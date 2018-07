From the Open-Publishing Calendar

Occupy ICE SF Statement / Declaración de Ocupa ICE de San Francisco by Abolish ICE

Thursday Jul 5th, 2018 8:47 PM

We are here because we are and are in solidarity with undocumented immigrants, not only from Latin America but from around the world. We are calling for the abolition of Immigration and Customs Enforcement (ICE).



Estamos aquí porque somos y estamos en solidaridad con inmigrantes indocumentados, no solo de América Latina sino de todo el mundo. Hacemos un llamado para la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

English:



We are here because we are and are in solidarity with undocumented immigrants, not only from Latin America but from around the world. We are calling for the abolition of Immigration and Customs Enforcement (ICE). ICE was created in 2003 as a means of enforcing the mandate of the Department of Homeland Security. Thus, ICE was created as part of post-9/11 racist and imperialist and colonial nationalist fervor rooted in political values of surveilling, criminalizing, and ethnically cleansing non-white people and communities.



Informed and led by the work of undocumented organizers, we can envision a blueprint for alternatives to detention, particularly any kind of detention that calls for the inhumane treatment of children and indefinite detention of families. We are also standing against a system of border imperialism that makes arbitrary definitions of citizenship. This includes the citizenship of naturalized American citizens who are being threatened with denaturalization.



If we seek to abolish ICE, all of its tentacles must also be abolished. Since 2003, ICE has attempted to transform state and local law enforcement into deportation machines. In the Bay Area, both Alameda and Contra Costa Counties have violated sanctuary policy by sharing the information of undocumented people with federal immigration agencies. These violations of human rights, alone, empower us to demand abolition and, in solidarity, demand non-criminalizing alternatives to for-profit immigration detention centers that financially benefit from the misery of immigrant communities.



En Español:



Estamos aquí porque somos y estamos en solidaridad con inmigrantes indocumentados, no solo de América Latina sino de todo el mundo. Hacemos un llamado para la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ICE se creó en 2003 como un medio para cumplir con el mandato del Departamento de Seguridad Nacional. Por lo tanto, ICE se creó como parte del fervor nacionalista, racista, imperialista y colonial post-9/11 enraizado en los valores políticos de vigilar, criminalizar y limpiar étnicamente a las personas y comunidades personas de color.



Informados y guiados por el trabajo de los organizadores indocumentados, podemos imaginar un plan para las alternativas a la detención, particularmente cualquier tipo de detención que requiera el trato inhumano de los niños y la detención indefinida de las familias. También nos oponemos a un sistema de imperialismo fronterizo que establece definiciones arbitrarias de ciudadanía. Esto incluye la ciudadanía de ciudadanos estadounidenses naturalizados que están siendo amenazados con la desnaturalización.



Si buscamos abolir ICE, todos sus tentáculos también deben ser abolidos. Desde 2003, ICE ha intentado transformar la aplicación de la ley estatal y local hacia una máquina de deportación. En el Área de la Bahía, los condados de Alameda y Contra Costa han violado la ley del santuario al compartir la información de las personas indocumentadas con las agencias federales de inmigración. Estas violaciones de los derechos humanos, por sí solas, motivan para exigir la abolición y, en solidaridad, exigir alternativas sin criminalización. Denunciamos a los centros de detención de inmigrantes con fines de lucro que se benefician de la miseria de las comunidades de inmigrantes.