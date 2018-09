Tendremos comida vegana incluyendo tacos, raspados y varios antojitos latinos.



Todos son bienvenidos! Si gusta brindar su favorito platillo latino tráelo por favor y juntos disfrutemos esta FIESTA LATINA!! Les esperamos con los brazos abiertos y sonrisas 😁😁



Organizado por Susana Soto!

---



Direct Action Everywhere (DxE) es una red de activistas de los derechos de los animales. A través del rescate abierto, protestas y demonstraciones, estamos creando un mundo donde cada animal es seguro, feliz y libre.



DxE cultiva una comunidad acogedora. Pedimos que todos los que asisten a nuestros eventos respeten nuestro Código de Conducta, que puede ser revisado aqui:



Para conocer nuestra visión, nuestros objetivos, nuestra estrategia y más, consulte el Manual del activista del capítulo SF/Bay Area aquí:



UBICACIÓN / DIRECCIONES: La mayoría de nuestros eventos se llevan a cabo en el Berkeley Animal Rights Center ubicado en la Suite C en 2425 Channing Way. Si toma BART, bájese en la estación del centro de Berkeley, camine hacia el sur en Shattuck Ave (por 5 cuadras), gire a la izquierda en Channing Way, y camine otras 5 cuadras hasta ver los grandes pilares rojos.



ESTACIONAMIENTO: Hay un garaje de estacionamiento en el centro (gratis por la primera hora) y estacionamiento de metro en las inmediaciones. Elimine todos los objetos de valor de su automóvil.



ACCESIBILIDAD: El Berkeley Animal Rights Center tiene acceso libre de escalones desde Channing Way. Las puertas delanteras del centro se abren a 5 pies de ancho. La entrada del baño es de 34 "de ancho, y hay una parada accesible con barras de agarre horizontal a la derecha y la parte posterior del inodoro. El inodoro tiene 18 "de altura.



Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Acompañanos este 9/15/18 en una tarde acogedora donde disfrutaremos de comida vegana estilo latino, música y, sobre todo, amigos y converaciones acerca de los derechos de los animales.Tendremos comida vegana incluyendo tacos, raspados y varios antojitos latinos.Todos son bienvenidos! Si gusta brindar su favorito platillo latino tráelo por favor y juntos disfrutemos esta FIESTA LATINA!! Les esperamos con los brazos abiertos y sonrisas 😁😁Organizado por Susana Soto!---Direct Action Everywhere (DxE) es una red de activistas de los derechos de los animales. A través del rescate abierto, protestas y demonstraciones, estamos creando un mundo donde cada animal es seguro, feliz y libre.DxE cultiva una comunidad acogedora. Pedimos que todos los que asisten a nuestros eventos respeten nuestro Código de Conducta, que puede ser revisado aqui: http://dxe.io/conduct Para conocer nuestra visión, nuestros objetivos, nuestra estrategia y más, consulte el Manual del activista del capítulo SF/Bay Area aquí: http://tinyurl.com/myrkokt UBICACIÓN / DIRECCIONES: La mayoría de nuestros eventos se llevan a cabo en el Berkeley Animal Rights Center ubicado en la Suite C en 2425 Channing Way. Si toma BART, bájese en la estación del centro de Berkeley, camine hacia el sur en Shattuck Ave (por 5 cuadras), gire a la izquierda en Channing Way, y camine otras 5 cuadras hasta ver los grandes pilares rojos.ESTACIONAMIENTO: Hay un garaje de estacionamiento en el centro (gratis por la primera hora) y estacionamiento de metro en las inmediaciones. Elimine todos los objetos de valor de su automóvil.ACCESIBILIDAD: El Berkeley Animal Rights Center tiene acceso libre de escalones desde Channing Way. Las puertas delanteras del centro se abren a 5 pies de ancho. La entrada del baño es de 34 "de ancho, y hay una parada accesible con barras de agarre horizontal a la derecha y la parte posterior del inodoro. El inodoro tiene 18 "de altura.Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a sfbay [at] directactioneverywhere.com

original image (1268x900)

https://www.facebook.com/events/1109108675... For more event information: Added to the calendar on Tuesday Sep 11th, 2018 12:40 PM