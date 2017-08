Eyewitness Cuba 2017

Friday, August 11, 7pm

2969 Mission St., SF

Share Facebook Event



A delegation led by renowned solidarity activist Gloria La Riva just returned from Cuba where they met and exchanged with a wide range of organizations and individuals in several cities. How is Cuba meeting the needs of its people after decades of the criminal U.S. blockade? What is the actual impact of Trump’s backward changes in U.S. policy? How is it possible for such a small nation to make sacrifices that benefit humanity around the world, such as fighting cholera in the Ivory Coast and Haiti to performing tens of thousands of vision-saving surgeries across Latin America? What are the prospects for socialist Cuba? Hear La Riva and other activists give eyewitness accounts and analyses, ask questions and participate in discussions.



2969 Mission St. Near 24th St. BART, #14, 49 MUNI

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.

Refreshments served.

Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Visit http://www.PSLweb.org to read daily news and anaylsis from a Marxist perspective.

Visit http://www.PSLweb.org to purchase our other publications.



Foro Público del PSL

Primera Mano sobre Cuba 2017

Viernes, 11 de Agosto,7pm

2969 Calle Mission, San Francisco

Comparte el evento de Facebook

Una delegación encabezada por la reconocida activista de solidaridad Gloria La Riva acaba de regresar de Cuba, en donde se reunieron e intercambiaron con una amplia gama de organizaciones y personas en varias ciudades. ¿Cómo está Cuba cubriendo las necesidades de su gente después de décadas del bloqueo criminal estadounidense? ¿Cuál es el verdadero impacto de los cambios retrogrados de Trump en la política estadounidense? ¿Cómo es posible que una nación tan pequeña haga sacrificios que beneficien a la humanidad en todo el mundo, como combatir el cólera en Costa de Marfil y Haití para llevar a cabo decenas de miles de cirugías para salvar la vista en toda América Latina? ¿Cuáles son las perspectivas de la Cuba socialista? Escucha a La Riva y otras activistas dar testimonios y análisis, hacer preguntas y participar en discusiones.



2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.

Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.

Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

Visite nuestra página web: http://www.pslweb.org del día y análisis desde un punto de vista Marxista.

Vaya para http://www.pslweb.org leer selecciones actuales y publicaciones anteriores.