PSL Day of Classes • Workshops • Discussion • Talleres • Discusión • Clases

Capitalism is the problem: Defeat Trump’s Program!

Fight for Socialism!

Saturday, Jan. 7, 12-4pm

2969 Mission St., SF

Share Facebook event

• Why We Need Socialism

• How to Build a Fightback Movement

• Why We Need a Revolutionary Party



The election of Donald Trump poses a great danger to the people and the planet. We have no choice but to fight back. His election isn’t an aberration but an outcome of a system that fosters inequality and division. Under capitalism, we confront a constant set of crises, from the the great recession and the environmental crisis to epidemics of racist police brutality and endless war.

The time is now to fight for a real solution, for socialism!

Join workers, students, activists and organizers of the Party for Socialism and Liberation in the Bay Area for discussion, workshops & classes on the Trump election, what it means for working people, building a movement against capitalism and the struggle for socialism.

2969 Mission St. Near 24th St. BART, #14, 49 MUNI

$3 - $10 donation requested, no one turned away for lack of funds.



Refreshments served. Wheelchair accessible. More info: 415-821-6171 or http://www.PSLweb.org.

Visit http://www.PSLweb.org to read daily news and anaylsis from a Marxist perspective.

Visit http://www.PSLweb.org to purchase our other publications.



Talleres • Discusión • Clases

El Capitalismo es el Problema: ¡Derrota el Programa de Trump!

¡Lucha por el Socialismo!



Sábado, 7 de enero, 12 – 4pm

2969 Calle Mission, San Francisco

cerca de Calle 24 BART

Comparte el evento de Facebook



• Por qué Necesitamos el Socialismo

• Cómo Construir un Movimiento de Lucha

• Por qué Necesitamos un Partido Revolucionario



La elección de Donald Trump representa un gran peligro para la gente y el planeta. No tenemos más opción que luchar. Su elección no es una aberración sino un resultado de un sistema que fomenta la desigualdad y la división. Bajo el capitalismo, enfrentamos a un conjunto constante de crisis, desde la gran recesión y la crisis ambiental hasta las epidemias de brutalidad policial racista y guerra sin fin.



¡Ahora es el momento de luchar por una solución real, por el socialismo!



Únete a los trabajadores, estudiantes, activistas y organizadores del Partido para el Socialismo y la Liberación en el Área de la Bahía para discusiones, talleres, y clases sobre la elección de Trump, que significa para los trabajadores, la construcción de un movimiento contra el capitalismo y la lucha por el socialismo.

2969 Calle Mission esquiná de la calle 25 y 26, acerca de BART/24 St., MUNI #14, 49.

Sugerimos una donación de $3 a $10, todos bienvenidos, con o sin fondos.

Habrá antojitos.

Para mayor información llame al PSL, en 415-821-6171 o www.PSLweb.org.

Visite nuestra página web: http://www.pslweb.org del día y análisis desde un punto de vista Marxista.

Vaya para http://www.pslweb.org leer selecciones actuales y publicaciones anteriores.