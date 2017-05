PSL Public Forum • Foro Público del PSL



Trump in Crisis and Prospects for Progressive Change



Friday, May 26, 7pm

2969 Mission St., SF



Since Trump took office, the protest movement along with ongoing political crises have kept him from implementing some of the most reactionary parts of his program. The mass grassroots movement fighting back across the country has nothing to gain from joining the Democrats’ reactionary anti-Russia campaign that portrays Trump as a Russian pawn.

Is Russia truly responsible for Clinton’s loss of the traditionally Democratic “rust-belt” states? What’s really behind the demonization campaign against Russia? Would the impeachment of Trump serve any progressive cause? Join us for presentations and discussion on the crisis in the Trump presidency and how to fight back for progressive change.

2969 Mission St. Near 24th St. BART, #14, 49 MUNI

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.



Refreshments served. Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Foro Público del PSL

Trump en la Crisis y Perspectivas para un Cambio Progresivo

Viernes, 26 de mayo,7pm

2969 Calle Mission, San Francisco



Desde que Trump asumió el cargo, el movimiento de protesta junto con las crisis políticas en curso le han impedido implementar algunas de las partes más reaccionarias de su programa. El movimiento masivo de base que lucha en todos país no tiene nada que ganar del unirse a la campaña reaccionaria de los demócratas contra Rusia que representa a Trump como un peón ruso.

¿Es Rusia verdaderamente responsable de la derrota de Clinton en los estados tradicionalmente democráticos del “cinturón de óxido”? ¿Qué hay detrás de la campaña de demonización contra Rusia? ¿Serviría la destitución de Trump alguna causa progresista? Acompáñenos para presentaciones y discusión sobre la crisis en la presidencia de Trump y cómo luchar por un cambio progresivo

2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.



Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.



Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.



