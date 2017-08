Friday, August 18, 7pm

2969 Mission St., SF

As the world marked the 72nd anniversary of the U.S. atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki that killed hundreds of thousands, Trump threatened the Democratic People’s Republic of Korea (North Korea) with “fire and fury like the world has never seen.”

A new nuclear war aimed at annihilating the DPRK, with weapons immensely more powerful than those dropped on Japan, is now being openly promoted by elements of the U.S. ruling establishment. The mainstream media has served, as usual in times of crisis, as the source of disinformation and propaganda.What is really behind the latest crisis? What is the hidden history of the U.S. and Korea?Join us for a report from activists just back from the DPRK and analysis of the current situation.

2969 Mission St. Near 24th St. BART, #14, 49 MUNI

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.

Refreshments served.

Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Foro Público del PSL



Trump amenaza guerra nuclear contra Corea del Norte

Primera Mano sobre Corea del Norte y Análisis

Viernes, 18 de Agosto,7pm

2969 Calle Mission, San Francisco



Mientras el mundo marcaba el 72 aniversario del bombardeo atómico estadounidense de Hiroshima y Nagasaki que mató a cientos de miles, Trump amenazó a la República Popular Democrática de Corea con “fuego y furia como el mundo nunca ha visto.”

Una nueva guerra nuclear encaminada a aniquilar la RPDC, con armas mucho más poderosas que las que cayeron sobre Japón, ahora es promovida abiertamente por elementos del establecimiento dominante estadounidense. Los medioscorporativos han servido, como de costumbre en tiempos de crisis, como fuente de desinformación y propaganda. ¿Qué es lo que verdaderamenteestá detrás la última crisis? ¿Cuál es la historia oculta de los EE.UU. y Corea? Acompáñenos para un informe de los activistas recién de la RPDC y el análisis de la situación actual.



2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.

Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.

Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

