAL
|KNIFE
|ASIAN
|M
|1/22/11 21:15
|3300 BLK JOAQUIN MILLER RD.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT POLICEDEPARTMENT
|RAHEIM BROWN
|20
|FATAL
|SCREWDRIVER
|BLACK
|M
|1/18/11 20:12
|2500 SAN PABLO DAM ROAD
|SAN PABLO
|CONTRA COSTA
|SAN PABLO PD
|AKINLABI MINTER
|33
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|12/30/10 8:50
|2627 DEPOT RD
|HAYWARD
|ALAMEDA
|HAYWARD PD
|RANDALL LIRANZO
|54
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|12/29/10 22:20
|10900 BANCROFT AVE
|OAKLAND
|ALAMEDA
|SAN LEANDRO PD
|GWENDOLYN KILLINGS
|39
|HAYWARD
|FATAL
|CAR
|BLACK
|F
|12/29/10 15:40
|626 BACON ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|VINH BUI
|46
|FATAL
|SCALPEL
|HISPANIC
|M
|12/20/10 14:14
|13TH AVE. & E. 33RD ST.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|OBATAIYE EDWARDS
|19
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|12/11/10 15:00
|2118 SONOMA BLVD
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|GUY JARREAU JR.
|34
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|11/28/10 15:00
|1405 MEEK AVE
|NAPA
|NAPA
|NAPA PD
|RICHARD POCCIA
|60
|NAPA
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|11/8/10 21:39
|5800 TRASK ST
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|DERRICK JONES
|37
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|10/29/10 22:30
|4000 HARGRAVE AVE
|SANTA ROSA
|SONOMA
|SONOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|NICODEMUS SULLIVAN
|24
|PETALUMA
|FATAL
|CAR
|WHITE
|M
|9/26/10 11:15
|1000 SUTTER ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|MICHAEL LEE
|43
|FATAL
|GUN
|M
|8/31/10 20:10
|3288 PIERCE ST
|RICHMOND
|CONTRA COSTA
|CALIFORNIA HIGHWAY PATROL
|EFREN VALDEMORO
|38
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|8/29/10 9:15
|5000 WONG CT
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|BRIAN CASEY
|42
|SAN JOSE
|FATAL
|KNIFE
|M
|8/16/10 20:40
|217 MYRTLE RD
|BURLINGAME
|SAN MATEO
|BURLINGAME PD
|EDGAR ARISTONDO
|20
|BURLINGAME
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|8/13/10 1:15
|2100 D ST
|ANTIOCH
|CONTRA COSTA
|ANTIOCH PD
|CHRISTOPHER JOHNSON
|29
|ANTIOCH
|FATAL
|GUN
|M
|7/21/10 10:25
|MINES ROAD
|LIVERMORE
|SANTA CLARA
|SANTA CLARA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|JOSE PENALOZA SOTO
|28
|FATAL
|REPLICA GUN
|HISPANIC
|M
|7/17/10 8:12
|1500 33RD AVE.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|FRED COLINS
|49
|FATAL
|KNIFE
|BLACK
|M
|7/8/10 2:10
|2500 SAN RAMON VALLEY BLVD
|SAN RAMON
|CONTRA COSTA
|SAN RAMON PD
|JOSEPH BAUMGARDNER
|24
|SAN RAMON
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|6/30/10 18:00
|3400 HILLSBOROUGH DR
|CONCORD
|CONTRA COSTA
|CONCORD PD
|RICHARD RENFANDT II
|31
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|6/28/10 22:45
|EIGHTH ST & CAMELIA ST
|BERKELEY
|ALAMEDA
|BERKELEY PD
|CHOUNG VAN NGUYEN
|25
|FATAL
|GUN
|ASIAN
|M
|6/13/10 2:30
|38000 CAMDEN ST
|FREMONT
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|JUAN MOSSO
|30
|NEWARK
|FATAL
|KNIFE
|HISPANIC
|M
|6/1/10 16:50
|W STEELE LN & GUERNEVILLE RD
|SANTA ROSA
|SONOMA
|SONOMA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ALBERT MIKE LEDAY JR.
|49
|SANTA ROSA
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|5/28/10 14:48
|PINOLE VALLEY RD & BRANDT ST
|PINOLE
|CONTRA COSTA
|PINOLE PD
|MICHAEL WELCH
|20
|FATAL
|UNARMED
|WHITE
|M
|5/8/10 17:30
|2 MARINA BLVD
|PITTSBURG
|CONTRA COSTA
|PITTSBURG PD
|ISAI VILLATORO
|20
|FATAL
|GUN
|M
|4/23/10 16:20
|MARSH AVE & FRONTAGE RD
|PITTSBURG
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|GARY COSTA
|37
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|3/7/10 14:00
|10000 MILLER AVE
|CUPERTINO
|SANTA CLARA
|FREMONT PD
|SONNY LOPEZ
|34
|SAN JOSE
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|2/14/10 11:35
|3589 NORFOLK ROAD
|FREMONT
|ALAMEDA
|FREMONT PD
|JAMES SMITH
|54
|FREMONT
|FATAL
|GUN
|WHITE
|M
|1/23/10 17:22
|87 MAYNARD ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|EDWARD SMITH
|65
|FATAL
|MACHETE
|M
|1/20/10 1:30
|5055 TELEGRAPH AVE.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|MAURICE SHAVERS
|21
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|12/3/09 17:40
|2701 64TH AVE.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|KENNETH ROSS
|18
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|11/14/09 18:15
|2600 WILLART DR
|RICHMOND
|CONTRA COSTA
|SAN PABLO PD
|LEONARD BRADLEY JR.
|16
|RICHMOND
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
|10/4/09 16:00
|AUDREY LANE
|PLEASANT HILL
|CONTRA COSTA
|PLEASANT HILL PD
|RENARDO ANTONIO FLORES
|32
|PLEASANT HILL
|FATAL
|GUN
|HISPANIC
|M
|9/22/09 21:45
|SURF VIEW DR & MARINA RD
|BAY POINT
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|THOMAS SCOGLAND
|34
|BAY POINT
|FATAL
|CAR
|M
|9/17/09 20:20
|RUTHERFORD LANE
|MARTINEZ
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ROGER MCCOMB
|46
|MARTINEZ
|FATAL
|KNIFE
|M
|9/12/09 1:00
|ATLAS RD & RICHMOND PKWY
|RICHMOND
|CONTRA COSTA
|PINOLE PD
|LEVI BOYNTON
|20
|VALLEJO
|FATAL
|GUN
|M
|9/5/09 4:24
|12 RAYMOND ST
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO
|SAN FRANCISCO PD
|XIYU LI
|37
|SAN FRANCISCO
|FATAL
|MEAT CLEAVER
|ASIAN
|M
|8/1/09 21:07
|7101 INTERNATIONAL BLVD.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|BROWNIE POLK
|46
|FATAL
|HATCHET
|BLACK
|M
|7/15/09 15:05
|1600 INTERNATIONAL BLVD.
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|PARNELL SMITH
|36
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|6/7/09 2:10
|2500 ALHAMBRA AVE
|MARTINEZ
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|PAUL HAMMOND
|47
|FATAL
|KNIFE
|M
|5/9/09 20:00
|900 ALMOND DR
|OAKLEY
|CONTRA COSTA
|CONTRA COSTA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|ALAN OPENSHAW
|37
|OAKLEY
|FATAL
|REPLICA GUN
|M
|5/10/09 11:30
|900 BRANBURY WAY
|SAN JOSE
|SANTA CLARA
|SAN JOSE PD
|DANIEL PHAM
|27
|FATAL
|KNIFE
|ASIAN
|M
|4/26/09
|22419 N 5TH ST
|CASTRO VALLEY
|ALAMEDA
|ALAMEDA COUNTY SHERIFF'S OFFICE
|FRANK MILLER
|FATAL
|KNIFE
|WHITE
|M
|3/21/09 15:20
|78TH AVE & MACARTHUR BLVD
|OAKLAND
|ALAMEDA
|OAKLAND PD
|LOVELLE MIXON
|26
|OAKLAND
|FATAL
|GUN
|BLACK
|M
|2/22/09 19:35
|9000 CARQUINEZ SCENIC DR
|PORT COSTA
|CONTRA COSTA
|PITTSBURG PD
|SEAN PAUL BURNS
|28
|FATAL
|GUN
|M
|2/8/09 18:03
|141 DAWSON PL
|VALLEJO
|SOLANO
|VALLEJO PD
|ERIC WALTERS
|46
|VALLEJO
|FATAL
|GUN
|M
|1/1/09 2:00
|3401 E 12TH ST
|OAKLAND
|ALAMEDA
|BART PD
|OSCAR GRANT III
|22
|HAYWARD
|FATAL
|UNARMED
|BLACK
|M
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