Rally to Save Temporary Protected Status for Immigrants
Date Friday October 20
Time 12:30 PM - 2:00 PM
Location Details City Hall steps (Civic Center side) San Francisco
Organizer/Author Karl Kramer
Email bayarea [at] cispes.org
Phone 415-503-0789



Join us on Friday (10/20) for a press conference and rally to save Temporary Protected Status (TPS) for immigrants!



The Trump administration is threatening to remove TPS from hundreds of thousands of Salvadorans, Hondurans, Nicaraguans, Syrians, and Haitians and to deport them. Many TPS holders have been here for years, even decades, coming to the US during wars or natural disasters. This will tear families apart and create a major human rights disaster, sending people back to life-threatening situations where there are continuing conflicts or economic instability.



At 12:30 pm this Friday, TPS recipients and allies will speak out at a press conference on the Civic Center steps of SF City Hall. Come demand that City Council take action to defend our communities!



****



¡Únase a nosotros este viernes (20 de octubre) para una conferencia de prensa y demostración para salvar el Estado de Protección Temporal (TPS)!



La administración de Trump está amenazado con terminar el TPS de centares de miles de salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, sirios, y haitianos, y deportarlos. Muchas de esas personas han estado aquí por años, y hasta décadas, entrando los Estados Unidos durante guerras y desastres naturales. Habrá separación de familias. Será un desastre humanitario, porque enviará a la gente a situaciones de violencia que pondrán sus vidas en riesgo y donde todavía hay conflictos y inestabilidad económica.



A las 12.30 este viernes, recipientes de TPS y aliados hablarán en una conferencia de prensa en frente del City Hall de San Francisco (por el lado de Civic Center). ¡Venga para demandar que la ciudad tome acción para defender a nuestras comunidades!



****



Bay Area Coalition to Save TPS // Coalición Àrea de la Bahía para Salvar TPS:



RENASE (Red Nacional Salvadoreña en el Exterior), AHNCA (Asociación de Hondureños de Norte California), Bay Area CISPES, SF Living Wage Coalition, African Advocacy Network, CARECEN (Central American Resource Center), ILRC (Immigration Legal Resource Center), SEIU United Service Workers West, Comite TPS Bay Area



Endorsers // Patrocinadores:

School of the Americas Watch West, Marin Task Force on the Americas



For further information, contact CISPES

original image (1000x750) Added to the calendar on Tuesday Oct 10th, 2017 2:37 PM