From the Open-Publishing Calendar From the Open-Publishing Newswire Indybay Feature Related Categories: Santa Cruz Indymedia | Immigrant Rights View other events for the week of 1/14/2017

Community Forum on immigration rights Date Saturday January 14 Time 6:30 PM - 8:30 PM Location Details First Christian Church (Disciples of Christ)-Watsonville

15 Madison, Watsonville, CA 95076 Event Type Speaker Organizer/Author Pajaro Valley Pride Email pajarovalleypride [at] gmail.com Phone 831-288-2295



Speakers:

- Lily Ana W. Sturgis, Attorney at the Law Offices of Michael K. Mehr

- Doug Keegan, Program Director of the Santa Cruz County Immigration Project (program of Community Action Board of Santa Cruz County, Inc.)

- Lisa Cisneros, attorney at California Rural Legal Assistance

- Mireya Gomez-Contreras, Program Director of the Day Worker Center of Santa Cruz County (DWC) (program of the Community Action Board of Santa Cruz County, Inc.)



Location: First Christian Church (Disciples of Christ)-Watsonville 15 Madison, Watsonville, CA



For questions please email



Únase a Conexiones en colaboración con Pajaro Valley Pride 2017 y reciba información general sobre los derechos de inmigración y posibles cambios en lugar del resultado de la elección presidencial.



Oradores:

- Lily Ana W. Sturgis, Abogada en las Oficinas Legales de Michael K. Mehr

- Doug Keegan, Director de Programa del Proyecto de Inmigración del Condado de Santa Cruz (programa de la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz, Inc.)

- Lisa Cisneros, abogada de California Rural Legal Assistance

- Mireya Gómez-Contreras, Directora de Programa del Centro de Trabajadores Diurnos del Condado de Santa Cruz (DWC) (programa de la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz, Inc.)



Ubicación: Primera Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) -Watsonville 15 Madison, Watsonville, CA



Para preguntas por favor envíe un correo electrónico a Join Conexiones in collaboration with Pajaro Valley Pride 2017 and receive general information about immigration rights and potential changes in-lieu of the presidential election outcome.Speakers:- Lily Ana W. Sturgis, Attorney at the Law Offices of Michael K. Mehr- Doug Keegan, Program Director of the Santa Cruz County Immigration Project (program of Community Action Board of Santa Cruz County, Inc.)- Lisa Cisneros, attorney at California Rural Legal Assistance- Mireya Gomez-Contreras, Program Director of the Day Worker Center of Santa Cruz County (DWC) (program of the Community Action Board of Santa Cruz County, Inc.)Location: First Christian Church (Disciples of Christ)-Watsonville 15 Madison, Watsonville, CAFor questions please email pajarovalleypride [at] gmail.com Únase a Conexiones en colaboración con Pajaro Valley Pride 2017 y reciba información general sobre los derechos de inmigración y posibles cambios en lugar del resultado de la elección presidencial.Oradores:- Lily Ana W. Sturgis, Abogada en las Oficinas Legales de Michael K. Mehr- Doug Keegan, Director de Programa del Proyecto de Inmigración del Condado de Santa Cruz (programa de la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz, Inc.)- Lisa Cisneros, abogada de California Rural Legal Assistance- Mireya Gómez-Contreras, Directora de Programa del Centro de Trabajadores Diurnos del Condado de Santa Cruz (DWC) (programa de la Junta de Acción Comunitaria del Condado de Santa Cruz, Inc.)Ubicación: Primera Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) -Watsonville 15 Madison, Watsonville, CAPara preguntas por favor envíe un correo electrónico a pajarovalleypride [at] gmail.com

original image (576x827)

https://www.facebook.com/events/1293234100... For more event information: Added to the calendar on Friday Jan 6th, 2017 4:39 PM Import this event into your personal calendar.