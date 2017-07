Speak Out Against the Trump Program!



Friday, July 21, 6-7:30 pm

24th Street and Mission, San Francisco

The Trump regime’s war on working people has increased daily since Trump took office just 6 months ago. From attacks on women’s and LGBTQ rights, to terrorizing immigrants, to the ban on people from majority-Muslim countries, to cuts to healthcare and environmental protections, the Trump administration has proven itself to be an enemy of the people. The Trump agenda benefits Wall Street and the 1% as millions of workers confront the reality of massive cuts to benefits and social programs. Trump’s bigoted, racist rhetoric has served to embolden the white supremacist elements in society as we see an increase in racist violence against people of color and the LGBTQ community. What is needed now more than ever is a united front across race, gender, age and nationality to fight these attacks. Bring your chants, your stories of resistance, and your signs to speak out against the Trump agenda!

Initiated by the Party for Socialism and Liberation.

The PSL is part of the People’s Congress of Resistance which is holding a launching event in DC on Sept. 16-17. The People’s Congress will bring together grassroots organizers from all 50 states to form a united front against the attacks from the Trump regime on the people and the planet. Find out more at http://www.congressofresistance.org/

Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Denuncie

Denuncie Contra el Programa de Trump

Viernes, 21 de julio,6-7:30 pm

Calle 24 esquina con Mission, San Francisco

La guerra del régimen de Trump contra los trabajadores se ha intensificado diariamente desde que Trump asumió el cargo hace apenas 6 meses. Desde los atentados contra los derechos de la mujer y de las personas LGBTQ, hasta el terrorismo contra los inmigrantes, la prohibición de personas de países de mayoría musulmana, los recortes a la atención médica y a las protecciones medioambientales, la administración de Trump ha demostrado ser un enemigo del pueblo. La agenda de Trump beneficia a Wall Street y al 1% mientras que millones de trabajadores se enfrentan a la realidad de recortes masivos a beneficios y programas sociales. La retórica fanática y racista de Trump ha logrado envalentonar a elementos de la supremacía blanca en la sociedad, como lo demuestra la creciente violencia racista contra las personas de color y la comunidad LGBTQ. Lo que se necesita ahora más que nunca es un frente unido que trascienda raza, género, edad y nacionalidad para luchar contra estos ataques. ¡Traiga sus cantos, sus historias de resistencia, y sus carteles para hablar en contra de la agenda de Trump!

Iniciado por el Partido para Socialismo y Liberación.

El PSL es parte del Congreso Popular de Resistencia que está llevando a cabo un evento de lanzamiento en DC del 16 al 17 de Sept. El Congreso Popular reunirá a organizadores de base de los 50 estados para formar un frente unido contra los ataques del régimen de Trump contra el pueblo y el planeta. Más información a http://www.congressofresistance.org/.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

