Tuesday Sep 19th, 2017 11:46 AM There will be a national/international conference to build a national fight against privatization and outsourcing and to support all striking and locked out workers as well fired workers.

National Workers Conference to Organize the Fightback and Build a Solidarity Network

https://www.facebook.com/events/371406356586798/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

National Workers Conference to Organize the Fightback and Build a Solidarity Network

October 6,7&8 Chicago, IL

UAW Local 551 Union Hall

The new government is increasing attacks on immigrants, pitting workers against each other. We urgently need to communicate and unite our struggles. The attacks against workers and our unions are escalating and it is time to organize a national fight back from within our ranks!

In Chicago and the State of Illinois, key sectors of the labor movement are resisting regional attacks: ATU transit workers are still out of a contract. CTU teachers are still fighting against school closures and furloughs of teachers. UAW workers fought contracts that abuse temporary workers, incentivize outsourcing and scheduling that ignores our humanity.

Public services, in particular public education, are facing new assaults. The new administration has announced cuts to key public departments while devising plans for outsourcing and privatization. This has been combined with attacks on our pensions. Workers are being disrespected and overworked, and real wages cannot support our real lives. We need to unite workers and join with our communities to defend union jobs and public services for all working people.

Workers who are forced to go on strike have been allowed to be isolated and coerced into concession contracts to give up more on wages, healthcare and pensions. Workers have been locked out by profitable companies craving higher profits at our expense. We can no longer allow our struggles to be isolated – we must unite nationally and internationally because that is how we can win.

The goal of this Workers Conference is to bring together fighting sectors of the workers movement from around the U.S. On March 25, 2017 trade unionists, workers and students as well as international delegates met at an Illinois workers conference. We voted to build a National/International Labor Solidarity network and meet in Chicago this autumn. On April 15, the Emergency Education Conference in California endorsed this Chicago gathering.

This conference will build a communication network that will link up the struggles of workers, support workers going on strike, coordinate joined participation in important national days of mobilization to bring workers and unions out, and begin a national political education campaign. It will also develop a national and international network to directly link up all our struggles, and build a united front of all working people that can build the power to win.

Conferencia Nacional de Trabajadores para Organizar una Red de Solidaridad y Luchar Juntos a Ganar

Los dias 6,7 y 8 de Octubre de 2017

En Chicago, IL

en la Sede del sindicato UAW Local 551

El Nuevo gobierno está lanzando cada vez más feroces ataques contra los inmigrantes e intentando crear cizañas y desunión entre los trabajadores. Estos ataques contra los trabajadores y contra nuestras uniones van aumentando y es tiempo de organizarse a través de todo el país para formar una fuerza dentro de nuestras propias bases capaz de resistir estos ataques.

En Chicago y el estado de Illinois, sectores claves del movimiento laboral están resistiendo estos ataques regionales: Los trabajadores del tránsito, (ATU) aún no tienen un contrato; los profesores (CTU) siguen luchando contra las clausuras de las escuelas y la imposición de tiempo libre forzoso y sin pago, llamado “furlough”. Los trabajadores de UAW lucharon en contra de contratos que hacían uso de manera abusiva de trabajadores temporales, creaban un incentivo perverso para subcontratar y programaban de manera inhumana los horarios laborales durante horarios imposibles de cumplir y a la vez poder llevar una vida familiar.

Los servicios públicos, en particular la educación pública se está enfrentando a nuevos ataques. Esta nueva administración ha anunciado recortes a departamentos públicos claves mientras que también está preparando el camino hacia una subcontratación y privatización del sector público. Esto se combina con ataques contra nuestras pensiones. Los trabajadores sufren de estado permanente de explotación, donde nuestros sueldos no nos alcanzan para vivir una vida digna por más que trabajemos y donde estamos sometidos a una falta de respeto casi a diario. Necesitamos unificar a los trabajadores y unirnos a nuestras comunidades para defender nuestro derecho de sindicalización, nuestros trabajos ganados a través de esta lucha sindical y los servicios públicos para toda la gente trabajadora.

Los trabajadores que se han visto obligados de ir a la huelga han sido aislados y presionados a aceptar contratos donde tienen que conceder más en términos de sueldos, cuidado de salud y pensiones. Los trabajadores han sido dejados afuera de sus sitios laborales, por las empresas altamente rentables que buscan más y más ganancias a costillas nuestras. No podemos permitir que nuestras luchas se mantengan aisladas entre si---tenemos que unificar las luchas tanto a nivel nacional e internacional porque esa será la manera que podemos ganar.

El objetivo de esta Conferencia Nacional de Trabajadores es unir los sectores del movimiento laboral a lo largo de los EEUU que estén dispuestos a luchar. El día 25 de marzo de 2017, los gremios laborales, trabajadores, y estudiantes como también delegados internacionales se reunieron en una Conferencia de Trabajadores de Illinois. Votamos por crear una red Nacional e Internacional de Solidaridad Laboral y acordamos reunirnos en Chicago en otoño. El 15 de abril, la Conferencia de Emergencia sobre la Educación en California endoso este encuentro en Chicago.

Esta conferencia va a crear una red de comunicación estableciendo lazos para unir las luchas de los trabajadores y apoyar a los trabajadores que vayan a huelga, coordinar acciones para una participación amplia de trabajadores durante días importantes de movilización nacional, y empezar una campaña nacional de educación política. Esto red también va a formar parte de una red nacional e internacional para crear un frente unido de toda la gente trabajadora para crear el poder necesario para ganar.

