116 Years a Colony:

The Roots of Puerto Rico’s Crisis

Friday, July 14, 7pm

2969 Mission St., SF

Puerto Rico has been in the news a lot lately. There are headlines about its staggering $73 billion debt to U.S. banks, images of students shutting down the island’s universities to protest the austerity measures and tuition hikes. Freedom fighter Oscar López Rivera was honored at this year’s Puerto Rican Day Parade in New York City, and a controversial referendum was just held on Puerto Rico’s status.

Join us for presentations and discussion about Puerto Rico’s unique history and culture, its colonial legacy, and how the people are fighting back against U.S. imperialism.

2969 Mission St. Near 24th St. BART, #14, 49 MUNI

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.

Refreshments served.

Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Foro Público del PSL

Una colonia durante 116 años:

Las raíces de la crisis de Puerto Rico

Viernes, 14 de julio,7pm

2969 Calle Mission, San Francisco

Últimamente Puerto Rico ha estado saliendo mucho en las noticias. Hay titulares sobre su asombrosa deuda de $73 billones de dólares a bancos estadounidenses, imágenes de estudiantes cerrando las universidades de la isla como protesta a las medidas de austeridad y a los aumentos a las colegiaturas. El libertador Oscar López Rivera fue honorado en el desfile Día de Puerto Rico en Nueva York, y se llevó a cabo un controvertido referendo sobre el estado de Puerto Rico.



Acompáñenos para presentaciones y discusión sobre la historia y cultura únicas de Puerto Rico, su legado colonial, sobre cómo el pueblo continúa su lucha contra el imperialismo.

2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.

Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.

Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

