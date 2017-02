PSL Public Forum • Foro Público del PSL

Iran, Mexico, Russia, China, Cuba, Palestine. . .

Trump’s foreign policy: Where is it leading?

Friday, Feb. 10, 7pm

2969 Mission St., SF



Trump’s agenda at home is rapidly shaping up to be an all-sided attack on the working class and people's democratic rights. What about foreign policy? Trump and his administration have already taken very belligerent positions toward China, Iran, Cuba, Mexico, the Palestinian people and others.



While seemingly taking a less aggressive position toward Russia, clearly a key element of that tactic is to drive a wedge between China and Russia. His immigration ban has created outrage around the world as well as inside the U.S.

Join us for talks and discussion on how these actions pose the danger of new wars, sanctions a and heightened racism, and why we must embrace a foreign policy of international solidarity.

2969 Mission St. Near 24th St. BART, #14, 49 MUNI

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.



Refreshments served. Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Foro Público del PSL

Irán, México, Rusia, China, Cuba, Palestina. . .

La política exterior de Trump: ¿A dónde la está dirigiendo?



Viernes, 10 de febrero, 7pm

2969 Calle Mission, San Francisco



La agenda de Trump en el país se está convirtiendo rápidamente en un ataque total contra la clase obrera y los derechos democráticos de la gente. ¿Qué pasa con la política exterior? Trump y su administración ya han tomado posiciones muy beligerantes hacia China, Irán, Cuba, México, el pueblo palestino y otros.



Aunque aparentemente adopta una posición menos agresiva hacia Rusia, claramente un elemento clave de esa táctica es conducir una brecha entre China y Rusia. Su prohibición de inmigración ha creado indignación en todo el mundo, así como dentro de los EE.UU.



Únete para los informes y discusiones sobre cómo estas acciones suponen el peligro de nuevas guerras, sanciones y un mayor racismo, y por qué debemos adoptar una política exterior de solidaridad internacional.

2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.

Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.

Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

