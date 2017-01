From the Open-Publishing Calendar From the Open-Publishing Newswire Indybay Feature Related Categories: East Bay | Government & Elections View other events for the week of 1/19/2017

OCO - March and Resist Trump Policies Date Thursday January 19 Time 4:30 PM - 6:30 PM Location Details 1301 Clay St

Oakland, CA 94612-5200 Event Type Protest Organizer/Author OCO Oakland Community Organizations



Alzando voces poderosas en oracion y resistencia no violenta - mostrando la fuerza de nuestras convicciones



organized by - organizado por:

OCO Oakland Community Organizations

https://www.facebook.com/OCO.PICO



We all deserve to live free - whether a member of a mosque, synagogue or church; undocumented parents fearing deportation; a formerly incarcerated person threatened with return to jail or a queer person targeted in a hate crime. Join our march! We are #1People1Fight for justice.



