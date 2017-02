Black History Month Forum • Foro por el Mes de la Historia Negra

Build the Movement to Defeat Racism!



Friday, Feb. 24, 7pm

2969 Mission St., SF

Join us for an important forum commemorating Black History Month. With a new president in the White House issuing racist travel bans and appointing cabinet members who do not believe in workers' or civil rights, it is more important than ever to study African American history. Black History Month challenges the dominant racist version of U.S. history where every great deed is attributed to rich white men, and the contributions of African Americans and other oppressed people are ignored or demeaned.

Discussion will follow talks and video presentations.

2969 Mission St. Near 24th St. BART, #14, 49 MUNI

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.



Refreshments served. Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Foro por el Mes de la Historia Negra

¡Construir un Movimiento que Derroque el Racismo!



Viernes, 24 de febrero, 7pm

2969 Calle Mission, San Francisco

Únete a un importante foro conmemorativo del Mes de la Historia Negra. Con un nuevo presidente en la Casa Blanca emitiendo prohibiciones racistas de viajes, y nombrando miembros del gabinete que no creen en los derechos de los trabajadores o civiles, es más importante que nunca estudiar la historia afroamericana. El Mes de la Historia Negra desafía la versión racista dominante de la historia de Estados Unidos donde cada gran acción es atribuida a hombres blancos ricos, y las contribuciones de afroamericanos y otras personas oprimidas son ignoradas o degradadas.



Tendremos discusión y videos después de la presentación del tema.

2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.

Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.

Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

Black History Month Forum