The Chiapas Support Committee presents direct from Oaxaca
Date Saturday December 02
Time 3:00 PM - 6:00 PM
Location Details Omni Commons | 4799 Shattuck Avenue, Oakland, CA

En español e inglés | In Spanish & English





Join us in conversation with Ángel Ku & Valiana Aguilar



Speaking on Indigenous Autonomy, the Consejo Indígena de Gobierno (CIG, Indigenous Council of Government) & Marichuy

• Saturday, December 2, 2017 | 3:00-6:00 pm

• At the Omni Commons | 4799 Shattuck Avenue, Oakland, CA

• Donation requested $5.00-$10.00 to support our guests' work. No one will be turned away for lack of funds



Ángel Rafael Kú Dzul and Valiana Alejandra Aguilar Hernández, two compañer@s from the Center for Encounters and Intercultural Dialogues and the Universidad de la Tierra, Oaxaca, will address Indigenous autonomy in Mexico.



Ku and Aguilar will speak on the struggles for Indigenous autonomy and self-determination across Mexico focusing on Oaxaca, Chiapas, and the Yucatán peninsula. They will provide important updates about the current initiative of the Congreso Nacional Indígena (CNI, National Indigenous Congress) and the Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, Zapatista Army of National Liberation) , especially their effort to support the Consejo Indígena de Gobierno's (CNI, Indigenous Council of Government) spokesperson, María de Jesús Patricio Martínez, and her effort to enter the national election as an official candidate. Our guests will also speak about the current autonomous efforts to rebuild communities impacted by the hurricane and earthquake in Oaxaca's Isthmus.



For more information, please visit:

Email CSC:



+++++



Our Guests



Ángel Rafael Kú Dzul, is an indigenous Maya from the Yucatán peninsula. Ku has been a member of different collective in the Yucatán peninsula whose work has centered principally in the rescue, defense and strengthening of the Maya culture and territory. He is a member of Ka’ Kuxtal Much Meyaj’ (Rebirth of Collective Work) formed by women and men farmworkers from the "Chenes" region in Campeche, whose main objective is the rescue and defense of native seeds. Ku has been an adherent of the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle since 2006. Three years ago he started living in a community in Oaxaca and collaborates with the Center for Encounters and Intercultural Dialogues and the Universidad de la Tierra (University of the Earth) in Oaxaca; he coordinates research in the area of community. In 2015, he was part of the organizing committee of the International Colloquium "Weaving Voices of our Shared House" [Coloquio Internacional “Tejiendo Voces por la Casa Común”], which brought together more than 100 collectives and organizations from throughout Mexico and dozens of activist-thinkers from Mexico and 15 other countries. He participated in the project "Technologies for Good Living," that worked in 20 communities in the Central Valleys of Oaxaca, mainly with women and men farmworkers, promoting different eco-technologies for the care of the water and the development of organic fertilizers.



Valiana Alejandra Aguilar Hernández, a Maya, a native of Sinanché, has participated in different collectives, struggles and resistances related to the regeneration of the community social fabric. She has worked especially with Mayan women in the Yucatán Peninsula. She currently lives in a small community in Oaxaca and collaborates with the Universidad de la Tierra (University of the Earth) and the Center for Encounters and Intercultural Dialogues where she coordinates student exchanges and "Cultivating Dignity" workshops that are carried out in different communities in Oaxaca, especially with indigenous women's collectives. In 2015 she was part of the organizing committee for the International Colloquium "Weaving Voices of our Shared House" [Coloquio Internacional “Tejiendo Voces por la Casa Común”], which brought together more than 100 collectives and organizations from throughout Mexico and dozens of activists-thinkers from Mexico and 15 other countries.



***********************



El Comité de Apoyo a Chiapas

Presenta directamente de Oaxaca, México:

Ángel Ku & Valiana Aguilar en conversación sobre

La autonomía indígena, el Consejo Indígena de Gobierno y Marichuy

• El sábado 2 de Diciembre, 2017 | de 3:00 a 6:00 pm

• En el centro cultural Omni Commons | 4799 Shattuck Avenue, Oakland, CA

• Pediremos una donación de $5.00-$10.00 para apoyar al trabajo de nuestr@s huéspedes. Nadie será prohibido la entrada por falta de dinero.

Participa en esta conversación con Ángel Rafael Kú Dzul y Valiana Alejandra Aguilar Hernández, dos compañer@s del Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales y la Universidad de la Tierra en Oaxaca, sobre autonomía indígena.



Ku and Aguilar hablarán sobre las luchas por la autonomía indígena and la autodeterminación a través de Mexico enfocándose en Oaxaca, Chiapas, y Yucatán. Darán una actualización sobre la iniciativa del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), especialmente sobre su esfuerzo de apoyar al a la portavoz del Consejo Indígena de Gobierno's (CNI) spokesperson, María de Jesús Patricio Martínez, y su movimiento para entrar en las elecciones nacional como una candidata. Nuestros huéspedes también hablarán sobre los esfuerzos autónomos actuales para reconstruir las comunidades impactadas por el huracán y el terremoto en el istmo de Oaxaca.



Para más información, visite:

Correo electrónico del comité:



++++++



Nuestr@s oradores



Ángel Rafael Kú Dzul es indígena maya de la península de Yucatán. Ha sido parte de diferentes colectivos en la Península de Yucatán, cuyo trabajo se ha centrado principalmente en el rescate, defensa y fortalecimiento de la cultura y el territorio maya. Es miembro de la organización Ka’ Kuxtal Much Meyaj’ (Renacer del trabajo colectivo) conformado por campesinas y campesinos de la región de los “Chenes” en Campeche cuyo objetivo es el rescate y la defensa de las semillas nativas. Es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona desde el 2006. Desde hace tres años vive en una comunidad de Oaxaca y colabora en el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales y la Universidad de la Tierra en Oaxaca, como coordinador del área de investigación comunitaria. En el año 2015 fue parte del comité organizador del Coloquio Internacional “Tejiendo Voces por la Casa Común”, que reunió a más de 100 colectivos y organizaciones de diferentes partes de México y a varias docenas de pensadores-activistas de México y de 15 países. Participó en el proyecto “Tecnologías para el buen vivir”, que trabajó en más de 20 comunidades en los Valles Centrales de Oaxaca, principalmente con campesinas y campesinos, impulsando diferentes eco-tecnologías para el cuidado del agua y la elaboración de abonos orgánicos.



Valiana Alejandra Aguilar Hernández, Maya, originaria de Sinanché, ha participado en diferentes colectivos, luchas y resistencias relacionadas con la regeneración del tejido social comunitario, ha trabajo especialmente con mujeres mayas en la Península Yucatán. Actualmente vive en una pequeña comunidad de Oaxaca y colabora en la Universidad de la Tierra y el Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, donde coordina el área de intercambios estudiantiles y de talleres “Cultivando dignidad”, que se realiza en diferentes comunidades de Oaxaca, especialmente con colectivos de mujeres indígenas. En el año 2015 fue parte del comité organizador del Coloquio Internacional “Tejiendo Voces por la Casa Común”, que reunió a más de 100 colectivos y organizaciones de diferentes partes de México y a varias docenas de pensadores-activistas de México y de 15 países.





