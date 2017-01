PSL Public Forum • Foro Público del PSL

Two roads to fight the Trump Agenda:

Revolutionary Politics or the Democratic Party?

Friday, Jan. 27, 7pm

2969 Mission St., SF



The Trump Agenda is now unmistakable. It wants to return the U.S. to an era when the rich could do whatever they want, with nothing for the people, no protections for oppressed sectors and no regard for the environment.

Despite the Democrats’ campaign rhetoric against Trump’s bigotry, once Trump won, they did not call for mass resistance to stop his extreme agenda.

It is time to stand together and get organized in our communities. There can be no collaboration with Trump and no false hopes in the Democratic Party to stop him. Join us for talks and discussion on how you can be involved in the real struggle to stop the Trump Agenda.

Plus: Video & photos from DC Counter-Inaugural protest!

2969 Mission St. Near 24th St. BART, #14, 49 MUNI

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.



Refreshments served. Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Visit http://www.PSLweb.org to read daily news and anaylsis from a Marxist perspective.

Visit http://www.PSLweb.org to purchase our other publications.



Foro Público del PSL

Dos maneras de luchar en contra de la agenda de Trump:

¿Lucha revolucionaria o el partido Demócrata?



viernes, 27 de enero, 7pm

2969 Calle Mission, SF

La agenda de Trump es ahora inconfundible. Él quiere que EEUU retorne a una era en la cual los ricos podían hacer lo que querían sin darle nada al pueblo, si brindar ninguna protección a los sectores oprimidos y sin ofrecer ningún respeto al medio ambiente. A pesar de la retórica que el partido Demócrata utilizó durante la campaña electoral en contra de la intolerancia de Trump, una vez que él ganó, no han hecho ningún llamado a la resistencia masiva para detener su agenda extremista.

Ha llegado la hora de unirse y de organizar en nuestras comunidades. No puede existir colaboración con Trump y con ninguna falsa esperanza en el partido Demócrata. Acompáñanos para platicar y discutir como involucrarse en la verdadera lucha para derrotar la agenda de Trump.

Además: ¡Videos y fotografías de la manifestación anti-inaugural en D.C.!

2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.

Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.

Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

Visite nuestra página web: http://www.pslweb.org del día y análisis desde un punto de vista Marxista.

Vaya para http://www.pslweb.org leer selecciones actuales y publicaciones anteriores.